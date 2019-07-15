 Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСО, інформує Цензор.НЕТ.
Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.
Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".
За оскорбления и мат отправляешься отдыхать.
***** сєбє велосіпед у гаранта... https://t.co/siUxfxp8wq
а где велик??!!!!
Высер .Извиняться не буду, потому что ..........е...
ДЕТИ!!! Порохоботы?! Тебя кто рожал? Дети есть? - все в топку!
и топку свою затуши а то пожар устроишь
Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха:
«Скоро будет хорошо или будет плохо?»
Нет папашке б промолчать, да не тут-то было -
Детки, слушайте ответ папика-зебила:
«Хорошо всем станет нам, если в сказки верить -
Просто нужно раз в пять лет взять все и похерить.
Чтобы победить в войне, времени не тратьте:
Нужно перестать стрелять в наших мышебратьев.
Вот начнем мы всей толпой говорить по-рузьке -
Зря не будем напрягать мозг, как у молюска.
Если умный президент - это очень плохо.
Надо, чтобы президент, как и мы, был лохом.
Нужно гневно окрестить бывшего барыгой
И смотреть, как новый през по фонтанам прыгал.
Если презом наркоман - вовсе не печалька,
Это к имиджу его милая деталька.
Пожирает шаурму где-то на заправке?
Каждый знает, что кумар пробивает к хавке
. Если тянет он в ВР жирного с квартала,
Значит, что нужны ему профессионалы.
По роялю **** бьет - в этом смысл глубокий:
Он играет гимн конца бедности эпохи!
Нам житуху первый класс новый през замутит,
Про тарифы и войну как прикольно шутит.
Так что, малый, не горюй - будем жить, шо в сочи».
К сожаленью, это все только лишь цветочки.............
Для меня - зашибу любого, кто не тронет -ОБИДИТ моего ребенка. И не важно, сколько лет ребенку , и не важен статус обижающего.....
Просто ....это - МОЙ РЕБЕНОК!!!
а ЗЕбилов тут никто и не слушает.
Только не говорите, что у них нет видеорегистраторов.
Или это "тайна следствия"?
а Володины залёты - даже страшно подумать..
Попереджень головному зебілу і 73% ідіотів вже достатньо.
Посмотрите как в самой богатой и сильной стране мира - США происходит кортеж Президента. Заняты минимум машин сопровождения. И не может быть чтобы машины охраны ехали с мигалками просто так не сопровождая Президента
А что поменялось? В гсо сменился весь личный состав?
Это же ехали бедные ахвицеры)))
потрапив ...
А спричинив / спровокував - хто ?