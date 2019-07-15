 "Дуже непроста ситуація у вас із кадрами - багато шахраїв", - глава "Слуги народу" Разумков зустрівся з виборцями в Донецькій області. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Громадського ТБ Донбасу.

Зокрема, в супроводі Разумкова помітили колишнього заступника губернатора Віктора Ремського.

"Дуже у вас не проста ситуація з кадрами, багато всяких шахраїв, але не дайте, щоб представники тієї старої гвардії, які нас обирали тут, прийшли до влади, ховаючись за нових губернаторів", - сказав на зустрічі з делегацією "Слуги народу" в Костянтинівці представник місцевих перевізників Ігор Житинський.

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