 Над пляжем в Одесі пронісся смерч. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська", відео опублікували в групі "Підслухано в Одесі".

"Він несподівано з'явився на піску, зламав парасольку, викинув у море водні атракціони і попрямував слідом туди ж. Тривало все це близько хвилини, ніхто не постраждав, але багато з переляку попадали на пісок, щоб їх не віднесло", - описують цю подію очевидці .

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