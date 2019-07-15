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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4179) Колесніков (108) опозиційний блок (240)

 "Ти - зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму?" - Колесніков проводить зустріч із виборцями. ВIДЕО

Кандидата в депутати від "Опозиційного блоку" за 49 округом (Донецька область) Бориса Колеснікова обурило запитання одного з присутніх під час зустрічі з виборцями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент зустрічі Колеснікова з виборцями опублікував блогер Денис Казанський. Мабуть, питання до кандидата в нардепи стосувалося вирубки дерев. Колесніков у відповідь почав ображати чоловіка, який поставив запитання.

"Ти на себе подивися, який дармоїд, рожа вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш - я до тебе поїду дерева вирубувати. А в нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, з огляду на твоє ставлення, ти зухвалий хам, от і все... А то я тобі дерева поїду... Тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму", - сказав Колесніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фонд опоблоківця Колеснікова заявив про ремонт ліфтів у Костянтинівці під його егідою. Насправді їх лагодять за бюджетні гроші, - Казанський

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137525
 
 
 Топ коментарі
 
Это называется "твердая рука". Вата такое любит.
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Революція Гідності була єдиним способом позбавити Україну цього бидлуватого лайна, яке вилізло у владу за підтримки російської влади! Колєсніков має сидіти в тюрмі за рейдерські бандитські захоплення підприємств на Донеччині. Чому він досі не засуджений?
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Тому, що твої слуги народу теж регіонали.
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Дійсно, що цих слуг треба брати у лапки. 🙌
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Колесніков... Товариш і партнер свині Парашенка
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Та не у лапки, а у лапи.
У такі потужні лапи, що як стиснуть - то аж усі тельбухи з дупи шваркнуть.
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Партнеры...
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Хуцпа. я тобі ще пару тез підкину.
От проклятий барига! Це через нього пенсіонери так зубожіли, що у Анталію поперлися ы там мруть як мухи!
А ще він винен у заторах на дорогах! Якби не його "мегакорупція", то українці літали б на гелікоптерах, а так змушені пересуватися на автомобілях!

Ну як, твій шеф Міхаіл Федоров схвалить, як ти думаєш?
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І не кажіть. Зрада - аж сльози течуть! Підлога країни за пагорбом миють сортири статевими ганчірками, а в Україні рахуй не лишилось фермерів - нема кому сіяти паляницю та виробляти пшеничне страждання, а також м'ясо, молоко, соняшникове мастило, вершкову олію та виноградні провина. А водії о годині списів випробовують борошна, коли транспорт коштує у довжелезних корках! Барига винен, зуб даю!
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ты хоть понял чо накарябал.пиши лутше как умееш но без ошибок
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Він написав без помилок, типу тупий автоперекладач з російської на українську.
А от щодо твоєї грамотності та IQ є питання...
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Маланец, ты тоже в диджитал кампании работаешь; дя ?
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а Зеленский скоро свой лохторат лисапетом перезжать будет.. ибо нех на барина голос поднимать!
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Это называется "твердая рука". Вата такое любит.
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Эти два подмножества почти тождественны.
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Не могут они без крепкого, хозяйского х... в жо... .
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Ежели б еще випороть ременцем холопа приказал, вата аж визжала от восторга...
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50 днів Зеленського в досягненнях

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА
1) Україна знову стала об'єктом процесів. "Нас ніхто не запитує" - ця фраза Зеленського стала головним гаслом зоанішньої політики Зеленського.
2) Саміт Україна-ЄС провалений
3) Зеленський не зробив нічого для збереження санкцій проти Росії в ПАРЄ. Він проігнорував прохання про допомогу депутатів, бо йому обіцяли звільнити моряків перед виборами. Моряків не звільнили, Росія в ПАРЄ.
4) Не введені і не ініційовані санкції за невиконання рішення міжнародного суду про звільнення моряків
5) Зеленський закотив істерику і вилаяв Клімкіна за те, що той не згодився з пропозицією Росії визнати Крим російським взамін на визволення моряків.
6) Розмова з путіним відбувається в дружеской атмосфере
7) Люстраційний список Зеленського співпадає зі списками ворогів путіна. Зеленський не збирається люструвати Медведчука та інших
8) Зеленський ніколи не говорить про "російську агресію" і всяко намагається виправдати Росію в своїх промовах.
9) Санкції за видачу російських паспортів на Донбасі не введені
10) Росія скасовує санкції проти Пінчука, ймовірно, за те, що його тесть Кучма в Мінську пообіцяв не стріляти у відповідь і розпочати торгівлю з терористами.

БЕЗПЕКА І ОБОРОНА
1) Зеленський здав території України, відвівши звідти війська, але обстріли не припинилися, а відвід бойовиків з їхніх позицій так ніхто і не підтвердив.
2) Зеленський призначив головою зовнішньої розвідки України людину з медаллю ФСБ.
3) Зеленський призначив фактичним керівником СБУ свого друга і керівника "95 Кварталу", який ніколи не служив навіть в армії, якому дали звання лейтенанта, який не міг бути призначений на цю посаду. Такою "професійною" буде безпека України в найближчі періоди.
4) Зеленський помилував терориста, якого засудили за державну зраду на 13 років.
5) Зеленський відмінив військовий парад

ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН
1) Зеленський не виконав жодної обіцянки людям.
2) Зеленський веде переговори з МВФ про збільшення комунальних тарифів.
3) Жодна людина з народу не зайняла посади у владі Зеленського.
4) Натомість Зеленський їздить кортежами, перекриває дороги як за часів Януковича і знову відновив спецсигнали
5) Зеленський хоче витратити 500 000 000 гривень на те, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.

ПОВЕРНЕННЯ ЗАРОБІТЧАН
1) В Україну повернулися заробітчани. Але не ті, хто тяжко заробляє гроші, гаруючи в Європі, а олігархи Коломойський і Боголюбов, які вивели з Приватбанку 140 000 000 000 гривень, проти яких США відкрило наймасштабнішу справу за відмивання коштів.
2) В Україну з вигнання повернулися лакеї Януковича, які напряму причетні до розкрадань України і напряму причетні до злочинів проти Майдану, анексії Криму та інших злочинних діянь режиму Януковича.
3) Зеленський роздає українське громадянство наліво і направо.

СУДОВА РЕФОРМА
1) В Україні відновилася страшенна і небачена з часів Майдану корупція в судах. Київський окружний апеляційний суд, Баришівський районний суд Київської області, Печерський районний суд Києва, та й, на жаль, Конституційний суд, за президентства Зеленського стали продукувати незаконні, нелогічні, рейдерські рішення проти компаній, прав громадян, задля захисту інтересів олігархів, задля реєстрації кандидатами в депутати злочинців-втікачів.
2) Конституційний суд дозволив відпускати звинувачених в тероризмі і державній зраді під заставу
3) Баришівський районний суд Київської області відміняє ліцензії авіаперевізнику. Йде перерозподіл ринку авіаційних перевезень на користь Коломойського, через що компанія Wizz Air передумала відкривати свій офіс в Україні.
4) Суди арештували армійське майно, в тому числі бронежилети, які мають постачатися на передову.
5) Суд відпускає колишнього працівника СБУ, звинуваченого в розстрілі Майдану
6) Суди відпускають злочинців, звинувачених в державній зраді
7) Суди виносять незаконні рішення про реєстрацію кандидатами в депутати втікачів режиму Януковича, які не жили в Україні і не мають підстав для балотування

ГАРАНТ КОНСТИТУЦІЇ
1) 25 порушень закону за 50 днів. https://ze.live/
2) Призначення головую АП люстрованого чиновника часів Януковича
3) Неконституційний розпуск парламенту

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ І ОЛІГАРХАМИ
1) Зустрівся з усіма олігархами. Не відрубав руки і не посадив.
2) Посадив в Мінську групу тестя олігарха Пінчука Кучму, за що з Пінчука зняли санкції в росії.
3) Зеленський призначив на посади в адміністрації президента своїх кумів і друзів з «95 Кварталу».
4) Зеленський планує витрати пів мільярда гривень, щоб перенести адміністрацію президента в інше місце.
5) В списках партії Зеленського з'явилися мажори і люди, які, за чутками, не спростованими Разумковим, вступають туди за гроші.
6) Коломойський вимагає компенсації за Приватбанк, члени команди Зеленського йому готові віддати гроші з бюджету

БОРОТЬБА З СЕПАРАТИЗМОМ, ЗАХИСТ ОСНОВ ДЕРЖАВНОСТІ
1) Зеленський хоче змінити закон про мову, зробивши російську мову офіційною.
2) Зеленський хоче законодавчо заборонити відключення води на окупованих територіях.
3) 22 номер партії Зеленського - кум Медведчука.
4) 56 номер партії Зеленського - головний редактор ЗМІ, підконтрольного банді Януковича
5) Значна частина мажоритарників від партії Зеленського на сході України - ідеологічні сепаратисти, багато хто має паспорти Росії та Ізраїлю.
6) Керівником Донецької ОДА призначено брата терориста, який воює за «днр», це плювок в обличчя всім тим, хто в Донецькій області воює за Україну.
7) Керівником Одеської ОДА призначено людину звинувачену в сепаратизмі.

Хуже не будет!
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" Неконституційний розпуск парламенту" - вот брехня так брехня. И так и по всем пунктам.
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Суміш пересмикувань, перекидань з хворої голови на здорову і сов натягнутих на глобус.
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Що Ви таке пишите,шановний? Він же "никому не должен"..Тіки "папе, маме"..ну Бене трошкі.
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Друзі, звикайте до нового способу спілкування. Ми це зробили разом!
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Красава,все по честному,не то что потрох-подхалим,всем лизал жопы - от всех получил отлуп.
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Зебилов в рот насцали а они всем втирают что это море...
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Причем тут зебилы? этот рыг. старый дружбан и партнер Поросяты если ты не в курсах
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Порохатый не вкурсе, ему только за количество слов платят, а не за смысл...
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ЗЕКОманда...
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И при чём тут ЗЕ? По тому округу от Зе избирается Сивохо
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Это как в мордоре в стиле типа нужно меньше жрать чтоб на еду денег хватало у них все такие,слуги урода,рыги,вобщем одинарот и мышебратья стоят один одного только почему должны остальные страдать,это гопники и 73% привели их сами и приведут 21 го,кто ж им доктор
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Кацапы в экстазе от таких кандидатов. Чучела огородные...
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кагтавый казак, берет пример с чинуш параши
хуцпа
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базарник(работал рубщиком мяса на базаре) такой "борзый" потому что с охраной - без нее говорил бы иначе, если не дурак.
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Новый стиль. Заимствуют у президента.
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Так на этой встрече с электоратом, один из избирателей прямо послал Колесникова на хер "Ты - наглый хам, тунеядец и бездельник. Я тебе, мордовороту, деревья буду вырубывать?", - Колесников проводит встречу с избирателями - Цензор.НЕТ 8790
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Ось власне суть (а також сруть):
Мы быдло и нам нужен кнут!

Вподобайка, якщо під час перегляду захотілося узяти ґвер і розстріляти нахій.
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Колесников у рыгов всегда был одним из самых нормальных. Он просто бизнесмен, барыга тот самый. Он не бандит, не карьерист, не комсомолец лживый.
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Думбаське бидло вважає що йому всі повинні щось робити і носитись як з писаною торбою, а воно сидітиме на дивані. Я послав би ще далі.
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ага выделил 300штук грн на лифты украв 100лямов и теперь кичится и думает что ему все должны
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Вместе с порошенко партию регионов создавал...Оба старые нафталиновые кадры.
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Русский, демократы когда-то были партией рабовладельцев! И шо?
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Может и создавали,спорить не буду,да вот только при Порохе большая часть рыгов свалила в Москву и Ростов а некоторые с балкона свалились а при Зебене они все вернулись снова и это факт. И то что Боря картавый эти пять лет сидел тише воды и ниже травы а сейчас снова раскрыл свою картавую пасть это тоже факт. И то что зебилы вручили Булаву Гетьмана Украины чистокровному,фаршированному сыну народа Израилевого тоже факт. И то что в его "команде" практически нет украинцев тоже факт. И таких фактов за эти два месяца насобиралось уже десятки если не сотни и это тоже факт в том числе и позорный провал в ПАСЕ и назначение руководить ВСУ генерала виновного в гибели тысяч воинов в Иловайске и то как Беня за два месяца выиграл десятки судов против народа Украины и много много других фактов. Назови хоть один положительный факт правления двухмесячного этого сына Израиля в Украине и я сниму шляпу.
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так нафталін він хоч пахне, а ці гниди смердять нестерпно..... . і не змиє ніхто цю гидоту..... .
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колесников И парашонка ОДИНАКОВО ОБЩАЮТСЯ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ЧТО И НЕУДИВИТЕЛЬНО. ОБА ОДНОПАРТИЙЦЫ. ОБА ОСНОВЫВАЛИ ,,партию регионов". 😂😅😂
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--виборча та вся фігня...марофон---Добратись до корита
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Хохлуям нравицця. - Побіжать виводками голосувати за ворога України.
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Косив-косив під інтеліганта, але зірвався. Кров не обдуриш.
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Тепле спілкування двох земєль "Ти - зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму?" - Колесніков проводить зустріч із виборцями - Цензор.НЕТ 8010
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Просто треба бути нормальними. Дамбаси - не є супер розумні і якісь особливо вдалі бізнесмени. Навіть, якщо вони самі про себе так думають.
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І дамбасам ніхто не винен, що в них війна. Вони її самі і привели, і це їм самим треба визнати. Тим не меньш дамбасам допомагають. І Україна в першу чергу. Які б вони не були, дамбаси - наші, можливо колишні, але співгромадяни, що опинились в біді. Тому ставати в позу і вимагати щось - помилка.
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Чому за 5 минулих років жоден риг не сів за грати?
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Потому что в стране 73 % зебилов, кто будет их сажать ? Кто ? Кто хочет рвать свою жо... в имея зебилов которые и так не оценят это ?
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Ivan Nielsen 470d4cef - ты вонючее, жопообразное недоразумение. Моча соси шокососку у хряка и помалкивай, уе...ще
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О! Кацап сразу про «пососать»! Вот латентные ублюдки!
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уважаю колесникова,у него кахветы не хужу чем у порошенки, вку-у-у-сные такие и свободой пахнут)) эТо уровень рыговский, но пепо к нему уже добрался и оставил по хамству рыгов далеко позади. Не зря он сам основатель ПР
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В стране 73 % зебилов и они заслужили такое к себе отношение.
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Відношення кого? 3% проплачених дякул? Які виходять на люди мітінгувати лише за штуку гривень? А порохоботи взагалі не виходять, бо заробляють в мережах?
За Зєлю голосували не за гроші. І 73% - кількість тих, хто не торгує совістю і країною.
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Как не стыдно и больно этот Колесников прав! Население опустилось... Ведь здоровое общество состоит из народа и их представителей во всех гос. институциях... Колхозное мышление не выветривается ... Наблюдал в былые времена большой съезд средних и малых колхозных начальников каждое утро и после обеда на т.н. наряд - они собирались каждодневно что бы определять что КОНКРЕТНО делать колхозникам на ближайшие часы. А в это время все колхозники курили, дремали, сплетничали в ожидании своих прямых начальников, которые скажут им что делать... Одни доярки не ждали - их работа, - дойка коров, - была пущена на самотек... Однако подвоз корма, вывоз навоза и прочее начиналось после наряда...
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Колесников- хамло и извращенец. Подлежит химической кастрации. Процесс обещал провести Ляжко. Он даже купил щипцы, чтоб проще...Откусил яйки, смазал зелёнкой и айда!
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ну да, ляшко займеться, рижемразівським братаном... Ага... потім зовсім з голим задом залишиться...
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У Пороха за 5 лет была возможность этих мразей всех пересадить , расстрелять , народ бы аплодировал стоя и выбрал его на 5 сроков . Но жирной сраке , главное в кресло сесть , а там у него свои терки с Ахметовыми . Колесниковыми и ост мразью - полюбовные . Поэтому Петя идишь ты наХ. со своими тупоголовыми воздыхателями , ты самой ничтожный президент .( от Овоща никто ничего не ждал )
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от роззстрілюйте тепер ви, зебіїни - а ми подивимось, чи ви на щось більше здатні, ніж всиратися на форумах.
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Хто Пєцю знав, слідкував за його політичним життям, то він від Пєці нічого доброго для країни не чекав. Просто дивно, що Пєця не зруйнував Україну вщент за свої 5 років керівництва. Але досьогодні в нього ця можливість залишається. На керівних держпосадах залишились його "власови", яких досі усунути з посад навіть Вовік не може. Не став би розхолоджуватись
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Секундочку! За что из сажать?! Забудем на время о ваших коррумпированных судах! Допустим, незанято «сажать». Подобные деятели должны быть убраны из политики самими избирателями и этого не происходит-значит избирателям подходит такой «лидер». А ты, если ты из Украны-хавай! И пусть дети твои хавают! Вы сами зазываете к себе в дом войну и тупо этого не замечаете!
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Пять лет этого картавого рыгыАнала не было слышно, но вот теперь они почувствовали слабину и повылазили со всех щелей.
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КАРТАВЫЙ КАК КРЫСА ЛАПКИ СКЛАДЫВАЕТ ИЛИ НЕ КАК !)
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ЗАПОМНИТЕ !!! ОЛИГАРХИ И ТОМУ ПОДОБНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ БОЯТСЯ ДАЖЕ НЕ СМЕРТИ СВОИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, А СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ СМЕРТИ !!!
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Нормальное "НОВОЕ ЛИЦО" современной Украинской власти.
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На митингах Порошенко задающих неудобные вопросы просто бьют физически. Этот ответил достаточно демократично.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ти - зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму?" - Колесніков проводить зустріч із виборцями. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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