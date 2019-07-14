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Все про:Зеленський (2079) Одеса (1981) Чорне море (328)

 Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО

Володимир Зеленський і команда Офісу президента поплавали в Чорному морі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Офісу.

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"Перед початком напруженого робочого дня в Одесі президент України Володимир Зеленський і команда його Офісу особисто проінспектували температуру води в Чорному морі", - йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, під час візиту до Одеси 13 липня Володимир Зеленський звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням терміново вирішити питання надання земельної ділянки для облаштування безкоштовного в'їзду на територію Одеського морського порту представників бізнесу для оформлення вантажів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137387
 
   
 Топ коментарі
 
будете 5 лет ролики про эту обезьяну смотреть...
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І то не ролики про важкі будні президента, а ролики про шаурму, заправки, тепер про купання. Одним словом, "Дом-2" одного учасника українського розливу. Актор робить те, що уміє найкраще - шоу. Ну надивитесь шоу, зебенята, с потім і їсти захочете.
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во внешней политике провал за провалом во внутренней рыги рвутся к власти на фронте гибнут люди а оно плещется на камеру. но быдло любит клованов хуле...
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13 липня 2019, 17:38

Владимир Зеленский и команда Офиса президента поплавали в Черном море.Источник: https://censor.net.ua/v3137387

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним рабином Дніпра Шмуелем Камінецьким і главою МВС Ізраїлю Ар'є Дері.

В суботу кошерні українці не працюють? Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 1860
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Добре зараховується як пірнання за "амфорами". На черзі політ з "стерхами", ну на крайній випадок піди вовка горобців поганяй, все рівно до кумира тобі далеко.
пі.сі. х..лениш.
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Навіть не доросле х@йло. Такий собі жалюгідний х@йлёниш. Хоча зрістом наздогнав дорослого. На п'ять сантіметрів вищий за довжину члена синього кита.
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А нагадати ЗЕбілам, як блаЗЕнь роками на колінах повзав в кацапстані--як перед айфончиком в банькє,С Л А Б О!
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Ну, что ж...
Быдло любит вот такие показушные видео...
Быдло ведь не в курсе ни про перекрывание улиц перед кортежем Зели, ни про Гелики вместо велосипедов...
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походу хйло дало "добро" на морские манёвры гидранта в акватории Одессы, в украинских территориальных водах..
странно, но украинским морякам, захваченным пиратами хйла, кстати, тоже в украинских территориальных водах, повезло меньше, чем вечновесёлому (почему-то)) Владимиру Александровичу Врунгелю..
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Порохоботы, как же так? Президент, как простой украинский парень, не менял фамилию и не ехал со всем своим воровсикм выводком на Мальдивы, а успел выкупаться вместе со своими гражанми на общем пляже, в обенный перерыв, не покидая рабочего места. Непорядок нужо говном кидаться. Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4992
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тяжело работать презЕдентом, что тут сказать... Но почему трусы не жовто-блакитни, а красные?
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Скоріш дорічніше питання чому трусєля не триколорні з гербом двоголової курки-мутанта. Бо це непорозуміння прийшло до влади дякуючи фсб. За ті гроші, які вони вклали в його розкрутку та в фейки і тони бруду в адресу Петра Олексійовича. Чи він після того як увійде в парламент зі своєю "слугою урода" віддячить х@йла повною здачею України московії ?
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Президент Порошенко тоже не менял фамилию. Или ты веришь вражеской пропаганде? Так это они специально гадили, чтобы Украину оставить без Главнокомандующего и заменить на это, которое даже боится парад принимать.
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Зебіл, а не хочеш ти підти НХ?! Це купання нагадує "ловлю щуки ху*лом" - схема ідентична!
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Я так понял что внешней политике Украины пришел звиздец Этот с позволения сказать гарант уже заработал как минимум на импичмент за невыполнение своих прямых служебных обязанностей Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5566
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ты как всегда нихрена не понял. Человек просто искупался в море.
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нет, человек просто снял пиар ролик для охлоса, про то, как преЗЕдент купается в море ))
просто искупаться, это без видеокамер и команды ))
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Искупался, а потом заснял на видео и выложил как официальное видео для пиара. Типа: вот видите, и мы в красных трюселях. Серпа и молота только не хватает на заду
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завязывай бухать, щас нет такого видео только у ленивых
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Я дивуюся чому трусєля не триколорні з двоголовою куркою мутантом. Бо до влади воно прийшло завдяки фсб. Завдяки бруду та фейкам які мокшанська сволота не шкодувала на адресу Петра Олексійовича
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Наш презик - суровый челябинский мужик: купался ради пиара при 16°С.
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Герой. Не побоявся головний інструмент гри на роялі застудити !
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Побольше надо таких видео, раз у 7% порохатого скота так подгорает.
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Побольше. Хотя и так 95 квартал нас 20 лет кормил Зеленским. Куда уж больше. Больше разве что у Путина.
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То ли дело Поросенко на Мальдивах. Никаких видео. Все тихо, чтоб ни одна собака не знала.
Это порохоскотам видимо нравится больше.
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Милок...глотай зелок Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9671 Либертарианцы за гейбраки. Изучайте матчасть, малограмотные.
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Вижу, эта тема тебя очень заинтересовала, *******. Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6924
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Либертарианцы за ****** Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 7715 Это какой-то позор Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 9386 Еще вам разрешат посыпать зелупу кокаином перед коитусом.
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Зелесос, а чому немає відео як твій кловун "сере" - тобі жце так цікаво буде яким чорним воно гадить!
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ГаФФно не тонет.Жаль.Для всей ЗЕкамарильи хотелось ,бы сделать исключение.
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Все зашибись одно херово .труси не зеление ))))))))
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До спаму, тварюко мокшанська. Вже втретє цю дебільнуфотку з методичок фсб постить. Що, нових ще не видали, лайно підкремлівське ?
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помоги Пете открыть второй фронт! Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 8276
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Допоможемо, тварюко мокшанська, загнати тебе до спаму.
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Игорь ваша фамилия ДЕБИЛ? Простите за нескромный вопрос!
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Нет Андрюша. Это специальный символ для порохоботов, котрые не могут задать вопрос без методички. Потому что все мозги пропили.
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запиши у **** на лбу, что бы не забывать.
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Нет, не дебил, а дурак. Игорь-дурак. Как в сказках по щучьему велению
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Как работает это чучело, мы ,походу, не увидим...
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Мабуть так. Готуємося на протязі п'яти років спостерігати дебільні шоу та злиття України під чобіт московії. Доголосувалися...
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Турки (з рекреативної індустрії) знають зе як "бодрумського аніматора". І донедавна були впевнені що він "рузгій". Тобто прирівнюють його до Мурата Налчаджиоглу.
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Важнейшие новости из жизни высшего света ! Вовка окунулся и замочил красные плавки.... Ждите срочного сообщения о работе пищеварительного тракта булаваносца на велосипеде!
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Зебілоїди з нетерпінням ждуть наступного відео з процесом дефекації свого кумира.
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Молодцы!!!! Вы другие - молодые!!!! Спасибо Вам парни ,что не испугались!!!
Спасибо!!!!
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щось мені здається що Зеля і Зе-команда під час робочого часу купалися... Треба їм усім догану виписати.
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Петров-Водкин...Купание красного коня в зекраинеОфіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 476
Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 2184
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Молодець Вовік. Розірвав дупи мародерським тролям.
Сходи на пляж в Дніпро. Мародерські дупи мають нагадувати відра для навозу
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Роман Донік з Roman Donik.1 год ·
Одесситов голосовавших за Зеленского можно поздравить. Он разрешил не соблюдать экологические нормы в порту Одессы. Пока два месяца. Пока.
Но нет ничего более постоянного чем временное. По сути, весь мусор, масла и отработки с судов в порту, могут безконтрольно выливать в море. "Никто не умрет за два месяца. Оно все равно грязное", сказал о море ваш кумир.
Не очищать море, не заботиться об экологии Одессы, как курорта и туристической жемчужины, а "море все равно грязное".
Это временщики, которые пришли на время. Зарабатывать деньги. Потом они уедут туда, где море чистое. А вы и ваши дети останетесь с морем уничтоженным командой ЗЕ.
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Схоже Вовік і Доніку в штані нагадив... Офіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі - Цензор.НЕТ 5988
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Вовик нагадив українцям. Про це заявив представник ПРООН в Україні.

Во время визита в Одесскую область Президент Украины Владимир Зеленский приказал прекратить на два месяца суда и порты на соблюдение экологических норм.

Об этом сообщил соучредитель и член совета ОО "Единая планета", посланник по вопросам толерантности ПРООН в Украине Павел Вышебаба на своей странице в Facebook.

"Только Зеленский в Одессе поручил прекратить любые проверки лодок и порта на соблюдение экологических норм "минимум на 2 месяца". Это означает, что в Черное море теперь можно сливать все, что угодно.

Диалог на совещании:
Зеленский: Никто же не умрет от этого за два месяца.
Представитель Госэкоинспекции: Кроме дельфинов и экологии Черного моря.
Зеленский: Море и так грязное.
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Якщо Вовік звільняє очильників ДФС, а вони все одно працюють, то який сенс щось робити, поки не буде у нього більшості в Раді? А буде більшість - тоді відразу з Порошенка і Медведчука знімати недоторканість і в буцегарню їх. І справа зрушиться з місця.
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Вот он Мальчик... Маленький... В красных трусиках... Топлесс...
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Порохоботи негодуют неистово, плохо только что пердаки не дымят, они просто на работе. Ипаный стыд, за бабло так низко падать. Я уверен что любой из них у Пети - брехуна мальдивского и сраку будут лизать, вопрос только в цене.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниОфіс президента виклав відео купання Зеленського в Чорному морі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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