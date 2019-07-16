 Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента на його сторінці в Facebook. Відео Зеленський записав під час поїздки за кермом автомобіля Tesla.

"Що стосується парламентських перегонів, то політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, я думаю, обов'язково всіх переможе і ми тоді зможемо зробити нормальний парламент і уряд дійсно професіоналів", - зазначив Зеленський.

Водночас він попередив, що зараз є багато аферистів і шахраїв, які відкривають різного роду товариства і підприємства з назвою партії, яку він не може назвати.

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"Я не можу називати цю партію, тому що це вже буде агітація. Я просто особисто звертаюся до людей, які будуть голосувати за того чи іншого мажоритарника: подивіться, в бюлетені має бути словосполучення: "Політична партія", а потім назва партії. Не ПП, не МВ, ніякі інші скорочення, а саме "Політична партія, а потім назва партії", - пояснив глава держави.