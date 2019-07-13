 Бійця 406-ї ОАБ Антона Факу провели в останню путь на Миколаївщині. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на UA: Миколаїв.
Антон Олександрович Фака народився 8 вересня 1997 року. У 2014 році закінчив коледж, а з серпня 2016 року, за прикладом свого старшого брата, пішов захищати Батьківщину.
Служив молодшим сержантом в 406-ї окремій артилерійській бригаді. Загинув 10 липня в зоні проведення Операції Об'єднаних сил біля селища Гранітне Волноваського району Донецької області внаслідок влучання ПТУР найманців РФ у вантажівку Збройних сил України.
У нього залишилися мати і старший брат, який служив у морській піхоті в Криму, і залишив окуповану територію в 2014 році.
Родині та близьким щирі співчуття..........
А він перебирає на себе обов'язки Прем'єра...