 36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП військової частини в Підмосков'ї. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в мережі.

На записі видно, як водій квадроцикла таранить ворота, травмувавши військовослужбовця, який стояв за воротами. Солдат-строковик госпіталізований з різними травмами, а водій квадроцикла зник з місця ДТП. Пізніше 36-річного місцевого жителя знайшли і затримали.

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