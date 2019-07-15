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Все про:Харків (1434) переселенці (230)

 Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому". ВIДЕО

Тимчасові будинки вже небезпечні для проживання, запевняють у Харківській міській раді, і закликають жителів знайти інше житло до початку холодів.

Змінити місце проживання планують п'ять багатодітних сімей, йдеться в сюжеті 5 каналу, інформує Цензор.НЕТ. Це лише частина жителів тимчасового притулку. Зараз тут постійно проживають понад 300 осіб. Багатодітні сім'ї, пенсіонери та люди з інвалідністю живуть у тринадцяти модулях, побудованих за підтримки уряду Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Представники 51 організації, що опікується проблемами переселенців, вимагають від Зеленського провести аудит коштів, які держава витратила на допомогу їхнім підопічним

Один із мешканців, начальник управління з обслуговування модульного містечка Артур Стеценко, демонструє стіни у модульному боксі: "От ви бачите, видуває стіну. Ще один приклад – ось тут ось висів обігрівач. Подивіться на цю стіну і скажіть, хто візьме відповідальність за пожежну безпеку".

Модульне містечко розраховане на тимчасове перебування. Його термін придатності закінчився два роки тому. Але деякі жителі не хочуть залишати приміщення. Марина Кирбаба живе тут разом з п'ятирічною донькою. Пояснює: грошей на переїзд немає.

"Ту ж дірку в підлозі можна легко відремонтувати. Я розумію, у нас зі стелями проблема, але ми живемо тут. І що, рік тому у нас було так і зараз так. Немає чогось критичного в нас у кімнатах, за що нас треба було б виселяти", - скаржиться жінка.

Примусово виселяти людей не планують, запевняють у міськраді. Провели технічну експертизу модулів, результат очікують наступного тижня. Утім, налаштовані песимістично. Тому пропонують різні варіанти: пенсіонерам переїхати в пансіонати для людей похилого віку, а багатодітним сім'ям - до гуртожитків або орендувати будинки.

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Договори оренди у більшості жителів модульного містечка закінчуються наприкінці серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137455
 
 
 Топ коментарі
 
Пока переселенцы устраивали памятник около памятника Жукову, их домики снесли бульдозером, ай да Гепа! Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 2884
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Эти модульные городки даже в том состоянии что сейчас, как по мне, будут получше жилищ "коренного народа Дамбаса". В том числе и довоенных жилищ...
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Это все равно что сказать. Я твое одеяло заберу, чтоб ты не заболел оно старое. Но нового не дам. Издевательство над людьми и здравым смыслом. Избиратели, завтра такое будет и с вами.Но по другому поводу.
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Рускаязичних прітєсняють. пріказиваю Срочна введі вайска
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За будівництво неякісного модульного містечка владу Харкова потрібно віддати під суд.
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тогда и производителей материалов тоже наказать. где унас качественньій строительньій материал? только в Европе.
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Как вариант. Они сбегут из оккупированного Харькова и им Германия снова построит модульные домики.
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Не жили как в Европе, не стоит и привыкать...
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Ця ситуація взагалі тягне на книгу рекордів Гіннеса! Будинки з терміном зберігання (експлуатаціі) консерви, 36 місяців?!.. Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 85
Тут одні топлять за Порошенка, інші за Зеленского але при всій моїй нелюбові до першого тоді від подібних новин, в очах так не ЗЕленіло!.. Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 8391
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При чем тут новый Президент? Что делал барыга пять лет? Чой- то у Вас, вдруг, позеленело? Сходите к окулисту, ёпт.
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при т.н. "барыге" (для начала поинтересовались бы что это слово обозначает) рыги свои задница по нарассеям прятали и в Украине рыло свое высунуть боялись, а теперь им Зе!леный свет от некто преЗЕдента засиял. Это только слепые ЗЕбилики не замечают, да и куда страна катится им тоже неведомо.
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А у Вас что с глазами??? "построенных при поддержке правительства Германии."
Все гораздо проще - городок этот относительно недалеко от супермаркетов, рядом ходит транспорт (это пр. Льва Ландау, для понимания локации). В домиках есть вся бытовая техника - от СВЧ до стиралок. И главное - они то ли не платят коммунальные платежи совсем, то ли платят понты за электроэнергию.

В общем, "страдальцы" весьма норм устроились - и тут им предлагают начать думать самим...
Проходили уже такое развитие событий.
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Эти модульные городки даже в том состоянии что сейчас, как по мне, будут получше жилищ "коренного народа Дамбаса". В том числе и довоенных жилищ...
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Они устали кормить нахлебников из Евросоюза. Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 9620
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Пока переселенцы устраивали памятник около памятника Жукову, их домики снесли бульдозером, ай да Гепа! Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 2884
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После того, как выселят 300 переселенцев, заселят туда 1300 вьетнамцев. И будут требовать плату за жилье, как за пригодную для проживания жилплощадь.
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Ага, только во Вьетнаме и уровень жизни и зарплаты уже повыше, чем в Украине...
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Кто на такое в наше-то военное время обращает внимание?Разве что какой-то Михо,но он не в Харькове,а в Одессе:https://www.youtube.com/watch?v=zC0AbOKROjQ
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Это все равно что сказать. Я твое одеяло заберу, чтоб ты не заболел оно старое. Но нового не дам. Издевательство над людьми и здравым смыслом. Избиратели, завтра такое будет и с вами.Но по другому поводу.
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Зато туалет Гепа відремонтував за 6 лямів і зоопарк ремонтує. Так в рускаммірє про людей дбають.Голосуйте за їхню партію.))
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ПУСТЬ СНАЧАЛА СВОИ БАЗЫ ОТДЫХА ВСЕ ПРОВЕРЯТ В ОБЛАСТИ !)
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Господа комментаторы, у "Вас скучное лицо, так вам денег никто не даст", и "Текст (у вас) немного по дыбильному написан"!
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И с чего тут народ так возбудился? Я просто уверен что Кернес разместит этих людей у себя, в загородном доме. На постоянной основе. И не спорьте, Генадий Кернес высокоморальный и препорядочный человек. Впрочем есть риторический вопрос- может ли крыса стать человеком.
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"может ли крыса стать человеком.
Смотря как воспитывать. Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 5248
У Бени даже мышь с помойки станет Микки-Маусом.
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Да, но это при условии, что мышь играет хвостом на рояле.
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Труд сделал из обезьяны человека, а Беня "выточил из полена президента" (С Беня), обучат и мышь на рояле играть, и говорить человеческим голосом, как в мультфильме.
Микки-Мауса в нардепы!
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Ну, в теорию старика Дарвина я конечно немного верю, но в отношении труда и обезьяны тут я ни с вами ни с теорией эволюции приматов не согласен. Приведу простой пример. К северу от Украины лежит огромная территория, заповедник северных агрессивных макак. Столько столетий из них пытаются сделать ЧЕЛОВЕКА, а не получается. Даже немцы, как руководители этого заповедника, начиная с немки- директрисы Софи́и Авгу́сты Фредери́ки А́нгальт-Це́рбстской, с погонялом (Екатерина Вторая) и далее вплоть до 1917 года, не смогли из них сделать человека. Даже хвосты с бородой отрубали и всё безрезультатно. Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому" - Цензор.НЕТ 9135
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Ошибся, получается, Чарльз наш, Дарвин. Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому" - Цензор.НЕТ 7634
Там особый подвид, приспособленцы.
Они давно сели, покумекали, и решили, что "отжимая" чужие территори можно оставаться с "хвостатом" состоянии и законсервироваться в развитии (сохранив статус-кво в обществе).
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****!Сепарам-соц.туристам, НАЛИЧНЫМИ,выплачивают до ДВУХ МИЛЛАРДОВ БАКСОВ в год,а 300человек реальных,а не ЛИПОВЫХ, переселенцев жильем обеспечить не могут.Сколько их тех,которые реально выехали?Уверен НИКТО НЕ ЗНАЕТ.Соц.туристов 1,2млн.остальные вольно шастающие туда-сюда.СТЫДОБИЩЕ!
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А кто в этом виноват? Правильно - действующий президент. Развёл, понимаете ли, бардак, а сам то по шаурмячечным скачет, то под фонтанчиками бегает, то в море прётся пугая всех своим торсом. Пони с пластиковым ружьём только не хватает.
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а схерали обеспечивать кого-то жильем? Совок сдох.
За 5 лет люди могли решить проблемы, найти работу как-то, да даже в село тпереехать домиков пустующих много, огород и т.п.
Если данным 300 индивидам раздать халявное жилье, то завтра таких будет уже 300 тысяч.
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5 лет никто не занимался переселенцами, на них просто наплевали. Причем тут Кернес не понятно. У нас для этого создано целое министерство, которое имеет финансирование из наших налогов.
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Нет, что Вы, какая может быть предложена "альтернатива".
Все деньги ушли на "восстановление" харьковского памятника маршалу Жукову.
И на изготовление табличек для переименования улицы.
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Скорее всего порошенко и ко на виллы в Испании
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На заході є певна кількість кинутих старих хат, які покраще цих фавел, небагато але на 300 чоловік стане, правда треба вміти на землі працювати.
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Хорошая идея! есть много опустевших сел с брошенными домами!
а до переселения они и не жили в лучших условиях!
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Видишь ли, переехав в те хаты придется РАБОТАТЬ.
Эти же 5 лет жили и не работали, электричество вода и т.п. у них нахаляву. Заставить их работать - начнется нытье про "притеснения".
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Біля половини будинків бур'ян росте, важко микнути ?
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а навіщо, вони все готове чекають, щоб за них зробили
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эти вагончики , модульные домики за счастье иметь так называемым беженцам, я видал в каких они условиях жили до начала русской агрессии в гетто , в полуразрушенных шахтерских поселкам область там был АД, а тут цивильно все + гуманитарка и работать не нужно , ни коммуналки оплачивать, ни фига делать не нада , тока живи и гадь,живи и по ночам пиши по заборам путин введи войска и россия!! на шее сидят у города и гадят.Отдайте эти вагончики бомжам харьковским местным, они хоть бутылки убирают пластиковые с улиц города и хоть какая то польза от них есть , а эти переселенцы трутни на теле харькова.они пять лет прожили там уже ни за что не оплачивали ,плодится уже начали и решили что это их майно на вечно.
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Вот не верю я что местная власть беспокоится за людей которые там живут. Скорей всего земля на которой находится этот городок кому-то понадобилась.
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І от, як подяка після виборів від Кернеса(а в тому, що голосувати будуть виключно за опоблоки, можна і не сперечатися), буде виселення. Прітіснєніє рускагаварящєго насіленія Домбаса.
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харьковчане в своем болшенстве против этого рассадника сеператни с так называемом городке переселенцев, вот гепа и продумал вариант себе рейтинг поднять по поводу сноса этого городка с домиков , типа правым снос городка , а левым восстановление бюста мясорубу, смотриш и наберет на мера голосов.
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Скорее всего дело не в техническом состоянии домиков, а в отсутствии финансирования на их содержание. Все финансы пошли на выборы "Опа блока", за счет ихнего "лоха лектората"
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"Купіть і падаріть"житло за гроші бюджета - це сюжет для прокуратури Власти Харькова просят переселенцев выехать из модульного городка: "Его срок годности истек два года назад" - Цензор.НЕТ 8638 максімум що для тих людей можно зробити по-закону -запропонувани аренду житла що належить міськраді з подальшим викупом
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Запамятовал. в Межгорье у нас детский дом или центр реабилитации воинов АТО???
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Гєша вміє лиш пам'ятники ставити, серйозних проблем він не вирішує. Але пере все одно добрі і проголосують за партію з гарною назвою «за жиддя».
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Незнаю как здесь, но у нас основное население места проживания переселенцев -бабы неопределенного возраста, прокуреные ,с мешками под глазами с паррй никому не нужных детишек.Все кто нормальные давно нашли работу, жилье и свалили из того ада, во что эти переселенцы превратили детский санаторий. Пока они бухают и размножаются с местными бухарями, их дети, на вопрос- где папа- отвечают - хохлов мочит. Они считают что все им должны много и бесплатно, они нас ненавидят , они ненавидят своих- тех кто выбрался из этого ада, они ненавидят своих детей- их ведь нудно кормить. Их дердат как показуху для приезда волонтеров уровня Марыны Порошэнко, чтобы выбить бабло. Это просто отстойник!
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шо за нах? Єй, укропі и фриці, бістро построили новое житло!!!! А Гепа будет каждій день деньги тратить на комммуняцких идолов.
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Для того, чтобы арендовать жильё с дальнейшими выкупом,нужно жить не только на пособия,но и работать,чтобы было что отложить.Но эти люди так жить не будут.Подай, подари, отдай - других понятий не существует.Я сомневаюсь,что в Донбассе они жили в лучших условиях,скорее всего в таких же.Просто эти бараки поцивильней выглядят.Согласна,что пенсионерами и инвалидам нужно помочь,а остальным молодым и здоровым нужно искать работу,подработки, а не просто сидеть и делать детей (речь там идёт о многодетных).А лучше,пусть Королевская их опекает,- это её лозунги.
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Правильно, отправляйте всю эту сепарскую срань назад в ОРДЛО.
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На реставрацию истукана жукову деньги есть а для людей нет . На лавочки по 76 тыс. Грн. деньги есть а для людей нет.
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Не знаю как там, но у нас основное население места проживания переселенцев -бабы и мужики неопределенного возраста, пропитые прокуренные ,с мешками под глазами.Все бабы бухают и размножаются с местными бухарями - пятаками, мужики бухают и напропалую воруют всё что попадёт под руку вырезают кабеля, бомбят кладовки, грабят дачи.... С утра до вечера в модульном гремят кацапские, фашистские, сепаратистские музыка, песни, пляски ...На выборах переселенцы яростно агитировали за бандитов эксрыгоАналов замаскированных под " жыття сепаратистов" Никто нигде не работает и тне ищет работу а требуют социальной помощи , дотаций... Даже если бы эти переселенцы остались в оккупированной кремлём "лугандонии" их местные бандиты сепаратисты - коллаборационисты всех пересадили и уничтожили как бесполезный непригодный ни работать ни даже воевать с укропами антисоциальный материал ...Ни очень то мягко сказать что рады им и в свободной Украине.
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Кто закупил такое говно и по какой цене??
у нас собачьи будки отечественного производства и то дольше эксплуатируются!
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ИНТЕРЕСНО ЧИТАТЬ КОМЕНТЫ-ВЫСЕРЫ ПРАХОБОТОВ, УПОРНО И НАСТОЙЧИВО РАЗДЕЛЯЮЩИХ ГРАЖДАН УКРАИНЫ И ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ЧТО УКРАИНА ОДНА НА ВСЕХ ВАС И НАС. 😈
ПОСЛЕ ЭТИХ ,,МЮСЛЕЙ" КРЕПНЕТ ОЩУЩЕНИЕ ТОГО, ЧТО ВОЙНА ЗАКОНЧИТСЯ СОВСЕМ НЕ СКОРО. И НЕ ПОТОМУ ЧТО ЭТОГО ХОЧЕТ КРЕМЛЁВСКОЕ *****.
ПОТОМУ ЧТО ЭТИ ЛЮДИ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ НА СЕБЕ ИСПЫТАТЬ СВОИ ЖЕ СЛОВА И ПУСУЛЫ. 😈😈😈
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Так пусть едут защищать и восстанавливать свой Дамбас!
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"Переселданцами" люди могут быть 1-2 года. В течение этого времени, те кто хотят находят работу и съезжают из этого гетто.
А те кто остались, и живут там 5 лет - уже не переселенцы, а маргиналы, социальные паразиты. Зачем им работать - проживание нахаляву, коммуналку платить не надо, благотворительная помощть идет.
В Палестине, в секторе Газы, такие "переселенцы" уже лет 40 живут в палатках среди г.вна, притом что ООН оплачивает им воду, Израиль дает электричество нашару, но с каждым годом количество "несчастных беженцев" растет согласно законам биологии, а работать никто особо и не хочет.
Поэтому Гепа конечно сепарская сволочь но тут все правильно - с этими рассадниками надо как-то решать.
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Можна переїхати до Зеленського,він не буде проти
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Выход есть конфисковать и продать все что наворовал Кернес и его последователи на вырученные деньги купить переселенцам которые реально потеряли свои дома, квартиры и тогда можно выезжать с модульного городка
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Всё верно.
А на том месте разбить сквер Сталина и его упырей,для совкодрочеров Влада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому" - Цензор.НЕТ 3486
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Столько шума было когда его открывали за европейские бабки а у него уже срок эксплуатации истёк Лучше бы на эти бабки общагу какую нибудь для них выкупили
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Так пусть Гепа квартиры переселенцам купит.
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоВлада Харкова просить переселенців виїхати з модульного містечка: "Його термін придатності закінчився два роки тому". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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