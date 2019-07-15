 Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Управління ДО, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.
Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".
.."криворожский ..." работает в ГСО? Обычная служба, как и все остальные. И привязывать к ней криворожского нелогично.
Ти не бачиш різниці між ДТП з вини пішохода і ДТП через грубе порушення ПДР кортежем сонцеликого Зєєєлі?
1. В ДТП попала 1 машина из 3-х. Нахрена ты пириписало спереди 1-ку?
2. Почему это вдруг стало кортежем ЗЕ если ни машины ни самого ЗЕ там не было? Это машины УГО. В данный момент они для кортежа не использовались.
Уверен, пацаны из УДО гнали под 180 км/ч.
Начальнику УДО выговор, сотрудникам, которые спровоцировали ДТП - увольнение. Так удошники гоняли только при Януковиче.
Случай - это язык, которым с нами разговаривает Бог.
Какие страшные плоды деятельности ЗЕ!!!
Доллар падает? Хм, за счет чего? А ну, зебобик, давай, проанализируй ситуацию!
Ну и про экономику: сравнение можешь дать или так, потрындеть только?
А за разбитое железо мы с Вами, Украинцы, заплатим из своих налогов!
Ось вам і "слуга народу" на велосипеді...
Сотрудники УГО возвращались домой, а т.к. мы живем не на Марсе и они к нам не прилетели с другой планеты, то они наша плоть от плоти. Т.е. им правила пох...... Что мы и увидели. При чем тут Президент?
НЕВИЖУ НИ ОДНОГО ВОПРОСА К ОРГАНИЗАТОРАМ КОЛОННЫ ПОЧЕМУ НЕБЫЛО ПОЛИЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ????
А по темі: якби Фолькс підрізав одиничний автобус, це б щось змінило???
ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ НЕЗНАЕШЬ ТАКИ ПРАВИЛ СОВРЕМЕННОГО РУСКАГА ЯЗЫКА.
А ПО ТЕМЕ, ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛО ПОЛОЖЕННОЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛИЦИИ, ТО И ДТП НЕБЫЛО БЫ. ЭТО БЫ ИЗМЕНИЛО ВСЮ СИТУАЦИЮ.
На автобусах надпис: - ArcelorMittal - збіг обставин ?
А який смердіж був коли Порошенка авто УДО потрапило в таку ж ситуацію.. Зелебобіки - фас !! Чи на свого не гавкаєте??))))
Все з'ясувалося.
Ситуацію розклали на молекули і знайшли винних в тому, що кортеж Зеленського підрізав автобуси з дітьми.
Виявилося, що в цьому винен... Порошенко!!!
І навздогін, Зеленський не обіцяв, що позбудеться кортежів. Це казав Голобородько. Не переплутайте!
Ще раз! На майбутнє. Щоб не повертатися знову до цього питання - в усьому винен Порошенко, а обіцяв все Голобородько. Навіть, якщо обіцяв вже після серіалу - все одно обіцяв Голобородько. Вони просто зовні дуже схожі, і можна заплутатись.
И действительно, страшно подумать что было бы если б детей везли на микроавтобусах, коих перевозок 80%. Сейчас же лето, загруженная трасса, куда эти мудаки так летели. Охранять-то некого, шеф уже в Киеве.