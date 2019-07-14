 Людина загинула внаслідок зіткнення ВАЗ і BMW на Московському проспекті в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, на місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що за адресою сталося зіткнення двох автомобілів. Унаслідок події водія ВАЗ і 28-річного пасажира доставили в лікарню. Через деякий час 28-річний чоловік помер у лікарні. Стан здоров'я другого постраждалого лікарі оцінюють як стабільний.
Слідчі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі всі обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.
Це ж яка там була швидкість, що так порвало?
Правильно соевые?
Есть ночной перекресток со светофором в режиме мигающего желтого.
Девятина со второстепенной решила проскочить и не уступила бумеру.
Ну и это, ума подсобирай, потом вопросы. Скучный ты. Неинтересный.
Німець фігачив з гармати "Шермани" і його взяли в полон - каже: в мене снаряди закінчились, а у вас "шермани" - ні.
Тому і програли шо набралися ворогів як Каддафі звіздюлєй.
і все одно вата голосує за геп, дуп, трупанових((
Харьковчане, вы знаете, что уже 27 лет, как ссср распался, что Украина идёт в ЕС и НАТО?
И что "геть від москви" - це гасло справжніх українців?
18:26, сегодня
В Запорожской области колонна автобусов с детьми, возвращавшихся с курортов, попала в ДТП.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Это Запорожье".
По предварительной информации причина происшествия - обгон колонны легковыми авто.
Как видно на фото легковушки сильно побиты, а один из автобусов угодил в кювет. К счастью пассажиры автобусов, в том числе дети, по предварительной информации запорожской полиции, не пострадали.
Ездец.