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 Зеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 липня, проведе зустрічі з усіма представниками робочих підгруп у Тристоронній контактній групі, а також з представником України в ТКГ Леонідом Кучмою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник глави Офісу президента України Вадим Пристайко на брифінгу в Києві.

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"Я щойно зустрічався з керівником політичної підгрупи - Романом Безсмертним. Сьогодні ще буде зустріч з представником України в ТКГ Кучмою. І всі напрямки, включно з Лутковською (робоча підгрупа з гуманітарних питань. - Ред.), матимуть можливість доповісти главі держави, і будуть напрацьовані конкретні рішення", - сказав він.

Нагадаємо, зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську запланована на 17 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив Безсмертного замість Моцика представником Києва на переговорах стосовно Донбасу в політичній підгрупі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137755
 
 
 Топ коментарі
 
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Один дебил 4 года все мычала про Минск и получил СП 2 и раку в ПАСЕ, теперь второй. Если положительного результата не было 4 года, почему он вдруг должен появиться на 5?
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Кучма уже Гонгадзе наработал. Сейчас он вам еще наработает план по капитуляции Украины.
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Моряки могут собиратся ,их скоро отправят домой..
Кстати остальные украинцы могут не расслаблятся,их скоро тоже отправят....на.........
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А чом би Зе-гундосилу не відвідати будинок престарілих або псхіатричну лікарню? Результат буде такий самий.
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и это все ?))) более серьезных претензий нет ?)
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надіявся..не доживу...
На жаль--дожив
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Вова, ты же обещал немедленно арестовать всех олигархов !
Так ты врал что ли ? Кучма - отец современной олигархической системы Украины.
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Торопит зеля всех торопит До выборов пара дней Нужен хороший хайп Так можно и на Конституционное большинство замахнуться если моряков освободить (Пофиг на каких условиях)
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський сьогодні зустрінеться з Кучмою і з усіма представниками робочих груп у ТКГ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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