 Парубій закрив останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Парубій оголосив, що остання сесія Верховної Ради VIII скликання закривається 19 липня. За його словами, на наступному тижні, з 15 по 19 липня, депутати ще мають працювати в комітетах, комісіях і фракціях.
"Десята сесія Верховної Ради України VIII скликання завершить свою роботу 19 липня 2019 року. А останнє пленарне засідання десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання оголошую закритим", - сказав спікер.
Під час закриття сесії в сесійній залі парламенту були також присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом.
Після оголошення про закриття сесії в залі прозвучав Гімн України. Також депутати зробили групове фото біля президії та трибуни парламенту.
Як зазначає видання, під час закриття сесії в сесійній залі перебувало візуально менше ніж 100 депутатів.
А якщо відверто-то НАРЕШТІ....
Як тут палали сраки ********** !
Та й зараз будемо бачити тут заграву !
А СТАРЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДОЛЖЕН УЙТИ НА СВАЛКУ ИСТОРИИ!!!
Возвращайся в свой скааааазочный лес
Жаль что нормальная работа парламента закончилась. Скоро и в Раде, как сейчас на Банковой, кокаинисты начнут по крышам лазать.
счастья в жизни нет, осталась только справка