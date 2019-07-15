 Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому". ВIДЕО

Змінити місце проживання планують п'ять багатодітних сімей, йдеться в сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ. Це лише частина жителів тимчасового притулку. Зараз тут постійно проживають понад 300 осіб. Багатодітні сім'ї, пенсіонери та люди з інвалідністю живуть у тринадцяти модулях, побудованих за підтримки уряду Німеччини.
Один із мешканців, начальник управління з обслуговування модульного містечка Артур Стеценко, демонструє стіни у модульному боксі: "От ви бачите, видуває стіну. Ще один приклад – ось тут ось висів обігрівач. Подивіться на цю стіну і скажіть, хто візьме відповідальність за пожежну безпеку".
Модульне містечко розраховане на тимчасове перебування. Його термін придатності закінчився два роки тому. Але деякі жителі не хочуть залишати приміщення. Марина Кирбаба живе тут разом з п'ятирічною донькою. Пояснює: грошей на переїзд немає.
"Ту ж дірку в підлозі можна легко відремонтувати. Я розумію, у нас зі стелями проблема, але ми живемо тут. І що, рік тому у нас було так і зараз так. Немає чогось критичного в нас у кімнатах, за що нас треба було б виселяти", - скаржиться жінка.
Примусово виселяти людей не планують, запевняють у міськраді. Провели технічну експертизу модулів, результат очікують наступного тижня. Утім, налаштовані песимістично. Тому пропонують різні варіанти: пенсіонерам переїхати в пансіонати для людей похилого віку, а багатодітним сім'ям - до гуртожитків або орендувати будинки.
Договори оренди у більшості жителів модульного містечка закінчуються наприкінці серпня.
Тут одні топлять за Порошенка, інші за Зеленского але при всій моїй нелюбові до першого тоді від подібних новин, в очах так не ЗЕленіло!..
Все гораздо проще - городок этот относительно недалеко от супермаркетов, рядом ходит транспорт (это пр. Льва Ландау, для понимания локации). В домиках есть вся бытовая техника - от СВЧ до стиралок. И главное - они то ли не платят коммунальные платежи совсем, то ли платят понты за электроэнергию.
В общем, "страдальцы" весьма норм устроились - и тут им предлагают начать думать самим...
Проходили уже такое развитие событий.
Смотря как воспитывать.
У Бени даже мышь с помойки станет Микки-Маусом.
Микки-Мауса в нардепы!
Там особый подвид, приспособленцы.
Они давно сели, покумекали, и решили, что "отжимая" чужие территори можно оставаться с "хвостатом" состоянии и законсервироваться в развитии (сохранив статус-кво в обществе).
За 5 лет люди могли решить проблемы, найти работу как-то, да даже в село тпереехать домиков пустующих много, огород и т.п.
Если данным 300 индивидам раздать халявное жилье, то завтра таких будет уже 300 тысяч.
Все деньги ушли на "восстановление" харьковского памятника маршалу Жукову.
И на изготовление табличек для переименования улицы.
а до переселения они и не жили в лучших условиях!
Эти же 5 лет жили и не работали, электричество вода и т.п. у них нахаляву. Заставить их работать - начнется нытье про "притеснения".
https://www.youtube.com/watch?v=91wIv26MVa0&feature=youtu.be
у нас собачьи будки отечественного производства и то дольше эксплуатируются!
ПОСЛЕ ЭТИХ ,,МЮСЛЕЙ" КРЕПНЕТ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ СОВСЕМ НЕ СКОРО. И НЕ ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО ХОЧЕТ КРЕМЛЁВСКОЕ *****.
ПОТОМУ ЧТО ЭТИ ЛЮДИ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ НА СЕБЕ ИСПЫТАТЬ СВОИ ЖЕ СЛОВА И ПУСУЛЫ. 😈😈😈
А те кто остались, и живут там 5 лет - уже не переселенцы, а маргиналы, социальные паразиты. Зачем им работать - проживание нахаляву, коммуналку платить не надо, благотворительная помощть идет.
В Палестине, в секторе Газы, такие "переселенцы" уже лет 40 живут в палатках среди г.вна, притом что ООН оплачивает им воду, Израиль дает электричество нашару, но с каждым годом количество "несчастных беженцев" растет согласно законам биологии, а работать никто особо и не хочет.
Поэтому Гепа конечно сепарская сволочь но тут все правильно - с этими рассадниками надо как-то решать.
А на том месте разбить сквер Сталина и его упырей,для совкодрочеров