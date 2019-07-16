 "Усі по цілях. Коригування дозволяє не витрачати даремно боєприпаси", - бійці 53-ї бригади знищили позицію окупантів у передмісті Горлівки. ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише волонтер Юрій Мисягін.
"Передмістя Горлівки. Спочатку пролетіли над позицією противника вище. Придивилися. І що побачили? Окопи, окопи - десятки метрів. Зайняті будинки, з яких давно вигнали місцевих, перетворені на спостережні пункти, КСП взводів і невеликі склади боєприпасів. Пролетіли вдруге, вже на низькій висоті. Придивились уважніше. Оцінили всі позиції противника. Всі. І окопи, і споруди, і склади, і житла. Потім відвели дрон на безпечну відстань і... Усі по цілях. Коригування з повітря дозволяє не витрачати даремно боєприпаси. Кілька хвилин - і операція завершена. Піхота 53-ї бригади відзначилася", - пише Мисягін у коментарі до запису.
(берегите себя.!.. но не "ответки-приветки"...тут не экономьте...лупаште от души)
Пореченков в донецком аэропорту.
https://www.youtube.com/watch?v=xsfnVkyceo0
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Объясняю. Я много видео просмотрел ваших "ответок". Метко (относительно) стреляют (и, да, накрывают цель точно).
Но неправильно. По групповой цели (а траншея, БМ, блиндаж - это групповая цель) следует производить огневой налет. Он может сочетаться с "точечной" стрельбой, но именно огневым налетом следует заканчивать всякое поражение групповой цели. А после этого можно еще произвести огонь на изнурение (например, одним минометом через разные промежутки, а потом снова огневой налет по цели (через 1 час, например; или через 4 часа (противник с БРЭМом за техникой в сумекрках приехал - его и накрыли по новой)).
Почему? А потому, что огневым налетом артиллерия гарантированно поражает "недобитые" цели. И огнем на подавление, тоже.
Потому, что у каждого "активиста" появляется понимание того, что он, проявив активность, живым не уйдет. Это очень сильно влияет на психику. Я сам испытывал арт.огонь и пришел к выводу, что чехи его слабо и неумело используют (они именно точечными ударами что-то пытались решать). Точечный огонь мало действенен. Ну, накрыл ты траншею и блиндаж. Ну, разбил технику (ее восстановить можно). Ну кантузил или напугал 3-5 человек (так они только укрепятся во мнении, что мин/арт огонь - херня, всегда спастись можно). А вот огневой налет, сочетаемый с огнем на подавление/огнем на изнурение и продолжаемый методическим огнем - это вещь. Чехи просто в зону поражения заходить у меня боялись (как только такой огонь организовывался: когда я батальоном командовал у меня на блок-постах командир взвода (а иногда, по обстановке, и отделения) огонь минометной батареи вызвать мог (и ни каких корректировщиков не требовалось - карточки огня и точки пристрелки составлены были, а корректуру по знакам и дебил способен сделать). Ротный мог вызвать огонь ПАГа. Чехи к нам на посты раза 2 сунулись и передумали. Даже снайпера и минеры боялись подходить в радиусе работы ПАГа.
Каждая обезьяна должна осознавать - если она выстрел произведет, то ее накроют огнем, и если она жива останется, то маневренная группа ее (обезьяну) добьёт, пока она контуженная будет в себя приходить. А труп на нейтралке (ноль, по вашему) оставит. В назидание другим обезьянам.
Вот это и есть "огневое превосходство". А то, что на видео, это "одесский шум, похожий на работу".
Да, есть повышенный расход боеприпасов (первое время). Но он окупается в дальнейшем всяким отсутствием у противника "огневой" инициативы.
Чему ваших военных в автошколе учат? Ничего не понимаю.
Ведение боевыъ действий по "правилам" боевого устава невозможно (хорошо хоть ответку насыпать можно). Астор 27 там зДипец трабл.
Кстати привет.
Да я не к тому.... У вас огонь по цели ведет один 82-мм миномет. От силы - 2-3. А нужно давно (и время у вас было) создавать маневренные группы из 1-2 батарей 82-мм минометов (6-12/9-18 стволов) с соответствующими органами управления и обеспечения (все равно у вас в мин.батр. взвод 120-мм минометов не роляет - запрещен, ну, так вывели его, а за счет тылов дополнили 82-мм минометами) А то и из 3 батарей (18/27 стволов).
Вот такой группой и накрывать. БПЛА разведал, кружится вокруг... Бригадная мин.группа из 2 батарей (12 минометов) выдвинулась на заранее подготовленную ОП, развернулась, пристрелку 1 минометом произвела (а можно и без пристрелки - данные давно подготовлены), 1-2 стволами - "Огонь". "Накрытие". "3 мины группой, очередь". "Накрытие". "10 мин, беглым, огонь". "1,3,5 минометы, 10 мин, с интервалом... , огонь". "2 батарея, на ОП № ..., подготовить данные для стрельбы... Корректура..., веер..., заградительным...". Через часок-другой, перекурили, и по-новой. А БПЛА в это время кружит - на нервы действует. Или вообще улетел. Или улетел и вернулся. И снова кружит. Просто для страху. Или не для страху, а корректирует. Попробуй угадай. И не постреляешь по нему - минометы бьют. Или перестали? Или сейчас снова ударят?
Вот это и есть огонь на подавление...
После такого воздействия, как правило, противник начинает тебя нежно любить, и при каждом удобном случае выражать свою любовь криками: "Них шизен, герр гауптман. Мы же одиннарот. Натюрлих. Мы так больше не будем". Ну и всякими другими идиоматическими оборотами.
Свою добрую волю следует выражать только с позиции силы. И никак иначе. Правило без исключений.
Творчески к процессу подходить надо.
Например, творчески сочетать ответный минометный огонь со стрельбой из крупнокалиберных пулеметов. Или с огнем снайперов. Или с пусками с БПЛА. Или со всем вместе...
Удачи мне.
Але після підриву скількох військових складів із ************ берегти їх точно що треба......
ПУТИН *****!
Насколько я знаю, до войны в украинской армии беспилотников не было ВООБЩЕ,,,