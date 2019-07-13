EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  5941  148
Все про:аудит (130) Дунай (11) Зеленський (2065)

 Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на колективний лист трудового колективу пароплавства, в якому міститься прохання направити в Ізмаїл ревізорів для незалежного аудиту.

Глава держави доручив направити в Ізмаїл позавідомчих аудиторів для перевірки Дунайського пароплавства, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський запропонував Мінекології переїхати до Кривого Рогу, поки не буде вирішено екологічні проблеми регіону

"Річковики просять, з урахуванням складної ситуації, що склалася в пароплавстві, провести незалежну комплексну перевірку УДП з відстороненням на цей період з посади керівника підприємства Чалого. Працівники пароплавства готуються до акції протесту - зупиняти судна, що курсують на Дунаї - в зв'язку з тривалим ігноруванням їхньої вимоги керівництвом відомства. Річковики просять не залучати до аудиту ревізорів Мінінфраструктури", - сказала журналістка Олена Ходарченко, яка під час перебування Зеленського в Одесі передала главі держави лист від імені річковиків.

Президент доручив організувати найближчим часом позавідомчу комплексну аудиторську перевірку ЗАТ "Українське дунайське пароплавство".

Як повідомляє місцеве видання Одеса-медіа, тривалий час керівництво Міністерства інфраструктури України ігнорує факт причетності адміністрації УДП до корупційних злочинів та масштабного розкрадання активів, що призвело, в тому числі, до затримок у виплаті зарплат. Як наслідок, колектив підприємства вже доведений до такого стану, що готовий навіть зупиняти рух суден на Дунаї, щоб привернути увагу європейських країн до свого кризи.

Читайте: Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137378
 
   
 Топ коментарі
 
Можливо там справді криза, але сама форма вирішення питання нагадує звернення до царя-батюшки Зеленский поручил провести независимый аудит Украинского дунайского пароходства - Цензор.НЕТ 8990
 показати весь коментар
 
Та барыга порох, кто ж еще...он со свинарчуками в 86 раз разбогател, брата убил, казну разворовал, увез на мальдивы, а с мальдив - в панамские офшоры под именем вальцман...
Мойша одесский, а шо тебя так взволновали доказанные факты??? Шо нервный такой...поехал бы в татарбунары, намазался грязью и ел бы бычков с абрикосами...нашел чем заморачиваться...
 показати весь коментар
 
Офицер ВСУ Мисюра жестко обратился к Зеленскому: "Не нужно звонить Баканову. Я не чиновник и не черт"


Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 5213
https://www.youtube.com/watch?v=Fk1-zKnjzpc
https://www.dialog.ua/war/183807_1563027010?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork

"Господин Верховный Главнокомандующий! Я понимаю, что ваш новый закон о люстрации написал вам юрист Януковича Портнов.
Но почему с подачи Портнова началась борьба с Министерством обороны, которое за 5 лет смогло поднять армию на недосягаемый до 2014 года уровень? Почему вы в своем видео говорите о "бракованных бронежилетах"? Вы лаборатория, суд, прокурор? Есть подозрение или обвинение? Почему вы взяли на себя ответственность отправить кого-то на передовую? А вы в курсе, что основная масса офицеров, которая занимается разработкой и контролем бронежилетов, боевые офицеры, (которые - ред.) не один год служили в бригадах и прошли много "горячих" точек на Донбассе? Вы думаете, они боятся? Нет! У нас давно существует одна истина - дальше "передка" не отправят, а там уже все свои, и мы знаем, что делать. Сейчас эти офицеры работают на благо каждого бойца в окопе. А вы подняли "дамоклов меч" без суда и следствия. Обвиняете в закупке бракованных бронежилетов! Почему? Не нужно звонить Баканову (и.о. главы СБУ - ред.). Я не чиновник, и не "черт"! Я горд за нашу работу! Офицер Вооруженных сил Украины, майор Мисюра Сергей Васильевич. Можете меня найти в Киеве, на Лукьяновке, недалеко от офиса "95-го квартала". На улице Ильенко, 81. И, перед тем, как без каких-то оснований обвинять боевых офицеров, думай...те! Слава ВСУ! И Слава Украине!"
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что депутат из Днепра Денисенко обратился к Зеленскому: "Парад же на хлеб не намажешь".


 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ребя, ви даремно один з одним лаєтесь... Тут є з ким полаятись, але ж не вам поміж собою.
 показати весь коментар
 
Да ненавижу ложь и передергивание фактами.
 показати весь коментар
 
ну, так поінтелігентніше... Вона також зебілів ненавидить! А помилки - та у всіх бувають.
 показати весь коментар
 
Зебилизм начинается с тупой упоротой самоуверенности не подтвержденной фактами. Вот я так сказал - а вы все дерьмо.
 показати весь коментар
 
Я этой дорогой на Румынию еду. До Михо всем было начхать на дорогу. Это такой позор! Единственный путь на Европу - иностранцы в шоке были
 показати весь коментар
 
Хто починав - це одне. Головне - хто зробив, хто організував. Я так вважаю.
 показати весь коментар
 
Ой, скільки таких "толчків" було... Пригадаємо часи Ющенка...
І що? (риторично).
 показати весь коментар
 
Михо успел построить кажется около 50 км. Остальное достраивал Степанов и кстати без лишнего пиара. Жаль кусочек Рени-Килия не сделали
 показати весь коментар
 
І я так вважаю. Але хотілось би підтвердження з незалежних джерел.
 показати весь коментар
 
Михо этот проект начинал. ДО ЭТОЙ ДОРОГИ 25 лет никому дела не было
 показати весь коментар
 
Тема поднималась раньше. Уже не помню при каких обстоятельствах, но еще, кажется, при Палице. Была идея сделать не просто дорогу, а автобан в Южную Европу с мощной инфраструктурой, развитым побережьем, хабами, пляжами, клубами, сэйлами и т.д. Как-то говорил случайно с Михо на эту тему (летели в одном самолете). Он сказал денег нет, а его грузинские спонсоры/инвесторы на Украину тратиться не будут. Жаль, реформа децентрализации с ее финансовыми возможностями была сделана уже после его ухода
 показати весь коментар
 
 
Я сейчас прошла Румынию, Болгарию, Грецию на машине. Через Рени - в Греции уже вечером. КАК Не РАЗВИВАТЬ Это направление- не понимаю. Рени - просто умирает. Измаил- умирает. ЖТО ПРИ ДУНАЕ!!!
Почитайте в авторских темах - я там рассматривала проекты по Дунаю ( то ли в АВТОТЕМЕ, толи в теме о приятном) в Австрии и Словакии. Есть проект ( пока заморожен) - соединения Дуная с Балтикой.
По Дунаю в год перевозят грузов столько, сколько могла перевезти по дорогам 250 000 ФУР.
Похерить жтот край Украины - мог только враг.
 показати весь коментар
 
Кстати, слушна думка. Те же кивалов, трухлявый, руками голубова и горсовета будут саботировать работу Михо со страшной силой. Интересно было бы посмотреть, что смог бы сделать зеленский в таких условиях?
 показати весь коментар
 
 
Хоть я и не сторонник ЗЕ, но интрес к дунайскому пароходству приветствую. ТАКОЙ БОГАТЫЙ РЕГИОН ОТДАН НА ОТКУП ПРИДНЕСТРОВСКИМ БАНДЮКАМ. И граница в том числе
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Соєвий шакал, всю Україну загадив і в т. ч. дунайське пароплавство, його і в Страсбурзі повяжуть.
 показати весь коментар
 
 
Это, конечно, какая-то насмешка судьбы. В детстве, когда я ещё не занимался журналистикой, одним из самых больших моих развлечений был просмотр иллюстрированных журналов «Корея» и «Корея сегодня»: президент КНДР товарищ Ким Ир Сен мастерски руководил на месте заводами, мостами и бассейнами - лучшей сатиры на социализм для меня не было.
Потом я годами насмехался над Лукашенко с его вечным «перетрахиванием» чиновников. Над Путиным с его постановочными разговорами с «народом» и наставлениями для губернаторов и министров. И вот - получил «ответку» и от Кима, и от Лукашенко, и от Путина. Моей собственной страной руководят в стиле растерянного второго секретаря обкома партии.
И самое удивительное - этот замшелый стиль нравится не только многим людям, пережившим социализм - они «совками» воспитаны, «совками» и умрут, но и многим молодым, никогда в СССР не жившим и гангреной «народной власти» не затронутым.
Интересно, сколько ещё поколений придётся пережить, чтобы наши соотечественники из рабов стали украинцами?
Виталий Портников﻿, https://t.me/portnikov/257

 показати весь коментар
 
 
Хтось з розумних блогерів говорив, що нам портрібно не 40, а 80 років, аби совок вивітрився. Сьогодні читав, попадалось на очі...
 показати весь коментар
 
 
совок надо вытряхивать, как прибалты или поляки
и не надо изобретать велосипед
 показати весь коментар
 
згоден. Саме тому я злий на зебілізм, на совок, на ватнків... Буває, не добираю...
 показати весь коментар
 
Со времени Переяславской зрады вон сколько прошло... Совок уже давно ушел... Незалежность уже сколько лет... Ан ничего за такое время не изменилось в ментальности. Государство не уважает людей. Люди не уважают государство. Друг у друга воруют и оба не уважают законы. Ментальность меняет не время. Когда начиналась перестройка, первое, что требовали от нас западные инвесторы - всемерно развивайте малый и средний бизнес. И это не просто так. Там где частная собственность, там растет чувство ответственности и контроль. Причем не только у владельца бизнеса, но и у наемных рабочих. Вместо государственного бардака и воровства появляется порядок. Порядок - это и есть закон. Потребность или неотвратимость выполнения закона - это и есть главное условие изменения ментальности от воровитой и халявистой на европейскую. Почему не получилось? Ну, во-первых нет защищенной законами и общественными институтами ЧС и соответственно нет ответственности и т.д. Нет, потому, что слаб пока этот класс. Все на себя потянули олигархи и монополии, которые затормозили и даже остановили процесс развития малого и среднего бизнеса. Олигархи поднялись во многом, благодаря тому, что до сих пор наши партии политически не структурированы. У партий практически отсутствует идеология. А у некоторых таких как "слуги" даже нормальные программы. Получаются не партии, а чисто клановые группировки, контролируемые олигархами. Это тупик. Поэтому не получилось все у Пороха и тем более, ничего не выйдет у Зели, который даже не самостоятельный олигарх, а всего лишь инструмент олигарха.
 показати весь коментар
 
це вже не нуль - це мінус

...Идёт глобальная игра на понижение: если раньше мы искали образцы для подражания над собой, там, где естественный отбор оставил только лучшее из того, что создано или придумано человечеством, то сейчас мы ищем и находим их глубоко под собой. Не страшно, что и грязца, и пованивает, важно, что там живет массовый избиратель. Всеобщая игра на понижение ведет к тому, что и политики стараются вести себя не лучше тех, кого они представляют. На понижение играют их речь и манеры, и со временем круг их социальных идей и понятий перестает отличаться от царящих на общественном дне. Словесность и все прочие культурные проявления соревнуются разве что в том, кто глубже упадет. Самое низкое и недостойное срывает банк. - www.svoboda.org/a/30049042.html
 показати весь коментар
 
 
Зебилы не поняли, что ЗЕ и БЕ - всегда их считали ЧЕРТЯМИ. Кому-то быть холопом, а его кому-то - господином. Вот украинцев опять в холопы и загнали
 показати весь коментар
 
 
Группа американских парламентариев желает пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. С таким предложением обратились сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Укринформ.

"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
 показати весь коментар
 
 
Пора разобраться КТО ПРОДАЛ ПАРОХОДЫ " река- море", которые сейчас работают для туристов на Дунае от швейцарской компании ?
 показати весь коментар
 
 
Скоро в новинах, Зеленський доручив коровам, давати вдвічі більше молока, і щоб воно було сгущене і відразу в банках з штрих кодом, для зручності фермерів.
 показати весь коментар
 
 
Уберите детей от мониторов. Гидрант опять обдолбался...

Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 2253
 показати весь коментар
 
Это твои личные фантазии на тему Владимира Александровича.......других они не интересуют.... Зеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства - Цензор.НЕТ 453
 показати весь коментар
 
Наш зелений Буратіно скрізь свого носа суне. Скрізь, але не там, де треба. Нехай почитає Конституцію, а саме розділ 5 ст.106, де йдеться про обов'язки президента. Що, з безпекою та зовнішньою політикою у нас вже все норм? Хто в цей час замість нього обов'язки глави держави виконує? Міжнародна політика в дупі, посли в дурня грають. Про армію та оборону я взагалі мовчу. А ЗЕпрез коровники перевіряє. Піпєц!
 показати весь коментар
 
 
В одній не дуже далекій жопі,не так давно з'явився главгліст і заволав: - Усєх будєм мачіть в сартірє! - А бидломаса заволала: - Урря!Урря!Скіпідару ім окаянним!!!
У мене зараз дежа-вю?
 показати весь коментар
 
 
А когда парашенко ленточки на открытиях туалетов перерезал вам это нравилось и вы не визжали почему то что это не дело президента? Вонючие порохоботы
 показати весь коментар
 
 
не на туалетах, а, зокрема, на автостраді Одеса-Рені, за будівництво якої вище йде суперечка.
 показати весь коментар
 
Клара Целкін,і нік,і підпис у Вас якісь стрьомні.
І такі да,я не верещав.Не вмію.І в бидлостаді не ходжу.І на жодному урочистому відкритті туалетів не був присутнім.А шо Порошоенко відкривав туалети?Ви там були?Які враження?
 показати весь коментар
 
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коллективное письмо трудового коллектива

В Пекине очень мрачная погода,
У нас тут на заводе -- перекур.
Мы пишем вам с тамбовского завода,
Любители опасных авантюр...
.
...а Гройсман де? -- єврей єврея давить -- ганьба і непотреба! *)
 показати весь коментар
 
Чуйка у меня, что там никто и никого не давит. Ему так повелели. Гройсману, то есть. Вот-вот я смогу в этом убедиться, как мне кажется.
 показати весь коментар
 
 
У меня тоже чуйка -- ляжет Украина под Россию и ЕС... -- без особых вертуханий.
Другое дело: нравится мне это, или нет? -- так кому это интересно, кроме меня и твоих кошаков? *)
 показати весь коментар
 
 
По Ретро фильм Морской волк впервые посмотрел, Игорь Апасян, 1990 год. Всем рекомендую, шедевр. Надеюсь он не люстрирован, советский ведь. Не сказки о олигархах или терминаторах неубиваемых.
 показати весь коментар
 
Опять Зе сливает Украину? Как это, воров соевых аудировать? При мародёре такой куйни не было.. Верните нам мародёра!!!!
 показати весь коментар
 
 
Очень показательное видео. Во время визита преЗЕдента на Южмаш чиновник завода отвернулся от Зеленского и отчитывается перед жующим жвачку Богданом. Теперь вы знаете кто настоящий президент. Спасибо всем кто голосовал по-приколу. "Ви зробили це разом". Жрите

https://twitter.com/natohawks/status/1149989053728743424
 показати весь коментар
 
Nedolzen prezident resat takije problemy,na to jest ministry.Inace vopros dlia cego nuzny ministry?
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський доручив провести незалежний аудит Українського дунайського пароплавства. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору