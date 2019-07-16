 Підробка документів, рекет, захоплення бізнесу і земель, допомога Януковичу, - журналісти "Грошей" про "шлях до успіху" ексрегіонала Москаленка, який балотується в Раду. ВИДЕО

Про це йдеться в сюжеті спецпроекту соціальних розслідувань телеканалу 1+1 "Гроші", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Ярослав Москаленко - не новачок в українській політиці, але деякі факти своєї біографії намагається не афішувати.
Наприклад, свої перші кроки до успіху. Журналісти поговорили з одним із потерпілих від ОПГ Москаленка. Павло Оснач - доларовий мільйонер у минулому. "... Це судові справи щодо підробки документів ОЗУ, в яку входить Москаленко Ярослав, Алексєєв Андрій ... Ярик і Андрій були викидайлами...", - коментує стопку компрометуючих документів Оснач.
За словами Павла, одного разу Москаленко разом із товаришами, займаючись рекетом, постукали і в його офіс, погрожували йому і його дітям. У результаті, забрали бізнес Оснача повністю.
За матеріалами розслідування виходить, що бізнес-імперія, про яку Москаленко не особливо багато розповідає в різних інтерв'ю, почала своє становлення саме після того, як підприємство Павла Оснача перейшло в актив рекетирів.
Наступний крок Москаленка - політика. У 2007 році він став главою Вишгордскої райради, а потім - Вишгородської райдержадміністрації. У розслідуванні "Грошей" розповідається, як невдовзі він, його дружина і родичі стають власниками сотень гектарів землі, придбаної за копійки.
Саме в цей час на підконтрольній Москаленкові території починається і будівництво скандально відомої резиденції Януковича - Межигір'я. А вже в 2012 році Москаленко під прапорами Партії регіонів потрапляє в парламент.
"Ви вже, напевно, забули, але ще п'ять років тому ми вважали головним корупціонером країни колишнього президента Віктора Януковича. Кажуть, він КАМАЗами вивозив зі своєї садиби награбоване. А от хто дав йому ці КАМАЗи - чомусь ніхто навіть не замислювався. А даремно. Бо зараз ця людина укотре намагається перефарбуватися і потрапити в парламент. Його прізвище - Ярослав Москаленко. Кажуть, саме він забезпечував втечу Януковича. А за це отримав не кримінальні справи, а можливість будувати дороги в Київській області", - зазначив ведучий програми Олександр Дубинський.
Вже на наступних виборах Москаленко - мажоритарник від партії Порошенка, який переміг за допомогою декількох махінацій. Як сказано в розслідуванні, хоча Ярослав Москаленко й очолив окрему депутатську групу "Воля Народу", але голосував завжди синхронно з партією Порошенка.
"Гроші" також з'ясували, що під час нинішньої виборчої кампанії, кандидат у народні депутати Москаленко, боячись відверто відповідати на запитання критично налаштованих виборців, навіть почав погрожувати учасникові АТО Дмитрові Савчуку, який прийшов на зустріч із депутатом і поставив йому кілька незручних запитань по суті. "Саме після нашої зустрічі і мого коментаря мені подзвонили (від імені нардепа) з невідомого номера і з матом... Після такого дзвінка я відправив вагітну дружину до родичів", - говорить військовий. Вимога до учасника АТО, яка була висунута по телефону - перестати критикувати Москаленка під час виборчої кампанії.
Окрему увагу в розслідуванні приділено помічникам нардепа. Один із них - власник дорожньо-будівельної компанії Сергій Ареф'єв. Його компанія "Спец Комплект Постач" за останній рік на ремонт доріг отримала понад 2 мільярди гривень. Майже всі гроші прийшли від Київської ОДА, якою керував Олександр Горган - ставленик нардепа Москаленка. Побудовані дороги, на думку експерта програми, далеко не найкращої якості. Сам нардеп зв'язок із компанією заперечує, але підтверджує, що добре знає її засновника.
У фіналі розслідування - статки Москаленка на папері і в реальності. Згідно з декларацією, нардеп володіє декількома елітними годинниками "Ролекс", п'ятьма квартирами, дачною ділянкою на 400 квадратів, земельними ділянками, двома елітними автомобілями "Порше" і "Бентлі". Але в реальності - статки ще більші. У 2016-му народний депутат нібито отримав від своєї компанії "Синтез" 12 млн 45 тис грн фінансової допомоги, але в декларацію ці дані не вніс.
За словами активістів, Москаленко за чотири роки не з'являвся на окрузі для вирішення проблем жителів, хоча їх назбиралося безліч. "На листи, в основному, давав відписки. Тільки зараз, перед виборами, Москаленко різко згадав про свій округ", - говорить активіст Роман.
https://censor.net.ua/blogs/3137780/*****************************************************************************
Партии, близкие к Ахметову и Коломойскому, объединились в одну колону.
Политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження", "Воля народа" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, сообщил заместитель главы парламентской фракции "Оппоблока" Александр Вилкул.
"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження", "Воля народа" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - написал Вилкул в Facebook.
Партии подписали меморандум об объединении в Киеве в пятницу, 7 июня.
Напоминаю, что выборы в @verkhovna_rada проходят в два тура, поэтому сторонникам партий, которые проходят во второй тур ("Слуга народа", "Оппозиционный блок", "Голос", "Батькивщина") приходить на первый тур выборов 21 июля не обязательно. Можно приходить сразу на второй тур.