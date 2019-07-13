 Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства. ВIДЕО

Глава держави доручив направити в Ізмаїл позавідомчих аудиторів для перевірки Дунайського пароплавства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Річковики просять, з урахуванням складної ситуації, що склалася в пароплавстві, провести незалежну комплексну перевірку УДП з відстороненням на цей період з посади керівника підприємства Чалого. Працівники пароплавства готуються до акції протесту - зупиняти судна, що курсують на Дунаї - в зв'язку з тривалим ігноруванням їхньої вимоги керівництвом відомства. Річковики просять не залучати до аудиту ревізорів Мінінфраструктури", - сказала журналістка Олена Ходарченко, яка під час перебування Зеленського в Одесі передала главі держави лист від імені річковиків.
Президент доручив організувати найближчим часом позавідомчу комплексну аудиторську перевірку ЗАТ "Українське дунайське пароплавство".
Як повідомляє місцеве видання Одеса-медіа, тривалий час керівництво Міністерства інфраструктури України ігнорує факт причетності адміністрації УДП до корупційних злочинів та масштабного розкрадання активів, що призвело, в тому числі, до затримок у виплаті зарплат. Як наслідок, колектив підприємства вже доведений до такого стану, що готовий навіть зупиняти рух суден на Дунаї, щоб привернути увагу європейських країн до свого кризи.
І що? (риторично).
Почитайте в авторских темах - я там рассматривала проекты по Дунаю ( то ли в АВТОТЕМЕ, толи в теме о приятном) в Австрии и Словакии. Есть проект ( пока заморожен) - соединения Дуная с Балтикой.
По Дунаю в год перевозят грузов столько, сколько могла перевезти по дорогам 250 000 ФУР.
Похерить жтот край Украины - мог только враг.
Потом я годами насмехался над Лукашенко с его вечным «перетрахиванием» чиновников. Над Путиным с его постановочными разговорами с «народом» и наставлениями для губернаторов и министров. И вот - получил «ответку» и от Кима, и от Лукашенко, и от Путина. Моей собственной страной руководят в стиле растерянного второго секретаря обкома партии.
И самое удивительное - этот замшелый стиль нравится не только многим людям, пережившим социализм - они «совками» воспитаны, «совками» и умрут, но и многим молодым, никогда в СССР не жившим и гангреной «народной власти» не затронутым.
Интересно, сколько ещё поколений придётся пережить, чтобы наши соотечественники из рабов стали украинцами?
Виталий Портников, https://t.me/portnikov/257
и не надо изобретать велосипед
...Идёт глобальная игра на понижение: если раньше мы искали образцы для подражания над собой, там, где естественный отбор оставил только лучшее из того, что создано или придумано человечеством, то сейчас мы ищем и находим их глубоко под собой. Не страшно, что и грязца, и пованивает, важно, что там живет массовый избиратель. Всеобщая игра на понижение ведет к тому, что и политики стараются вести себя не лучше тех, кого они представляют. На понижение играют их речь и манеры, и со временем круг их социальных идей и понятий перестает отличаться от царящих на общественном дне. Словесность и все прочие культурные проявления соревнуются разве что в том, кто глубже упадет. Самое низкое и недостойное срывает банк. - www.svoboda.org/a/30049042.html
"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
У мене зараз дежа-вю?
І такі да,я не верещав.Не вмію.І в бидлостаді не ходжу.І на жодному урочистому відкритті туалетів не був присутнім.А шо Порошоенко відкривав туалети?Ви там були?Які враження?
В Пекине очень мрачная погода,
У нас тут на заводе -- перекур.
Мы пишем вам с тамбовского завода,
Любители опасных авантюр...
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...а Гройсман де? -- єврей єврея давить -- ганьба і непотреба! *)
Другое дело: нравится мне это, или нет? -- так кому это интересно, кроме меня и твоих кошаков? *)
https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424