 "Боротимемося далі", - МВС про вирок італійського суду українському нацгвардійцю Марківу. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише на своїй сторінці в соцмережі директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, називаючи вирок італійської феміди ганебним і несправедливим.
"Це відео знято 2 травня 2014 року в Слов'янську. Гвардієць Віталій Марків з першого резервного батальйону, який потім став батальйоном імені генерала Кульчицького, дружньо, без агресії, вільною італійською мовою спілкується з італійськими журналістами. Потім, після того, як його підрозділ разом із десантниками після бою і втрати двох бійців, зайняв висоту над містом, він також підтримував такі контакти по телефону. І прямо радив італійським репортерам не їхати в цей район через активні бойові дії і небезпеку. На жаль, кілька італійських журналістів не лише стали формальними заявниками у цій кримінальній справі, а й активними свідками обвинувачення у суді ... Боротимемося далі", - пише Шевченко в коментарі до відеозапису.
Нагадаємо, італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Його засуджено до ув'язнення терміном 24 роки.
Віталій Марків, у якого є громадянство України й Італії, перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території. Прокурори вважають загибель Роккеллі умисним убивством. Захист відкидає ці обвинувачення, наполягаючи на тому, що журналісти були в зоні війни без розпізнавальних знаків і стали жертвами перехресного вогню. Італійська сторона відмовилася від проведення слідчих дій на місці події, а також проігнорувала пропозиції України про створення спільної слідчої групи, озвучені після арешту Марківа.
Тільки тут трошки інша ситуація....
Й звичайно закон порушувати не можна,але ми забираєм з дирляндії відвертий непотріб,тоьза война Україна має стояти до переможного кінця....
https://hromadske.ua/ru/posts/kyller-yly-dobrovolets-pochemu-ukrayntsa-markova-obvyniaiut-v-ubyistve-ytalianskoho-fotokora
Так й хочеться передати *вітання* уродам які війну ато назвали...
Ну а про чергу з автомата (1-1,5 км)при приціліній дальності 800м навіть говорити не хочеться...там вже одна адічала з МКС бачила *хунту яка обстрілює мирних підхолуїв адічалих*....
Але в одному Ви справді праві-громадянство італії(((на жаль це дійсно ускладнює роботу нашої сторони
Та в будь-якому випадку-його треба захистити й витягнути...обвинувачення абсурдні,й пох що мусолінщики вернулись до своїх фашитських побратимів з ерефії...українці зробили чи не найбільший внесок в перемогу над такими шакалами....треба відстояти наших захисників
Они уважают только язык силы.
По хорошему надо брать в заложники какого то итальянского гражданина и навешивать убийство Гонгадзе и Кенеди,а потом предлагать обмен.
Но кто это будет делать?
Шлюхі путінські...треба нах всіх макаронників на території України арештувати й дати пожиттєві за *шпіонаж*...
В цих дегенератів від великих римлян(римської імперії)залишилась тільки звичка колупатись в носі...їх пращури в *трунах перевертаються* дивлячись на продажних нащадків..
Он не виноват.
Но если бы у него было одно гражданство было бы проще его защищать.
Но наличие двойного гражданства... тут очень спорный вопрос.
Забороняє,але поки що він не позбавлений,значить має українське...значить громадянин України...значить Україна має відстояти його як він відстоював Україну...
Кстати не исключено что суд Италии дал ему срок не за убийство, а за участие в войне.
Але,імхо,в будь-якому випадку Україна має вживати рішучиш,дієвих кроків для його *визволення*...
Наші дипломати це можуть й вміють...(доказ- затриманий за *шпіонаж* в Ірані громадянин якого наші дипломати витянули)
Судя по тому что так называемый суд не может выяснить от пули или снаряда погиб человек там и экспертизы не было.
Не суд,а балаган.
А взагалі *радує* що мене тут в порохоботи записали(а самі порохоботи певно самі регочуть наьвсе горло)...
ТолкованиеПеревод
ну, короче, вы поняли - белка на голову упала
МЗУ Украины заявляет категорический протест по поводу вынесения судом Италии, гражданину Италии, приговора в 24года тюремного ареста.
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Предлагаю так же направить в Китай НОТУ по поводу расстрела корупционеров Китайцами, очень актуально для Украины, кстати!
Неужели он и стрелял из миномета, или просто крайним оказался?
Хотя, скоро и тут начнутся такие суды.
Чому за стільки років цієї судової справи не було офіційної реакції держави Україна?
Миротворец как то даже списки их публиковал.
При игил почему нет акредитованных журналистов?
Какая же это свобода слова тогда?
А для суда нужно оплатить услуги хорошей адвокатской фирмы за счет НГУ или государства, а не мямлить про "боротимемося далі". Тут результат нужен, а не сопливая возня. А результата нет.
Зараз той самий прикол нам і відгукається. А далі ще буде. Стомимося багнюку ковтати. Отак виявляється просто просрати батьківщину. Проголосував "по приколу" і ти вже не громадянин вільної України, а якийсь там малорос смердючій без роду і племені. А так, звичайно, всі у нас щирі патріоти. Та нажаль, без мізків (((
Ось і напрямок діяльності інституту памяті!!!!
А, на рахунок італійців, то на фоні цього судилища згадати злочини італійців в Україні не зайве.
Треба згадати про передачу праху італійських окупантів на початку 90-х. від нас чекають доброї волі, а самі як були засранцями, так і залишились.
Чтобы голос официальной Украины был вообще услышан правовой системой Италии, сначала нужно заключить международные соглашения о правовом статусе лиц с двумя гражданствами, а так как в Украине отсутствует двойное гражданство, то итальянский суд просто скажет "давай до свидания!" любому официальному лицу Украины, так как это внутренее дело Италии.