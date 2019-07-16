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 Політика України, Суспільство
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Все про:Нацполіція (7836) Станиця Луганська (13)

 "З поліцією нормально. Приходять часто. Патруль ходить. Спокійніше стало", - житель демілітаризованої зони в Станиці Луганській. ВIДЕО

Жителі демілітаризованої зони в Станиці Луганській відзначають хорошу роботу українських поліцейських після розведення сил у цій частині лінії розмежування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться в сюжеті програми "Поліцейський фронт" на телеканалі Еспресо.

"З поліцією нормально. Ось у мене - я на Лебединського живу ... Приходять часто. Патруль ходить. Спокійніше стало", - говорить житель демілітаризованої зони Валентин.

До демілітаризованої зони входить приватний сектор околиць Станиці Луганської.

"Під час відведення ЗСУ виникло одне запитання, яке стосується нас - це 76 будинків, що опинилися в буферній зоні. Згідно з Мінськими домовленостями, ніхто не має права перебувати в таких зонах зі зброєю. Там зараз живе близько 100 осіб. Це на самому краю Станиці Луганської. Ми своїх людей не кидаємо і Національна поліція буде виконувати свої завдання з охорони громадського порядку", - розповідає заступник міністра МВС Вадим Троян.

Також дивіться: Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137787
 
 
 Топ коментарі
 
Донбасс можно вернуть , а что делать с ватой в головах его жителей ?
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Да какой там патруль.
Это пока в кремле разрешают ходить они и ходят.
При первом шухере та полиция - милиция делает ноги.
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бот, сколько тебе порось платит за твои тупорылые высеры на цензоре? )
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Це зрозуміло. Патруль без зброї. Хлопці військові, мусять виконувати команди. От лише скільки з тих зебенят, що тут пасуться готові бути на місці цього беззбройного патруля?
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Да какой там патруль.
Это пока в кремле разрешают ходить они и ходят.
При первом шухере та полиция - милиция делает ноги.
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бот, сколько тебе порось платит за твои тупорылые высеры на цензоре? )
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Хочете порівняти зі своїми ставками? 😁 Не вийде. У нормальних людей про гроші питати не прийнято. ☺
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Донбасс можно вернуть , а что делать с ватой в головах его жителей ?
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это для кого инфа? а теперь спокойно стало? а что беспокоило жителя до полиции и чем полиция спокойствие принесло, надо же раскрівать суть новости, стало спокойней переловили наркоманов, стало спокойней зачистили от сепаров, стало спокойней доктор укол сделал, что полицейские патрули сделали что стало спокойней
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Обстрелы беспокоили.
Почти каждый день.
Теперь после отведения они не в зоне обстрела.
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Так он говорит что с полицией нормально,а не с полицией спокойней стало.
Спокойней стало после отвода.
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С учетом появившейся новости про обстрел сепаратистами позиций ВСУ, можно положить хер на договоренности, занять демилитаризованную зону и отметить это событие грандиозной артиллерийской подготовкой по сепаратистам.
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Стріляв ? Стріляв . То і сідай за стрільбу в населеному пункті зі смертельним випадком хоч і не вбивав . Тут тільки так, бо довести вбивав - не вбивав неможливо . Тобто всю команду за грати , щоб другим бажання відбити .
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Круто. Будемо відводити війська на межі областей, чи зразу під Львів?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"З поліцією нормально. Приходять часто. Патруль ходить. Спокійніше стало", - житель демілітаризованої зони в Станиці Луганській. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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