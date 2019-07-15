 Сирський вручив Народному Герою України Улітенкову премію до Дня українського миротворця. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ

До Дня українського миротворця командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський вручив головному старшині одного з батальйонів окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького Сергію Улітенкову грошовий сертифікат на 5000 гривень.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 липня, відзначають День українських миротворців. Це свято встановлено постановою Верховної Ради України від 21 травня 2013 року. Саме цього дня в 1992 році з місії в Боснії почалася участь українських військових в операціях з підтримання миру і безпеки, які під егідою ООН, ОБСЄ, НАТО та ЄС проводяться в "гарячих точках" планети.

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