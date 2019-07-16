 Зараз багато шахрайства та аферистів: Зеленський за кермом Tesla звернувся до виборців і розповів, як треба голосувати. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента на його сторінці в Facebook. Відео Зеленський записав під час поїздки за кермом автомобіля Tesla.
"Що стосується парламентських перегонів, то політична партія, до якої я дуже добре ставлюся, я думаю, обов'язково всіх переможе і ми тоді зможемо зробити нормальний парламент і уряд дійсно професіоналів", - зазначив Зеленський.
Водночас він попередив, що зараз є багато аферистів і шахраїв, які відкривають різного роду товариства і підприємства з назвою партії, яку він не може назвати.
"Я не можу називати цю партію, тому що це вже буде агітація. Я просто особисто звертаюся до людей, які будуть голосувати за того чи іншого мажоритарника: подивіться, в бюлетені має бути словосполучення: "Політична партія", а потім назва партії. Не ПП, не МВ, ніякі інші скорочення, а саме "Політична партія, а потім назва партії", - пояснив глава держави.
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952
не на велосипед, а на ровер, land rover
!0 лет назад было наоборот . Перешли на другую сторону - в пользу сдавшего Крым -
и Ю.В.Т. -пастора турчинова
ЗЕ !
Вы -НАШ Президент на 4 года и 10 месяцев !
Сделайте ИХ - разрушивших и ограбивших за 28 ( ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ) лет Граждан Украины и рвущихся о п я т ь во власть. Защитить награбленное (Вышки - пчелы руки , шо ничого не кралы , а только сделали 10 шагов навстречу л ю д ям- Войну закончим за 2 недели и Парад в Москве и Севасе в августе 2014 ! .Мы знаем этих людей по виллам в Испании и месту жительства домочадцев в Великобритании и странах "золотого миллиарда !
Обратитесь к Илону МАСКУ -
он ведь предлагал беспроцентно (т.е. ДАРОМ) лицензии на выпуск в Украине
б ю д ж е т н ых электрокаров и лостроить завод по производству литий-ионных батарей.
Однако кагал ВАСАДЗЕ с подельниками в ВР с негодованием отвергли это предложение гениального изобретателя и бизнес МЕНА с большой буквы ..
В результате Украина потеряла АВИА и АВТО строение и вопрос инвесторов решен только отверточной сборкой " богданов - *****свинарчуков .
Это все , на что способен "свинар чук "!
З 5 лет правления в виллав в Испании и вид на жительство в Швейцарии .
Царский Дворец в Конче не в счет - все остается Украинцам !
працюєш на інформаційне прикриття Геноцида українців так
Услышав, что отмена проверок приведет к критической ситуации, Зеленский мудро парировал тем, что "за два месяца никто не умрет". Когда же ему ответили, что дельфины-таки не выживут, а экологии Черного моря настанет хана, президент снова нашелся с ответом: "море и так грязное"
https://beztabu.net/novosti_t4952