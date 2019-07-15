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Все про:контррозвідка (101) Росія (18748) теракт (683) Харків (1434) диверсія (40)

 Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків. ВIДЕО

Українські контррозвідники запобігли масштабному теракту спецслужб Росії, який міг залишити Харків без води, а також спричинити витік отруйної хімічної речовини.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Мільйонне місто - без води. Очисні споруди виведені з ладу. Спалах інфекційних хвороб. Соціальний вибух. Саме така ситуація чекала на Харків, якби вдалося все, що запланував цей молодик. Чоловіка в камуфляжі звуть Іван Обручников. Він пробрався на стратегічний об'єкт, добре підготувавшись. У рюкзаку те, що мовою саперів зветься "пекельна машинка".

"Зловмисник поклав вибуховий пристрій до рюкзака, застібнув його і поклав його прямо під цю цистерну", - розповідає офіцер контррозвідки.

Поруч, за два метри від цистерни, випарювач із хлором. Украй токсичною речовиною, якою знезаражують дніпровську воду перед тим, як водогін пожене її в бік Харкова. У цій споруді, куди заходити можна лише в протигазах, кілька тонн хлору.

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"Рідкий хлор, ми отримуємо ці контейнери в міру необхідності на склад", - пояснив директор комплексу водопідготовки "Дніпро" Максим Панченко.

Чистий хлор - хімічна зброя. У Першій світовій війні на його рахунку сотні тисяч отруєних до смерті, із випаленими легенями і сліпотою. Але саме ця його здатність ефективно вбивати все живе - зробила хлор незамінним у знищенні мікробів у питній воді.

"На хвилинку, третина всіх втрат людських під час Першої світової війни була від хімічної зброї. І десь п'ята частина – винятково від хлору. Відповідно, внаслідок руйнування цистерни відбувся б виток отруйної речовини", - розповів заступник начальника вибухотехнічного управління ГУ Нацполіції України у Харківській області Дмитро Каракуркчі.

Якщо вам здається, що спричинити масштабну катастрофу може лише добре підготовлений диверсант, то ви помиляєтесь. Вибухівка, в буквальному сенсі, вражає простотою. Годинник. Примітивна електросхема. І два кілограми тротилу. Головне - потрапити на станцію очищення води. А куратори вже розкажуть куди підкласти вибухівку.

"Дуже все просто, дуже все зручно було виконано для виконавця, адже потрібно зробити буквально декілька дій. Тобто, виставити відповідний будильник двома кнопками, натиснути ще раз кнопку – і пристрій приведений до бойової дії. У відповідний час, який вказано на будильнику, відбудеться, відповідно, вибух", - пояснив Каракуркчі.

Слідчий експеримент переконує, що диверсія спланована на найвищому рівні. Іван Обручников з тих, кого називають "ідейними", щирий шанувальник "руського міра", працював непомітним заправником на АЗС. Ось цитати з його щоденника: "Ми творимо справи на благо російського народу та на шкоду політиці США".

Йому давно свербіло помститися Україні. Через мережу "вКонтакті" сам вийшов на бойовиків і запропонував сепаратистам співпрацю.

"Раз на тиждень їздить український потяг з боєприпасами, сказав, що їдуть двоє людей - машиніст і його помічник. І запропонував цей поїзд, як би, вивести з ладу, підірвати", - розповів Обручников.

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Ось цитати з його щоденника: "Ми творимо справи на користь російського народу і на шкоду політиці США". Йому давно свербіло помститися Україні. Через мережу "Вконтакте" сам вийшов на бойовиків і запропонував співпрацю. "Раз на тиждень їздить український потяг з боєприпасами, сказав, що їдуть двоє людей - машиніст і його помічник. І запропонував цей поїзд, як би, вивести з ладу, підірвати", - розповів Обручника.

Його вивели на кураторів у Росії. Іван поїхав до російського Бєлгорода і власноруч підписав зобов’язання – працювати на російську спецслужбу.

"Вони мені сказали розписку написати. Напиши розписку, що ти готовий співпрацювати зі співробітниками ФСБ, для того, щоб ми могли тобі виділяти фінанси", - каже він.

Але розпочати вирішили з диверсії проти цивільних.

"Вони сказали, є така тема - "Харківводоканал" у селі Краснопавлівка. Є колектори. Ці колектори потрібно вивести з ладу. Я запитав, для чого це потрібно. Вони пояснювали так - вивести колектори з ладу, більше половини Харкова залишається без води", - пояснив Обручников.

Далі - екологічна катастрофа, яка мала спровокувати протести проти української влади. Такий був план. Про те, що він спричинить іще й хлорну атаку після вибуху, куратори з Бєлгорода підривнику не повідомили. Як і не сказали, що Іван для них так званий однозарядний диверсант. Виставити таймер, піднести вибухівку – ось і вся його функція. На щастя, саме на етапі отримання вибухівки диверсант потрапив у поле зору української контррозвідки. На жаль, відслідкувати того, хто приготував тут для Івана смертоносний пристрій, не вдалося. Ворог використав безпрограшну схему торговців наркотиками. Тільки цього разу "закладку" зробила ворожа спецслужба.

У цьому випадку, "ноу-хау", запозичене в наркоторговців, не спрацювало. Катастрофа оминула місто-мільйонник.

"Народ України, вибачте мене за те, що я хотів зробити. Ну, я трошки наївний і я помилився, я більше не допущу таких помилок. Я люблю тебе, народ України, я частина його", - розкаявся у СІЗО Обручников.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137480
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці, попередили... а в мене питання, ЧОМУ очисним спорудам у Москві нічого не загрожує???
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Недоглядела коЗеманда - не успела полностью обезглавить СБУ.
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Мабуть тому що ми боремося з тероризмом а не підтримуємо його
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Мається на увазі питна вода. Питної води кожен мешканець для фізіолологіческих потреб потребує два літра на добу. Тобто на Харков треба не меньше тисячі тон артезіанської води на добу, щоб уникнути гуманітарної катастрофи. А це десь тисяча молоковозів в день. Молока Харків більше вживає.
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Питна вода не виріщує питання, епидемії викликає відсутність технічної води.
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Щоб мати технічну воду, то не обов'язково її очищати до рівня питної, як робиться зараз. Епідемія Холери в Лондоні в середні віки була тому, що лондонці вживали в їжу воду з Темзи. В Темзу ж і скидали нечистоти.
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І треба брати на облік усю потенційну п'яту колону. Під час війни Америки і Японії усі американські громадяни, японського походження, були ізольовані в таборах. Звісно умови утримання в них були кращими, ніж на волі у нашого середньго громадянина сьогодні, але це була реальна, потенційна загроза диверсій всередині країни. Чому ми так переконані, що Раша не почне проти України повномаштабну?
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Так їх млн з 10 на чолі з зекомандою, хай ЦВК бере.
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Таких "топаздайкоманду" тисяч десять на країну. Тобто ті, хто може захоче взяти на себе організацію ватних дебілів, якщо Рашка дасть сигнал. Можна з такими провести бесіду вСБУ і слідкувати за їх пересуваннями. Сьогодні це не складно.
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Аргументи є? Чи це голослівна заява мінстеця?
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Посадить в одиночку и посыпать пол хлоркой...
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Як в київському ІТУ? Може його просто туди посадити і все?
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цитата: "Нарид Украины, прости меня! Нарид Украины, я люблю тебя!"..
спасибо, поблевал!...
PS. Конторе респектище!
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Веришь этой постановке драмкружка СБУ? "Ми робимо справи на благо російського народу і на шкоду політиці США": контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 7213
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я сам из Харькова.. и я лично знаю несколько ватных дебилов, которые на Библии клянуться, что Мотороллы в Харькове никогда не было, что образ Мотороллы это выдумка СБУ, что бы Порох пришел к власти.. Ты, Igor Strl, походу из тех самых дебилов.. Ой извини!.. сейчас правильно писать "из этих Зебилов"..
видео: Украина Харьков. Пророссийский терорист Арсена Павлова он же Моторола в Харькове
Контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 4203
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СБУ каждую неделю отчитывается о пойманных "шпионов", предотвращеных террактах, раскрытых хранилищ боеприпасов "террористов".... Но до сих пор не в состоянии найти убийц Шеремета, Окуевой... После их зашквара с Бабченко, с полным провалом засадить Савченко СБУ уже никто не верит.
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И-и-и-и-гарь!.. угадайте слово: начинается на "Зе", а заканчивается на "бил"..
даю подсказку: это вы!
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Он к Украине не имеет отношение.Казламордое убище,засунувшее свои рога на украинский сайт😄😄😄
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" Через сеть "Вконтакте" сам вышел на боевиков и предложил сотрудничество" - по мнению СБУ в днрлнр сидят одни идиоты и вербуют "идейных, искренних поклонников русского мира" через скотсети.
А в это время:Поток наркотиков через Украину постоянно растет - при полном попустительстве Службы безопасности Украины

https://ukraina.ru/exclusive/20190401/1023141613.html
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Україна ру це як гуртки єдиноросів в неоліті.
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щасливі глядачі на концерті 95-го Кварталу

"Ми робимо справи на благо російського народу і на шкоду політиці США": контррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків - Цензор.НЕТ 2178
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Третина втрат в першій світовий від хімії? Що за йолоп це написав?
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Такие вещи России и россиянам прощать невозможно, и Бог это понимает!
Известный Пророк 20 века Финк:
«Финк неоднократно говорил непосредственно о будущем России. Однажды он сказал: «Как когда-то был крах царской России, будет крах коммунистической России. Это потому, что русский народ всегда был убийцей и вором. Зло всегда возвращается к людям, которые его сделали. Вы увидите его и посмотрите. Россия, коммунизм уничтожил миллионы невинных людей, и весь мир будет говорить, каковы были масштабы этих жертв».

И далее Финк сказал: «Вы увидите то же самое - могучая Россия рухнет, как карточный домик. Как только народы, живущие в ней и вокруг нее, будут свободны, так они разорвут на части Россию! Люди, которые были под русским игом, как только они немного укрепятся в своих собственных внутренних делах, изгонят власти русских из своих земель. И они этого заслуживают.
Последние российские границы я вижу только вокруг Москвы, Ленинграда и Беларуси. Там останутся только все большие махинаторы, которые не захотят работать, и они станут нищими. Затем, в поисках лучшей жизни, русские разбредутся по всему миру».

Другие цитаты из Финка: «Я вижу, Москва провалится … Там будет огромный взрыв, который потрясёт всю Россию. Миллионы людей погибнут …»
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Після цього в Харкові все одно продовжували голосувати за Гопоблок
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Это диверсант так и сказал ,что любит народ Украины и замет те не Украинский народ,хотя по дурости( мелкий предатель,который подписал соглашение сотрудничать с ФСБ) мог бы навредить многим представителям народа Украины и опять здесь видим ВОДА и 74%
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А в Лугандоні що, ватка перестала бути ваткою? Це хвороба і вона невиліковна.
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Я думаю, що харківська вата, після цього ще більше полюбить ***** і усіляких доп гєп мураєвих мертвечуків жукових сраліних і рабіновичів.
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Чет сомнения берут. Особенно с подачи канала ґ+ґ

cui prodest?
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Хорошая работа и есть результат. Оперативникам СБУ респект!
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Гопнік у спортивних штанях абібос - типове лице рюсскага міра. Це вкотре доказує, що рашку підтримує в основному бидло-люмпен! І саме з бидлом треба боротися, причому з усім бидлом. Треба зробити як прибалти в 90-х: кинув окурок не в урну - штраф 100 євро, попісяв у підворотні - штраф 200 євро!
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я знову ж, в 2937-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Відповідно рішення КСУ суд диверсанта відпустить. Слава українським судам соратникам і співучасникам диверсантів, агресорів, колоборантів.
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Обычно такие "новостя" СБУ преподносит, что бы прикрыть свой очередной провал.
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Це фейк Порошенка і Гицака на 100%. Пєця усунув конкурента по виробництву снайперських комплексів Бориса Германа, а сам "подарував" ССО 100 куплених десь снайперок.
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Растет наше СБУ, растет! Как сейчас помню...Операция "Шатун". Операция "Бурштин". Арест террористки Савченко. Убийство Бабченко. Недопуск выпущенной Савченко. И вот спасение Харькова! Не зря Петя Васе героя дал (Харьков, правда, уже без него).
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Одразу згадую як сцикло хамив Пороху на стадіоні, таке чванливе з посмішкою- А ТО ПУТИН НАПАДЕТ- так зебобіки гигикали з цієї фрази. А ЧОМУ ЗАРАЗ 73% НЕ ГИГИКАЄ?!
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а зеленский хочет с ними мир заключить - вот с такими - как то так
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Нужно памятник Жукову на очистных поставить , по логике кацапы своего не взорвут .
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Украина спасает это, ватное кубло, от войн и диверсий. Оно, же, постоянно, прет на нас ж... гепой в парламент!
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А вы и дальше ставьте памятники Жукову.

Каждый новый пямятник Жукову-Тухачевскому убеждает этих "сторонников русского мира", что они правы.
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с этим дибилом все понятно. Но ведь идиоты не переводятся. Кто хлор просто так оставляет?!??!?! За безголовость нужно тоже сажать, если все вот так лежит.... всегда найдется идиот, который за деньги захочет что-то уничтожить.
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порохосвиньи забыли, как педро пять складов уничтожил и охрану очистных организовал,
статья мутная
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКонтррозвідка запобігла теракту спецслужб РФ, які планували залишити без води та отруїти Харків. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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