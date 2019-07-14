 Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу.

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"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, під час візиту до Одеси 13 липня Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

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