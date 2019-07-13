 Зеленський зателефонував Кличку з "Південмашу": "Вони хотіли б брати участь у тендері". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відвідання ДП "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова" в Дніпрі.

Спілкуючись із працівниками підприємства, глава держави отримав скаргу, що міська влада Києва не розрахувалася за трамваї. Володимир Зеленський відразу зателефонував меру столиці Віталію Кличку.

"Вони виконали замовлення, а грошей люди не отримали. До мене звертаються як до президента, я телефоную вам", - сказав він під час розмови.

"Але головне питання не в цій заборгованості, хоча я прошу вас її погасити, а в тому, що вони хотіли брати участь у тендері, але його кваліфікаційні умови прописали таким чином, що український виробник не може брати в ньому участь. Тобто умови прописані під поставки з-за кордону. Якщо можна, розберіться з питанням фінансів. А щодо того, як використовувати нашого вітчизняного виробника, який для нас є пріоритетним, ми з вами поспілкуємося окремо", - підкреслив президент.

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