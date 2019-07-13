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Все про:ветерани (336) звернення (87) Національна гвардія (550) Марків (49)

 "Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця. ВIДЕО

Військовослужбовці батальйону імені Героя України генерала Сергія Кульчицького Національної гвардії, а також ветерани антитерористичної операції звернулися до громадськості та закликали підтримати безпідставно засудженого Віталія Марківа.

Відео зі зверненням опубліковано на каналі Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора безпідставно було засуджено бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно. Я звертаюсь до вас всіх підтримати наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні і готові в подальшому захищати нашу батьківщину", – зазначив у відеозверненні командир батальйону полковник Віктор Толочко.

Також читайте: Рішення щодо апеляції у справі нацгвардійця Марківа може бути навесні 2020-го, - адвокат

Нагадаємо, 12 липня суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.

Вирок був оголошений без мотиваційної частини. Вона буде представлена пізніше. Після її оприлюднення українська сторона планує подавати апеляційне оскарження.

Також президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокурор у справі Марківа здивований суворістю вироку

Таким чином, вперше за кордоном засудили українського військовослужбовця, який обороняв Україну від агресора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137379
 
   
 Топ коментарі
 
Ох и крепко этот суд воняет. Такое впечатление, что судье занесли, а прокурору забыли. А как иначе объяснишь приговор? "Я тоже Виталий Маркив", - нацгвардейцы и ветераны АТО выступили в поддержку осужденного в Италии украинца - Цензор.НЕТ 62
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- Як па ўкраінскі будзе прэзідэнт Расеі?
- Як і па грузінскі - Пуцін хуйло.
- Ніколі не ведаў што нашы мовы настолькі падобныя!
(C)
@svirsky1
😄
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Необходимо раскручивать, что он не являлся журналистом, т.к. не было аккредитации, а был нарушителем законов Украины, потому даже те, кто причастны к уничтожению орков не видели в нём журналиста, т.к. он влез туда, где не должен был быть...
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Ох и крепко этот суд воняет. Такое впечатление, что судье занесли, а прокурору забыли. А как иначе объяснишь приговор?
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Ну, макаронники всегда как-то трепетно относились к слопатоедам, начиная с франческо растрелли и заканчивая итальянской коммуноидной партией, включая веселые приключения итальянцев на расее...чем объяснить, не знаю...
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Суды в Европе независимые и любое давление(протесты у суда, плакаты внутри помещений и др) вызывает у судей очень негативную реакцию! Это отразилось и этом случае - прокурор просил 17 лет заключения, а суд дал 24!
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свежо питание...
на вопросик по украинскому языку ответишь?
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Также президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения на Родину нацгвардейця Виталия Маркива.
Источник: https://censor.net.ua/v3137379
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це дуже погано, але, враховуючи шо це Італія, я не здивований,
італійці, навіть в захолусті), хочуть отримати пруфи від ***** - от і такий вирок! "Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця - Цензор.НЕТ 852
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Необходимо раскручивать, что он не являлся журналистом, т.к. не было аккредитации, а был нарушителем законов Украины, потому даже те, кто причастны к уничтожению орков не видели в нём журналиста, т.к. он влез туда, где не должен был быть...
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он бьіл без маркировки. т.е обьічньій террорист.
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Впечатляющая поддержка от наших воинов! Теперь очередь дипломатов. Как-то нужно спасать парня.
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на сьогодни вся Украина - Виталий Маркив!
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зеленому в задницу задуйте, шо пацану светит 24 года.
за то шо орков херачил....
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"Пресса"
"Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця - Цензор.НЕТ 5766

Не помню где, но где-то были ролики, как "пресса" из паРаши давала отмашку к стрельбе...
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- Як па ўкраінскі будзе прэзідэнт Расеі?
- Як і па грузінскі - Пуцін *****.
- Ніколі не ведаў што нашы мовы настолькі падобныя!
(C)
@svirsky1
😄
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А ещё на паРаше говорят, что там были холостые патроны.
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пареченков стреляет по Украине.
тварь та еще, мыша брат мля....
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ну и есть о чем с ними говорить без пулемета?
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Он гражданство италии принял после украинского если что ... во вторых это говно рокелли не мог щитатся журналистом в Украине так как не имел аккредитации более чем уверен ****** и высушат в ЕСПЧ эту старую шмару
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В случае двойного гражданства в Италии такой человек рассматривается только как гражданин Италии, не взирая на другие паспорта, а в Украине исключительно как ее гражданин, но это не волнует Италию. Это международная практика по поводу двойных гражданств. Рассматривается только гражданство той страны, где гражданин находится.
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Смотрел как судья читала приговор, старая шалава была похожа на судью Киреева...заикалась и трудно дышала надеюсь это последний приговор в её ничтожной жизни
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ща после выборов сопля с жопоблоком сольется и будут участников АТО преследовать
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у чому проблема ...до Києва час від часу прилітають їхні високопоставені підараси які проводять вечори з "нашими" малолітніми лярвами ...а далі справа техніки ...коли таких назбирати з пів десятка можна "зіграти" свою "справумарківа" ...АЛЕ НЕ 24 РОКИ А НАША ЗАГАЛЬНА ВЯЗНИЦЯ ...ЗА РІК ВОНИ НЕ ТІЛЬКИ Марківа випустять але й проклянуть ***** ...головне все тримати у кримінальній площині ...тоді й можна буде розмовляти ...
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Такую мысль уже подавал Ярош! Теперь ему дорога в Европу закрыта! Смотри, она может закрыться и для тебя! В Европе такие призывы квалифицируют как экстремизм, а иногда и как терроризм!
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Треба опублікувати у світових ЗМІ багато статей про суд на Марківим, де показувати обставини суда та недоліки, які привели до такого вироку. Після такого італійцям прийдеться поновити розгляд цієї справи.
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Самое интересное что нет мотива приговора, как будто специально ждут что дело затихнет
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Andriy Tsaplienko
Вчера в 20:14 ·

Віталію Марківу дали 24 роки. За свідченням десятків бійців, волонтерів та навіть очільника МВС, в його підрозділі геть не було мінометів, під обстрілом яких загинув італійський журналіст. Прокурор, до речі, просив 17, але суддя вирішив, що і це замало. Двадцять чотири роки за гратами. За захист своєї країни. Фактично, за те, що, володіючи італійською, допомагав журналістам з Італії робити репортажі з української війни. Мабуть, думав, це допоможе пробити стіну інформаційної блокади України. Сталося навпаки, - італійці запам'ятали саме його, і він отримав на своє ім'я квиток за грати. На 24 роки. Двадцять. Чотири. Чверть століття. Схоже на показове покарання. Враховуючи непевність доказів і протиріччя в показаннях. А тепер уявіть: паралельно з Марківом італійці засудили бойовиків, які воювали проти України. Нібито дзеркальна відповідь сліпої та справедливої Феміди. Але, якщо порівняти терміни покарання, то стає зрозумілим: італійська Феміда не любить українців. Антоніо Катальдо (35 років, з Неаполя) - 2 роки і 8 місяців. Олси Крутани (39 років, з Мілана) - 2 рокі і 8 місяців. Владімір Вербіцкій (26 років, молдаванин, давно живе в Пармі) - 1 рік і 4 місяці. Втім, останнім часом з Європою все ясно. Україна, яка чинить спротив Росії, для багатьох наших "партнерів" - це проблема. Але я про інше. Про те, що чверть століття надто сильне випробування для короткої людської памяті. Мені б дуже не хотілося, щоб Україна, занурившись у вибори, забула про цього хлопця. Який міг би собі безтурботно жити в Італії. Але приїхав добровольцем - захищати країну, де він народився. За Марківа треба боротися далі. #FreeMarkiv
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Он оказался не в том месте и не в то время.
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А тем временем
"Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де збиратимуть сільгосптехніку"
https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/72654593/
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Писать во все правозащитные организации, какие можно.. В Европейский суд по правам человека.. Италия не раша... Она выполняет решения подобных органов.
И расследование.. кто "занёс" судьям.. с привлечением..
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Это внутреннее дело Италии, поэтому ЕСПЧ вполне могут проигнорировать.
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Проблема в гражданстве. Маркив гражданин их страны и суд Италии рассматривает это как внутреннее дело. Что ту может сделать Украина как 3-я сторона?
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как в Германии обычно называют аквариумных рыбок, кацапа?
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Зате як воняє наших багато дупомийок в Італії в їх підтримку... Одного не розумію - гнилий народець, а бідні чомусь ми...
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Цензор.НЕТВідеоСуспільство"Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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