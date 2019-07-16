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Все про:Лещенко (343) суд (5300) Ситник (487) Манафорт (124)

 Втручання у вибори США: суд відмовив у задоволенні позову проти Лещенка та Ситника. ВIДЕО

Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва у справі про ймовірне втручання нардепа Сергія Лещенка та директора НАБУ Артема Ситника у вибори в США.

Про це повідомив Лещенко після засідання суду 16 липня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Я більше не "ворог Трампа". Щойно Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного суду Києва та ухвалив нове рішення, яким відмовив депутату Розенблату у задоволенні позову проти мене та НАБУ в частині викриття Пола Манафорта у чорній бухгалтерії Партії регіонів", - написав Лещенко .

"Чекаю, коли генпрокурор Юрій Луценко подзвонить Руді Джуліані та повідомить нові обставини у справі, яку він так старанно клепав для збереження себе на посаді", - підсумував нардеп.

Лещенко зазначив, що своїм позовом нардеп Борислав Розенблат і Луценко намагалися встановити рішенням суду факт втручання Лещенка у вибори США.

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро заперечує інформацію про можливий вплив бюро на вибори президента США, про що раніше заявив Генпрокурор Юрій Луценко.

Також Луценко раніше заявив, що народного депутата Сергія Лещенка викличуть до Генпрокуратури, і там, імовірно, вручать йому підозру. Він зазначив, що Лещенку можуть оголосити про підозру за розголошення даних досудового слідства в його публікаціях про так звану чорну касу Януковича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137731
 
 
 Топ коментарі
 
"Я больше не "враг Трампа". Только что Шестой апелляционный суд...

Серлещ совсем дурак? Он считает, шо враг он или не враг Трампу решает не Трамп, а какой-то апеляционный суд Украины? Вмешательство в выборы США: суд отказал в удовлетворении иска против Лещенко и Сытника - Цензор.НЕТ 4984
Так хай съездит в США скажет это Трампу. Вот тот удивится...
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старательный еврей розенблюм..честно отработал закрытое дело....
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не понятно. сырожа..шо ты так долго делал в бепепе????
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старательный еврей розенблюм..честно отработал закрытое дело....
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"Я больше не "враг Трампа". Только что Шестой апелляционный суд...

Серлещ совсем дурак? Он считает, шо враг он или не враг Трампу решает не Трамп, а какой-то апеляционный суд Украины?
Так хай съездит в США скажет это Трампу. Вот тот удивится...
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не понятно. сырожа..шо ты так долго делал в бепепе????
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"Я больше не "враг Трампа".

Лещенко жжет.
Это будет решать не Окружной суд, Сережа, а американский. )
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Mamma mia... какие люди...

Жизнь бьет ключом Гаечным.
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Вы так ничего и не поняли Вмешательство в выборы США: суд отказал в удовлетворении иска против Лещенко и Сытника - Цензор.НЕТ 3976.
Меня интересуют не фамилии политиков, а судьба Украины.
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По опросам вроде бы не проходит в Раду. И это хорошо.
Его самого суд тоже не допустил, это еще лучше.
Но кусок гос. финансирования для партии могут урвать, набрав пару процентов.
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Но по мажоритарке, возможно, кто-то проскочит в Раду.
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"Позор продажным еврочинушам!" ))
Макрона очень утомили погромы желтых жилетов, у немцев СП-2, а тут еще и власть в Украине сменилась. Все сошлось.
Кстати, Вы не смотрели интервью Светланы Крюковой с Шарием "Про тачки, деньги, тюрьму и любовь" из ее цикла "На крючке"?
Его видео я не смотрю, но это интервью посмотрела, интересна была его психология, которая в его роликах спрятана за бравадой.
Он реально жалкий, вечно от чего-то или от чего-то зависимый. Сейчас под каблуком у жены, без ее согласия боится слово сказать.
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Да здравствует наш суд - самый говняный суд в мире!

9 лют. 2016 р. - Нардеп від "БПП" Сергій Лещенко отримав сто тисяч доларів від бізнесмена та олігарха Костянтина Григоришина за публікацію серії позитивних інтерв'ю на "Українській Правді". Матеріали СМС-листування народного депутата та бізнесмена надало анонімне джерело сайту "Інформатор", ...
Когда дело касалось других депутатов, которые встречаются и ужинают с олигархами, Лещенко говорил совсем по другому. Двойные стандарты и так во всем. Считается, что именно Григоришин придумал ряд бизнес-схем, направленных как на приобретение компаний, так и на управление ими, которые позволяют «оптимизировать» налогообложение. Позже эти схемы назовут «оффшорными» и ими по сей день пользуются все или почти все серьезные игроки рынка. Константина Григоришина можно смело назвать пионером этих схем.В частности, в 1996-97 годах им было создано несколько офшорных компаний на Кипре, а также на Виргинских островах
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Цікаво: Трамп знає про існування Лещенка Сірожи? Вмешательство в выборы США: суд отказал в удовлетворении иска против Лещенко и Сытника - Цензор.НЕТ 9120
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З ДУЖЕ компетентних джерел підтверджено інформацію, що відомий український антикорупціонер С.Лещенко плідно контактує з опальним діячем часів Януковича Портновим, який переховується в Москві. Та що там контактує - просить і отримує від Портнова реальну допомогу у вирішенні своїх питань в судових інстанціях.
Наприклад документально підтверджено, що саме Портнов і його люди допомогли Лещенко в судовому процесі по "маленькій" квартирці, придбаній народним депутатом на "взяті у борг" гроші.
Мовою звичайних людей така допомога називається надання юридичних або ж адвокатських послуг та безумовно коштує грошей. Враховуючи статус учасників, рівень підтримки та досягнуті результати - то грошей чималих.
Доказом впливу Портнова на суд в інтересах Лещенко може служити електронне листування цих двох осіб.
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Депутат Лещенко с задекларированными доходами в десятки тысяч гривен тратит миллионы гривен на покупку недвижимости Живя на одну "депутатскую зарплату", Лещенко позволил себе купить элитную квартиру в столице, стоимость которой примерно 13 млн гривен.
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Творець студії "Квартал 95", шоумен Володимир Зеленський в ефірі ток-шоу "Право на владу" пожартував про скандальну квартиру нардепа Сергія Лещенка.



Коли ведучий ток-шоу запитав Зеленського, чи є у "Кварталу" жарт на цю тему, шоумен відповів:
"Лещенку пощастило з приводу "Кварталу" і якби не наша історія в Юрмалі… Він нам винен "могорич", бо це було таке яскраве враження, яке відволікло (від нього) увагу і привернуло до наших репризів.
А що стосується квартири Лешенка, ну що сказати - він влаштувався на хорошу роботу". ТСН
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Народний депутат Сергій Лещенко йде до Верховної Ради самовисуванцем по мажоритарному округу в Києві. Цю інформацію він підтвердив «Детектор медіа».
19 червня Лещенко подав документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у депутати по 220 округу в Києві, на Подолі
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я не понял. Как это 6 апелляционный суд отменил тот факт что Трамп считает Лешенка своим врагом? что за бред? может наш суд еще и дело в ФБР по Лещу закроет?
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Він не може заспокоїтись, бо його не взяли у жодну політичну партію. А це все тому, що він токсичний і таких поганих політиків не варто запускати у вурховну раду
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Это означает. что зебилы поставили на дружбе с США крест
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниВтручання у вибори США: суд відмовив у задоволенні позову проти Лещенка та Ситника. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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