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Все про:МВС (1262) вирок (526) Марків (43)

 "Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу. ВIДЕО

МВС України заявило про намір оскаржити вирок італійського суду українському нацгвардійцю Віталію Марківу

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, називаючи вирок італійської феміди ганебним і несправедливим.

"Це відео знято 2 травня 2014 року в Слов'янську. Гвардієць Віталій Марків з першого резервного батальйону, який потім став батальйоном імені генерала Кульчицького, дружньо, без агресії, вільною італійською мовою спілкується з італійськими журналістами. Потім, після того, як його підрозділ разом із десантниками після бою і втрати двох бійців, зайняв висоту над містом, він також підтримував такі контакти по телефону. І прямо радив італійським репортерам не їхати в цей район через активні бойові дії і небезпеку. На жаль, кілька італійських журналістів не лише стали формальними заявниками у цій кримінальній справі, а й активними свідками обвинувачення у суді ... Боротимемося далі", - пише Шевченко в коментарі до відеозапису.

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Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.

Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137247
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто він винен?!винен що захищав Україну,при можливості стати *диванним аналітиком*,вибрав по совісті а не пайку з ольгіно?
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Приперлись итальянские черти в чужую страну,полезли туда,куда никто не звал,а когда их пришили кацапские террористы,то макаронники нашли первого попавшегося "козла отпущения" по наводке свинорусни и впаяли срок. Ну не трэш?
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Эти патриотические рассказы только из нас слезу могут вышибить. Итальянскому суду на них пофиг.

А для суда нужно оплатить услуги хорошей адвокатской фирмы за счет НГУ или государства, а не мямлить про "боротимемося далі". Тут результат нужен, а не сопливая возня. А результата нет.
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Ибо нехрен иметь два гражданства! Особенно если второе запрещено в одной из стран!
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Тобто він винен?!винен що захищав Україну,при можливості стати *диванним аналітиком*,вибрав по совісті а не пайку з ольгіно?
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Тоесть нарушать те же законы Украины уже можно? Мы уже таких "героев" видели. Надю помнишь???
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Ооооо...Надюшу памятаю....я був один з 4-6 людей які тоді ще казали *хрень то все,напару з нею*...тоді це тут було не в тренді й мене банили а коменти терли....
Тільки тут трошки інша ситуація....
Й звичайно закон порушувати не можна,але ми забираєм з дирляндії відвертий непотріб,тоьза война Україна має стояти до переможного кінця....
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Я не говорю что Марков прав или виноват. Я Вам говорю то же самое что и "Чтец" в посте ниже. Будь у него только гражданство Украины ему бы ватно-макаронный суд только бы на хрен соли насыпал!
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членом группы автономных и нерегулярных боевиков» (с)
Так й хочеться передати *вітання* уродам які війну ато назвали...
Ну а про чергу з автомата (1-1,5 км)при приціліній дальності 800м навіть говорити не хочеться...там вже одна адічала з МКС бачила *хунту яка обстрілює мирних підхолуїв адічалих*....
Але в одному Ви справді праві-громадянство італії(((на жаль це дійсно ускладнює роботу нашої сторони
Та в будь-якому випадку-його треба захистити й витягнути...обвинувачення абсурдні,й пох що мусолінщики вернулись до своїх фашитських побратимів з ерефії...українці зробили чи не найбільший внесок в перемогу над такими шакалами....треба відстояти наших захисників
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Увы.
Они уважают только язык силы.
По хорошему надо брать в заложники какого то итальянского гражданина и навешивать убийство Гонгадзе и Кенеди,а потом предлагать обмен.
Но кто это будет делать?
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Андрій Шаман
Шлюхі путінські...треба нах всіх макаронників на території України арештувати й дати пожиттєві за *шпіонаж*...
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків..
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Нет.
Он не виноват.
Но если бы у него было одно гражданство было бы проще его защищать.
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100%! Потому как судить гражданина Украины за войну в Украине итальянский суд бы точно не имел права! Максимум - депортация!
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Нет. Судили бы точно также, разница была бы только в том, что официальная украинская сторона имела бы права голоса в этом деле.
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Звичайно....тут навіть спору не може бути...Ви праві на 100%...
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Сабаков, пожлобился на хорошего адвоката ? "Боротимемося далі", - МВД о приговоре итальянского суда украинскому нацгвардейцу Маркиву - Цензор.НЕТ 1207
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По сути нам ничего не говорят, мьі даже не знаем текста обвинения. Потому с уверенностью сказать нельзя. Может и так.
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А де реакція преЗЕдента?посол італійського федерального округу ерефії вже викликаний *на ковер*?!чи поки що зосередимся на начальниках жеку?!
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а скажите пожалуйста за что? И почему зебил должен реагировать на вынисиние приговора гражданину Италии?
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Яктмінімум тому що,якби не він й не такі як він Зе просто б не став президентом...країни б такої не було....й допоки Марків має громадянство України-він громадянин України
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Так законодательство Украины запрещает двойное гражданство! Я не против того что суд - ган**ы (такой же как и в Украине). Марков, принял мужественное решение пойти защищать Украину сидя в Италии...
Но наличие двойного гражданства... тут очень спорный вопрос.
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Та ні...в Укрвїні виявляється,в порівнянні,навіть печерський суд еталон правосуддя...
Забороняє,але поки що він не позбавлений,значить має українське...значить громадянин України...значить Україна має відстояти його як він відстоював Україну...
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Возможно, но вы не знаете условий получения итальянского гражданства! потому не можете на 100% быть уверены в том что суд был не прав.
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Я й матеріалів справи не бачив...але мінометний прицільний обстріл....це за гранню добра й зла....це як прицільний атомний удар по людині яка здійснює незаконну торгівлюь на ринку
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Та он может даже не от минометного обстрела погиб, ему уже потом "херои днр" в голову осколок молотком вбили для наглядности... Думаю тут истина суд Италии не интересует.
Кстати не исключено что суд Италии дал ему срок не за убийство, а за участие в войне.
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До речі,можливо....
Але,імхо,в будь-якому випадку Україна має вживати рішучиш,дієвих кроків для його *визволення*...
Наші дипломати це можуть й вміють...(доказ- затриманий за *шпіонаж* в Ірані громадянин якого наші дипломати витянули)
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Судебно- медицинский эксперт обычно пишет что стало причиной смерти.
Судя по тому что так называемый суд не может выяснить от пули или снаряда погиб человек там и экспертизы не было.
Не суд,а балаган.
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Уверен рано или поздно его оправдают и освободят. Уж много нестыковок в этом деле. Там их было 30 человек. Можно обвинить всех, почему виноват только он?!
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як би не такі як ти та оті порохняві клімкіни(у клімкіна тесть генерал фсб)-то була повага до України в світі....а так лиш презирство..
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а я думаю если бы не такие зебилы как ты то Украину раком не могли нагнуть 5 лет, а благодаря таким зебилам как ты нагнули за два месяца!
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Як би всі такі були як я,й проголосували за Кошулинського,я б тіки тішився...
А взагалі *радує* що мене тут в порохоботи записали(а самі порохоботи певно самі регочуть наьвсе горло)...
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При получении другого гражданства,украинский паспорт изымается.Человек становится гражданином другой страны.Остальное все подделка гос документов.
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Я б з Вами доволі охоче вступив в дискусію,ала є ЗУ *про громадянство* й є нормативні акти які регламентують як в такому випадку втрачається громадянство,й хто за таку *втрату* відповідальний....дискутувати з діючим законодавством(внезалежності від того чи вонь правильне й справедливе) я не маю на наміру..,Dura lex, sed lex
ТолкованиеПеревод
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По сути обвинения никчемны независимо от того,каой страны он гражданин.
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Некчемны, но теперь у макаронников развязаны руки! Они говорят, - вам какое дело до гражданина Италии?!
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То есть суды у спаггетников-продажное г@вно,типа наших или кацапских. Что и требовалось доказать. Тут лишь можно сыграть на незаконности получения итальянского гражданства по законам Украины и потом послать пастоедов на х@р. И то,если полчится. Итальяшки могут сказать,что по их законам все гуд. В Европейский суд надо пилить.
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Та то и так понятно. Лично мне более интересно, а не вынесли ему приговор как гражданину Италии за участие в конфликте!?
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преЗику некогда, он фекальных и шоколадных чертиков гоняет.

ну, короче, вы поняли - белка на голову упала
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Тут треба ноту МЗС України, а не під носа мямлити "боротимося".
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НОТА МЗС
МЗУ Украины заявляет категорический протест по поводу вынесения судом Италии, гражданину Италии, приговора в 24года тюремного ареста.
........................
Предлагаю так же направить в Китай НОТУ по поводу расстрела корупционеров Китайцами, очень актуально для Украины, кстати!
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А Вас я так розумію нічого не бентежить в рішенні суду?прицільний мінометний обстріл з неіснуючого міномету це *в сам раз*?!
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Какие именно у Вас претензии к суду Италии который судил гражданина Италии???
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не дума... это нам так говорят. Обнародуйте приговор, почему его скрывают?
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ноты не влияют на решения судов, адвокатов нормальных надо было нанять за счет НГУ, а не халтурщиков
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Да, выходит зря засветился. Сам себе срок обеспечил. Надо было молча распинать русскоговорящих младенцев донбасса и торговать рабами.
Неужели он и стрелял из миномета, или просто крайним оказался?
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Приперлись итальянские черти в чужую страну,полезли туда,куда никто не звал,а когда их пришили кацапские террористы,то макаронники нашли первого попавшегося "козла отпущения" по наводке свинорусни и впаяли срок. Ну не трэш?
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Ага,на дипломатичній мові -європейські стандарти
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краще б йому не знати тієї собачої мови
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Но ведь был суд! Вина установлена! В чем дело?!
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і як тепер хлопцям боронити Батьківщину?
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Иметь только гражданство только Украины.

Хотя, скоро и тут начнутся такие суды.
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Меньше на камеру понтоваться! Пришел боронить - борньі, а хочешь стать телезвездой с двойным гражданством ну тут дело такое!
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Просто - Меркантильные итальянцы родственники хотят бабло содрать из-за своих недалеких репортеров
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*** їм а не бабло! Тепер з підарів італійських будемо здирати шкіру! Суки підкацапські!
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А за родичів, які вбивали в часи війни в Україні не пора сплатити?
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Незаконно в складі воєнізованого бандформування проник на територію України і був вбитий при військових діях направлених на знешкодження бандформування до якого входив вбитий "кореспондент".
Чому за стільки років цієї судової справи не було офіційної реакції держави Україна?
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пригнув під колеса поїзда, а винен машиніст
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Та і зараз на разі тільки пук для внутрішнього використання.
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И это все больше напоминает одну соседнюю таежную страну - все громкие заявления только для своих лохов.
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Таких вагон и маленькая тележка.
Миротворец как то даже списки их публиковал.
При игил почему нет акредитованных журналистов?
Какая же это свобода слова тогда?
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Эти патриотические рассказы только из нас слезу могут вышибить. Итальянскому суду на них пофиг.

А для суда нужно оплатить услуги хорошей адвокатской фирмы за счет НГУ или государства, а не мямлить про "боротимемося далі". Тут результат нужен, а не сопливая возня. А результата нет.
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боріться, хай Авакян прихопить з собою пару сотень рюкзаків хабара для італійської феміди. Але ж вони, італійці, в курсі)
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з якого дідька Україна не висуває ноту протесту -Італьяшки взяли баьло у путлєра для залякування інших таких як Марків а ми робим вигляд що нічого нерозуміємо
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Может потому что он гражданин Италии?
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видимо,парень сам подставился,а жаль,а эти журнашлюхи постелились под путлера,не сами естественно,а через суд(((
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А я радію тепер , що макаріннік і москаль здохли. Шкода тільки , що за це хлопець буде сидіти. І взагалі максронніки це одна з найгірших націй не тільки в Європі, а й у всьому світі.
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Побачу БУДЬ-ЯКУ італійську мразоту - буду їбашити прямо в пику!! Підари і кацапські прихвостні, закликаю, хто де стріна італійця - плюньте хоча б в пику, якщо вдарити не дозволить жаль чи ще щось! Краще десь якусь падлу взагалі прикрити - нехай ті суки відчують, як нам! Зло розпирає навіть більше, ніж до кацапів, бо вони просто наші вороги
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хахаха)))) Краще почни с місцевих сєпарів!))))
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Підтримую, але тут їх або нема, або затаїлися. Останній ще 4 роки назад щось пробував пробелькотіти, так йому батько (уже на пенсії, але ***** може виписати конкретної при потребі) дав останнє китайське попередження. Тепер той чєл уже щось тіпа патріота. Просто з кацапами все ясно - у них інтерес просто нас знищити. Або ми їх, або вони нас. Війна. Але макаронники ще гірші наших місцевих гнид. Рім должен бить разрушен!
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Заздрю тобі. Де ти мешкаєш, що їх не видно та не чутно? У нас в Україні останнім часом вони з кожного кута лізуть, як ті кляті зомбі. Вже навіть до влади дісталися.
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Київська, раніше Черкаська а ще раніше Полтавська область. Наше старе козацьке село, навколо теж всі козацькі, крім Ташані. Я не скажу, що люди у нас прямо так усі патріоти, воювали лише четверо. І голосували більшість, як і кругом за Зеленського, по приколу. Є навіть пару десятків, голосувавших за ригів, проте відкрито говорити проти України не насмілюються. Розумієте, у нас до Переяслава 40 км, поліція рідко заїзджає, тож можна дати конкретної ***** всяким любітєлям рузьге міра поки що спокійно.
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Саме так. "голосували більшість, як і кругом за Зеленського, по приколу"
Зараз той самий прикол нам і відгукається. А далі ще буде. Стомимося багнюку ковтати. Отак виявляється просто просрати батьківщину. Проголосував "по приколу" і ти вже не громадянин вільної України, а якийсь там малорос смердючій без роду і племені. А так, звичайно, всі у нас щирі патріоти. Та нажаль, без мізків (((
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Україні тисячі нащадків, яких в часи війни вбили італійські військові фашисти!
Ось і напрямок діяльності інституту памяті!!!!
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Рютте вів перемовини з путіним. Зненацька в Нідерландах виявилися місцеві фашисти які мордували українських бранців в концтаборах.
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Нема кому піднімати це питання,взагалі то Україна найбільше постраждала під час другої світової і можна було вимагати суттєвої компенсації від уряду Італії яка була головним союзником "Третього Рейху" і військові підрозділи яких окуповували терени нашої країни.
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Ось і можливість підняти питання відповідальності італійських окупантів за військові злочини в часи Другої світової.
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З тих аморфних створінь, якими є макаронники, навіть окупанти були недодєлані. Згадують їх як якесь сдадо, котре загнали німці до нас незрозуміло для чого. При відкритому бойовому зіткненні повні нулі, боягузи і неуки. Не хотіли воювати ні За ні Проти Гітлера. Правда повісили уже убитого і нестрашного Мусоліні з жінкою за ноги, а ще умудрилися втратити лінкора і весь екіпаж уже після капітуляції від бувших союзників. Здатні тільки знищувати беззахисних жінок і дітей, або шакалячою кодлою засудити нізащо.
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так,але наша влада на це не піде,а самі італійці певно вважають,що повішанням "дуче" вони спокутували свої гріхи у служінні ідеям фашизму.
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Наша влада піде туди, куди покаже народ.
А, на рахунок італійців, то на фоні цього судилища згадати злочини італійців в Україні не зайве.
Треба згадати про передачу праху італійських окупантів на початку 90-х. від нас чекають доброї волі, а самі як були засранцями, так і залишились.
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Прекрасный подарок Х*йлу от его итальянских бл@дей. Такой нужный этому подонку прецедент. "Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу - Цензор.НЕТ 3844

"Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу - Цензор.НЕТ 2538
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Италия судит своего гражданина, на что может повлиять МВД Украины, тем более что Украина официально не имеет двойного гражданства и МВД не МИД, я не очень понимаю.
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Він громадянин України і проходив військову службу у Нацгвардії яка входить в систему МВС ,Марків підопічний Авакова якого безпідставно засудили за те, що він виконував свій службовий обов`язок.
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Для Италии он НЕ гражданин Украины, для них он только гражданин Италии.
Чтобы голос официальной Украины был вообще услышан правовой системой Италии, сначала нужно заключить международные соглашения о правовом статусе лиц с двумя гражданствами, а так как в Украине отсутствует двойное гражданство, то итальянский суд просто скажет "давай до свидания!" любому официальному лицу Украины, так как это внутренее дело Италии.
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По-моему пора поймать какого-нибудь гражданина Италии, которому можно пришить помощь террористам, осудить пожизненно, а потом предложить поменять его на нашего бойца.
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Плохой выход из ситуации. Подумай еще "Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу - Цензор.НЕТ 9586
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Это явно политическое решение итальянской стороны. Прослеживается связь между недавним визитом Х..ла в Рим и приговором итальянского суда. Такие вопросы решаются на дипломатическом уровне. Сейчас для украинской дипломатии вернуть Маркива на родину - это дело чести. Хотя... какая сейчас в Украине дипломатия? Забудьте. Нет Климкина - нет украинской дипломатии. Аминь.
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И не говорите, такого дипломата как Климкин больше не найти ))
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Маркив своим же языком, себе срок и натрындел, нашел чем хвастаться итальянским журналистам, дебил. Результат предсказуем. Голову надо иногда включать. Языком потрещал, а страдать будет жопа, на ней 24 года на шконке просидит
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Штрих-коди італії починаються з 800-839 вибирайте товари інших країн.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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