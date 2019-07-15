EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  6420  153
Матеріали за темою:
Все про:моряки (647) визволення (273) Порошенко (9402)

 Полонених моряків на 90% звільнять до 21 липня, - Порошенко. ВIДЕО

Високою є ймовірність повернення в Україну утримуваних Росією українських моряків до дня виборів.

Про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реваншисти почали піднімати голову, коли відчули, що це можна робити, - Порошенко

"У мене є інформація, що на 90% наші моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня. Молюся, щоб це було, і мені все одно, хто потягне цю ковдру, і на кого Путін покладе у зв'язку з виборчими процесами провину або позитив. Я дуже хочу, щоб удома опинилися наші герої", - сказав Порошенко.

Водночас джерело інформації Порошенко не назвав.

Нагадаємо, 11 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Пізніше в Офісі українського президента заявили, що ключовим у розмові було питання про звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року. У Кремлі заявили, що це була перша розмова Зеленського і Путіна "з ініціативи української сторони".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чорновол запропонувала Зеленському обміняти її на моряків і Сенцова

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137452
 
   
 Топ коментарі
 
Счас еще возьмет и накаркает, гадина свинорылая.
 показати весь коментар
 
Шоколадная свинья и его минстецьки при аналогичных случаях всегда визжали "информация с переговоров конфеденциальна, утечка может повредить процессу освобождения пленных". Эй, прахоботы смердящие, что сейчас для вас изменилось? Вы не хотите, чтобы украинские моряки вернулись домой? Политическая "доцильнисть" для вас, мразей соевых, перевешивает все моральные аргументы?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
ой ё... а чего ж Зеленский не заявил о свой стратегической "победе"? враз бы очков поднабрал перед такими, как ты. а, да, понимаю. сглазить боится. Климкин хоть и в "отпуске", а может же еще какой патриот на свободе найтись. возьмет и расскажет о чем говорили. или сам *****... ему такую подставу сделать - как два пальца об асфальт. конфуз может выйти. окажется, что Зеленский ни хрена не может, а морской трибунал ООН - может.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский сглазить боится, а ***** насрать. Кто из них переживает за украинских моряков по твоему?
 показати весь коментар
 
 
телепат? или тебе Зеленский сам рассказал чего он боится? твой Зеленский - ***@тый, раз собирался моряков разменивать на Крым (а к тому все и шло, потому и реакция такая бурная на ноту Климкина была, бо помешал "процессу"). я не знаю делает он это сознательно, или просто дурак, но он не понимает одной простой вещи - раша не остановится пока её не остановят. никаким признанием Крыма российским отделаться не удастся.

а моряков раша по любому вернет. решение трибунала она игнорировать не сможет. очень дорого может выйти. не стоит оно того.
ты готов отдать Крым за моряков?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский не может сказать: завтра в 12:00 моряков освободят, так как не доверяет Пуйлу.

Похоже Порошенко делает все, что бы сорвать обмен.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, коли Портнов спіймає постріл з гранатомета.
 показати весь коментар
 
 
Чем Портнов хуже.. ну например петиного любимчика - Ахметова?
 показати весь коментар
 
 
Беня Коломойський в інтерв'ю УП:" Мой развлекательный актив сделал Зеленского Президентом.Время поменялось.Зеленский для вас как Прометей - дороги освещает.Пришло время смены поколений." При цьому олігарх Коломойський зазначив, що Ахметов йому зателефонував після огляду першої частини серіалу "Слуга народу", і запевнив, що Зеленський буде Президентом. Це ознака того,що олігархи вважають українців за невігласів і дурнів.Коломойський на відео у 2014р. з пранкером "Лексусом":"Я же сказал.Показать по "плюсах"- Это отрезвление." та виступ Зеленського у програмі "Вечірній квартал" 21.10.2016р. - президентська презентація. ХОХМА понад усе! Масовий гіпноз та НЛП дурносміхом
 показати весь коментар
 
УКРАИЦЕВ ХОТЬ СЧИТАЮТ !!! А РОССИЯНАМ ПУТИН ДУШИ РАСТАПТЫВАЕТ !!!!
 показати весь коментар
 
Не кричи. Українцям ляльководи Зеленського насрали в душу і підтерлися Конституцією.
 показати весь коментар
 
Портнов автор кровавых законов "16 января", он бежал в РФ вместе с Януковичем и вернулся через пять лет только с Коломойским Зе.
Если все пойдет, как задумал беня, Янукович вернется уже к Новому году
 показати весь коментар
 
 
На этой неделя оппорыгам нужен финальный аккорд - это будет освобождение моряков, записанное на эту шайку. Если это событие произойдет. Все силы брошены на поднятие рейтинга прорашистской шоблы.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пленных-то освободят,но кто освободит страну от мародёров.Единственная партия,которая идет искренне бороться за справедливость народа-это Рух №22.Они все думают,говорят и идут по одному пути, и смотрят в одном направлении. Удачи им-они достойны поддержки от народа,только за то,что бы был порядок в РАДЕ.
 показати весь коментар
 
 
А что по этому поводу скажит действующий Гидрант?
 показати весь коментар
 
На месте Пети я бы эту тему вообще не поднимал перед выборами - рейтингу это точно не поможет!
 показати весь коментар
 
 
Ліпше б воно не торкалось цієї теми. У бариги унікальна здатність - паплюжити все до чого торкнеться.
 показати весь коментар
 
 
Конечно освободят..Новый гидрант пуйла устраивает.Либезит и на слив страны согласился.Не верите?Посмотрите,что будут творить смешарики после выборов.
 показати весь коментар
 
 
И я хочу, чтобы наши моряки вернулись.
А по поводу пиара - лучше пиариться на освобождении пленных, чем на их посылке в плен!
Так что, петя, заткни "пельку", мразь.
 показати весь коментар
 
 
Посылка в плен? Лахта сраная, заглохни падаль
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
іди в спам ПІдарсен
 показати весь коментар
 
Какому народу? Позвольте поинтересоваться
 показати весь коментар
 
Путин тиран и фашист. Никого он не освободит.
 показати весь коментар
 
Сначала сдал... Ну и паскуда же ты Пэтя.
 показати весь коментар
 
 
Кто его хряка за язык тянул? Загнал мужиков в плен и еще пропиарится хочет.Скорей бы Луцика сняли занялись рошеновской братией в серьез. Пленных моряков на 90% освободят до 21 июля, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6836
 показати весь коментар
 
 
а якщо не звільнять?
краватку їсти будеш, мерзота
 показати весь коментар
 
 
встречайте - Петя шаман. на 90% предсказывает будущее
 показати весь коментар
 
 
***** обов'язково підтримає Зеленського перед виборами.
 показати весь коментар
 
 
Але досі пуйло Вовіка так і не визнав переможцем на виборах...
 показати весь коментар
 
Ця паскуда послало їх туди, а тепер намагається піаритись на їхньому звільнені, не маючи до нього ніякого відношення!

Готуйся до в'язниці, бариго!
 показати весь коментар
 
 
Туди це куди? З України в Україну? Охороняти торговий флот який кошмарять кацапи?
 показати весь коментар
 
О, как - кто участвовал в переговорах по освобождению, тот агент кремля. А хряк типа бескорыстно молится за моряков, и для поддержания духа украинцев этот инсайд высрал - мерзость и наглость высшей пробы.
Зеленский изначально ставил освобождение в приоритет - заявлял о готовности к переговорам, жертвуя частью рейтинга.
Мародер по Фрейду обвиняет других, а сам первый уцепился в это одеяло и скоро его партнер - Медведчук подключится.
 показати весь коментар
 
 
То Бойко з Медведчуком(невідомо, як хто) їздили в Моцькву домовлятись за газ для України, тепер Пєця каже, що " у мєня єсть інформація...". Звідки інформація, Пєця? Ти теж кум пуйла, як і Медведчук? І чому не 100% моряків, а лише 90%? Інші нам не потрібні?
 показати весь коментар
 
что-то Пепы как-то много, скажите этому хряку, что он уже не президент, а обычный панамо-мальдиво-свинарчуковский патриот
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПолонених моряків на 90% звільнять до 21 липня, - Порошенко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору