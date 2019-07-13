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Все про:Холодов (1) Слуга народу (113) Корнієнко (8)

 Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко. ВIДЕО

Кумівство дружини співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука і кандидата в депутати Андрія Холодова не є підставою для виключення останнього з виборчого списку "Слуги народу".

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник передвиборчого штабу партії Олександр Корнієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Такі, навіть не родинні, а релігійно-традиційні зв’язки, і вони не між паном Андрієм і паном Медведчуком, а вони між дружиною пана Андрія і дружиною пана Медведчука", – зазначив Олександр Корнієнко.

Також читайте: Те, що бізнесмен Холодов є кумом дружини Медведчука, не привід для виключення його зі списку "Слуги народу", - Разумков

На питання, чи брало до уваги керівництво партії повідомлення журналістів-розслідувачів про цигарковий "тіньовий" бізнес Холодова у Києві, Корнієнко відповів, що ця інформація потребує перевірки.

"Це взагалі інформація, яку треба дуже ретельно перевіряти і дуже... Нам з того розслідування не було зрозуміло, чи це правда, чи це знову якісь махінації", – відповів він.

Також він додав, що вілла у Відні за 6 мільйонів євро, яку має у власності Холодов, також не викликає питань у керівництва партії.

"Ну, розслідувачі щось про якісь вілли казали за кордоном. Якщо у нас це вже проблема, що вілла за кордоном..." – сказав він.

Також дивіться: "Ми стратеги, які навчаються в процесі", - глава штабу "Слуги народу" Корнієнко. ВIДЕО

Андрій Холодов залишається кандидатом в депутати від партії і вже не може бути вилучений зі списку, резюмував керівник штабу партії "Слуга народу".

"Ми вже не можемо вилучати. Вже процедура скінчилася. Тобто до 8-го (липня – ред.) можна було", – зазначив він.

Нагадаємо, бізнесмен Андрій Холодов, який балотується в парламент за списком партії "Слуга народу" під номером 22, за даними "Схем", живе між двома країнами - Україною і Австрією. Сукупна тривалість його перебування за кордоном більше, ніж дозволено вимогами законодавства щодо безперервного проживання кандидата в депутати в Україні протягом останніх п'яти років.

Також джерела журналістів серед учасників ринку називають Андрія Холодова "тіньовим бізнесменом", який заробляє на роздрібній торгівлі цигарками у столичних кіосках. Зокрема, активісти руху "Чесно" прослідкували і формальний зв’язок Андрія Холодова з підприємствами, види діяльності яких пов’язані з утриманням МАФів. Це зв’язок через дружину та брата Андрія Холодова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137367
 
   
 Топ коментарі
 
Кто бы сомневался. Свой ценный кадр для "новой" команды
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Отлично подойдет в компанию к рашисту украинофобу Максу Бужанскому и прочим гнидам.
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такі нєродственні связі якраз кажуть про певний вибір. Це рідню не вибирають, а кум - це по любві!
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Эта хитрый план. Взять в свою партию Холодова, чтобы усыпить бдительность его кума. А потом неожиданно посадить Медведчука. Зеля коварен, как старый индеец.
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кацапа, ти вже здебілів за повних дебілів вважаєш. хоча ти недалекий від істини.
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мокша, не слабуй манією величі - тобі за розумовим рівнем до українця далеко. як кожній мокші.
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дуже просто - вигадуєш казки для здебілів, щоб в них до 21-го очі не розкрилися. І з подібною бренею я вже не вперше в інтернеті стикаюсь. Ольгінська розробка, розрахована на лохторат зебуїна.
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Ти дешеве тріпло, яке не стежить за мітлою і щось уявляє з себе.
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Если хорошо покопаться, можно такое у Зеленского найти, что народ вздрогнет и начнет массово блевать.
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мені хочетьсч блювати коли я випадково по телевізору вмикаю "95-й гектар".
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Так а чому ти не копаєшься,почни з туалету,може аскаріду знайдеш
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Ну добре що хоть не ПЕСики блохасті та лишайні
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ну, якщо обі подобається бути аскаридою - прапор тобі в руки. Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 8031
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Я брезгливий, а тебе привично? Любишь аскариди?
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Кум Медведчука Холодов остается кандидатом в депутаты от "Слуги народа", хотя у него нашли виллу в Австрии, - руководитель штаба Корниенко. ВИДЕО
это и следовало ожидать от зе-ко-манды)))
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Всё ясно, какие "новые" кадры будут в Раде. И куда только смотрит наш новоизбранный президент? Это точно говорят: - "попал в волчье стадо - по волчьи будешь выть".
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Ну и чем теперь лучше преЗедент Зеленский своих предшественников?!..........☹️
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☹️
У меня по этому поводу есть конкретное определение....., но если напишу - забанят.......😬
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"Днепропетровский блогер и юрист Макс Бужанский уверяет, что «совершенно очевидно, что та страна, которую мы 4 года назад потеряли, была намного ближе к Европе. К современной Европе, ибо то, что мы имеем сейчас, это в лучшем случае Средневековье. Где Петр Алексеевич - Ноттингемский Шериф, а Арсен Борисович - Гай Гизборн. И вершат всё по своему разумению " (с)

Подробнее: http://antifashist.com/item/maks-buzhanskij-my-poluchili-stranu-gde-poroshenko-sherif-nottingemskij-avakov-gaj-gizborn-a-robin-gudov-net-i-v-pomine.html#ixzz5tZoHbPY6
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Зебилоиды,а кто у вас в ЗЕкоманде -Робин Гуд?
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богдан - відніматиме у багатихбідних і роздаватиме біднимбагатим Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 6867
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Вылезла очередная мразь и вещает. Что это за подонок-бужанский? Хотя и так ясно. Козлорылое,ватное существо.
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Та нормально всё. Он, наверное, тоже с медведчуком не разговаривает - поругались из-за политики (как этот мудак в донецкой ога - со своим сепаратным братом) Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 1709
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это пипец на самом деле.... - когда идиот у руля...
Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 1865

Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 4191
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ПЕСик лео ,там ніхто ніколи нічого не перевіряв,тільки вимагали хабарі,так само як і трансбезпека ,керівника якого зеля теж попросив піти ,вам це дико та страшно,коли прикривають корупцію,бо ніде буде харчевацця
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Mikhail Golub‏ @golub 3 ч.3 часа назад
Вчера Зеленский ругал «Арселор Миттал» за экологию в Кривом Роге, сегодня разрешает сливать говно в Одессе. Ведь никто «за два месяца не умрёт» в разгар сезона. При этом это вообще не его полномочия https://www.facebook.com/100002536714771/posts/2296204563807412?s=663406559&sfns=xmo …
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Ти ж знаєш як місцевий,що відбувається з портом в Одессі,про побори екоінспекці\про це багато писали, в раді виступали,але я бачу тобі пайка від соєвих важливіше,своя шкіра ближче ,аби кістку вчасно обгризену кинули
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Стас Домбровский. Одесса

ЗекоМанда и ПОЦ НАРОДА Зеленский

https://www.youtube.com/watch?v=sdn_tlUZz5Y

Вот теперь я точно знаю кто есть кто. Украинцам: Не стыдно признать: - Шо-то я рановато восхитился картавым карликом Владимиром. И вами всеми. 95 квартал Видео восстановил. Все полностью... ДА ПОШЛИ ВЫ НА#УЙ КЛОУНЫ 🤡 Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 5144
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Деньги ж уже уплочены этим холодовым. Как его выгонишь? Остаётся валять дурака,в чем зекоманда паяцев мастера. Как вам "************* новыхлитц", зебилоиды?
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Зараз зебіли розкажуть нам страшну історію про "... А у вашего соевого..." Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 8487
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Но позвольте, а на переговоры с гиви и мотороллами ваапще,
кого петруха напосылал???
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Хватит звездежь кацап, все знают, что это была замануха Меркель по настоятельной блажи *****
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Не, это была замануха Марины.
В бараке Ляшка с Оба...
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Главзебил не виноват. Разве кукла что-то решает за кукольника?
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ну що скажите, пани зебіли? Знов порохоботи винуваті? Так, порохоботи, вони геть тупі, а що зебіли?
Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 3353
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Гиркин -Стрелков:
- По моим данным, наши реальные потери за последние два месяца увеличились в 3−4 раза.И это без бояры.
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И какая в этом заслуга Зеленского? Сеня, я таки догадывался, что вы больны, но что бы так Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 7760
Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 5907
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первое фото слева пугает....
Одержим дьяволом наш злобный карлик....

Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 4467 Львовский метрополитен‏ @natohawks 1 ч.1 час назад
Уберите детей от мониторов.
Гидрант опять обдолбался...

Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 7839
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Зедебіли, для вас це аргумент і далі голосувати За партію "Слуга Народа" (яку вже всі давно прозвали "слуги олігархів")
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Следите за руками - как клоун и его команда сливает Украину!
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Так он такой же.
Ты бы продал свою трехлитровую банку за гривну?
То-то же Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 726.
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Наличие у него виллы - это вообще ни при чем, если только он не госслужащий, который не может позволить купить ее на свою з/п. Кумовство, ну то таке - важна его личность и его позиция, а не личность и позиция кума или кумы. А вот если он преступник, если использует теневые схемы, если связан с мафией - это, конечно, серьезно.
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Клички тоже кумовья с женой Медведчука. Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 427
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У мертвечуковской соски кум патриот Украины? Зебил?
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Ти навіть сам не розумієш на скільки ти правий! Мертвечук - хрещений батько Міші Порошенко.
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а Миша наркоман , как и его отец , это тот .что с веником в жопе лежал .
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знову з серії "а порошенко..." зебіле, а чим тоді ваш зебуїн кращий за порося?
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Зебіл, я десь якимось чином зачепив твою віру в святого Порошенко? Вибач.
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Багато ще наївних душ є, хто вважає, що в політику (до влади) лізуть порядні люди?
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Если вилла не задекларированная , то надо снимать его . Интересено у Мародера и лысой .алупы ( кононенко ) виллы в Марбелье задекларированы . а Грановского в Швейцарии ? ну как же можно на кокаинщика - алкаша ***** гнать , он же бизнесмен , заработал 147 предприятий и заводов .Плюй не плюй , а ***** светит =7 % , Медведчук и ***** расстроены вассалом .
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Юра, нужно писть честно, ты же журналист, а не пропагандист. Жена кандиадта от Слуги явлеется кумой Медведчука. Не путай с Луценко - кумом Порошенко При этом незабывай, что подобное родсвтво нигде не регистрируется даже на заобре. Только у вас на форуме. Что вы будете писать, если Холодов затвтра разведеться?
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тобто якщо дружина - кума, то холодов - медведчуку чужий? нудануда. Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 6222
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ты уверен что можно засталять жен не быть кумой?
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дурнувате, ти саме зрозуміло, що нашкрябало? тобто - холодов свою дружину на ключ запирав і з хати не випускав, а вон з вікна вискочила і до церкви побігла, щоб медведчуку дитину хрестити?
Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 9420
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Заголовок не совпадает с текстом) о разных людях, даже другого пола)
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это стиль Цензора. Главное сенсация, деньги не пахнут.
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цензор давно помойка. одни свидки пэпы. и новости желтые, однобокие.
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те що ти з своїм чоловіком - різні, то твоє особисте горе. А в українців є приказка чоловік і дружина - одна сатанина. Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 5857
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сатана у нас пока одна - порохоботы как ты.
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сатана в нас стараннями таки дебільних виборців, як ти, нині - в кріслі прєзіка.
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удівілі, ***, віллой в Австрії!!! Ну і шо ви нам сдєлайєтє? Ми зараз дорвемось до корита, то і на Марсі вілл настроїм!
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Один мулат триптих запрятал в книги.
Да, контрабанда - это ремесло.
Я пальцы сжал в кармане в виде фиги,
На всякий случай, чтобы пронесло.
...прикольные, эти мои украинцы -- в одной куче говна -- жмэню жемчуга, алмазов и самоцветов, себе на ожерелье роют...*)
-- а надо, просто -- всех снести, отобрать и дорого продать! -- и, ни в коем случае не делить...
Но будут делить... ...не отбирая...*(
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ага по принцмпу дурень думкою багатіє. дурнів в Україні - 73%. Кум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко - Цензор.НЕТ 2145
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у нас 75% журналістів безпринципні люди, а то і відверті негідники - можуть і чесну людину спаплюжити, посміхаючись. Таких, які пробують розібратися взагалі одиниці.
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Купил место. Бабки прищли. Теперь можно и вопросы задавать. Ответы уже все получены. Валютой.
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В Украине, больше всего дурней среди тех, кто на выборы не ходит!
...остальные не в счёт... -- вера, надежда, прикол...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниКум Медведчука Холодов залишається кандидатом у депутати від "Слуги народу", хоча у нього знайшли віллу в Австрії, - керівник штабу Корнієнко. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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