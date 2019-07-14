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 ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція. ФОТОрепортаж

ДТП за участю автомобілів ВАЗ і BMW сталася 14 липня близько другої години ночі на проспекті Московському.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за адресою сталося зіткнення двох автомобілів. Унаслідок події водія ВАЗ і 28-річного пасажира доставили в лікарню. Через деякий час 28-річний чоловік помер у лікарні. Стан здоров'я другого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція 01
ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція 02
ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція 03
ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція 04

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137435
 
 
 Топ коментарі
 
Як виглядає ВАЗ і як Бумер після аварії ..
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І проспект відповідно маасковський.
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Як виглядає ВАЗ і як Бумер після аварії ..
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Точніше 1/4 та 3/4
Це ж яка там була швидкість, що так порвало?
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там пряма довжелезна, клуби нічні, ось молодь і гоняє...
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ваз скоріше проржавів, тому й розірвало розвалюху.
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Удар прямо по центру кузова ваза с права, когда он поворачивал на лево. Скорость за 100 у bmw
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Це треба бути повним ідіотом щоб гнати по місту за 100 км / г
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Принаймні ніхто з бехи навіть в лікарню не потрапив
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Чудо радянського автопрому годиться лише для харківских ватників.
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Нужно предъявить иск компании BMW. Как ни сбили кого - обязательно бумер..
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Треба до базової комплектації коробочку з моском поставляти.
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они проклятые ( по свиноверсии) . вчера эти исчадия ада посадили дерево на пути девушки за рулем. А в 49 году они и нло под роузвелом сбили.
Правильно соевые?
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Видео аварии есть. Блях нету.
Есть ночной перекресток со светофором в режиме мигающего желтого.
Девятина со второстепенной решила проскочить и не уступила бумеру.
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ето тебя от зеленого дерьма так прет ?
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а шо такое? свиношнырям не хочется слышать о их недавнем херойском прошлом? Шо, уже не верим в мыролюбство и реформизм свиновальца?
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бмв давно уже не та. сейчас это машина обычного китайского уровня, и не выше.
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Ваз разорвало напополам, а у бмв крыло помялось. Гы
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В бехі навіть двигун посунуло, удар був жесть.
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А де тут ВАЗ??? Бумер летів занадто низько!
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Спасибо, что не написали "Ваз столкнулся с иномаркой"
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Можно поставить вопрос иначе - как это мы её выиграли?. .
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Ми її не вигравали. Україну та і Польщу зрештою окупували просто інші чужинці.
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А не чув приколу?
Німець фігачив з гармати "Шермани" і його взяли в полон - каже: в мене снаряди закінчились, а у вас "шермани" - ні.
Тому і програли шо набралися ворогів як Каддафі звіздюлєй.
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У Харкові є ще й і масковскій проспект???
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Московський проспект перехрестя з Маршалом Жуковим поворот на проспект В.І. Леніна
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десятки мільйонів жертв від цього "добра" ВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція - Цензор.НЕТ 9273
і все одно вата голосує за геп, дуп, трупанових((
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Продукту Российского автопрома даже «Московский» проспект не помог.
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Там ещё и московский проспект!!!! Это кроме восстановленного мясника жукова!
Харьковчане, вы знаете, что уже 27 лет, как ссср распался, что Украина идёт в ЕС и НАТО?
И что "геть від москви" - це гасло справжніх українців?
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Дык в Киеве тоже уже есть Московский проспект. Осталось только во Львове дождаться и всё - светлое будущее наступило!
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Украинские выходные (новости ЦензорНет): массовое отравление детей. Перестрелка между водилами. На ходу загорелась маршрутка. Сгорел электровоз. Автомобиль врезался в группу велосипедистов. Разбился вертолет. Пара-тройка ДТП по мелочи, один-два трупа в каждом. Зеля скупался в море.
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и шо, это всё Зеля виноват ? А по подъездам наверное путен гадит ?
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"Позитивні" новини сьогодні сиплються, немов гнилі яблука з хмизди
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в бехе тока крыло поцарапано , даже стекло лобовое целое рихтовки с покраской на два дня работы, а кацапогроб пополам.
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на расиянских телегах с моторчиком ездить ЗАПАДЛО.
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БМВ ехал по главной скорость около 150.Ваз тикал от мусоров,говорят и со встречнои на перекрёстке пытался на разворот.Админка,превратилась в смерть.БМВ ударил,потому виноват.Это как с Зайцевой!
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Водій бумера так і не зрозумів, що трапилось і що то за купа брухту лежить.
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треба ж бути такими г.нами, щоб в новині про смерть людини порівнювати якість німецького і радянського автопрому. І бмв не безсмертні.
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Вам не здається, що Харків - якесь прокляте місто в плані ДТП?
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нєвєроятно!!! в жигулях навіть хтось вижив!!!
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......сегодня ЯВНО не девяточный день !!!! рулит 08 !!!!
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явно УПАДЕТ цена на девяточные "балки" и стоп-блоки фар )))))
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Цензор.НЕТВідеоПодіїВАЗ і BMW зіткнулися на Московському проспекті в Харкові, загинув пасажир, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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