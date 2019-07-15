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Все про:ДТП (2401) Зеленський (2083) кортеж (15) охорона (194)

 Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автомобіль Державної служби охорони з кортежу президента України Володимира Зеленського потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє пресслужба Управління ДСО, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у ДТП потрапив мікроавтобус Volkswagen Transporter, у якому особовий склад Управління державної охорони повертався з відрядження до місця постійної дислокації в Києві. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Уточнюється, що автомобіля Зеленського серед машин, що потрапили в ДТП, не було. Крім мікроавтобуса, в аварію потрапили ще два автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 01

Згідно з повідомленням пабліку its_zp, ДТП сталася між Василівкою та Мелітополем: "Між Василівкою та Мелітополем колона, що перевозить дітей, потрапила в ДТП. Причина - "олені", що обганяють колону. Усі живі! Страшно уявити, що могло б статися, якби це були скотовози спринтера. Привіт покидькам з Дніпра з нашого відео двотижневої давності. UPD: Причиною стала друга "колона" з Харкова у складі мультівена та двох "Туарегів" охорони".

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Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 02
Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 03
Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 04
Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 05
Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 06
Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: Жертв немає 07
Фото: instagram.com/its_zp

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137450
 
   
 Топ коментарі
 
Это шоб Пороха кортеж, вот это зебеобики и русня вой подняли бы
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А почему не велосипед из кортежа велосипедиков?
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сцк всадник апокалипсиса. где бы нибыл - везде что то происходит после него
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Навіть ймовірний винуватець визнав що винен в смерті жінки... Вас що тепер ЦЕНЗУРУЮТЬ і редакція заставляє брехати?
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Що ж ти хочеш?- Демократія і шлях в ЄС скінчилися. Тепер у нас диктатура і йдемо в ТС.
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снова "кортежи" и снова под -"200км/ч"...""Я расскажу вам об Украине своей мечты"...якось так... Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 1863
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Велосипедисты президента не умеют ездить!
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че-то наріду уже все больше от велосепедиста на мерсе прилетает...
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у меня вопрос. кто из вертухаев штейна будет отвечть за это массовое дтп?
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за 45 дней вазелнн ни разу не сделал плохо кацапии, зато в Украине уже начудил мама не горюй.
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Благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому скоро будем мочить вату на Донбассе современным американским оружием. На днях американской стороне был подан официальный запрос на приобретение Украиной современного оружия у США. Почему за 5 лет такой запрос не подал Порошенко - большой вопрос. Хотя понятно - по мнению Порошенка лучше отправлять пацанов в бой на БТР-ах, склепанных Свинарчуками из говна и палок, приобретенных контрабандой в России.
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ты дебил зеленый. при порохе помощь штаты оказывали БЕСПЛАТНО. а твоему уйе..бану - за ДЕНЬГИ. ощути разницу
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А главное оно будет валить. Разве что мин*еты своему голобородьку
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Снова лжешь. Программа бесплатной помощи действует и в этом году, сенат с конгрессом выделили вроде около 300 млн $.

За оскорбления и мат отправляешься отдыхать.
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Дык что по кортежу своего божка то хотел сказать умного?
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Ты статью то читало? Или пох что с методички строчить?
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Вообще идеальный избиратель голобородько-даже без спинного мозга
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Соевая шваль только и может нагло и бесстыже лгать пытаясь отбелить циничного барыгу, санкции против Парашки ЕС продлены, по морякам Ху.ло ставят раком, не знает теперь как отмазаться. Но соевая украинофобская шваль конечно же будет отрицать очевидное.
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забыл сказать шо после визитов Зекловуна в Европу рашку сразу вернули в ПАСЕ но то такое тебе ЗЕбилу это конечно не кошерно расказывать..тебе щас надо перемогу из того органа которым твой кловун на рояле бацал высасывать...
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и как ставят, не решением ли трибунала при порохе
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это потому что у них небыло мигалки, нада вернуть
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Это потому,что избиратель дебил,поверил в сказку в презедента на велосипеде
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То лисапеты Зельцмана ехали.
***** сєбє велосіпед у гаранта... https://t.co/siUxfxp8wq
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Вот только почему в кортеже оказался микроавтобус с черкасскими номерами?
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Если это ГСО, то это охрана по наследству. И Порошенко они охраняли, а кто-то и Януковича. А по факту дтп, если виновны, пусть отвечают, это будет показатель.
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мразина зеЛя!марадер!
а где велик??!!!! Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 8606
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на кураже ребятки. много горя принесут...
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Через Зеленського ще вся Україна захлинеться кров'ю. І обіймаючи мертві тіла чоловіка і сина мати зможе з гордістю подумати що голосувала за ЗЕ.
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Порохоботы, вы больные люди. Что вы несете?
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При циничном барыге погибло больше 10000 человек, сомневаюсь что Зеленский сможет такое повторить.
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Чего, чего? Так это Порох виноват, что ***** напал на Украину?
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Хочешь сказать не при барыге погибли больше 10000 граждан Украины и он за это не отвечает.
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порохопесики как там дед сбитый кортежем свинохряка поживает?ану быстро режим вальта врубили пЄСики.
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Наверное за вашу уже обосравшуюся мечту горосовал.
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желаю тебе, попасть в такой замес с детьми и женой, родителями родственниками, а мы поржем с зебилов.
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В автобус с детьми в колоне... зЕбилы пля
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Вот сумееш 75 процентов избирателей нае*ать,тебе беня тоже такой велик купит.
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ну так за пять лет после янучары поотвыкли кортежи ездить...надо было постепенно восстанавливать навыки,плавно.
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а у Вовки охрана разве не на великах ездит ? Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 384

Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 1332
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Малолетние гопники наехали на кортеж преЗЕрванта.


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несколько автобусов с малолетними порохоботами Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 9836
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Это вообще что? ....
Высер .Извиняться не буду, потому что ..........е...
ДЕТИ!!! Порохоботы?! Тебя кто рожал? Дети есть? - все в топку!
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прими таблетку и ложись спать Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 9521
и топку свою затуши а то пожар устроишь
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Взято тут

Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха:
«Скоро будет хорошо или будет плохо?»
Нет папашке б промолчать, да не тут-то было -
Детки, слушайте ответ папика-зебила:
«Хорошо всем станет нам, если в сказки верить -
Просто нужно раз в пять лет взять все и похерить.
Чтобы победить в войне, времени не тратьте:
Нужно перестать стрелять в наших мышебратьев.
Вот начнем мы всей толпой говорить по-рузьке -
Зря не будем напрягать мозг, как у молюска.
Если умный президент - это очень плохо.
Надо, чтобы президент, как и мы, был лохом.
Нужно гневно окрестить бывшего барыгой
И смотреть, как новый през по фонтанам прыгал.
Если презом наркоман - вовсе не печалька,
Это к имиджу его милая деталька.
Пожирает шаурму где-то на заправке?
Каждый знает, что кумар пробивает к хавке
. Если тянет он в ВР жирного с квартала,
Значит, что нужны ему профессионалы.
По роялю **** бьет - в этом смысл глубокий:
Он играет гимн конца бедности эпохи!
Нам житуху первый класс новый през замутит,
Про тарифы и войну как прикольно шутит.
Так что, малый, не горюй - будем жить, шо в сочи».
К сожаленью, это все только лишь цветочки.............
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приехали родители, завалили этих уе@анов по законам военного времени.
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Методично и без коментов - и даже БЕЗ законов военого вреиени.
Для меня - зашибу любого, кто не тронет -ОБИДИТ моего ребенка. И не важно, сколько лет ребенку , и не важен статус обижающего.....
Просто ....это - МОЙ РЕБЕНОК!!!
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За кермом було якесь бидло з числа криворогих маршруточників?
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Бачу тут якась шоколадна помийка. Суцільна пропаганда. Купа ботів мародерів.
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не збираюсь прислухатись до порад безмозглих тварин.
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прислухатись до порад безмозглих тварин.

а ЗЕбилов тут никто и не слушает. Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 3654
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ГДЕ ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРОВ КОРТЕЖА ???
Только не говорите, что у них нет видеорегистраторов.
Или это "тайна следствия"?
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Да сейчас в каждой второй машине стоит. Надеюсь подвиги слуг слуги народа появяться.
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знаки,знаки...вот Витин венок окончился все знают чем..
а Володины залёты - даже страшно подумать..
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Так отож ...
Попереджень головному зебілу і 73% ідіотів вже достатньо.
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Завтра Вован запишет ролик, будет чихвостить охрану и набирать рейтинги!!!!
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Поставлю памятник тому водителю, который под присягой скажет "Шеф приказал гнать быстрее". Окажу моральную и материальную поддержку его вдове и сиротам.
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Быдло дорвавшись до власти сразу режим бога включает
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"Я позвоню Баканову, если водители не уволятся вчера!"...
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Какого Х охрана Президента БЕЗ самого Президента ездит с мигалками и нарушает ПДД? Я помню когда в далеком 2003 году две машины охраны Премьера Януковича (без самого овоща)двигавшиеся навстречу на двухполосной дороге рядом с Крымом резко включили мигалки и пошли на обгон вынудив меня и водителя впередиидущей машины на скорости 90 кмч уйти на обочину(благо она была из ровного гравия)-я понимаю чувства водителя этого автобуса.
Посмотрите как в самой богатой и сильной стране мира - США происходит кортеж Президента. Заняты минимум машин сопровождения. И не может быть чтобы машины охраны ехали с мигалками просто так не сопровождая Президента
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Поставлю памятник тому водителю, который под присягой скажет "Шеф приказал гнать быстрее". Окажу моральную и материальную поддержку его вдове и сиротам.
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Совсем недавно сотрудник этой госохраны получил в челюсть и отъехал (спор был тоже за езду), и 90% кричали что бедный ахвицер!
А что поменялось? В гсо сменился весь личный состав?
Это же ехали бедные ахвицеры)))
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Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 757

потрапив ... Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 757
А спричинив / спровокував - хто ? Автомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає" - Цензор.НЕТ 757
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Цензор.НЕТВідеоПодіїАвтомобіль ДСО з кортежу Зеленського спровокував ДТП з колоною автобусів з дітьми: "Жертв немає". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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