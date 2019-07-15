 #BottleCapChallenge: боєць ЗСУ відкрив пляшку дулом зенітної установки ЗУ-23-2. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис майстерного трюку бійця ЗСУ опублікував користувач Єгор Акулінін на своїй сторінці в соцмережі.

Флешмоб #BottleCapChallenge почав казахстанський боєць MMA Карен Пашикян, до нього вже приєдналися зірки Голлівуду і спортсмени, такі як Джейсон Стетхем, Конор Макгрегор, співак Джон Меєр.

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