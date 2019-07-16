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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
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Все про:Верховний Суд (419) Кузьмін (43) ЦВК (710) Радченко Євген (22)

 Якщо ВС не довіряє СБУ, тоді ЦВК виконає рішення суду, - Радченко про відновлення реєстрації Кузьміна кандидатом. ВIДЕО

Постанову, якою ЦВК скасував реєстрацію Рената Кузьміна, скасовано, тому в силі рішення про його реєстрацію.

Колишній перший заступник генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьмін таки візьме участь як кандидат у позачергових парламентських виборах 21 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Олени Соловйової на "5 каналі".

Інформація, яку СБУ надавала ЦВК щодо відсутності Кузьміна впродовж останніх п'яти років в Україні, названа такою, яка "не містить конкретних фактів та беззаперечних доказів проживання Кузьміна поза межами держкордону".

Це рішення Верховного суду вже прокоментували в ЦВК.

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Євген Радченко, заступник голови ЦВК, сказав: "Якщо суд не довіряє СБУ, ну що ж... Тоді Центральна виборча комісія виконає рішення суду. Рішення суду є, воно зобов'язує ЦВК фактично поновити реєстрацію пана Кузьміна. Це буде зроблено в дуже простий спосіб. Ми нічого робити не будемо, оскільки рішення суду говорить про те, що постанова, якою ЦВК скасувала реєстрацію пана Кузьміна, скасована. Значить залишається в силі та постанова, що пан Кузьмін є кандидатом у народні депутати".

Тобто поновлення реєстрації відбудеться автоматично без додаткових обговорень.

Як повідомлялося, Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137867
 
 
 Топ коментарі
 
интересно,а это не вмешательство в избирательный процесс,когда ВС принудительно заставляет регистрировать кандидата с нарушениями?
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пипец....
Изнасилование страны и здравого смысла он-лайн - каждый день..., многократно...
Интересно..- рванет или спокойно перейдем в Малороссию...?
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О, третья смена лахтоольгинских *********** заступила. Гы.
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Письма в суд надо писать было не пустые , а нормальные с фактами,а не пустышку.
Написали бы что находится там то по такому адресу и пусть бы доказывал обратное.
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барижний суд знову відмітився, йому поцимбалах що риг під слідством. парашенковськім реформам ура.
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Зеб, реформы портновских судей не было, они планировались на 2020 год, но продолжай врать, т.к. иначе рейтинг Слуги дальше будет падать.
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Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 5914
«Мы поставили себе цель удовлетворить запрос общества на справедливый суд, и все 4 года мы шли к этой цели, - подчеркнул Президент. - Я горжусь достижениями Совета, о которых свидетельствует то, что мы получили больше, чем конституционное большинство голосов за судебную реформу в парламенте. Второе - это большое количество законодательных актов, их качество, что свидетельствует о том, что работа была сделана блестяще».
"блестящее" качество от ПеПо, боты тоже у него "блестящие" Ты не горд "потужной реформой"? Чего так? Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 3253
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За Порошенко такий депутат навіть ригу не наснився би.Але часи змінюються .Побачимо хто ввійде в історію як "Зрадник".Хуйло вже є.
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Если нельзя победить коррупцию - ее надо возглавить.
Если нельзя победить олигархов - их надо возглавить.
В.А.Зерро
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интересно,а это не вмешательство в избирательный процесс,когда ВС принудительно заставляет регистрировать кандидата с нарушениями?
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Ну тады для полного Счастья и Овоща возвращайте,посмотрим на реакцию ППРихильників??
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пипец....
Изнасилование страны и здравого смысла он-лайн - каждый день..., многократно...
Интересно..- рванет или спокойно перейдем в Малороссию...?
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Их там всех нужно разгонять. Порошенко постарался как можно больше мразей завести в управленческие системы.
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ЦЕЙ чоколядно-рихвармований Верховний суд??? Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 7180
https://vkksu.gov.ua/ua/news/widbulisia-urotchistosti-z-nagodi-skladiennia-prisiagi-suddiami-wierchownogo-sudu/

Соя пріла, налетай! Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 4171
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Зеб, значит Зелемойский сможет заменить судей ВС? :D
Расскажи, не секретничай.
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03.07.19 11:46
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Ти прихвостень *****. Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 99 за порєбрік.
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на шо на твои зеленые сопли Упырь сам жуй свое дерьмо
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Зачем нам ЦИК вообще, и СБУ, и президент с кабмином и парламентом, отдайте всю полноту всех ветвей власти судам, они ж лучше знают как нам всем жить, какие законы принимать, а какие отменять, кто, где и когда находился, ьыл арестован или на нем дело. Всю власть - судам, таагищи!!!
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Ну Нет Хозяина в Стране,раз Бандюки и Ворье возвращается к Корыту!???
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Прокурор Ренат Кузьмин слабал "Мурку" на рояле

https://youtu.be/klAWdJbfwKc

Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 802
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як не Кузьмін так Пшонка, як не Пшонка так Луценко
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а они чем то похожи один мурку лабает а второй кое чем и оба на рояле два брата акробата Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 5
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в ВС поняли, что наступают былые времена и снова можно стричь бабло.
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Короче, кто такой Зеленский уже стало понятно - это второй прафффесар.
Результат будет такой же.
Чаушеску - 2.
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Нет, Пауль, будет *****-2. Сам не хочу, но слишком много у нас зебилов.
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появился не запылился этот кузьмин...помню такого помню.... с виду как бы представительный такой весь из себя.... но помню его беседы на каналах. интервью тех прошедших лет.... такой он тупой .тормознутый какой то. два слова сказать нормально не мог. предложения в пазл как то не получалось складывать...кто за него может голосовать незнаю...(( Если ВС не доверяет СБУ, тогда ЦИК выполнит решение суда, - Радченко о возобновлении регистрации Кузьмина кандидатом - Цензор.НЕТ 9679
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Старая команда из кожи лезет чтоб оказать типа "вот видите как плохо что порося не выбрали" - СУКИ. Понимают что один шанс не сесть - максимально накрутить рейтинг мальдивскому патриоту. И не дать Зеленскому получит достаточную поддержку в парламенте - Что угодно готовы и откровенных преступников оправдывать и срать по всему миру на Украину. - СУКИ !!!!!!!!!! А народ типа тупой, не видит кто этих судей и этот ЦИК назначал.
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А эти "попередники" разве уже стали "попередниками" ? Им еще как минимум 2-3 месяца - при власти быть, А судьям - вообще как минимум по 5 лет. Так что про Попередников пока нет.
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Все очень сложно. Соевые суды отменяют арест майна Коломойского которое отжал соевый и заставляют регистрировать на выборы рыгов, которые скрываются от соевого за границей. А вот ЦВК, которая вчера была соевой, уже вроде не соевая. Или подождем результатов выборов?
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На словах ЦИК - не соевый но по процессуальным действиям - АБСОЛЮТНО СОЕВЫЙ И РЫГОВСКИЙ. К Примеру, Они могли (вернее обязаны были) не регистрировать Кузьмина, тогда бы уже ему пришлось доказывать, что он был на территории Украины. И в таком случае суд бы не смог заставить ЦИК его зарегистрировать. Но ЦИК поступило хитрее - сначала зарегистрировало , а потом вроде как отказало и в такой ситуации доказывать надо уже его отсутствие, а это доказать не реально (как факт отсутствия суслика, типа если ты его не видишь - не значит что его нет)
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А потом Верховный суд скажет - нам надо верить..Это же справедливо Кузьмина пустить на выборы, аки агнца..
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Идёт активная работа по подрыву доверия к институтам власти. А соответственно к хаосу, и как следствие к анархии и развалу страны. Клоун през, клоуны судьи, клоуны депутаты (все три ветви).
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЯкщо ВС не довіряє СБУ, тоді ЦВК виконає рішення суду, - Радченко про відновлення реєстрації Кузьміна кандидатом. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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