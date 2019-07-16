 "Це треба вміти так розвести президента": новий глава Херсонщини Гусєв раніше розповідав про загрозу популізму Зеленського і про симпатії до нього Кремля. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Олексій Братущак, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це треба вміти так розвести президента. Під час виборів топити проти нього, розповідати про загрозу популізму Зеленського, про симпатії до нього Кремля. А потім - вжух - і стати його підлеглим - отримати від Зеленського посаду керівника Херсонської облдержадміністрації. Хоча. Може, то не Зеленського розвели? А вони всіх навколо розводять? Юрій Гусєв, коли ж ти був щирим? Коли топив проти Зеленського? Чи коли вирішив працювати з ним? Невеличкий кліп у подарунок. На згадку..."- написав журналіст.

Як повідомлялося раніше, 13 липня президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський представив Гусєва як нового голову Херсонської ОДА

Нагадуємо, раніше Юрій Гусєв значився під №41 у виборчому списку партії "Слуга народу". Проте 13 червня він повідомив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах, але залишається в команді Зеленського і буде допомагати їй "в іншій ролі".