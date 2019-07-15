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 РФ не під юрисдикцією трибуналу ООН, тому може не виконувати його рішення, але готова до діалогу про звільнення українських моряків, - Москалькова. ВIДЕО

Росія не зобов'язана виконувати рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків, але ставиться до нього з повагою і готова до діалогу за принципом "вулиці з двостороннім рухом".

Про це заявила уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міжнародний суд не вислухав російської сторони, і рішення його не є обов'язковим для РФ, оскільки Росія не перебуває під юрисдикцією Міжнародного трибуналу з морського права. Але у нашої країни міжнародне рішення викликає повагу, і ми його розглядаємо. Тому діалог із цього приводу триває. Але хотілося б, щоб ця вулиця була з двостороннім рухом, і хотілося б також зрозуміти, за що засуджено Баранова та Одинцова, які всього лише вибрали громадянство іншої країни? Так само можна засудити будь-яку іншу людину, яка вибрала громадянство США або Ізраїлю", - сказала вона журналістам у понеділок у Києві після завершення суду у справі керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Москалькова нагадала, що Російська Федерація направила ноту в Україну, що готова звільнити полонених моряків, коли буде забезпечено їхню участь у кримінальному процесі, і повернути захоплені українські судна, якщо їх буде збережено як докази у цій справі.

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"Міжнародний трибунал з морського права не ставив питання про припинення кримінальної справи або призупинення її, але ставив питання про звільнення, я так думаю, можливо, про заміну запобіжного заходу у вигляді взяття під варту", - зазначила вона.

Москалькова наголосила, що на відповідну ноту МЗС РФ було отримано негативну ноту з України, про яку президент України Володимир Зеленський не знав, і він свою позицію висловив.

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"Але діалог триває. Сьогодні треба шукати точки дотику і надання допомоги людям, гуманітарної, і можливості вирішення питання. Якщо ми будемо йти у взаємні образи та звинувачення, то це буде знову безвихідь", - наголосила вона.

Нагадаємо, ВМС ЗС України 25 листопада 2018 року повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, унаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт.

Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права ухвалив рішення, згідно з яким Росія мусить негайно звільнити захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків. РФ також зобов'язали повернути Україні захоплені кораблі. Рішення було проігноровано.

11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137614
 
 
 Топ коментарі
 
РФ вийшла зі складу ООН?!!! То це топ-новина десятиліття. Терміново на перші шпальта газет та інтернет видань!!
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Якщо росія проголошує себе поза юрисдикцією морського трибуналу ООН, то це означає що росія не визнає міжнародного морського права, а це означає що росія проголошує себе державою-піратом і згідно з нормами морського права кораблі держави пірата оголошуються поза законом і підлягають знищенню будь якими засобами в будь якому місці! Російським суднам та яхтам має бути відмовлено у всіх морських послугах і правах на перебування та проходи в портах, проливах, каналах, форватерах та інших зонах вільних для судноплавства! російські кораблі мають бути арештовані в будь якому порту в який вони зайдуть, всі екіпажі морських суден росії мають бути визнані піратами, арештовані та засуджені як морські пірати до найвищої міри покарання! Всі моряки з російським громадянством втрачають будь які морські права і права на роботу на міжнародних лініях і у разі заходу в будь який порт підлягають затриманню як морські пірати!
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росіяни завжди брешуть. РФ не тільки член Міжнародного Трибуналу ООН з морського права, але один з суддів, що приймав рішення звільнити моряків був представником РФ (єдиний, що проголосував проти).
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ото..*********..наплювати на все..і світ не указ
бракує ядерної війни від пуйла
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРФ не під юрисдикцією трибуналу ООН, тому може не виконувати його рішення, але готова до діалогу про звільнення українських моряків, - Москалькова. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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