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 Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобіль Управління державної охорони з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 01

Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 02

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Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 03
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 04
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 05
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 06
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 07
Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 08
Фото: instagram.com/its_zp

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137450
 
 
 Топ коментарі
 
Это шоб Пороха кортеж, вот это зебеобики и русня вой подняли бы
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А почему не велосипед из кортежа велосипедиков?
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А ЧОГО ЗМІ НЕ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ЩО ЕКСИК - ПОРОШЕНКО В ПЬЯНОМ УГАРЕ НА СВОЇХ ЗБОРИЩАХ ОСКОРБЛЯЄ И ПОГРОЖУЄ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ!
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Олічка !Ти все перепутала- то твій чоловік з сусідкою створили за твоєю спиною кааліцію і готують тобі імпічмент-поки ти тут політиканствуєш ! Краще помий голову і звари чоловіку ЗЕленого борщу !
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один карамельбно-офшорный мудак ездил в кортежах по Киеву и людей пытался убивал на пешеходных пиереходах, другой криворожский недо...бок теперь ездит детей пытается убивать!
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, в ДТП попал микроавтобус Volkswagen Transporter, в котором личный состав Управления государственной охраны возвращался из командировки """
.."криворожский ..." работает в ГСО? Обычная служба, как и все остальные. И привязывать к ней криворожского нелогично.
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Старий маразматик кинувся під колеса попри відчайдушні сигнали регулювальника зупинитися. Є відео цього випадку з капери спостереження. Регулювальник знаходився у кількох метрах від нього. Дід якийсь час тупо дивався на машини, що наближаються і поліцая, а лиш той відвернувся побіг через дорогу прмо під колеса.
Ти не бачиш різниці між ДТП з вини пішохода і ДТП через грубе порушення ПДР кортежем сонцеликого Зєєєлі?
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Слуг еврейского народа развелось столько, что украинскому народу проехать негде. Голосуйте за слуг еврейского народа и такое будет случаться везде и с завидным постоянством!
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Ты случайно с ответом не ошибся адресом? Я вообще о том случае с дедом не упоминал, там все ясно и прозрачно было сразу же после дтп.
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это трасса на моря, если идет камаз со скоростью 40 км в час то его не объехать никак если идет встречка, дорога плачется чтобы ее расширить хотя бы карманами для обгона и аварий меньше бы было, но все-таки спешить некуда не надо - жизнь одна и хорошо что только пострадало железо!
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А бачив як Свинорилий i його жiнка талували плов на дворi ))) Так морди скривили, но трималися бо люди дивляться, показуючи що ми звами)))
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Работа ДСО - охрана презедента, бывают нештатные ситуации, а вой порохосраких - то таке.
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На счет ДТП с кортежем.13.07 на этом кортеже Зеленский был в Чонгаре.Прилетели 3 вертушками, сели в поле и кортежем из 13 авто везли президента 1 км на пропускной пункт с Крымом.Нахера было столько машин гнать? Улетал ЗЕ тоже вертушками,а кортеж отправился назад и попал в ДТП Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 7151
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Буду краток - не 3.14зди.
1. В ДТП попала 1 машина из 3-х. Нахрена ты пириписало спереди 1-ку?
2. Почему это вдруг стало кортежем ЗЕ если ни машины ни самого ЗЕ там не было? Это машины УГО. В данный момент они для кортежа не использовались.
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Ты фото смотрел, Кирпич? Там битый Фолькс Мультик, и 2 Туарега!!! Хотя, по логике Зе 1+2=1. ****, акция...
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Как достали эти тупые **********. Текст не читают, чужие авто приписали к кортежу, даже если там ехало и несколько машин из УГО то какой же это кортеж, если там не было машины с ЗЕ? Кто тебе сказал, что Туареги из кортежа? Написано же, автомобили ехавшие в попутном направлении. Идиот на бусике Вольце пошел на обгон колоны с деться и два придурка воспользовавшись этим пошли следом.
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мой чернокожий трель локиподбный твоё племя мату матута не есть нибилунги а кольцо что тебе в зад вбили на обряде посвящение не есть кольцо Хагена Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 9319
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Нет ну, вы только посмотрите что этот Порошенко творит, совсем уже распоясался бырыга.
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В автобусе не дети вообще были, а закоренелые порохоботы-рецидивисты!
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А ты откуда знаешь, вместе с ними ехал? Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 8436
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а то, лично машину подбил с Шушпанцера))
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Дети порохоботы-рецидивисты были награждены шоколадом лично от Порошенка, вон даже каждый ЗЕ подтвердит. Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 5744
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Снова возвращаются времена Януковича, когда у охраны первых лиц "сносит крышу", они чувствуют себя "правой рукой Бога" и плевать хотели на все правила, в том числе и на ПДД.
Уверен, пацаны из УДО гнали под 180 км/ч.
Начальнику УДО выговор, сотрудникам, которые спровоцировали ДТП - увольнение. Так удошники гоняли только при Януковиче.
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Слуги народа борзеют все больше.....
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Багато водіїв у Дніпрі, та я особисто,бачили, як ці "слуги народу" вишивали без будь яких правил та обережності...просто диво,що нікого не травмували. Була мала надія,що погоняють по мосту Філатова... але, на жаль, не сталося....Матроси та кухарки вже накерувалися державою..треба й іншим "слугам народу" покерувати...огні рампи мозок затьмарили зовсім...
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та там його не було від самого народження.
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Бог уже прямым текстом говорит, что Зеленский и его банда - горе для Украины.
Случай - это язык, которым с нами разговаривает Бог.
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Голосование за Слугу народа на выборах - это контрольный выстрел себе в голову. Многие , голосовавшие за Зеленского уже сейчас пожинают страшные плоды своей глупости, а повторное голосование за братков коломойского - это 100% самоубийство.
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все супер, даже экономика оживать начала, по своей работе вижу, просто от того что люди видят первые шаги Президента и верят в лучшее) так что свои сказки расскажи брехунцю порошенко
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У хутинских пуесосов работы стало больше?Бизнес оживает?
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Что у тебя за два месяца оживать начало? балабол
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Ні. Порох бухає в турі. Народ бутилки збирає. Здає. От економіка ожила
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Кошмар, я теряю деньги, долар падает, экономике 3.14здец, начали бороться с коррупцией, неужели мне жить на 1 зряплату?
Какие страшные плоды деятельности ЗЕ!!!
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Как борются с коррупцией? И кто?
Доллар падает? Хм, за счет чего? А ну, зебобик, давай, проанализируй ситуацию!
Ну и про экономику: сравнение можешь дать или так, потрындеть только?
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************, задай вопросы своему коллеге Sidor 37ec1707. Какие же это страшные плоды мы пожимаем? А ну маленький примерчик приведи? Или вы так, потрындеть только? Гы.
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Та чего раскричались. Все идет по плану. Мусора деток по пьяни стреляют, кортехж Зеленского детей давит... На могилке следующего ребенка так и напишите: "Главное что без барыг".
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Самого зебіла там не було, бо він в цей час пересувався на своєму "літаючому велосипеді"
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Один раз дтп было, но мужик там сам на запрещающий переходить начал
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Ребенка сбил на нерегулированом пешеходном переходе
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Треба наказати дітей і виховательок. Їде цар, а вони йому мішають! Паском їх і в кут!
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Никто не пострадал и хорошо!
А за разбитое железо мы с Вами, Украинцы, заплатим из своих налогов!
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Ну да, никто не пострадал. Железо побитое, а люди целые.
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Не встигло стати президентом, вже усіх за.бало з кортежами...
Ось вам і "слуга народу" на велосипеді...
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УГС (Управление государственной охраны) из кортежа президента вот так вот постоянно гоняет по всей стране эскорты за налоги с граждан Украины?.
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От да, ну допустим Зе не може виконати свою передвиборчу обіцянку і відмовитися від кортежів з міркувань безпеки. Але нафіга цей кортеж з Києва гнати? В Запоріжжі, Дніпрі чи Кривому Розі що немає кілька броньованих автомобілів???
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Просто какая необходимость так борзеть и нарушать все мыслимые правила просто при перегонке транспортных средств без функции охраны в данный момент?
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Ну и что тут такого? Какое отношение это имеет к Президенту Зеленскому?
Сотрудники УГО возвращались домой, а т.к. мы живем не на Марсе и они к нам не прилетели с другой планеты, то они наша плоть от плоти. Т.е. им правила пох...... Что мы и увидели. При чем тут Президент?
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КОЛОННУ АВТОБУСОВ С ДЕТЬМИ ПО ПРАВИЛАМ ДОЛЖНА БЫЛА СОПРОВОЖДАТЬ ПОЛИЦИЯ. АВТО СПЕРЕДИ, АВТО СЗАДИ.
НЕВИЖУ НИ ОДНОГО ВОПРОСА К ОРГАНИЗАТОРАМ КОЛОННЫ ПОЧЕМУ НЕБЫЛО ПОЛИЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ????
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Не з дієсловами пишеться ОКРЕМО! Про відсутність ком мовчу вже... І ця людина буде когось повчати?

А по темі: якби Фолькс підрізав одиничний автобус, це б щось змінило???
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ТЫ УЖЕ ОПРЕДЕЛИСЬ, ТЫ ПАТРИОТ УКРАИНЫ???? ИЛИ ТЫ ПАТРИОТ РУСКАГА ЯЗЫКА???? 😂😅😂
ТЕМ БОЛЕЕ ТЫ НЕЗНАЕШЬ ТАКИ ПРАВИЛ СОВРЕМЕННОГО РУСКАГА ЯЗЫКА.
А ПО ТЕМЕ, ЕСЛИ БЫ ТАМ БЫЛО ПОЛОЖЕННОЕ СОГЛАСНО ПРАВИЛ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОЛИЦИИ, ТО И ДТП НЕБЫЛО БЫ. ЭТО БЫ ИЗМЕНИЛО ВСЮ СИТУАЦИЮ.
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По твоїй логіці, раз ментів немає, то можна підрізати автобус???
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Если бы водитель Фолькса видел полицейскую машину сопровождения, со включенными проблесковыми маячками ( что означает что идет колонна, и ее запрещено обгонять), то он все равно пошел бы на обгон???
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Ну в нас знаходяться ідіоти, які і колони ЗСУ обганяють...
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И кто виноват что его так "научили ездить"?
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Це шок на 1+1зранку сказали ,що це не кортеж спровокував дтп ,а автобуси з дітьми ,напевно обганяли кортеж ,як можна перетворитись на таку брехливу помийку
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автобусы на 200 км обганяли, а дети вообще с окон по шинам стреляли.
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У президента і в громади є притензії до компанії ArcelorMittal по факту забруднення і екології.
На автобусах надпис: - ArcelorMittal - збіг обставин ?
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Та видим.Пытаются вспомнить хоть ,,авотпорох..,,.Зебилам же как то надо придать гавну в штанах голобородька вкус победы.
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Пацан сказав, пацан зробив!) В кортеджах не їздить, літак продав, і пересів на ланоси))) . П.С. Саме головне, що президентський велосипед не постраждав, він був в літаку)))
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ой ))
А який смердіж був коли Порошенка авто УДО потрапило в таку ж ситуацію.. Зелебобіки - фас !! Чи на свого не гавкаєте??))))
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Фух, нарешті!

Все з'ясувалося.

Ситуацію розклали на молекули і знайшли винних в тому, що кортеж Зеленського підрізав автобуси з дітьми.
Виявилося, що в цьому винен... Порошенко!!!
І навздогін, Зеленський не обіцяв, що позбудеться кортежів. Це казав Голобородько. Не переплутайте!

Ще раз! На майбутнє. Щоб не повертатися знову до цього питання - в усьому винен Порошенко, а обіцяв все Голобородько. Навіть, якщо обіцяв вже після серіалу - все одно обіцяв Голобородько. Вони просто зовні дуже схожі, і можна заплутатись.

Автомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 2369
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,,Зебелизм,, это разновидность ,,бешенства ватки,,.Не лечится от слова совсем.
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Якщо президент колишній клоун, то за кермом у нього явно сидить безрукий, а дорогу показує сліпий.
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опять гелетей? зеля ты же кричал, что тебе столько охраны не нужно! это значит ты летишь самолетом , а там тебя уже ждут удошники выевшие ранее кортеджем... а как же расходы, бензин, повышенные зарплаты , генерал-лейтенанты в личной охране? значит скиздел народу? так чем ты отличаешься от папередников???
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Почему прямо не написать, что они расколотили все три машины кортежа?? То есть на обгон пошли все втроем. Надо понимать что за трасса у Мелитополя, там строго две узких полосы, и обзорность на обгоне у сзади идущего нулевая.

И действительно, страшно подумать что было бы если б детей везли на микроавтобусах, коих перевозок 80%. Сейчас же лето, загруженная трасса, куда эти мудаки так летели. Охранять-то некого, шеф уже в Киеве.
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Цензор.НЕТВідеоПодіїАвтомобіль УДО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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