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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:війна (1621) Молдова (469) Придністров'я (154) Росія (18720) Донбас (12472) Майя Санду (5)

 "Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду заявила, що придністровський формат врегулювання війни на Донбасі буде не ефективним.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, Санду розповіла, що Молдова свого часу включила в переговори придністровських лідерів, але це не сприяло політичному вирішенню конфлікту між Молдовою і невизнаним Придністров'ям.

"Проблема в тому, що цей "якийсь час" триває вже майже 30 років і не зрозуміло скільки ще триватиме... Ми включили Придністров'я у формат врегулювання - він у нас називається 5+2, але, на жаль, ми не прийшли, не знайшли політичного врегулювання і не зрозуміло, знову ж таки, коли це станеться. Я вважаю, що вам треба шукати ці методи. Я не вважаю, що приклад Придністров'я хороший для вашої ситуації", - сказала Санду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова та Україна мають намір спільними зусиллями захистити свої кордони від злочинності й контрабанди, - Санду

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137222
 
   
 Топ коментарі
 
Для того, шоб ми наочно побачили, що буває, коли за стіл до переговорів кличуть маріонеток: нічого не буває, взагалі, вічні гальма поки ініціатору анклаву це вигідно.
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так для того и создавался очаг напряженности,шоб у мацквы был рычаг.и шож они,добровольно рычаг из рук выпустят?задача Украины не стать таким рычагом.
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Молдова взагалі не приклад для України, як і навпаки. Для чого то?
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Молдова взагалі не приклад для України, як і навпаки. Для чого то?
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Для того, шоб ми наочно побачили, що буває, коли за стіл до переговорів кличуть маріонеток: нічого не буває, взагалі, вічні гальма поки ініціатору анклаву це вигідно.
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УЧИСЬ ВОЛЬКА.... хотя где тебе..учиться ни мозгов, ни способноей, ни желания
одни понты... этакий маленький "наполеоновский суслик"...
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не сміши, з того, що ти знайшов - ніякої правди.
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молдаване словно порохоботьі--звуки пукают, но не понимают о чем
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не очень-то и хотелось... раз не нашли
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Кто русский? Ты русский? А что ты тут делаешь тогда?
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А всі мабуть уже забули,хто саме створив анклав під назвою Придністровья.
А були Вінницькі угоди на зразок Мінських і текст там не дуже відрізняється і ініціаторами цих угод як не дивно були порошенко-ющенко.Хоча писались вони звісно під диктовку кремля.Тепер хоч нарешті комусь дійде,що мав на увазі порошенко,продвигаючи свій мирний план та мінські угоди.
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это было когда Порошенко съел своего брата? А потом нашел маленького мальчика в трусиках и распял его?
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и шо? Где там инфа как Порошенко съел брата писал винницкие соглашения (схера ли винницкие история умалчивает)?
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так для того и создавался очаг напряженности,шоб у мацквы был рычаг.и шож они,добровольно рычаг из рук выпустят?задача Украины не стать таким рычагом.
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На жаль, велика провина в створенні ПМР лежить і на українцях, УНА УНСО з кізяками воювало на одному боці.
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Націоналісти, за "дивним збігом обставин", виступаючи нібито проти Кремля, завжди приймали участь у користних для Кремля спецопераціях.
Завжди.
Згадаймо кілька:
-спротив націоналістів розвитку видобутку українського сланцевого газу;
-лекції Корчинського в 2005 році на озері Селігєр для путінської молоді на тему "Боротьба з кольоровими революціями";
-вибухи гранат в центрі Києва, коло Ради;
і т.д., і т.д., і т.д.
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"Приднестровских лидеров"... Нет никаких "приднестровских лилеров", как и лугандонских "лидеров". Есть агенты Кремля, лакеи и марионетки. Они правят калашниковым и штыком, а в качестве платы получают разрешение грабить столько, сколько смогут. Население зомбируется и поголовно страдает психическим "Стокгольмским синдромом заложника". Стокгольмский синдром - психологическое состояние, возникающее при захвате заложников, когда заложники начинают симпатизировать и даже сочувствовать своим захватчикам или отождествлять себя с ними. Что консервирует ситуацию? Её консервирует приход к власти таких персонажей, как плахотнюки, порошенки и проч. Они не желают демократии, открытости, честности, подотчётности властей народу, ведь это мешает грабить страну. Они выстраивают систему власти на примитивном принципе: вот тебе ведомство, министерство, "участок работы" - бери, сколько можно взять, носи наверх, будь лояльным, ну и себе возьми там что-нибудь. Бери, но помни: мало принесёшь, создашь проблемы - и мы объявим тебя коррупционером. Собственно говоря, такие правителями, являясь как бы антагонистами *****, делают практически всё то же самое, что и он. Вплоть до того, что намеренно портятся отношения с соседями. Зачем? Чтобы отвлечь активную часть населения от себя любимых и своего воровства. Да, ***** пошло дальше, затеяв войны, потому что у него слишком контрастные проблемы - богатейшие недра и нищающее население. Ну а в Украине, Молдове и т.д. олигархи таких ресурсов не имели, поэтому пытались отвлечь людей иными средствами...

К счастью, народ не позволил загнать себя в стойло и никому не позволит. Зеленский пока делает правильные шаги. Но не дай бог ему споткнуться о казённую монетку и попытаться "поднять бабло", как делали ВСЕ его предшественники...
Для этого нужна не только политическая воля. Похоже, у Зеленского она есть, и есть моральные принципы, ведь он не раз, выбирая между баблом и совестью, выбирал совесть. Его коллеги прекрасно об этом знают, и пока среди них не нашлось ни одного человека, который сказал бы что-либо противоположное.
Но этого мало. Нужна не только личная честность и политическая воля - нужны политическая выносливость и последовательность, твёрдость и принципиальность, полнейшая открытость и демократичность. Кто интересовался развитием, например, Сингапура, этого ранее сверхкоррумпированного и бедного государства, а сейчас сверхразвитого и богатого государства, тот уверен, что и Украина в состоянии пройти этот же путь. Зеленский не просто ДОЛЖЕН опираться на народ - у него просто НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ. Да, скоро он сможет контролировать центральную власть. Однако надо понимать, что местные общины, как формальные, так и неформальные, почти везде захвачены родственными кланами и мафией. Это всегда культивировалось и поддерживалось коррумпированным центром, ведь опираясь на мафию, рулить легче... И сейчас эти кланы будут саботировать любые реформы, генерировать "голос народа" и подменять его. Команда Зеленского должна придумать, создать и внедрить системный механизм устранения влияния местных кланов и мафии, ведь они будут пожирать любые крохи успехов демократизации. Результатом будет апатия населения и катастрофический реванш - возврат мафии в центральную власть. Это гибель Украины как демократической страны.
Однако если команда Зеленского победит и решит эту - главную, стратегическую проблему - в перспективе это будет победа не только украинской демократии - это будет победа над диктатурой Кремля и подрыв изнутри национал-путинского режима, связавшего колючей проволокой кровавого "русского мира" европейско-азиатские территории, называемые сейчас Россией.
Миссия команды Зеленского - без преувеличения ключевая для освобождения от мафии всего этого колоссального региона.
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Я себе только представил,как сейчас Коломойский возьмется за коррупцию,-и аж мурашки по коже побежали...
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Ми включили Придністров'я у формат врегулювання, але не знайшли політичного рішення. Наш приклад не дуже хороший", - прем'єр Молдови Санду про Донбас. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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