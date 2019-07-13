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Все про:Одеса (1978) смерч (11)

 Над пляжем в Одесі пронісся смерч. ВIДЕО

Небезпечне природне явище налякало відпочивальників на пляжі в Лузанівці в Одесі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думська", відео опублікували в групі "Підслухано в Одесі".

"Він несподівано з'явився на піску, зламав парасольку, викинув у море водні атракціони і попрямував слідом туди ж. Тривало все це близько хвилини, ніхто не постраждав, але багато з переляку попадали на пісок, щоб їх не віднесло", - описують цю подію очевидці .

Дивіться також: "Йо-майо! Тікати треба": через поле на Кіровоградщині пронісся великий смерч. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137327
 
 
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Да, в этом году особенно много природных катастроф в мире,надеюсь Украину они обойдут.
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еще смерч в русру от 24 украинского и мостом с Грузией. Оказывается обзывать ботоксного хорошие манеры нашего времени....
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нехай масковію кляту вихори знищать...
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смерчь это не самое страшное медведчук опасней-ТВАРЬ МЕДЧУКОВСКАЯ ДЕЛАЕШ ТАК КАК КАЦАПЫ ОБСТРЕЛИВАИШ СВОЕ ЧТОБ СКАЗАТЬ КАКИЕ РАДИКАЛЫ И БИНДЕРЫ - уже в топе сейчас на кацапских сайтах пишут что это радикалы не хотят свободу слова боятся правды хахлы, вот выдержка лента сру например-

Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт, пишет «Страна.ua».
Инцидент произошел после 03:00 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие полицейские обнаружили поврежденный фасад здания телеканала и оцепили прилегающую территорию. На месте обстрела был найден тубус гранатомета. Никто не пострадал.
Сейчас полицейские проводят операцию по задержанию стрелка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины («Террористический акт»).
Накануне, 12 июля, сотрудники «112 Украина» обратились в Службу безопасности страны, прокуратуру и дипломатические учреждения с просьбой защитить редакцию от радикалов, запугивающих коллектив.P.S а где б...ть настоящие патриоты нац жены там корчинские правые сектора с с14, нац корпусы, или вам до фени?вы сидели в парке шевченко ночь не спали дежурили чтоб геи не прошли ночь готовили шары с дерьмом а слабо дежурить возле 112 или ньюзван?или закидать говном с этими ж гондонами это сраный канал-вы пришли под канал пару дней назад для галочки постояли пару часов засветились для пиара чтоб оттянуть процент два у патриот сил,(нац корпус видел борды реклама)даючи фору рыгам и слугам уродов, знаючи что не наберут 5 процентов так называемые национ партии и все, выходит у нас нет патриотов за идею
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персонажи, снимающие видео вертикально - должны гореть в аду
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Цензор.НЕТВідеоПодіїНад пляжем в Одесі пронісся смерч. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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