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 Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО

Помічник президента Росії Владислав Сурков зобов'язався вплинути на угруповання "ЛНР" у питанні демонтажу оборонних укріплень біля моста в районі Станиці Луганської.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса", про це заявив заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко.

Це питання обговорювалося із Сурковим під час зустрічі радників лідерів держав у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) у Парижі 12 липня.

"Нам бракує рішення, якого не може досягти мінська група, щодо демонтажу оборонних структур. Наше завдання було переконати російську сторону. І Владислав Сурков взяв на себе зобов’язання, як вони називають, вплинути на ту сторону, щоб цю споруду було розблоковано", - зазначив Пристайко.

Також він додав, що технічні питання щодо реконструкції моста обговорюються Тристоронньою контактною групою в Мінську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почне сама будувати міст у районі Станиці Луганської, якщо на окупованому Донбасі не почнуть демонтаж упродовж тижня, - Зеленський

Нагадаємо, 26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій поблизу КПВВ "Станиця Луганська" в рамках відведення сторін від околиць Станиці Луганської. У штабі ООС запевнили, що процес розведення сил і засобів у цьому районі не послаблює оборонних можливостей ЗСУ, а військові зайняли нові вигідні позиції. 27 червня російсько-окупаційні війська теж завершили перший етап відведення своїх підрозділів - відійшли від пішохідного моста.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137759
 
 
 Топ коментарі
 
Сурков? Гы спалили контору. Так все таки Лугандон не самостоятельный и им, даже по мелочным вопросам управляют с Кремля. Ну и как с этим промежуточным звеном вести переговоры, если они никаких решений не принимают?
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надо срочно отвести ВСУ ещё на 5км! сурок пообещал!
Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 1053
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Сурков обязался повлиять на "ЛНР"

Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
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А что с тем мостом который Виктор Федырыч открывал?
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Сурков? Гы спалили контору. Так все таки Лугандон не самостоятельный и им, даже по мелочным вопросам управляют с Кремля. Ну и как с этим промежуточным звеном вести переговоры, если они никаких решений не принимают?
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Да не надо там никакой мост реконструировать.
Там рядом со старым мостом есть целый и новый мост.
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Добре те, що нарасію потихеньку роблять стороною конфлікту.
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Как это спалил? Реально кто-то думал, что там не Россия заправляет?
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надо срочно отвести ВСУ ещё на 5км! сурок пообещал!
Сурков обязался повлиять на "ЛНР", - Пристайко о ремонте моста у Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 1053
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Зеля,таке саме лайно як і Петрусь))Вірним шляхом йде,на перемовинах з терористами.
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Ага. Розвели дурних хохлiв два жидки, як котят.
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Кто взрывал - тот и должен строить. В сети есть видео. как орки взрывают этот мост. только за счет **********!
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"... Владислав Сурков обязался повлиять на группировку "ЛНР"..." - это очень смешно, я столько попкорна не сьем ха-ха-ха
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Так зачем им подыгрывать?
Пусть разблокируют новый мост и не и.ут никому мозги.
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Кто кому подигрывает...
Россия играет в кошки мышки, ей вообще насрать на все эти мосты-дороги. У Путина есть четкая цель. Тут появляется кто-то , кто начинает созывать какие-то смешные встречи и умолять на них...разблокировать мост, чтобы его починить.

Очень напоминает следуюшую ситуацию: к вам в дом вламываются крепкие ребята и начинают насиловать вашу жену. А вы носитесь по квартире собирая подушки, чтобы жене было удобнее..... извините за пример...хм...наверное не очень удачный...

Сурков взял на себя обязанность повлиять на ту сторону...
А потом мост построят и на след день снова разрушат. Смысл строить?
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Сурков - это да! Суркова мы знаем, суркова мы уважаем. Це справжнiй друг Украiни!!!
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Сам на себя влиять будет? У нас что, гражданская война?
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Сурков обязался повлиять на "ЛНР"

Як казали, не блін, а паляниця.... З такими дибільними формулюваннями від українського міду незабаром кацапи стануть миротворцями, які єдині здатні "повліять" на лнр та днр.
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Перестаємо стріляти,
Будуєм мости
Заплатить не Клоун
Заплатиш ти!
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я знову ж, в 2942-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Да какое нафрен влияние, просто это очередная попытка заставить говорить с ублюдками..Сурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 783
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А как же грозное _ Я даю вам 8 дней....? А теперь Сурков? А если нах пошлют?
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСурков зобов'язався вплинути на "ЛНР", - Пристайко про ремонт моста у Станиці Луганській. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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