 СБУ спільно з ФБР викрила масштабну міжнародну хакерську організацію. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ, про це на брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов.
Оперативники спецслужби з'ясували, що учасники угруповання на території України організували і тривалий час (з 2007 року) надавали віртуальні послуги хакерам та іншим злочинцям, створюючи їм умови для безперешкодного здійснення протиправної діяльності в мережі інтернет. Хакери працювали в Dark Net - прихованій частині інтернету, де можливо анонімно купувати зброю, наркотики тощо.
"Організатором угруповання є громадянин України, який свій перший хакерський досвід отримав у Москві в середині 2000-х. Уже в 2007 році він почав надавати свої послуги хакерам усього світу через українські мережі, ретельно приховуючи фактичне місце перебування свого обладнання від правоохоронців і спецслужб будь-якої країни. Устаткування періодично знаходили українські, російські, американські правоохоронці, вилучали його, тимчасово припиняли діяльність, але хакерська група невдовзі знову продовжувала діяти", - повідомляють у прес-служб.
Тільки в США проти цього громадянина України висунуто звинувачень у середньому на п'ятдесят років ув'язнення. Його звинувачують у шахрайстві, несанкціонованому втручанні, крадіжці персональних даних та низці інших злочинів за американським кримінальним законодавством. ФБР його розшукує близько 10 років і готове затримати, якщо він потрапить на територію США або країни, яка зможе його екстрадувати.
В Україні організатору і ще одному учаснику повідомили про підозру за ч.2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) і ч.3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Під час санкціонованих слідчих дій на території приватного будинку біля Одеси було знайдено справжній дата-центр із резервним автономним джерелом електроживлення, охороною, потужними каналами доступу до інтернету, який був ретельно прихований.
"СБУ готова до співпраці з нашими іноземними партнерами. Ми вдячні присутнім у цьому залі представникам ФБР і Секретної служби США, які відразу висловили готовність до всебічної допомоги в нашому розслідуванні", - підсумував Іван Баканов.
Нагадаємо, що раніше СБУ анонсувало проведення однієї з наймасштабніших антихакерських операцій за останнє десятиліття.
Ось вам КПК Портнова в усій красі. В США світить 50 років, а в Україні домашній арешт обирають.
Разгром Carderplanet
5 июля 2005 года в Одессе был задержан некий Дмитрий Иванович Голубов, 1983 года рождения, по обвинению в мошенничестве с банковскими карточками. Голубов являлся известным хакером, руководителем сетевой организации Carderplanet и действовал под ником Script (aka Script). Он стоял за организацией взлома банков в США, в результате чего убытки финансовых учреждений Старого и Нового Света составили десятки миллионов долларов США.
Сам Д. Голубов отрицал свою причастность к «кардингу»: «В 2003 году я потерял паспорт, а через десять дней в Интернете появилось сообщение: "Я, Голубов Дмитрий Иванович, взламываю американские банки, ворую деньги с кредитных карточек. Я ничего не боюсь, так как милиция и прокуратура заодно со мной, в качестве своей безбоязненности я хочу выложить отсканированную копию паспорта, телефон и домашний адрес". Это является единственным доказательством моей виновности в деле».
US Postal Inspection Service
Д. Голубов (aka Script) Фото: US Postal Inspection Service
Но следствие не разделяло оптимизма Голубова. Его давно «вели» сначала спецслужбы США. А позже, после ареста ряда его подельников в Европе, ФБР поделилась информацией с МВД Украины, и дальше Дмитрия Голубова уже разрабатывал главк УБОП...
Организация Carderplanet была создана в 2001 году. Ее виртуальной штаб-квартирой являлся сайт Carderplanet.com, где происходил обмен информацией и «вербовка» будущих сотрудников. Сайт был русскоязычным, но ворованная информация из банков, с сайтов электронной торговли, из госучреждений США, Великобритании и других государств поступала на его англоязычный форум.
Подражая мафиозным кланам, создатели Carderplanet называли себя «семьей». Но дампы - информация с магнитных полос платежных карточек (номер, срок действия, PIN-код) - были доступны лишь менеджерской верхушке Carderplanet.
Эти «менеджеры» и руководили целой командой завербованных студентов, которые снимали деньги в банкоматах при помощи поддельных платежных карт за комиссию - процент от снятой суммы. По данным следствия, всего в Carderplanet состояло более семи тысяч «пехоты», в основном из России, Украины и стран Восточной Европы.
Под руководством менеджерской верхушки Carderplanet изготовливались поддельные банковские карты международных платежных систем MasterCard, Visa, American Express и Diners Clap International. При помощи которых в банкоматах на территории более 20 стран деньги обналичивались. Деятельность этой группировки была столь масштабной, что именно усилиями Carderplanet в начале марта 2005 года Райффайзенбанк приостановил обслуживание своих карт в банкоматах на территории всей Украины. Примечательно, что кардерами «обносились» только западные банки; украинские и российские мошенники не трогали.
Разгром Carderplanet начался в 2004 году. Сначала во время отпуска на Кипре был арестован украинец, крымчанин Роман Вега (akaBoa), он же Роман Степаненко. Хакер был экстрадирован в США, где ему предъявили обвинение по 40 пунктам. Вега известен как создатель веб-сайта www.boafactory.net, где продавались пластиковые карточки либо данные с них, поддельные дорожные чеки и фальшивые документы.
При заходе на индексную страничку сразу бросалось в глаза: «Хочешь сделать себе российское гражданство за 3 дня? Нет проблем», «Нужен диплом об окончании престижного вуза? Запросто», «Сертификаты, свидетельства, визы, водительские права? Ты попал куда нужно, приятель». Boafactory предлагала подделку практически любых документов, при этом отличить фальшивку от подлинника было практически невозможно. Контора даже проставляла штампы о въезде и выезде из нейтральных стран, чтобы паспорт не выглядел новым.
Определить, что паспорт поддельный, мог только специалист после тщательной проверки номера документа и его «истории». Стоимость услуг зависела от сложности дела: цена на паспорт гражданина РФ составляла около $400, а паспорт гражданина Ирландии стоил до $25 тысяч. Еще Boa Factory занималась продажей дампов кредитных карт, оборудования для работы с реальным пластиком, готовых «голых» кредиток с голограммой и полосой подписи. Соотношение цена/качество, предлагаемые этой конторой, считалась лучшей в своем роде во всем мире (!) на то время, и ее услугами пользовались многие тысячи людей.
Скриншот одной из страниц www.boafactory.net
Скриншот одной из страниц www.boafactory.net
Следствие выяснило, что Р. Степаненко (был осужден к отбытию наказания в американской тюрьме) работал вместе с одесситом Дмитрием Голубовым. Возможно, именно откровения Романа Веги, стремившегося смягчить себе наказание, ускорили разгром Carderplanet и выявление его руководства.
то не то что жирные таможеники капусту стригут!!!! Тут башка варить должна!!!
Поздравляю - вот это рыбу поймали!!! Уважуха!!!