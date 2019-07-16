 Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це заявив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко.
Це питання обговорювалося із Сурковим під час зустрічі радників лідерів держав у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 12 липня.
"Нам бракує рішення, якого не може досягти мінська група, щодо демонтажу оборонних структур. Наше завдання було переконати російську сторону. І Владислав Сурков взяв на себе зобов’язання, як вони називають, вплинути на ту сторону, щоб цю споруду було розблоковано", - зазначив Пристайко.
Також він додав, що технічні питання щодо реконструкції моста обговорюються Тристоронньою контактною групою в Мінську.
Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.
Там рядом со старым мостом есть целый и новый мост.
Пусть разблокируют новый мост и не и.ут никому мозги.
Россия играет в кошки мышки, ей вообще насрать на все эти мосты-дороги. У Путина есть четкая цель. Тут появляется кто-то , кто начинает созывать какие-то смешные встречи и умолять на них...разблокировать мост, чтобы его починить.
Очень напоминает следуюшую ситуацию: к вам в дом вламываются крепкие ребята и начинают насиловать вашу жену. А вы носитесь по квартире собирая подушки, чтобы жене было удобнее..... извините за пример...хм...наверное не очень удачный...
Сурков взял на себя обязанность повлиять на ту сторону...
А потом мост построят и на след день снова разрушат. Смысл строить?
Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
Будуєм мости
Заплатить не Клоун
Заплатиш ти!