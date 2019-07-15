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 36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП військової частини в Підмосков'ї. ВIДЕО камер спостереження

Водій квадроцикла протаранив КПП вірусологічного центру НДІ мікробіології Мінoборони РФ у Сергієвому Посаді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події з'явився в мережі.

На записі видно, як водій квадроцикла таранить ворота, травмувавши військовослужбовця, який стояв за воротами. Солдат-строковик госпіталізований з різними травмами, а водій квадроцикла зник з місця ДТП. Пізніше 36-річного місцевого жителя знайшли і затримали.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137496
 
 
 Топ коментарі
 
По ходу он того кацапа скопытил
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вояка тупо ждал плюхі - прівикшій
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просто робот Алеша словил глюк36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП вірусологічного центру НДІ мікробіології Мінoборони РФ у Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 6539
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Или чувак бухой или это директор НИИ микробиологии Минoбороны РФ, а служивый новичок и этого не знал. )))
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Вот так розвлекается на своем квадроцикле Начальник вирусологического центра НИИ микробиологии Минoбороны РФ
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дятлу невідомо, що боярьішнік не там знаходиться.
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Скільки подорожував, а жодної нормальної людини на квадроциклі не бачив. Ось ще одне підтвердження.
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да.. я тоже имею такое наблюдение...
по какой-то непонятной закономерности, квадрик просто притягивает к себе неадекватов..
среди водителей квадроциклов встречаются и нормальные люди, но их меньшинство..
где-то 25% против 75% неадекватов 36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП військової частини в Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 3269
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Нормальна людина не буде нищити природу через забаганку.
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Походу там уже новые войска кроме галактическо-подводных - магические. Ученик мага читает заклинание: "квадроцикл стой, раз-два". Но что-то пошло не так, квадроцикл японский и по-скрепному не понял. Да и ватник-наездник на нем был после пол-литра "боярки" 36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП вірусологічного центру НДІ мікробіології Мінoборони РФ у Підмосков'ї - Цензор.НЕТ 8126
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Вообще-то ворота воинской части должны быть закрыты и открываться только на время прохождения ЛС или проезда автотранспорта.
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главное, чтоб теперь утечка вирусов не произошла.
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Акция против бактериологического оружия?
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а все кацапсины выглядят в 36 на все 63?? мне 38, но этот чувак по виду мне в отцы годится
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Все: теперь военное бактериологическое оружие(а чем же еще может заниматься кацапская военщина) проникло на гражданскую территорию через открытые ворота. Маскве хана, толпы зомби, неизлечимо зараженные вирусом, шляются по маскве в поисках новых жертв. Плешивец из бункера за уралом планирует ядерный удар по маскве(попадет, конечно, в воронеж)...
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каждую зиму на Харьковскую Швейцарию пьяные долб...бы на квадроциклах и джипах регулярно заезжают на склоны горнолыжных комплексов.. и что об этом надо на цензоре писать ?
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство36-річний росіянин на квадроциклі протаранив КПП військової частини в Підмосков'ї. ВIДЕО камер спостереження
 
 
 
 
 
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