 Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава полтавської організації "Слуги народу" Сердюков спровокував смертельну ДТП і обіцяє оплатити лікування постраждалих

Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".

Також дивіться: Людина загинула внаслідок зіткнення ВАЗ і BMW на Московському проспекті в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж













Фото: instagram.com/its_zp

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Львові 21-річна дівчина на Mercedes, намагаючись втекти з місця ДТП, врізалася в дерево і загинула. ФОТОрепортаж