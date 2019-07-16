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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Агресія Росії проти України Обирай свідомо
 Політика України
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 Бійці Об'єднаних сил голосуватимуть по черзі на звичайних виборчих дільницях, - полковник Попович. ВIДЕО

Військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил (ОС) 21 липня голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

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"Голосування особового складу на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня здійснюватиметься на звичайних виборчих дільницях. Організовано подачу до Державного реєстру виборців заяв військовослужбовців для тимчасової зміни місця голосування. Державним реєстром виборців визначено виборчі дільниці, на яких здійснюватиметься голосування особового складу", - заявив член робочої групи координації та взаємодії за участю особового складу Об'єднаних сил у виборах народних депутатів України полковник Євген Попович.

За його словами, військовослужбовці голосуватимуть по черзі, відповідно до визначеного командуванням військової частини графіком розрахунку, щоб "дати можливість кожному військовослужбовцю реалізувати своє право голосу з одночасним збереженням рівня бойової готовності та виконанням поставлених завдань".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137846
 
 
 Топ коментарі
 
Щоб розбавити сєпарами і знову доказувати що ВСУ за клоуна.
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значит большинство не сможет проголосовать....
Военные на своей шкуре первыми ощутили гений нового Главкома.... Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович - Цензор.НЕТ 2820
Военных отсечь...- это уже по зеленскому....
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Не будуть брати участь бійці ООС на передовій. Не будуть. Тому що вони не захотіли сепарам в в місцевих виборчкомах та виконкомах (які ведуть списки виборців) світити свої власні персоналні дані (де живуть, хто родичі, ІДкод, тощо) і не використали право зміни місця голосування.
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Щоб розбавити сєпарами і знову доказувати що ВСУ за клоуна.
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Так коли ти вже, клоун, з Польщі відпишешся? Чи і надалі будеш, як "баба Яга в тилу врага"?
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Мені ще на Майдані зелену чуму вішати.
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Труси піди випери та повісь сохнути, воєн дивану.
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кацахол - ну так многие вояки были за Зе....., пока тот не отдал приказ не стрелять на упреждение и поменьше в ответ...

После этого, помешательство у них на Зе-пацифисте как рукой сняло...
После первых погибших...
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Куп двоюрідної сестри перед смертю тричі дзвонив дружині і казав що криють усім чим можна, але відповідати заборонили.
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кацахол - многие тогда об этом писали...

Хорошо что Зе обосрался по своему обыкновению через людское возмущение и приказ отменили...
Но люди погибнуть успели....
Должен за это быть судим...., и за станицу Луганскую тоже..., и за демонтаж укреплений ВСУ...
За предательства короче...
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І їх уже не повернеш. Ця кров кров на руках Зеленського і його виборців.
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значит большинство не сможет проголосовать....
Военные на своей шкуре первыми ощутили гений нового Главкома.... Бойцы Объединенных сил будут голосовать по очереди на обычных избирательных участках, - полковник Попович - Цензор.НЕТ 2820
Военных отсечь...- это уже по зеленскому....
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Не будуть брати участь бійці ООС на передовій. Не будуть. Тому що вони не захотіли сепарам в в місцевих виборчкомах та виконкомах (які ведуть списки виборців) світити свої власні персоналні дані (де живуть, хто родичі, ІДкод, тощо) і не використали право зміни місця голосування.
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Петики, уже совсем свихнулись? Это же ваша ЦИК так решила!
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ні. міноборони і генштаб виявилися проти. а хто авнокомандувач нині???? отжбо
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Жаль.Адже пана Бутусова завжди цікавило,як голосують військові.Тепер-ніяк,і це мало кого хвилює.На Цензорі нікого не цікавить,чому відмінили спецдільниці для військових ? Як не цікавить багато чого іншого.
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А что здесь непонятного? Петя на тех выборах думал срубить голосов военных. Сейчас уже неактуально.
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Чтобы голосовать, нужно иметь хоть какие то минимальные политические убеждения
Чтобы иметь политические убеждения, нужно хоть немного быть в курсе о текущих политических событий, знать и разбираться в программах кандидатов и т.д.
Если вы военный и находитесь в зоне боевых действий у вас просто нет физической возможности уделять время политике.
Кроме того, по закону, Армия должна быть вне политики
На основании этого втягивание Армии в политический процесс является незаконным
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Іншими словами, люди, які захищають Батьківщину, не мають права голосу?
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Це просто шедевр. За Шарія будете голосувати ?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниБійці Об'єднаних сил голосуватимуть по черзі на звичайних виборчих дільницях, - полковник Попович. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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