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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4198) Зеленський (2090)

 Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський закликав українців бути уважними на виборах у парламент і не голосувати "за аферистів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента на його сторінці в Facebook. Відео Зеленський записав під час поїздки за кермом автомобіля Tesla.

"Що стосується парламентських перегонів, то політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, я думаю, обов'язково всіх переможе і ми тоді зможемо зробити нормальний парламент і уряд дійсно професіоналів", - зазначив Зеленський.

Водночас він попередив, що зараз є багато аферистів і шахраїв, які відкривають різного роду товариства і підприємства з назвою партії, яку він не може назвати.

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"Я не можу називати цю партію, тому що це вже буде агітація. Я просто особисто звертаюся до людей, які будуть голосувати за того чи іншого мажоритарника: подивіться, в бюлетені має бути словосполучення: "Політична партія", а потім назва партії. Не ПП, не МВ, ніякі інші скорочення, а саме "Політична партія, а потім назва партії", - пояснив глава держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137689
 
   
 Топ коментарі
 
мошенник и аферист рассказывает про мошенников и аферистов Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать - Цензор.НЕТ 9428
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Всё ращитано на свою паству

Сейчас много мошенничества и аферистов: Зеленский за рулем Tesla обратился к избирателям и рассказал, как надо голосовать - Цензор.НЕТ 3309
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Спокойно! Во время сьемок никто не пострадал, а детские автобусы в целостности и сохранности.
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Соевые, а почему нет плагиатов ПЕСа? Все пытаются притереться к Слуге Народа. Почему?
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Наведи порядок в голове-сам себе противоречить в соседних предложениях--зебелизм
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ТОВ "Квартал 95"= ТОВ "Слуга народа". Что тут "політична партія" і де воа найгарніша? апевно уособлеє "цю гарнюню"- ідеолог партії..гарнюній...Ржу не магу... Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 9916
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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По 1+1 - обязательно. Поближе к выборам ещё покрутят сериал, там и лисапет увидим. А в день выборов, т. е. день тишины, будут крутить вообще все проекты Зели. Они же честные, никакой полит рекламы, только тв шоу.
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Сватов крутят по полной программе. Подумываю удалить этот канал с телевизора, что бы жена и ребенок не "соблазнялись"
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он же обещал пересесть на велосипед
не на велосипед, а на ровер, land rover

Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 2502
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Аферист лякає іншими аферистами, неправильними... Ліки зе-лені аферисти правильні...
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Таварищ майор, там всякие гадости на Зеленского пишут!!!
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Как по мне, проект "ЗЕ" - самая большая афера. Это сильнее МММ.
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Ю. Бутусов ! Зря баните посты Граждан Украины, а только раз-водите племя порохоботов .
!0 лет назад было наоборот . Перешли на другую сторону - в пользу сдавшего Крым -

и Ю.В.Т. -пастора турчинова Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 5644

ЗЕ !
Вы -НАШ Президент на 4 года и 10 месяцев !
Сделайте ИХ - разрушивших и ограбивших за 28 ( ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ) лет Граждан Украины и рвущихся о п я т ь во власть. Защитить награбленное (Вышки - пчелы руки , шо ничого не кралы , а только сделали 10 шагов навстречу л ю д ям- Войну закончим за 2 недели и Парад в Москве и Севасе в августе 2014 ! .Мы знаем этих людей по виллам в Испании и месту жительства домочадцев в Великобритании и странах "золотого миллиарда !
Обратитесь к Илону МАСКУ -
он ведь предлагал беспроцентно (т.е. ДАРОМ) лицензии на выпуск в Украине

б ю д ж е т н ых электрокаров и лостроить завод по производству литий-ионных батарей.
Однако кагал ВАСАДЗЕ с подельниками в ВР с негодованием отвергли это предложение гениального изобретателя и бизнес МЕНА с большой буквы ..
В результате Украина потеряла АВИА и АВТО строение и вопрос инвесторов решен только отверточной сборкой " богданов - *****свинарчуков .
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Боты !
Это все , на что способен "свинар чук "!
З 5 лет правления в виллав в Испании и вид на жительство в Швейцарии .
Царский Дворец в Конче не в счет - все остается Украинцам !
Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 9820 Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати - Цензор.НЕТ 9820
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Каждые 10 лет малороссы выбирают себе очередного Царя-Батюшку.
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Бутусов чому ти витираєш дані що є пенсії по 60 долярів на рік
працюєш на інформаційне прикриття Геноцида українців так
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Зеля,****,ты лучше смотри чтоб под твоим флагом поменьше таких пролезло в раду,а про остальных ты все равно ни кому ни чего не обьяснишь !
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В своё время Бутус разогнал всех мало мальски кумекающих комментаторов, а теперь его Цензора обсели шоколадные мухи петра. Потому так много негатива или вернее гамна льётся на того кому отдали свои голоса 73%. Юрик ты доволен? И признайся кто ты после этого.
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Вся его деятельность и творчество его почитателей-сплошная реклама презервативов.
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ЄС-единственная партия, которая будет нормальной оппозицией украинофобом типа Слуга Урода и ЗажОпье.
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/zelenskij-prigovoril-delfinov-k-smerti-
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
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С велосипеда речь президента звучала бы убедительней. Как-то сразу хотелось голосовать за Слуг. Но если слуга на авто, которое намного дороже автомобиля господина, то не верю.
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ПреЗЕдент за рулем без водителя-типа ,чувак из народа...А по факту мажорик из 90-х .Никогда и нигде не работал и ничему не учился.Во время учебы был КВН.Экзамены автоматоматом.Пришло время работать по диплому и...опять КВН.Стал президентом и...(барабанная дробь) и опять КВН!!!Я бы этого клоуна себя даже подсобником на стройку не взял-уверен ,что болгарки он в руках не держал.Как юрист-он ноль(получить за сало диплом не значит быть спецом)."хозяйсвенник" из клоуна нулевой-ему бы даже сельраду бы никто не доверил.Может он воевал за страну и проявил героизм?Так кто это "парень из народа" за рулем велосипеда Тесла? А никто,ноль,просто агент ЗЕРО,ЗЕро,ЗЕро.
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Что делать? Это выбор мудрого украинского наріда.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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