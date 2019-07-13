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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1079) заборгованість (51) Зеленський (2065) Кличко (621) Південмаш (22)

 Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО

Проводячи закупівлі, представники влади мають віддавати перевагу вітчизняному виробнику.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в Дніпрі.

Спілкуючись із працівниками підприємства, глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за трамваї. Володимир Зеленський відразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.

"Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам", - сказав він під час розмови.

"Але головне питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її погасити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас є пріоритетним, ми з вами поспілкуємося окремо", - підкреслив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137321
 
 
 Топ коментарі
 
Ти диви яка хазяйновита дитина, аж сльози течуть.
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Почему он игнорирует убийства наших военных каждый день, как главнокомандующий а лезет в каждую кастрюлю чужой ответственности, как овощ?
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Сьогодні день народження у Олега. Тут посилання,-хто захоче написати слова підтримки ,будь ласка. https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create …

Зеленский призвал мэра Киева Кличко рассчитаться за трамваи с днепровским предприятием "Южмаш" - Цензор.НЕТ 944
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Зато мы делаем ракеты... (с) Вл. Высоцкий
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Здесь он прав, помнится недавно Электрон львовский кинули, отдав предпочтение Pesa
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО
 
 
 
 
 
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