 Луценка допитали в НАБУ у справі майданівця Бубенчика, - Сарган. ВIДЕО

Про це написала в фейсбуці речниця генпрокурора Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Генеральний прокурор Юрій Луценко відвідав НАБУ, де його допитали як свідка у провадженні, відкритому за заявою адвокатів "беркутівців" про нібито незаконні дії керівництва ГПУ у справі учасника Майдану Івана Бубенчика", - повідомила вона.
Генпрокурор після надання свідчень НАБУ повідомив, що після доповідей заступників прийшов до висновку про неефективність розслідування і призначив новий склад прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською. Вони дещо змінили кваліфікацію.
"Та підозра, яка була спочатку і та, яка діє до цього дня, не змінена в частині тяжкості злочину. Обидві статті залишилися "особливо тяжкими", а тому ця зміна не могла вплинути на вибір запобіжного заходу", - зазначив Луценко. Він уточнив, що розслідування триває, а також нагадав, що існує закон, який забороняє розслідувати і висувати звинувачення учасникам мирних зібрань на Майдані.
Нагадаємо, правоохоронні органи 3 квітня 2018 року затримали активіста Майдану, Народного героя України, екс-бійця "Дніпро-1" Івана Бубенчика за підозрою у вбивстві бійців спецпідрозділу "Беркут" на Майдані.
Пізніше ГПУ зняла обвинувачення з Бубенчика за статтею умисне вбивство (стаття 115 КК), залишивши ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) і ч. 1 ст. 263 (придбання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.
Вперше про свою участь на Майдані 20 лютого 2014 року Бубенчик розповів у документальному фільмі "Бранці". Він показав, як потрапив у будівлю консерваторії і як отримав автомат і звідки почав стріляти. Бубенчик заявляє, що одним автоматом створив ефект 20-40 автоматів.
В цей же час вийшов фільм hromadske.ua "Злам", де він також заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків із консерваторії. Таким чином, за його словами, він сподівався змусити підрозділи "Беркута" і Внутрішніх військ відступити з площі.
У лютому 2016 року Генпрокуратура України вела розслідування за заявою І.Бубенчика про те, що він убив двох беркутівців 20 лютого 2014 року. С.Горбатюк тоді повідомив, що слідство має визначити, чи було це вбивство, чи самооборона.
У травні 2018 року Печерський районний суд Києва відпустив на поруки депутатів від "Блоку Петра Порошенко" Олега Петренка і Андрія Денисенка активіста Майдану Івана Бубенчика.
Ну-ну!.. а еще его горячо поддерживал наркоман Саакашвили!..
Несомнено! Оба яркие личности!.. судя по анализам крови..
Вольдемар! скажи "паляниця!
Глупый бот, будешь ещё обзывать президента Грузии и честнейшего человека- в угоду лизания дупы , смешившей вывеску на ес.
Танюша! .. кабинет секты "Святага Наркомана Саакашвили" на другом этаже..
PS. "честнейший человек"... )))) О! боже!
А что в том законе?
"Звільнити від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, осіб, які були учасниками масових акцій протесту, що розпочалися 21 листопада 2013 року, та є:
підозрюваними або обвинуваченими (підсудними) у вчиненні в період з 21 листопада 2013 року по день набрання чинності цим Законом включно дій, які містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 112, 113, 121, 122, 125, 128, 129, 146, 147, 151-1, 161, 162, 170, 174, 182, 185, 186, 187, 189, 194, 195, 196, 197-1, 231, 236, 239, 241, 255, 256, 257, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 259, 260, 261, 264, 267, 270, 270-1, 277, 279, 280, 286, 289, 291, 293, 294, 295, 296, 304, 325, 335, 336, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 355, 356, 376, 377, 382, 386, 396, 436, ККУ
за умови, що ці дії пов'язані з участю у масових акціях протесту, які розпочалися 21 листопада 2013 року;
особами, які вчинили дії, що можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених вищезазначеними статтями Кримінального кодексу України, за умови, що дії цих осіб пов'язані з участю в масових акціях протесту."
Как видим, тут далеко не все статьи УК, по другим кто мешает привлекать и расследовать?
Например 115 статьи нет, так что можно привлекать героя мирного выступления за умышленное убийство.
За словами генпрокурора, ця причина виклику до НАБУ не має жодного юридичного значення, адже генпрокурор завжди може змінювати групу прокурорів на свій розсуд.
Луценко підкреслив, що призначив нову групу прокурорів на чолі з Анжелою Стрижевською задля більшої ефективності розслідування.
«Саме нова група прокурорів дещо змінила підозру, але ці зміни не стосувалися частини тяжкості злочину, всі статті залишилися особливо тяжкими», - сказав генпрокурор.
Луценко додав, що поточна група прокурорів на чолі зі Стрижевською вважає недоведеною версію про умисне вбивство Бубенчиком співробітників Беркуту.
Адвокати постраждалих, за словами глави ГПУ, не оскаржили зміну підозри Бубенчику.
Водночас, генпрокурор не став розповідати, де наразі перебуває підозрюваний і додав, що не має права розголошувати дані досудового слідства.
(відео): https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/sprava-yevromaydanu-yuriy-lucenko-prokomentuvav-dopit-u-nabu-50032229.html
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Генпрокурор Юрій Луценко наголосив, що він має право згідно із законодавством змінювати групу прокурорів у разі неефективного ведення слідства.
Про це він поінформував на брифінгу після допиту в НАБУ у зв'язку з передачею справи учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Він зазначив, що за заявою адвокатів Януковича та адвокатів осіб, які обґрунтовано обвинувачуються в суді у причетності до вбивств учасників Майдану, було порушено справу про його нібито незаконні дії та дії його заступника Анжели Стрижевської.
"Ця справа в НАБУ була закрита, однак ініціатори оскаржили її в суді, який зобов'язав НАБУ допитати генерального прокурора по суті справи. Цей допит сьогодні відбувся. В якості свідка я показав про те, що головним завданням діяльності прокуратури, в тому числі і в цьому випадку, є виконання статті 2 (КПК України - ред.) про об'єктивне і неупереджене ведення слідства. Друге завдання, яке з цього витікає - забезпечити ефективне ведення слідства. У разі неефективного ведення слідства, згідно зі статтею 37 КПК, генпрокурор має беззаперечне право змінити групу прокурорів, чим я і скористався в цьому випадку", - сказав Луценко.
За його словами, він особисто після доповіді його заступника та інших працівників ГПУ прийняв рішення про неефективність розслідування, і для забезпечення ефективного і об'єктивного прокурорського нагляду сформував групу на чолі з профільним, куруючим заступником генпрокурора, яка в силу своїх посадових обов'язків відповідає за контроль діяльності Департаменту спецрозслідувань, "який, власне, цю справу і розслідував".
"Відтак Стрижевська, яка на чолі нової групи прокурорів вступила у справу, розглянула підозру і дещо змінила кваліфікацію. Підкреслюю слово "дещо". Розмови адвокатів про те, що хтось когось укрив, змінив там тяжкість - це все чисті бульбашки. Бо і та перша підозра, і ця підозра, яка діє станом на сьогодні, не змінена в частині тяжкості злочину. Обидві статті після зміненої підозри Стрижевською залишилися особливо тяжкими, а відтак, ця зміна не могла вплинути на обрання запобіжного заходу. Бубенчик і далі обґрунтовано підозрюється у особливо тяжких статтях", - уточнив генпрокурор.
Він зазначив, що "дуже важливо звернути увагу адвокатів, які сьогодні влаштовували шоу (в НАБУ - ред.) на те, що вони не скористалися статтею 56 КПК, по якій захист може оскаржити зміну підозри, і вони цього не зробили".
"Тому підозра, яка підписана Стрижевською, до сьогоднішнього дня - в силі. Справа розслідується", - поінформував Луценко.
Він також зауважив, що на цей момент вважає, "що адвокати беркутів та Януковича, який уже отримав вирок Оболонського суду щодо державної зради, просто хочуть нагадати про себе серед змін літнього клімату".
"Я не знаю, що на них вплинуло - скажена спека чи різке похолодання, але розглядаю сьогоднішнє їхнє шоу виключно в їх заробітчанській площині. З юридичної точки зору, будь-який керівник, у тому числі й генпрокурор, має беззаперечне право формувати групу прокурорів. Я це робив і буду робити - для того, щоб слідство було об'єктивне, неупереджене, ефективне, і жодним чином ті, хто захистив нашу країну на Майдані, не отримували надуманих у Кремлі та прокремлівських сил обвинувачень. Це моя громадянська позиція, підкріплена моїми юридичними повноваженнями", - уточнив Луценко.
Потрібно терміново арештувати всіх лідерів "майдану" щоб потім не шукати по всьому світу.
Це тільки початок. Ви зробили це разом!