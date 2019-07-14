 Людина загинула внаслідок зіткнення ВАЗ і BMW на Московському проспекті в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за адресою сталося зіткнення двох автомобілів. Унаслідок події водія ВАЗ і 28-річного пасажира доставили в лікарню. Через деякий час 28-річний чоловік помер у лікарні. Стан здоров'я другого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний.

Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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