 "Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Санду розповіла, що Молдова свого часу включила в переговори придністровських лідерів, але це не сприяло політичному вирішенню конфлікту між Молдовою і невизнаним Придністров'ям.
"Проблема в тому, що цей "якийсь час" триває вже майже 30 років і не зрозуміло скільки ще триватиме... Ми включили Придністров'я у формат врегулювання - він у нас називається 5+2, але, на жаль, ми не прийшли, не знайшли політичного врегулювання і не зрозуміло, знову ж таки, коли це станеться. Я вважаю, що вам треба шукати ці методи. Я не вважаю, що приклад Придністров'я хороший для вашої ситуації", - сказала Санду.
одни понты... этакий маленький "наполеоновский суслик"...
А були Вінницькі угоди на зразок Мінських і текст там не дуже відрізняється і ініціаторами цих угод як не дивно були порошенко-ющенко.Хоча писались вони звісно під диктовку кремля.Тепер хоч нарешті комусь дійде,що мав на увазі порошенко,продвигаючи свій мирний план та мінські угоди.
съел братаписал винницкие соглашения (схера ли винницкие история умалчивает)?
Завжди.
Згадаймо кілька:
-спротив націоналістів розвитку видобутку українського сланцевого газу;
-лекції Корчинського в 2005 році на озері Селігєр для путінської молоді на тему "Боротьба з кольоровими революціями";
-вибухи гранат в центрі Києва, коло Ради;
і т.д., і т.д., і т.д.
К счастью, народ не позволил загнать себя в стойло и никому не позволит. Зеленский пока делает правильные шаги. Но не дай бог ему споткнуться о казённую монетку и попытаться "поднять бабло", как делали ВСЕ его предшественники...
Для этого нужна не только политическая воля. Похоже, у Зеленского она есть, и есть моральные принципы, ведь он не раз, выбирая между баблом и совестью, выбирал совесть. Его коллеги прекрасно об этом знают, и пока среди них не нашлось ни одного человека, который сказал бы что-либо противоположное.
Но этого мало. Нужна не только личная честность и политическая воля - нужны политическая выносливость и последовательность, твёрдость и принципиальность, полнейшая открытость и демократичность. Кто интересовался развитием, например, Сингапура, этого ранее сверхкоррумпированного и бедного государства, а сейчас сверхразвитого и богатого государства, тот уверен, что и Украина в состоянии пройти этот же путь. Зеленский не просто ДОЛЖЕН опираться на народ - у него просто НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Да, скоро он сможет контролировать центральную власть. Однако надо понимать, что местные общины, как формальные, так и неформальные, почти везде захвачены родственными кланами и мафией. Это всегда культивировалось и поддерживалось коррумпированным центром, ведь опираясь на мафию, рулить легче... И сейчас эти кланы будут саботировать любые реформы, генерировать "голос народа" и подменять его. Команда Зеленского должна придумать, создать и внедрить системный механизм устранения влияния местных кланов и мафии, ведь они будут пожирать любые крохи успехов демократизации. Результатом будет апатия населения и катастрофический реванш - возврат мафии в центральную власть. Это гибель Украины как демократической страны.
Однако если команда Зеленского победит и решит эту - главную, стратегическую проблему - в перспективе это будет победа не только украинской демократии - это будет победа над диктатурой Кремля и подрыв изнутри национал-путинского режима, связавшего колючей проволокой кровавого "русского мира" европейско-азиатские территории, называемые сейчас Россией.
Миссия команды Зеленского - без преувеличения ключевая для освобождения от мафии всего этого колоссального региона.