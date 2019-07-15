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 Політика України
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 Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков. ВIДЕО

Конфлікт на Донбасі Україна можна завершити лише завдяки переговорам, але не з терористами, а з Кремлем, який їх підтримує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі каналу ICTV.

Він зазначив, що військовим шляхом закінчити цю війну, напевно, неможливо: "На протилежному боці стоїть Росія і так звані "ЛНР" і "ДНР", які фактично повністю управляються Кремлем".

Разумков вважає, що переговори щодо врегулювання конфлікту мають бути різнорівневими і містити мінський, нормандський формати, а також "розширений" нормандський формат, запропонований президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми докладаємо сьогодні максимум зусиль, щоб залучити до цього процесу США та Велику Британію. Я думаю, що це дасть певний поштовх для розвитку ситуації в позитивному руслі", - сказав він.

За словами політика, Україна не має вступати в переговори із сепаратистами на Донбасі.

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"Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. Я впевнений, що сьогодні представники так званих "ЛНР" і "ДНР" абсолютно не самостійні", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести в Мінську переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі за участю лідерів США, Великої Британії, Німеччини та Франції. У Кремлі заявили, що розглянуть цю пропозицію.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що підтримує пропозиції Зеленського і Мінськ готовий стати майданчиком для такої зустрічі.

9 липня Зеленський призначив представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137462
 
   
 Топ коментарі
 
а.., сепар Разумков с зеленой клоаки Зе...
Диалог нужно вести с теми, кто реально принимает решения. "Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков - Цензор.НЕТ 2962
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Не будет мира в результате компромисса. Потому, то не может его быть таким путём. Агрессор, откусивший один кусочек, через некоторое время снова нагуляет аппетит и... Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков - Цензор.НЕТ 6435
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Це буде коштувати втрати незалежності.
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ромчік те що ти ідійот пропукінський ОЧЕВИДНО!! а навіщо ж ти до людей пхаєшся Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков - Цензор.НЕТ 4615
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а Коломойский говорил что Россия не при чем Діалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков - Цензор.НЕТ 6904 Разумков что телек не смотрит ?
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Не получится Коломойскому на Два Фронта Играть,плохо заканчиваются не паРаше игры в Березовского?
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бєня грав лише на свою кишеню... доречі дуже хуцпато і дебілкувато - ФАКти довели..
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они одной жопой на двух стульях умудряются сидеть.. умельцы
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Беня озвучил свою позицию как реальный хозяин ЗЕ-команды позицию партии . а это недоразумение ( Разумков ) выговорило предвыборную речевку расчитанную на определенный процент избирателей
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Причем здесь то, что они не самостоятельны? Они - террористы, а с террористами разговаривать нельзя!
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Хочеться сказати - та ти шо! Оце купу новин розповів країні! Разумков ти наш! А до нього це ніхто не знав. Приголомшливе вміння - чи дурню, чи загальновідомі речі, чи не свої заслуги з дерев'яним обличчям видавати за своє. А про перемовини з Кремлем - ото вже повний ідіотизм. Хто буде їх вести - оце воно, чи його бос "президент"? Чи може Андрюха з Шефіром? При такому блазні, що грає роль "президента", та його свиті недоумків, тепер долю України буде вирішувати хто завгодно, як завгодно, у будь-яких інтересах - тільки не з цим пустим місцем і точно не в інтересах України. А "президент" буде виконувати роль передавача - з'їздить кудись, йому скажуть рішення - він повернеться в Україну - і розповість своїм виборцям, у яких замість голови - телевізор.
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Сколько можно мусолить вопрос переговоров, когда никто не собирается даже заикаться о сдаче своих позиций? О чем там переговариваться, кто-нибудь может пояснить?
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Швидше за все закінчиться відправленням Донецька і Луганська у вільне плавання, але московитів це не влаштує.
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Бандиты должны сидеть на зоне у параши и теребить друг друга в шоколадный глазик.
Михо.
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Народ! Се шо таке з зебілом сталось? Його чимось Порошенко ******, і - дійшло?
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Переговоры можно вести лишь о дате новых переговоров ..

Пока хоть одна вооружённая маскалятина , находится на территории Украины , всякие переговоры не имеют смысла .
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https://www.youtube.com/watch?v=hp0IQeWGC7k
Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території - Арестович
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История подобных переговоров (Молдова,Грузия,Украина) показывает их полную бесперспективность.Никакие "свежие идеи" не тронут с места,пока РФ не будет рассматриваться как прямая сторона военного конфликта.А именно это на всех переговорах Путин отрицает.И полит. заключённых путин выдаёт только перед выборами в странах со своими кандидатурами.
"Минские переговоры" вообще нужно вычеркнуть .Только такие страны как США и Китай смогут Путина просто заставить вернуть территориии и даже компенсировать урон.Но сами эти страны не хотят.Нужно с ними работать в этом ключе и параллельно ждать решения Гаагского суда по иску Украины к РФ как к ВОЕННОМУ агрессору.Тогда уже Путин не сможет прятаться за спины "русскоязычных,которых Россия защищает в этих странах", а уже юридически сможет называться стороной агрессии.Минск-это выигрыш России и реабилитация Лукашенко.Нам с "того раЯ не выйдет них.."
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"Л/ДНР" абсолютно не самостоятельны, - Разумков....Как меняется риторика зебилов. А до выборов кричали, что переговоры надо вести с верхушкой лыныдыровцев и усе будет чики и война закончится вот уже. Пороха сволочили почем зря.
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Це політика зелепузиків, кожний суслік агроном і патякає по свому, відповідальності нуль.
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Не слушайте что они говорят; смотрите что они делают. Разумков - это просто говорящая голова.
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что говорит верхушка ЛДНР то говорит путин. то есть они посредники. так им надо сказать,- нах.й за поребрик. согласятся? а, что им делать?они гр. рашки.
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Перемирия не строятся на слабости, они строятся на силе.
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Когда Зеленский предлагает вести переговоры с Путиным только в присутствии Трампа, Мэй, Макрона и Меркель - он показывает, что является такой же несамостоятельной фигурой, как и днр/лнр. Чтобы рассуждать о самостоятельности нужно не бояться вести переговоры с Путиным без посредников (старших товарищей). Примерно так как он обещал в интервью Гордону из-за которого за него все и проголосовали. А если такая боязнь все-таки есть, то днр/лнр - это как раз твой уровень (какие-бы несамостоятельными они ни были). Тем более, что по минским соглашениям необходимость переговоров (диалога) с сепаратистами четко прописана.
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в Минских прописана необходимость переговоров с представителями ЛДНР, выбранных на основе украинского законодательства.

это две большие разницы.
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Там не так записано. Там написано - начать переговоры с представителями днр/лнр о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством.
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Люди, которые хотят, чтобы у них был слуга или слуги, это люди с психикой раба, морально деградировавшие или не повзрослевшие.
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Какая глубокая мысль.... Сам придумал или подсказал кто-то ? Советую пойти дальше и развить умозаключение : люди, которые хотят быть слугами, это люди с психологией повелителя, максимально взрослые и моральные.
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Ты уже развил, только глупозаключение. Даже угадывать не буду, ты голосуешь за Слугу.
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Мне этот "слуга" со своей партией до лампочки, я просто намекнул на несостоятельность твоего посыла чисто в плане психологии и в этой связи хотелось бы услышать твоё мнение о психике и развитии людей, которые любые разговоры переводят в узкую политическую плоскость.
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Какая политика? Если "из хама пан" и "из раба самый жестокий рабовладелец" извесно давно. Политик не должен быть шулером. А использование названия Слуга это жульничество, шулерство, стёб, издевательство. А психология здесь может помочь объяснить явление влияния на массовое сознание образов, вызывающих усиление безсознательных низменных инстинктов.
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"слуги" уже привлекли к переговорам тех,кто реально может разговаривать з окупантом Украины США и Англию???НЕ ПО РАЗУМУ ДОГОВАРИВАТСЯ С ТЕМ,кто нарушил договоренности ,которые приносили мир,НЕ ПО РАЗУМУ договариватся с окупантом Украины, ибо договариватся с оккупантом ,признавать его не как оккупанта Украины ,а как того,кто говорит,что он никакого отношения к окупации в Украине не имеет ,и не его оружием ведется война с Украиной...
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наскільки я розумію, тут в нього головний контекст "переговори"; а слово "діалог" - лише як синонім...
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"Мы прикладываем сегодня максимум усилий, чтобы привлечь к этому процессу США и Великобританию". Хотелось бы услышать немного конкретики об этих максимальных усилиях. Похоже, что пик этих усилий - это пафосная болтовня Зеленского в эфире про "давайте поговорим" в компании Трампа и Терезы Мэй, которая, кстати, досиживает в качестве премьер-министра последние дни...
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А тут треба погодитися, є такі підозри, що це може бути лише "болтовня"... Да, треба буде подивитися на дії...
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Выстроены Кучмой и ****** мафиозные кланы, кого угодно - любую страну затянут в Пропасть! В этой ситуации есть только Один Выход,это Возглавить всю эту Мафию,с плавным переходом к Слуге Народа!
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Та неужели? В ордло сидят марионетки кремля, НЕ может быть ))
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ЄДИНИЙ МОЖЛИВИЙ СЦЕНАРІЙ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ - ДУШИТИ ВСЕСВІТНІМИ САНКЦІЯМИ жидоліліпукію фашистську і ВВЕСТИ на кордон з окупованою третиною Донбаса війська ООН. Далі поступова демілітарізація залишків пропукінських банд.
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Войска ООН ни в одной горячей точке в мире не привели к деоккупации. Так что до лампочки.
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Так понимаю, диалог уже начался с указания Владимира Александровича благоустроить пункт пропуска в Крысм. "Нашилюди", возвращаясь в скрепный дом после оформления биометрии в Херсоне, не должны испытывать неудобств.
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Всё это пустая болтовня, рассчитанная на до сих пор не прозревшую проевропейскую часть электората "слуг", реально идёт сдача позиций Украины по всем направлениям.
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В Донецке запускают электронный банер с голосованием - за присоединение к Украине с особым статусом . то есть то . что хочет ху..ло . странно как то всё совпадает
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Фуйло вимагатиме нашої капітуляції або війни.
Разумков погодиться на капітуляцію, це вже ясно як божий день
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Вертятся зеколлаборанты перед выборами как ужи на сковородке - и нашим и вашим.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниДіалог потрібно вести з тими, хто реально ухвалює рішення. "Л/ДНР" абсолютно не самостійні, - Разумков. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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