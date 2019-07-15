 Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі каналу ICTV.

Він зазначив, що військовим шляхом закінчити цю війну, напевно, неможливо: "На протилежному боці стоїть Росія і так звані "ЛНР" і "ДНР", які фактично повністю управляються Кремлем".

Разумков вважає, що переговори щодо врегулювання конфлікту мають бути різнорівневими і містити мінський, нормандський формати, а також "розширений" нормандський формат, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми докладаємо сьогодні максимум зусиль, щоб залучити до цього процесу США та Велику Британію. Я думаю, що це дасть певний поштовх для розвитку ситуації в позитивному руслі", - сказав він.

За словами політика, Україна не має вступати в переговори із сепаратистами на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлення "нормандського формату": відбулася перша зустріч радників, радикально зблизити позиції не вдалося

"Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. Я впевнений, що сьогодні представники так званих "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції. У Кремлі заявили, що розглянуть цю пропозицію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозиції Зеленського і Мінськ готовий стати майданчиком для такої зустрічі.

9 липня Зеленський призначив представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного.