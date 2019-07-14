 Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу.
"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, під час візиту до Одеси 13 липня Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.
Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.Источник: https://censor.net.ua/v3137387
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним рабином Дніпра Шмуелем Камінецьким і главою МВС Ізраїлю Ар'є Дері.
В суботу кошерні українці не працюють?
Новая мода от президента
пі.сі. х..лениш.
Быдло любит вот такие показушные видео...
Быдло ведь не в курсе ни про перекрывание улиц перед кортежем Зели, ни про Гелики вместо велосипедов...
странно, но украинским морякам, захваченным пиратами хйла, кстати, тоже в украинских территориальных водах, повезло меньше, чем вечновесёлому (почему-то)) Владимиру Александровичу Врунгелю..
просто искупаться, это без видеокамер и команды ))
Это порохоскотам видимо нравится больше.
Спасибо!!!!
Сходи на пляж в Дніпро. Мародерські дупи мають нагадувати відра для навозу
Одесситов голосовавших за Зеленского можно поздравить. Он разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы. Пока два месяца. Пока.
Но нет ничего более постоянного чем временное. По сути, весь мусор, масла и отработки с судов в порту, могут безконтрольно выливать в море. "Никто не умрет за два месяца. Оно все равно грязное", сказал о море ваш кумир.
Не очищать море, не заботиться об экологии Одессы, как курорта и туристической жемчужины, а "море все равно грязное".
Это временщики, которые пришли на время. Зарабатывать деньги. Потом они уедут туда, где море чистое. А вы и ваши дети останетесь с морем уничтоженным командой ЗЕ.
Во время визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский приказал прекратить на два месяца суда и порты на соблюдение экологических норм.
Об этом сообщил соучредитель и член совета ОО "Единая планета", посланник по вопросам толерантности ПРООН в Украине Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.
"Только Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно.
Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.