 "Ти - зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму?" - Колесніков проводить зустріч із виборцями. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент зустрічі Колеснікова з виборцями опублікував блогер Денис Казанський. Мабуть, питання до кандидата в нардепи стосувалося вирубки дерев. Колесніков у відповідь почав ображати чоловіка, який поставив запитання.

"Ти на себе подивися, який дармоїд, рожа вже у фотографію не влазить, і сидиш мене вчиш - я до тебе поїду дерева вирубувати. А в нас приберіть ось це! А як мені з тобою розмовляти? Тому що ти зухвалий хам, дармоїд і нероба. Я не знаю, з огляду на твоє ставлення, ти зухвалий хам, от і все... А то я тобі дерева поїду... Тобі, мордовороту, дерева вирубуватиму", - сказав Колесніков.

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