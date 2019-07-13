 "Я теж Віталій Марків", - нацгвардійці і ветерани АТО виступили на підтримку засудженого в Італії українця. ВIДЕО

Відео зі зверненням опубліковано на каналі Північного оперативно-територіального об'єднання НГУ, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора безпідставно було засуджено бійця Нацгвардії, добровольця, майданівця, який з 2014 року був на захисті нашої держави для того, щоб кожен українець міг жити вільно. Я звертаюсь до вас всіх підтримати наших бійців, які воювали вчора, воюють сьогодні і готові в подальшому захищати нашу батьківщину", – зазначив у відеозверненні командир батальйону полковник Віктор Толочко.
Нагадаємо, 12 липня суд в італійському місті Павія визнав винним і засудив до 24 років ув'язнення бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов'янськом у 2014 році.
Вирок був оголошений без мотиваційної частини. Вона буде представлена пізніше. Після її оприлюднення українська сторона планує подавати апеляційне оскарження.
Також президент України Володимир Зеленський доручив МЗС та ГПУ терміново зайнятися питанням повернення на Батьківщину нацгвардійця Віталія Марківа.
Таким чином, вперше за кордоном засудили українського військовослужбовця, який обороняв Україну від агресора.
на вопросик по украинскому языку ответишь?
Источник: https://censor.net.ua/v3137379
італійці, навіть в захолусті), хочуть отримати пруфи від ***** - от і такий вирок!
за то шо орков херачил....
Не помню где, но где-то были ролики, как "пресса" из паРаши давала отмашку к стрельбе...
- Як і па грузінскі - Пуцін *****.
- Ніколі не ведаў што нашы мовы настолькі падобныя!
(C)
@svirsky1
😄
https://tv.ua/news/905379-mikhail-porechenkov-v-donecke-razvlekalsya-strelbojj-po-ukraincam-video
тварь та еще, мыша брат мля....
Вчера в 20:14 ·
Віталію Марківу дали 24 роки. За свідченням десятків бійців, волонтерів та навіть очільника МВС, в його підрозділі геть не було мінометів, під обстрілом яких загинув італійський журналіст. Прокурор, до речі, просив 17, але суддя вирішив, що і це замало. Двадцять чотири роки за гратами. За захист своєї країни. Фактично, за те, що, володіючи італійською, допомагав журналістам з Італії робити репортажі з української війни. Мабуть, думав, це допоможе пробити стіну інформаційної блокади України. Сталося навпаки, - італійці запам'ятали саме його, і він отримав на своє ім'я квиток за грати. На 24 роки. Двадцять. Чотири. Чверть століття. Схоже на показове покарання. Враховуючи непевність доказів і протиріччя в показаннях. А тепер уявіть: паралельно з Марківом італійці засудили бойовиків, які воювали проти України. Нібито дзеркальна відповідь сліпої та справедливої Феміди. Але, якщо порівняти терміни покарання, то стає зрозумілим: італійська Феміда не любить українців. Антоніо Катальдо (35 років, з Неаполя) - 2 роки і 8 місяців. Олси Крутани (39 років, з Мілана) - 2 рокі і 8 місяців. Владімір Вербіцкій (26 років, молдаванин, давно живе в Пармі) - 1 рік і 4 місяці. Втім, останнім часом з Європою все ясно. Україна, яка чинить спротив Росії, для багатьох наших "партнерів" - це проблема. Але я про інше. Про те, що чверть століття надто сильне випробування для короткої людської памяті. Мені б дуже не хотілося, щоб Україна, занурившись у вибори, забула про цього хлопця. Який міг би собі безтурботно жити в Італії. Але приїхав добровольцем - захищати країну, де він народився. За Марківа треба боротися далі. #FreeMarkiv
"Італійці хочуть побудувати на Сумщині завод, де збиратимуть сільгосптехніку"
https://www.ukr.net/#homeDetails/jekonomika/72654593/
И расследование.. кто "занёс" судьям.. с привлечением..