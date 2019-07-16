 Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого виступу Дюмон опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

"З нагоди французького національного свята - музичний подарунок усім українським друзям!", - написала французький посол у коментарі до запису.

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