 Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі каналу ICTV.
Він зазначив, що військовим шляхом закінчити цю війну, напевно, неможливо: "На протилежному боці стоїть Росія і так звані "ЛНР" і "ДНР", які фактично повністю управляються Кремлем".
Разумков вважає, що переговори щодо врегулювання конфлікту мають бути різнорівневими і містити мінський, нормандський формати, а також "розширений" нормандський формат, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми докладаємо сьогодні максимум зусиль, щоб залучити до цього процесу США та Велику Британію. Я думаю, що це дасть певний поштовх для розвитку ситуації в позитивному руслі", - сказав він.
За словами політика, Україна не має вступати в переговори із сепаратистами на Донбасі.
"Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. Я впевнений, що сьогодні представники так званих "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні", - заявив Разумков.
Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції. У Кремлі заявили, що розглянуть цю пропозицію.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозиції Зеленського і Мінськ готовий стати майданчиком для такої зустрічі.
9 липня Зеленський призначив представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного.
Михо.
Пока хоть одна вооружённая маскалятина , находится на территории Украины , всякие переговоры не имеют смысла .
Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території - Арестович
"Минские переговоры" вообще нужно вычеркнуть .Только такие страны как США и Китай смогут Путина просто заставить вернуть территориии и даже компенсировать урон.Но сами эти страны не хотят.Нужно с ними работать в этом ключе и параллельно ждать решения Гаагского суда по иску Украины к РФ как к ВОЕННОМУ агрессору.Тогда уже Путин не сможет прятаться за спины "русскоязычных,которых Россия защищает в этих странах", а уже юридически сможет называться стороной агрессии.Минск-это выигрыш России и реабилитация Лукашенко.Нам с "того раЯ не выйдет них.."
это две большие разницы.
Разумков погодиться на капітуляцію, це вже ясно як божий день