 Посол Франції в Україні Дюмон зіграла на бандурі "Реве та стогне Дніпр широкий". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого виступу Дюмон опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.
"З нагоди французького національного свята - музичний подарунок усім українським друзям!", - написала французький посол у коментарі до запису.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео свого виступу Дюмон опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.
"З нагоди французького національного свята - музичний подарунок усім українським друзям!", - написала французький посол у коментарі до запису.
иди прочь!
Но так при этом они топят за мерзкую, мародерскую хрячину Поросенко, от которой украинцы были готовы избавиться голосуя за кого угодно - значит свиноботы.
Вы можете сколько угодно рассказывать, что против лишь быдло, а вся ЫЛИТА за Порося. Но это всего лишь ваши хотелки и фантазии, ничем не подтвержденные. Порося проиграло, теперь за него даже не 25%, а совсем меньшинство 6-8%
В зеркало я каждый день смотрю. Это никак не отменяет, что ваш вождь - жирная, одутловатая мародерская туша.
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