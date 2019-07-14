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 Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна. ВIДЕО

Партія "Сила і Честь" не готова голосувати за нову ініціативу президента Зеленського провести нову люстрацію і не брати на високі посади чиновників, які працювали за часів Порошенка.

Про це заявив лідер партії "Сила і Честь" Ігор Смешко 13 липня в ефірі телеканалу "Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ні, не готовий. Тому що Україна задекларувала, що йде у Європу. Чому ж тоді не прислухаємося до висновків Венеціанської комісії, яка навіть щодо минулої люстрації зазначила: не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна", - зазначив Ігор Смешко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського немає команди, партії і досвіду. Всі хочуть дива від президента, а диво він сам по собі зробити не може, - Смешко. ВIДЕО

За його словами, закон про люстрацію вимив останніх професіоналів. "Ми навіть люстрували за принципом, чи закінчив він заклади, пов’язані з КДБ Радянського Союзу. Я ніколи, жодного дня не служив у КДБ, завжди критично ставився до п’ятої лінії – політичної таємної поліції, що була. Але. Ми не люстрували тих, хто закінчив Академію ФСБ і зовнішньої розвідки РФ після отримання Україною незалежності. А ці люди в органах української державної влади до цього часу перебувають", - наголосив лідер партії "Сила і Честь".

На думку Ігоря Смешка, замість очищення закон про люстрацію вибив професіоналів. "Зараз дуже шкідливо поспіхом таке знов робити, ми знову можемо вимити тих позапартійних професіоналів, які ще лишилися. Ну як може офіцер Збройних сил відповідати за політичне керівництво? Президент – це політик, коаліція – це політичне об’єднання. І що має робити офіцер, якому за Конституцією і законам заборонено займатися політичною діяльністю. Закони про люстрацію знищують основу професіоналізму в державних установах. Позапартійних професіоналів треба берегти, а не безумно викидати", - наголосив Ігор Смешко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137434
 
   
 Топ коментарі
 
-за логікою Зеленського та його команди, в Україні після втечі Януковича правила «фашистська хунта», сумірна з гітлерівським режимом ..І ті, хто не дав Путіну окупувати Україну, мають невдовзі піти під суд разом із реальними корупціонерами… Що ж, якщо цю логіку розгорнути далі, то за посадовцями й депутатами люстрації та судовим переслідуванням мають бути піддані командири та бійці добробатів, генерали та полковники ЗСУ, які очолювали військові з'єднання, активісти, що допомагали фронту - за «розпалювання братовбивчої війни» та «воєнні злочини». Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 4037 .
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Так партия смешко и не будет голосовать. Их в раде и не будет. Очевидно же
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Прикинь. Клоун назначает на должности Данилюка, Пристайко и Абрамавичуса. Все спокойно, по фен шую. Потом происходит телефонный разговор клоуна с хуйлом. И вдруХ выясняется, шо с этими господми клоуну придется распрощаться, бо вдруХ стала необходима зеленая люстрация, т.к. хуйло , в качестве условия дла переговоров, потребовал новое правительство в Украине без всех этих "майданутых", замешанных в "развязывании гражданской войны" , сожравших всех снегирей и распявших всех пенсионэрок. Ребята-зеленята, вы просто предатели.
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Може бути. Це ВР і хрен знайдеш крайнього.
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Им послы G7 не указ и стоящие за ними топ-страны цивилизованного мира, а какой-то Смешко тем более.
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Окститесь, глупые уроды!
Вас не тревожит мозга клич.
К чему стада слугам народа?
Вас только резать или стричь.
Наследство ведь из рода в роды
Сваты, кварталы да Ильич.
Зеленин. В красных труселях.
Гнусавым голосом крысиным
Морскую фауну разогнав
Блюет он в море кокаином.
Руководитель буратин
Как Карабас для глупых кукол.
Страна-рояль, цирк-шапито
Играет струком!
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Писать на стенах туалета
Увы, друзья, не мудрено,
Среди говна мы все поэты,
Среди поэтов мы говно.
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А якщо так?
"Окститесь, глупые уроды!
Вас не тревожит мозга клич.
К чему стада "слугам народа"?
Чтобы их резать или стричь!
Наследство ведь из рода в роды
Сваты, кварталы да Ильич.
Зеленин. В красных труселях.
Гнусавым голосом крысиным
Фауну моря разогнав
Блюет он в волны кокаином.
Руководитель буратин
Как Карабас для глупых кукол.
Страна-рояль, цирк-шапито
Играет струком!"
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рускім шансоном ******* й плутаючи ритм
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Краще звучатиме "ФаУну моря разогнав, блюет он в волны кокаином".
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Дуже скоро почнуть саджати за репост.
Запам'ятайте ці слова.
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как обычно - пальцем в небо.
Кому не дано видеть, не дано и предвидеть.
Подпевать под методичку и стадом - твой потолок, порохоботе.
Пока.
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сцыт смешной кгбшник. очень ему сцыкотно оказаться под раздачей вместе со свиношнырями и свиновальцем. Но ведь всех прихвостной шыкаладного цеха, как пособников мордвы необходимо отправлять на гилляки.
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По-моєму, це війна з вітряками. Треба посадити половину, яка люстрація?
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для свиней отстранение от корыта намного страшнее чем посадка. потому что они кроме как воровать ничему не обучены.
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якраз за гратами й навчать берці шити. Буде професія по виходу. Не треба перекручувати Феміду. Вона й так в Україну давно не прилітала.
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Я против всех кого рекламирует Гордон.
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кто такой этот гордон? он что изместный рекламщик?
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Старый кучмовский генерал.
Рыбалкой бы занялся, что-ли.
А кто-то за ниточки дёргает то))))
Заставляет)))
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Не слушайте этого гбшника.Люди которые были в системе,все без исключения были в теме.Они не не знали,а просто не замечали и получали с этого долю малую.Пока не пройдет люстрация ,которая всех бывших выкинет на задворки истории,мы не сдвинемся с мертвой точки,в которую попали при рыжем карлике.
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Ну конечно,кумира с зели сделала порохнявая рать на чоли с основателем пр))))Я иногда думаю,такую пиар компанию для него могли провести только минстецьки Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 3276
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Это гебешник а точнее военный разведчик и военный кибернетик умнее чем все эти эсбэушные мажоры в генеральских лампасах вместе взятые.
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Гебни бывшей не бывает,доказано жизнью и войной с парашей.
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А ви помітили, що зебуїни не постять: "Посадити Медведчука, Бойко, Шуфріча, Рабіновіча, Вілкула, Авакова, Ахметова, Фірташа."?
Я вже не кажу про коломойського та боголюбова.
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зебуїн, ти тільки що визнав шо твоє зебеня не краще за петюню. Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 6521
але і тут ти збрехало - воно набагато гірше.
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эти персонажи для них не враги и партнеры.
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нашого на індика всадовити.
саме то буде ))
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Петруха всегда старался что бы его личные решения принимались коллективно в СНБО и в Раде и попробуй его теперь на скользкий лед выгони.. Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 9076
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А кто сказал,что люстрация это коллективная ответственность?каждого воровского-пропотроховского индивидуума вышвырнут из госдолжности отдельно и поштучно,никакого коллектива.Медведчуковская гнида решила поработать адвокатом у воров и коррупционеров.
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да не слушайте и не рекламируйте это жидокацапское трепло. Каким бы апазицанером
он себя не выставлял на русне, он на данный момент никогда не оказывался прав
и совершенно безвреден для пуйла, а теперь еще и порохоботствует по-мелочи.
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топит за соотечественника..., пускай тот и ватный идиот...
Вот такой национальной солидарности нужно учиться и украинцам..
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В Польше люстрацией занимается институт национальной Памяти.И у нас надо так сделать.Волчьи билеты на орду выдавать!
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Як я п'ять років тільки не поносив Порошенка.Як я тільки не лаявся з його прихильниками.Але не пам'ятаю(чесно не пам'ятаю),щоб вони мені погрожували посадити-удавити-застрелити- повісити тощо.
Аж раптом бидломаса обрала Зелупенського.І понеслось лайно по трубах.Той репетує,що навіжений,і його лохторат підвиває наче зграя бродячих шавок.
Придурки,першими поставлять раком саме вас.
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Не раз писал уже, люмпено быдлорорат к сожалению доминируют в Украине. Попытались с них сделать украинцев но на данном этапе это не возможно. Это холопы, чмошники и малороссы, им кацапня и Таёжные союзы просто морально и по духу намного ближе чем западная культура. Туда на Кацапию это быдло малоросское и будет тянуть.
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всьо буває в перший раз, кучмально-соєва ти потвора. і всьо у вас буде, рагулі всраті.
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Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
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Когда министр экономики Януковича люстрировал в 2014 г. всех спецов и набирал вместо них селюков, почему то никто тогда не говорил об индивидуальной ответственности, всем хотелось коллективной. Набранные селюки тихо сопели в тряпочку когда свинарчуки 5 лет грабили страну (лишь бы путин не напал). Теперь пришло время и им отвечать за свое молчание.
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Смешко-- еще тот фрукт . вашим нашим вместе спляшем
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Все шобло подлежит люстрации - Смешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна - Цензор.НЕТ 7441 дедушка узбогойся все эти доводы будем обсуждать после того как барыга-рыга отмотает срок.
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Получается, и люстрацию рыгоаналов надо отменять? Нет уж, правила одинаковы для всех.
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а від цієї "люстрации рыгоаналов" хоча б один ригоАнал постраждав ?
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Закон о Люстрации должен быть для всех, кто был или будет во власти
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Может, если речь идёт о судьях, мытныках, прокуратуре и ментах
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Смешко насмешил самопиаром,но он прав!Люстрация с 90-х уничтожила бы всю воровсую мафию,а как же ж дикий капитализм?Никто на такое не пойдёт,пока рогатиной не погонят дикарей на помойку истории.Только гнать-то некому-украинцы обычно сами бегством спасаются от дикарей.
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Командной ответственности быть не должно! Проиграло Динамо Шахтеру? Это вратарь с нападающими! А защитники выиграли...
КАРОЧ ПОБЕДИЛА ДРУЖБА.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниСмешко про нову люстрацію: Не може бути колективної відповідальності, тільки індивідуальна. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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