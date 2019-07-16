 "А якби на самому верху застрягли?" - на популярному українському курорті Кирилівка атракціон "Ланцюжок" зламався під час катання. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за словами очевидців, люди кричали і нервували. Одна із застряглих на атракціоні розповіла, що було дуже страшно, тому що був сильний вітер, їх розгойдувало, а мами кричали та істерили. У ДСНС відповіли, що такої вишки у них немає. У підсумку людей сяк-так спустили.
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+6
Нужно быть совсем без мозгов что бы рисковать собой на вот таких железяках!)
+2
Уродство эти аттракционы. Детям нужно мягко, но доходчиво объяснять, что это дикость, и бескультурье. И, может, хоть они вырастут более менее приличными людьми, не ведущимися как телки на то чем нас всех на каждом шагу пичкают. Отдых на море - это тишина, лёгкий шум прибоя, песок, солнце и свежие фрукты, только не на пляже, а когда вернёшься домой. А у нас это в такое бл..тво превратилось, что я, живя в 200 метрах от пляжа как от помойной кучи мимо прохожу, отворачиваюсь.
+1
Решили рискнуть, сев в такую хрень и потащив с собой детей? Получили "острые ощущения".) Детей жалко. Думаю, что это будет психологическая травма на всю жизнь.(
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Iouri Kalinitchenko f8dc5947
Більше адреналіну.
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16.07.2019 11:25
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Igor L
Це відсутність контролю зі сторони інспекції з охорони праці, яка зараз перебрала на себе функції технічної інспекції (котлонадзору). По факту виходу з ладу атракціону має бути розслідування інспекцій з охорони праці і притягення винних до відповідальності. Потрібно перевірити коли останній раз робився техогляд механізмам, замінювалось гідравлічне мастило та фільтри (має замінюватись після кожних 500 моточасов), коли проводився огляд сертифікованими механіками і які були зауваження механіків по роботі установки, чи були усунуті зауваження та проведений поточний та капітальний ремонт та випробування згідно з регламентом, чи персонал який керує установкою пройшов необхідне навчання і має необхідні знання і експлуатує установку згідно з технічними умовами на експлуатацію, чи правильно підключена установка до електромережі, з дотриманням правил експлуатації електроустаткування, чи витримують захисні автомати та плавкі запобіжники на електромережі потужність даної електроустановки! Скорше за все переговорів один з запобіжників на трифазному вводі і поки його міняли люди висіли на висоті. Потрібно щоб біля такого розважального комплексу завжди чергував електрик місцевого РЕМ з високою групою допуску 4-5 і запасними запобіжниками для оперативної заміни запобіжників та трансформаторній підстанції. Ключі від транформаторної підстанії мають бути у цього електрика, телефон диспетчера РЕС має бути у цього електрика, для оперативного виконання переключень та заміни згорівших плавких запобіжників.
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16.07.2019 11:34
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МГМ
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16.07.2019 11:39
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Камброд Зоря eeea8e01
Гарику у вас там ціла бригада сидить з енциклопедіями ? Вражаюче .
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16.07.2019 11:47
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Hanka Panyanka
вы такое рассказываете, просто жуть..., бизнес - то святое...к бизнесу нельзя подходить даже на расстояние выстрела, а то он испугается, уйдет в подполье и перестанет платить налоги..., а люди то таке…, они в принципе себя не берегут...
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16.07.2019 11:55
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Геракл Платонович
Нужно быть совсем без мозгов что бы рисковать собой на вот таких железяках!)
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16.07.2019 11:27
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василий перов
Дичь
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16.07.2019 11:44
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Роман Григоров 63b79507
Екстрім відпочинок - таке на все життя запам ятаєшь
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16.07.2019 12:08
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Максим 811fe881
Решили рискнуть, сев в такую хрень и потащив с собой детей? Получили "острые ощущения".) Детей жалко. Думаю, что это будет психологическая травма на всю жизнь.(
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16.07.2019 13:23
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Виктор Новиков 683b5f1d
Сейчас там большущая очередь желающих острых ощущений. Билеты подорожали...
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16.07.2019 13:56
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Alexey fandorin
Уродство эти аттракционы. Детям нужно мягко, но доходчиво объяснять, что это дикость, и бескультурье. И, может, хоть они вырастут более менее приличными людьми, не ведущимися как телки на то чем нас всех на каждом шагу пичкают. Отдых на море - это тишина, лёгкий шум прибоя, песок, солнце и свежие фрукты, только не на пляже, а когда вернёшься домой. А у нас это в такое бл..тво превратилось, что я, живя в 200 метрах от пляжа как от помойной кучи мимо прохожу, отворачиваюсь.
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16.07.2019 14:19
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