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 Політика України
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Все про:ВР (5148) парламент (310) Парубій (1140) сесія (44)

 Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання. ВIДЕО

Глава Верховної Ради Андрій Парубій закрив останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Парубій оголосив, що остання сесія Верховної Ради VIII скликання закривається 19 липня. За його словами, на наступному тижні, з 15 по 19 липня, депутати ще мають працювати в комітетах, комісіях і фракціях.

"Десята сесія Верховної Ради України VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання оголошую закритим", - сказав спікер.

Під час закриття сесії в сесійній залі парламенту були також присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.

Після оголошення про закриття сесії в залі прозвучав Гімн України. Також депутати зробили групове фото біля президії та трибуни парламенту.

Як зазначає видання, під час закриття сесії в сесійній залі перебувало візуально менше ніж 100 депутатів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137190
 
   
 Топ коментарі
 
Парубий- отдай служебные машины, охрану- сядь на общественный транспорт, выйди к людям и посмотри как они живут и вспомни о законах , принятых для людей за 5 лет
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Спасибо Андрюха за все. Ты был хорошим спикером!!!
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В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫЕ ЛЮДИ!!!



А СТАРЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН УЙТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!!!


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Все, тепер нешановний та каламутний пан Парубій опиниться у жопі... Нехай живе спогадами, яким "крутим та ефективним" Головою ВРУ він був... ))
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Вот и хорошо. Следущая может закончить еще лучше. Караул устал.......
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Для того, чтобы определить любое союытие, нужно задать один вопрос А зачем ? Зачем русским эта головная боль ?
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Думаю, що наступну Верховну Раду будуть вішати. Толерантності вже не буде.
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Молодці, хлопці! Ви кращий парламент за всі часи!!! Слава Україні!
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Спасибо Андрюха за все. Ты был хорошим спикером!!!
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может быть, но хороший президент зеленский, тут не смеяться, тут плакать нужно...
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После отставки на радио диктором пойдёт. Вот аудитория обхохочется!
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На Рошен. Пресс-секретарем
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спикером палаты 6))))) со справкой из дурки))
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А у нас страна эта та самая палата номер 6. Где за кокоинозависимого клована проглосовало 73 % зебилов. А по Чехову для них должно быть ружье, которое сами знаете что)))
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Дійсно, палата. Так обсирати головного коменданта Майдану Гідності може лише дурка. Зебільно-ватна дурка. А їх, справді, аж 73%.
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Простому народу недостаёт общения,только в дни выборов можно вот так собраться, а на росии все общинами собираются у телевизора,а после того как Боярка прошибёт ,кидаются друг на друга и доказывают кто больше любит кремлёвского Фюрера ,а узкоглазые россияне белых хохлами называют и поют на всю округу частушки Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання - Цензор.НЕТ 6849
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Военная диктатура спасёт. Чан-Кай-Ши нужен.
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У найскладніші дні лютого 2014-го "головний комендант Майдану" обісрався, чи це вже забулося???
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саме так брехали кацапские сми.. Зебилы такие легкодоступные... для приема - в любых позах и в любом направлении))
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Спасібо Андрюха. Ти бил хорошим клоуном. Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання - Цензор.НЕТ 6216
А якщо відверто-то НАРЕШТІ....
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Парубію РЕСПЕКТ !
Як тут палали сраки ********** !
Та й зараз будемо бачити тут заграву !

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Самая прикукуренная рада наконец закончилась.... Слава Богу!
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Парубий- отдай служебные машины, охрану- сядь на общественный транспорт, выйди к людям и посмотри как они живут и вспомни о законах , принятых для людей за 5 лет
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Забоится, что будут сильно благодарить.
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можно узнать причину такой неприязни к Парубию?
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какие -то пупкины пишут о неприязни к Парубию..кацапская сволота поналезла!
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В НОВОМ ПАРЛАМЕНТЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫЕ ЛЮДИ!!!



А СТАРЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН УЙТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!!!


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не на свалку, а на нары!!
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шо, валера, всех на нары? и тех кро бюджет дерибанил, и тех кто реформы проводил, и тех кто рашу звал ввести, и тех кто с этой рашей воевал? откуда такой радикализм? в отпуск хочешь?
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Це не кінець. Далі новий прокурор і суди.
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До свиданья, наш сказочный спииикер,
Возвращайся в свой скааааазочный лес
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Шкода,що тепер не буде звідки брати матеріал для кварталу 95. Парубій вицібушував такі перли,що другого такого клоуна більше не знайдеш. Але з іншої сторони-пішов він нах. разом з будкобулуватєльом.
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Единственная была про-украинская власть с 1991 года - это последние пять лет.
Жаль что нормальная работа парламента закончилась. Скоро и в Раде, как сейчас на Банковой, кокаинисты начнут по крышам лазать.
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Ну конечно кому как ни вам россиянам лучше знать какая власть в Украине лучшая 😁😁
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ну теперь ждем новые зеленые лица зельцмана
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у меня всего один вопрос к электорату Зеленского - когда? когда конкретно вы ждете улучшений? месяц, пол-года, год? когда?
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а им пофиг.. они же "ждут". Пока зомбоящик будет орать про "злочину владу попередников" - зебилы будут давиться ожиданиями и знать. что "вокруг агенты госдепа и Пороха мешают вове!"
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Теперя шоб ворье не поразбегалося во все стороны!!!
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вот и все прошло - грустит козявка,
счастья в жизни нет, осталась только справка Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання - Цензор.НЕТ 535
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У Логопеда дембель. Оратор отмучился.
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Парубий конечно хороший дядя... но спикером лучше выбрать того у кого нет проблем с речью)
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Тепер Юзік буде "деригувати" , а ЗЕ на піаніно грати.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниПарубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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