 Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна. ВIДЕО

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко 13 липня в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ні, не готовий. Тому що Україна задекларувала, що йде у Європу. Чому ж тоді не прислухаємося до висновків Венеціанської комісії, яка навіть щодо минулої люстрації зазначила: не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна", - зазначив Ігор Смешко.

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За його словами, закон про люстрацію вимив останніх професіоналів. "Ми навіть люстрували за принципом, чи закінчив він заклади, пов’язані з КДБ Радянського Союзу. Я ніколи, жодного дня не служив у КДБ, завжди критично ставився до п’ятої лінії – політичної таємної поліції, що була. Але. Ми не люстрували тих, хто закінчив Академію ФСБ і зовнішньої розвідки РФ після отримання Україною незалежності. А ці люди в органах української державної влади до цього часу перебувають", - наголосив лідер партії "Сила і Честь".

На думку Ігоря Смешка, замість очищення закон про люстрацію вибив професіоналів. "Зараз дуже шкідливо поспіхом таке знов робити, ми знову можемо вимити тих позапартійних професіоналів, які ще лишилися. Ну як може офіцер Збройних сил відповідати за політичне керівництво? Президент – це політик, коаліція – це політичне об’єднання. І що має робити офіцер, якому за Конституцією і законам заборонено займатися політичною діяльністю. Закони про люстрацію знищують основу професіоналізму в державних установах. Позапартійних професіоналів треба берегти, а не безумно викидати", - наголосив Ігор Смешко.

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