 Полонених моряків на 90% звільнять до 21 липня, - Порошенко. ВIДЕО

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"У мене є інформація, що на 90% наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було, і мені все одно, хто потягне цю ковдру, і на кого Путін покладе у зв'язку з виборчими процесами провину або позитив. Я дуже хочу, щоб удома опинилися наші герої", - сказав Порошенко.
Водночас джерело інформації Порошенко не назвав.
Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".
а моряков раша по любому вернет. решение трибунала она игнорировать не сможет. очень дорого может выйти. не стоит оно того.
ты готов отдать Крым за моряков?
Похоже Порошенко делает все, что бы сорвать обмен.
Если все пойдет, как задумал беня, Янукович вернется уже к Новому году
А по поводу пиара - лучше пиариться на освобождении пленных, чем на их посылке в плен!
Так что, петя, заткни "пельку", мразь.
краватку їсти будеш, мерзота
Готуйся до в'язниці, бариго!
Зеленский изначально ставил освобождение в приоритет - заявлял о готовности к переговорам, жертвуя частью рейтинга.
Мародер по Фрейду обвиняет других, а сам первый уцепился в это одеяло и скоро его партнер - Медведчук подключится.