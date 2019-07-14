 З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресслужбі Жовківської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:00 ранку Жовківщина на колінах зустріла свого полеглого Героя Володимира Салітру, який 11.07.2019 року, близько 23:30, у районі населеного пункту Тарамчук унаслідок ураження ворожим снайпером загинув у зоні АТО (ООС).

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Останній шлях додому нашого земляка був встелений свічками вздовж дороги міста. У супроводі делегації Володимира привезли на площу Вічеву у Жовкві. Священнослужителі місцевого храму відправили панахиду по загиблому Герою. З усього району приїхали попрощатися із своїм захисником. І керівники району, працівники поліції, військові, побратими та усі небайдужі мешканці міста", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні ввечері тіло Володимира Салітри мають привезти в рідне село, де відбудеться парастас. Поховають військовослужбовця завтра, 15 липня.

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Фото: facebook.com/Жовківська-районна-державна-адміністрація

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Володимир Богданович Салітра народився 24 липня 1989 року. Рано втратив батьків. Жив у селі Волиця Жовківського району Львівської області. З 2016 року перебував у лавах ЗСУ. Служив старшим солдатом 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11 липня пізно ввечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися брат і сестра.