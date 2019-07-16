 Втручання у вибори США: суд відмовив у задоволенні позову проти Лещенка та Ситника. ВIДЕО

Про це повідомив Лещенко після засідання суду 16 липня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко .

"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.

Лещенко зазначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, імовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.