 З бійцем 24-ї ОМБр Володимиром Салітрою, загиблим від кулі снайпера в зоні ООС, прощалися на Львівщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомили в пресслужбі Жовківської райдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 8:00 ранку Жовківщина на колінах зустріла свого полеглого Героя Володимира Салітру, який 11.07.2019 року, близько 23:30, у районі населеного пункту Тарамчук унаслідок ураження ворожим снайпером загинув у зоні АТО (ООС).
Останній шлях додому нашого земляка був встелений свічками вздовж дороги міста. У супроводі делегації Володимира привезли на площу Вічеву у Жовкві. Священнослужителі місцевого храму відправили панахиду по загиблому Герою. З усього району приїхали попрощатися із своїм захисником. І керівники району, працівники поліції, військові, побратими та усі небайдужі мешканці міста", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні ввечері тіло Володимира Салітри мають привезти в рідне село, де відбудеться парастас. Поховають військовослужбовця завтра, 15 липня.
Фото: facebook.com/Жовківська-районна-державна-адміністрація
Володимир Богданович Салітра народився 24 липня 1989 року. Рано втратив батьків. Жив у селі Волиця Жовківського району Львівської області. З 2016 року перебував у лавах ЗСУ. Служив старшим солдатом 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 11 липня пізно ввечері біля населеного пункту Тарамчук Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
У нього залишилися брат і сестра.
А по нашим законам херня получается.
Вот зелина рада напринимает, будет четко.
Царство Небесне..
Вклоняємось, Герою..