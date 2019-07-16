 Бійці Об'єднаних сил голосуватимуть по черзі на звичайних виборчих дільницях, - полковник Попович. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

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"Голосування особового складу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня здійснюватиметься на звичайних виборчих дільницях. Організовано подачу до Державного реєстру виборців заяв військовослужбовців для тимчасової зміни місця голосування. Державним реєстром виборців визначено виборчі дільниці, на яких здійснюватиметься голосування особового складу", - заявив член робочої групи координації та взаємодії за участю особового складу Об'єднаних сил у виборах народних депутатів України полковник Євген Попович.

За його словами, військовослужбовці голосуватимуть по черзі, відповідно до визначеного командуванням військової частини графіком розрахунку, щоб "дати можливість кожному військовослужбовцю реалізувати своє право голосу з одночасним збереженням рівня бойової готовності та виконанням поставлених завдань".