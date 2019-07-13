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 Бійця 406-ї ОАБ Антона Факу провели в останню путь на Миколаївщині. ВIДЕО

У селищі міського типу Березанка Бережанського району Миколаївської області відбулося прощання з молодшим сержантом Антоном Факою, загиблим 10 липня в зоні проведення ООС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Миколаїв.

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Антон Олександрович Фака народився 8 вересня 1997 року. У 2014 році закінчив коледж, а з серпня 2016 року, за прикладом свого старшого брата, пішов захищати Батьківщину.

Служив молодшим сержантом в 406-ї окремій артилерійській бригаді. Загинув 10 липня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил біля селища Гранітне Волноваського району Донецької області внаслідок влучання ПТУР найманців РФ у вантажівку Збройних сил України.

У нього залишилися мати і старший брат, який служив у морській піхоті в Криму, і залишив окуповану територію в 2014 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137382
 
 
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Вічна та світла пам`ять.........Спочивай з миром Антон...........
Родині та близьким щирі співчуття..........
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Ось би чим Президенту займатися - зокрема, безпекою і збереженням життів наших захисників... І розслідуваннями з покараннями тих, які зпровокували невипрадані втрати та каліцтва!
А він перебирає на себе обов'язки Прем'єра...
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Без коментарів. "В результаті обстрілу автоколони з губернатором Донецької області Павлом Кириленком, в районі селища міського типу Гранітне, загинув 22-річний боєць Антон Фака."
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слава герою ...а жители донецка на веки наши враги ,особенно которые сидят на диване, а в окопах сидят буряты безмозглые
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Бійця 406-ї ОАБ Антона Факу провели в останню путь на Миколаївщині - Цензор.НЕТ 3856Спочивай з миром, воїне. Царство Небесне
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забыли жители Донецка когда Смерчи на астановки падали .вышел за хлебушком дед и тут смерч и все .... а так их там лям снайперам на 100 работы ..проще в Песках кладовище сделать для отработаных стержней с АЕС со всего мира
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Цензор.НЕТВідеоСуспільствоБійця 406-ї ОАБ Антона Факу провели в останню путь на Миколаївщині. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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