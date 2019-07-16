 Підробка документів, рекет, захоплення бізнесу і земель, допомога Януковичу, - журналісти "Грошей" про "шлях до успіху" ексрегіонала Москаленка, який балотується в Раду. ВИДЕО

Про це йдеться в сюжеті спецпроекту соціальних розслідувань телеканалу 1+1 "Гроші", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Ярослав Москаленко - не новачок в українській політиці, але деякі факти своєї біографії намагається не афішувати.

Наприклад, свої перші кроки до успіху. Журналісти поговорили з одним із потерпілих від ОПГ Москаленка. Павло Оснач - доларовий мільйонер у минулому. "... Це судові справи щодо підробки документів ОЗУ, в яку входить Москаленко Ярослав, Алексєєв Андрій ... Ярик і Андрій були викидайлами...", - коментує стопку компрометуючих документів Оснач.

За словами Павла, одного разу Москаленко разом із товаришами, займаючись рекетом, постукали і в його офіс, погрожували йому і його дітям. У результаті, забрали бізнес Оснача повністю.

За матеріалами розслідування виходить, що бізнес-імперія, про яку Москаленко не особливо багато розповідає в різних інтерв'ю, почала своє становлення саме після того, як підприємство Павла Оснача перейшло в актив рекетирів.

Наступний крок Москаленка - політика. У 2007 році він став главою Вишгордскої райради, а потім - Вишгородської райдержадміністрації. У розслідуванні "Грошей" розповідається, як невдовзі він, його дружина і родичі стають власниками сотень гектарів землі, придбаної за копійки.

Саме в цей час на підконтрольній Москаленкові території починається і будівництво скандально відомої резиденції Януковича - Межигір'я. А вже в 2012 році Москаленко під прапорами Партії регіонів потрапляє в парламент.

"Ви вже, напевно, забули, але ще п'ять років тому ми вважали головним корупціонером країни колишнього президента Віктора Януковича. Кажуть, він КАМАЗами вивозив зі своєї садиби награбоване. А от хто дав йому ці КАМАЗи - чомусь ніхто навіть не замислювався. А даремно. Бо зараз ця людина укотре намагається перефарбуватися і потрапити в парламент. Його прізвище - Ярослав Москаленко. Кажуть, саме він забезпечував втечу Януковича. А за це отримав не кримінальні справи, а можливість будувати дороги в Київській області", - зазначив ведучий програми Олександр Дубинський.

Вже на наступних виборах Москаленко - мажоритарник від партії Порошенка, який переміг за допомогою декількох махінацій. Як сказано в розслідуванні, хоча Ярослав Москаленко й очолив окрему депутатську групу "Воля Народу", але голосував завжди синхронно з партією Порошенка.

"Гроші" також з'ясували, що під час нинішньої виборчої кампанії, кандидат у народні депутати Москаленко, боячись відверто відповідати на запитання критично налаштованих виборців, навіть почав погрожувати учасникові АТО Дмитрові Савчуку, який прийшов на зустріч із депутатом і поставив йому кілька незручних запитань по суті. "Саме після нашої зустрічі і мого коментаря мені подзвонили (від імені нардепа) з невідомого номера і з матом... Після такого дзвінка я відправив вагітну дружину до родичів", - говорить військовий. Вимога до учасника АТО, яка була висунута по телефону - перестати критикувати Москаленка під час виборчої кампанії.

Окрему увагу в розслідуванні приділено помічникам нардепа. Один із них - власник дорожньо-будівельної компанії Сергій Ареф'єв. Його компанія "Спец Комплект Постач" за останній рік на ремонт доріг отримала понад 2 мільярди гривень. Майже всі гроші прийшли від Київської ОДА, якою керував Олександр Горган - ставленик нардепа Москаленка. Побудовані дороги, на думку експерта програми, далеко не найкращої якості. Сам нардеп зв'язок із компанією заперечує, але підтверджує, що добре знає її засновника.

У фіналі розслідування - статки Москаленка на папері і в реальності. Згідно з декларацією, нардеп володіє декількома елітними годинниками "Ролекс", п'ятьма квартирами, дачною ділянкою на 400 квадратів, земельними ділянками, двома елітними автомобілями "Порше" і "Бентлі". Але в реальності - статки ще більші. У 2016-му народний депутат нібито отримав від своєї компанії "Синтез" 12 млн 45 тис грн фінансової допомоги, але в декларацію ці дані не вніс.

За словами активістів, Москаленко за чотири роки не з'являвся на окрузі для вирішення проблем жителів, хоча їх назбиралося безліч. "На листи, в основному, давав відписки. Тільки зараз, перед виборами, Москаленко різко згадав про свій округ", - говорить активіст Роман.