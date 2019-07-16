 Якщо ВС не довіряє СБУ, тоді ЦВК виконає рішення суду, - Радченко про відновлення реєстрації Кузьміна кандидатом. ВIДЕО

Колишній перший заступник генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьмін таки візьме участь як кандидат у позачергових парламентських виборах 21 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Олени Соловйової на "5 каналі".
Інформація, яку СБУ надавала ЦВК щодо відсутності Кузьміна впродовж останніх п'яти років в Україні, названа такою, яка "не містить конкретних фактів та беззаперечних доказів проживання Кузьміна поза межами держкордону".
Це рішення Верховного суду вже прокоментували в ЦВК.
Євген Радченко, заступник голови ЦВК, сказав: "Якщо суд не довіряє СБУ, ну що ж... Тоді Центральна виборча комісія виконає рішення суду. Рішення суду є, воно зобов'язує ЦВК фактично поновити реєстрацію пана Кузьміна. Це буде зроблено в дуже простий спосіб. Ми нічого робити не будемо, оскільки рішення суду говорить про те, що постанова, якою ЦВК скасувала реєстрацію пана Кузьміна, скасована. Значить залишається в силі та постанова, що пан Кузьмін є кандидатом у народні депутати".
Тобто поновлення реєстрації відбудеться автоматично без додаткових обговорень.
Як повідомлялося, Кузьмін перебуває в розшуку. Він є підозрюваним у кримінальному провадженні від 25.09.2015 р., яке стосується, зокрема, зловживання владою або службовим становищем.
Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган повідомляла, що ще 20 червня 2019 р. у ЦВК було направлено лист, у якому повідомлялося про розслідування кримінального провадження за підозрою Кузьміна в скоєнні особливо тяжких злочинів, зокрема в легалізації (відмиванні) майна, здобутого злочинним шляхом, за вчинення яких законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5 липня Центрвиборчком на черговому засіданні в п'ятницю скасував реєстрацію кандидатом у депутати Кузьміна зі списку політсили "Опозиційна платформа - За життя".
Написали бы что находится там то по такому адресу и пусть бы доказывал обратное.
«Мы поставили себе цель удовлетворить запрос общества на справедливый суд, и все 4 года мы шли к этой цели, - подчеркнул Президент. - Я горжусь достижениями Совета, о которых свидетельствует то, что мы получили больше, чем конституционное большинство голосов за судебную реформу в парламенте. Второе - это большое количество законодательных актов, их качество, что свидетельствует о том, что работа была сделана блестяще».
"блестящее" качество от ПеПо, боты тоже у него "блестящие" Ты не горд "потужной реформой"? Чего так?
Если нельзя победить олигархов - их надо возглавить.
В.А.Зерро
Изнасилование страны и здравого смысла он-лайн - каждый день..., многократно...
Интересно..- рванет или спокойно перейдем в Малороссию...?
https://vkksu.gov.ua/ua/news/widbulisia-urotchistosti-z-nagodi-skladiennia-prisiagi-suddiami-wierchownogo-sudu/
Соя пріла, налетай!
Расскажи, не секретничай.
В параде в Минске участвует подразделение РФ, военные которого обстреливали Мариуполь, - InformNapalm. ВИДЕО+ФОТОрепортаж Ти прихвостень *****. за порєбрік.
https://youtu.be/klAWdJbfwKc
Результат будет такой же.
Чаушеску - 2.