 З воїном 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, який загинув від кулі снайпера в зоні ООС, попрощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це йдеться на сторінці Жовківської районної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Учора увечері у Волиці відбувся парастас за загиблим.

Салітра народився 24.07.1989 року. Рано втратив батьків. З 2016 року перебував у лавах ЗСУ.

"Володимир був надзвичайною людиною – доброю, чуйною, вихованою. І, як часто буває у таких світлих людей, у нього все в житті йшло важко. Дуже рано залишився круглою сиротою. Їх у батьків було троє. Коли мами з татом не стало, сестра вже була повнолітньою, брат ще ні. Аби його не забрали до інтернату, Володя оформив опікунство над молодшим, дбав про нього, – розповіла інтернет-виданню LMN виконуюча обов’язки сільського голови Волиці Ганна Мазан. – На війну пішов у 2016 році по контракту. Ми його просили, аби добре подумав. Він твердо вирішив: просто не хотів, щоб молодшого брата забрали на строкову службу. Завжди у першу чергу думав лише про нього".

У нього залишились брат та сестра.













