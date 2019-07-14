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 З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, в місті Жовква Львівської області на площі Вічевій відбулося прощання з Володимиром Салітрою, загиблим на Донбасі від кулі снайпера.

Про це повідомили в пресслужбі Жовківської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 8:00 ранку Жовківщина на колінах зустріла свого полеглого Героя Володимира Салітру, який 11.07.2019 року, близько 23:30, у районі населеного пункту Тарамчук унаслідок ураження ворожим снайпером загинув у зоні АТО (ООС).

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Останній шлях додому нашого земляка був встелений свічками вздовж дороги міста. У супроводі делегації Володимира привезли на площу Вічеву у Жовкві. Священнослужителі місцевого храму відправили панахиду по загиблому Герою. З усього району приїхали попрощатися із своїм захисником. І керівники району, працівники поліції, військові, побратими та усі небайдужі мешканці міста", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні ввечері тіло Володимира Салітри мають привезти в рідне село, де відбудеться парастас. Поховають військовослужбовця завтра, 15 липня.

З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 01

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З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 02
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 03
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 04
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 05

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З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 06
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 07
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 08
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 09
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 10

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З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 11
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 12
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 13
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 14
З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині 15
Фото: facebook.com/Жовківська-районна-державна-адміністрація

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Володимир Богданович Салітра народився 24 липня 1989 року. Рано втратив батьків. Жив у селі Волиця Жовківського району Львівської області. З 2016 року перебував у лавах ЗСУ. Служив старшим солдатом 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11 липня пізно ввечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

У нього залишилися брат і сестра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137442
 
 
 Топ коментарі
 
Земля пухом
Царство Небесне..
Вклоняємось, Герою..
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Мрази фашистские на Украинцах снайперов тренируют, а потом нада пагаварить? ****,медведчука,падлу, вместе с кодлой,за ноги и об угол
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А кернеса позволял уполовинить?а чечета полетать?
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Так его, как и других, новинских, трухановых и т.п., касаемо всенародно избранных - закон.
А по нашим законам херня получается.
Вот зелина рада напринимает, будет четко.
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Земля пухом
Царство Небесне..
Вклоняємось, Герою..
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Царствие небесное, родным соболезнования, пусть здохнут все свинособаки во всём мире!
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Цензор.НЕТВідеоПодіїЗ бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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