 36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП військової частини в Підмосков'ї. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в мережі.
На записі видно, як водій квадроцикла таранить ворота, травмувавши військовослужбовця, який стояв за воротами. Солдат-строковик госпіталізований з різними травмами, а водій квадроцикла зник з місця ДТП. Пізніше 36-річного місцевого жителя знайшли і затримали.
по какой-то непонятной закономерности, квадрик просто притягивает к себе неадекватов..
среди водителей квадроциклов встречаются и нормальные люди, но их меньшинство..
где-то 25% против 75% неадекватов