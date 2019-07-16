 В Австралії, Аргентині, Словаччині є українські школи, а в Росії, де живе майже 7 млн українців, - немає, - Єльченко в Радбезі ООН. ВИДЕО

Про це постійний представник України при ООН Володимир Єльченко заявив на засіданні Радбезу ООН щодо "мовного закону", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Країна, яка доклала стільки зусиль до пригнічення української мови і примусового заміщення її російською, не має жодного права вказувати нам, що робити. В Австралії, Аргентині. Словаччині є українські школи, а в Росії, де живе майже 7 мільйонів українців, немає жодної української школи", — наголосив він.

Єльченко нагадав, що до анексії в Криму було 7 українських і 15 кримськотатарських шкіл — тепер всі українські та половина кримськотатарських закриті.

Представник України назвав Росію лицемірною та такою, що не бачить соломинки у власному оці.

"Ми самі дамо раду своїм проблемам", — підкреслив він.

Також Єльченко заявив, що обговорення мовного закону в Раді Безпеки є спробою Росії відволікти уваги, зокрема від її дій на Донбасі, де Росія 5-й рік поспіль порушує режим припинення вогню.

"Росія переслідує свої агресивні цілі в Україні. Погіршується ситуація на Донбасі, не припинено окупацію Криму, українських громадян Москва і далі використовує як заручників у війні проти України, незважаючи на обов’язкові рішення міжнародних судів — вона їх не виконує. Росія і далі заперечує, що вона бере участь у цьому конфлікті, але незважаючи на це розпалює і розпалює його", — резюмував Єльченко.

Нагадаємо, делегація РФ скликала 16 липня засідання Радбезу ООН для обговорення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, який сьогодні набрав чинності. Засідання призначено на 17:00 за київським часом.

Раніше Росія вже намагалася скликати таке обговорення в травні, проте тоді його проведення заблокували партнери України, пославшись на його маніпулятивнуу.

Українська делегація послідовно заявляє, що у функції Ради Безпеки ООН входить перш за все підтримання міжнародного миру і безпеки, і функціонування української мови в Україні ніяк не входить в цю категорію.