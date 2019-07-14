 Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко 13 липня в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.
"Ні, не готовий. Тому що Україна задекларувала, що йде у Європу. Чому ж тоді не прислухаємося до висновків Венеціанської комісії, яка навіть щодо минулої люстрації зазначила: не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна", - зазначив Ігор Смешко.
За його словами, закон про люстрацію вимив останніх професіоналів. "Ми навіть люстрували за принципом, чи закінчив він заклади, пов’язані з КДБ Радянського Союзу. Я ніколи, жодного дня не служив у КДБ, завжди критично ставився до п’ятої лінії – політичної таємної поліції, що була. Але. Ми не люстрували тих, хто закінчив Академію ФСБ і зовнішньої розвідки РФ після отримання Україною незалежності. А ці люди в органах української державної влади до цього часу перебувають", - наголосив лідер партії "Сила і Честь".
На думку Ігоря Смешка, замість очищення закон про люстрацію вибив професіоналів. "Зараз дуже шкідливо поспіхом таке знов робити, ми знову можемо вимити тих позапартійних професіоналів, які ще лишилися. Ну як може офіцер Збройних сил відповідати за політичне керівництво? Президент – це політик, коаліція – це політичне об’єднання. І що має робити офіцер, якому за Конституцією і законам заборонено займатися політичною діяльністю. Закони про люстрацію знищують основу професіоналізму в державних установах. Позапартійних професіоналів треба берегти, а не безумно викидати", - наголосив Ігор Смешко.
Вас не тревожит мозга клич.
К чему стада слугам народа?
Вас только резать или стричь.
Наследство ведь из рода в роды
Сваты, кварталы да Ильич.
Зеленин. В красных труселях.
Гнусавым голосом крысиным
Морскую фауну разогнав
Блюет он в море кокаином.
Руководитель буратин
Как Карабас для глупых кукол.
Страна-рояль, цирк-шапито
Играет струком!
Увы, друзья, не мудрено,
Среди говна мы все поэты,
Среди поэтов мы говно.
"Окститесь, глупые уроды!
Вас не тревожит мозга клич.
К чему стада "слугам народа"?
Чтобы их резать или стричь!
Наследство ведь из рода в роды
Сваты, кварталы да Ильич.
Зеленин. В красных труселях.
Гнусавым голосом крысиным
Фауну моря разогнав
Блюет он в волны кокаином.
Руководитель буратин
Как Карабас для глупых кукол.
Страна-рояль, цирк-шапито
Играет струком!"
Запам'ятайте ці слова.
Кому не дано видеть, не дано и предвидеть.
Подпевать под методичку и стадом - твой потолок, порохоботе.
Пока.
Рыбалкой бы занялся, что-ли.
А кто-то за ниточки дёргает то))))
Заставляет)))
Я вже не кажу про коломойського та боголюбова.
але і тут ти збрехало - воно набагато гірше.
саме то буде ))
он себя не выставлял на русне, он на данный момент никогда не оказывался прав
и совершенно безвреден для пуйла, а теперь еще и порохоботствует по-мелочи.
Вот такой национальной солидарности нужно учиться и украинцам..
Аж раптом бидломаса обрала Зелупенського.І понеслось лайно по трубах.Той репетує,що навіжений,і його лохторат підвиває наче зграя бродячих шавок.
Придурки,першими поставлять раком саме вас.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
КАРОЧ ПОБЕДИЛА ДРУЖБА.