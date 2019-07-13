 Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко. ВIДЕО

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.
На питання, чи брало до уваги керівництво партії повідомлення журналістів-розслідувачів про цигарковий "тіньовий" бізнес Холодова у Києві, Корнієнко відповів, що ця інформація потребує перевірки.
"Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти і дуже... Нам з того розслідування не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь махінації", – відповів він.
Також він додав, що вілла у Відні за 6 мільйонів євро, яку має у власності Холодов, також не викликає питань у керівництва партії.
"Ну, розслідувачі щось про якісь вілли казали за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, що вілла за кордоном..." – сказав він.
Андрій Холодов залишається кандидатом в депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку, резюмував керівник штабу партії "Слуга народу".
"Ми вже не можемо вилучати. Вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го (липня – ред.) можна було", – зазначив він.
Нагадаємо, бізнесмен Андрій Холодов, який балотується в парламент за списком партії "Слуга народу" під номером 22, за даними "Схем", живе між двома країнами - Україною і Австрією. Сукупна тривалість його перебування за кордоном більше, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.
Також джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.
это и следовало ожидать от зе-ко-манды)))
У меня по этому поводу есть конкретное определение....., но если напишу - забанят.......😬
Подробнее: http://antifashist.com/item/maks-buzhanskij-my-poluchili-stranu-gde-poroshenko-sherif-nottingemskij-avakov-gaj-gizborn-a-robin-gudov-net-i-v-pomine.html#ixzz5tZoHbPY6
багатихбідних і роздаватиме біднимбагатим
Вчера Зеленский ругал «Арселор Миттал» за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать говно в Одессе. Ведь никто «за два месяца не умрёт» в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия https://www.facebook.com/100002536714771/posts/2296204563807412?s=663406559&sfns=xmo …
ЗекоМанда и ПОЦ НАРОДА Зеленский
https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y
Вот теперь я точно знаю кто есть кто. Украинцам: Не стыдно признать: - Шо-то я рановато восхитился картавым карликом Владимиром. И вами всеми. 95 квартал Видео восстановил. Все полностью... ДА ПОШЛИ ВЫ НА#УЙ КЛОУНЫ 🤡
кого петруха напосылал???
(Для дебилов).
В бараке Ляшка с Оба...
- По моим данным, наши реальные потери за последние два месяца увеличились в 3−4 раза.И это без бояры.
Дело в том, что петрухи уж два месяца нету.
Одержим дьяволом наш злобный карлик....
Львовский метрополитен @natohawks 1 ч.1 час назад
Уберите детей от мониторов.
Гидрант опять обдолбался...
Ты бы продал свою трехлитровую банку за гривну?
То-то же .
Да, контрабанда - это ремесло.
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги,
На всякий случай, чтобы пронесло.
...прикольные, эти мои украинцы -- в одной куче говна -- жмэню жемчуга, алмазов и самоцветов, себе на ожерелье роют...*)
-- а надо, просто -- всех снести, отобрать и дорого продать! -- и, ни в коем случае не делить...
Но будут делить... ...не отбирая...*(
...остальные не в счёт... -- вера, надежда, прикол...