 "А якби на самому верху застрягли?" - на популярному українському курорті Кирилівка атракціон "Ланцюжок" зламався під час катання. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за словами очевидців, люди кричали і нервували. Одна із застряглих на атракціоні розповіла, що було дуже страшно, тому що був сильний вітер, їх розгойдувало, а мами кричали та істерили. У ДСНС відповіли, що такої вишки у них немає. У підсумку людей сяк-так спустили.

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