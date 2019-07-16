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 Політика України, Суспільство
  1959  10
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 "Усі по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси", - бійці 53-ї бригади знищили позицію російських окупантів у передмісті Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Бійці 53-ї бригади знищили позицію російських окупантів у передмісті Горлівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін.

"Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи - десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів. Пролетіли вдруге, вже на низькій висоті. Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Всі. І окопи, і споруди, і склади, і житла. Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Усі по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин - і операція завершена. Піхота 53-ї бригади відзначилася", - пише Мисягін у коментарі до запису.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137706
 
   
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браво!
(берегите себя.!.. но не "ответки-приветки"...тут не экономьте...лупаште от души)
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Молодці,давіть кацапів та підкацапників.
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А чому музика в відео весела, попачлєнці в той момент весілля гуляли?
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А как в 2014 по сотне снарядов в день выстреливали. Я не воевал, помню просто репортаж с войны, где артиллерист о этом говорил на камеру.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Усі по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси", - бійці 53-ї бригади знищили позицію російських окупантів у передмісті Горлівки. ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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