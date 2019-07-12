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Все про:Зеленський (2045) Лукашенко (361)

 "Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками. ВIДЕО

Під час своїх перших публічних заходів на посаді президента України Володимир Зеленський критично та емоційно висловлювався щодо підлеглих. Майже як Олександр Лукашенко.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, схожість стилю спілкування відзначили журналісти "Радыё Свабода" й опублікували відеозапис з уривками зустрічей Зеленського та Лукашенка із чиновниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зеленського дубасити почали - актор, актор. А що, актор не може бути президентом? - Лукашенко. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137167
 
   
 Топ коментарі
 
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Я вже десь розповідав - наприкінці травня я таки відсмалив давно запланований невеличкий перформанс. У нас на роботі тоді засмітилася каналізація, і поки чистили, доводилося ходити у сусідню будівлю. А в них не так по-європейськи, як у нас: там класична совкова писюганщина, і головне - оті зкріпні бачки під самою стелею, з ланцюжками для змиву.
Зайшов, а там вже дзюрять двоє наших колег (а чуваки у нас в темі).
Я артистично звертаюся до змивного бачка: "О! Олька Скабєєва... Привіт. А ти що тут робиш?"
...Пару секунд тиші - і кінський іржач "Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками - Цензор.НЕТ 7061
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Лукашенко был политруком в погранвойсках...
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нават калі галаву адрэзаць і кол у сэрца ўбіць))))
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Это вы спутали, у взяточника три дня руки шевелятся(может еще у депутата).
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Люди малого зросту мають комплекс Напольйона.
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Вони не варті навіть нігтя великого Бонапарта.
То був справжній GOD OF WAR, а не якийсь мікропеніс.
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Вони вважають себе такими. Невже не ясно?
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То ясна річ - комплекси і жага їхньої компенсації. В психологію трохи можу )))
Я про об'єктивну сторону: порівнювати Зе (або Моржову Хмизду) з Наполеоном - це як, наприклад, якогось банального бандитського авторитета порівняти з Чингіз-Ханом, Аттілою або конунгом Еріком Торвальдсоном - лише на тій підставі, що усі вони вбивали, грабували коровани та ґвалтували гусей.
Або гротескно перекачаного стероїдного бодібілдера порівняти з Аполлоном.
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Ти краще з кимось порівняй отой мішок чи то з соєвим шоколадом, чи то ще з чимось коричневим . Якщо знайдеш з ким.
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Гуглимо - Іван Мазепа.
Якщо не в курсі, теж був неоднозначний персонаж.

Мазепа был гетманом в течение почти 21 года, и все эти годы его политика, собственно, ничем не отличалась от традиционной политики левобережных гетманов. С еще большей последовательностью, чем его предшественники, он укреплял положение старшины, раздав ей более тысячи земельных наделов. В еще большей степени, чем у предшественников, у нового гетмана был развит «хватательный рефлекс». Благодаря щедрым дарам царей и неустанной заботе о собственном благе Мазепа стал обладателем около 20 тыс. поместий, т. е. одним из богатейших людей в Европе. При этом, как и большинство таких людей, он был интеллектуал и меценат, жертвовавший весомую часть своих богатств на нужды культуры и церкви.
Ревностный поборник православия, Мазепа по всей Гетманщине построил множество храмов, выдержанных в том витиеватом стиле, который иногда называют казацким, или мазепинским, барокко. На его же средства были возведены новые корпуса Киевской академии, а количество ее студентов достигло при нем 2 тыс. Кроме того, он основал много новых школ и типографий, «дабы украинское юношество в полную меру своих возможностей пользовалось благами просвещения». Недаром киевские «спудеї» (студенты) и духовенство слагали в его честь восторженные панегирики.Что же до простых крестьян и казацкой черни, то они вряд ли смогли бы делать что-либо подобное - даже если бы знали латынь.

Але пам'ятаємо ми його не за це. В історію його ім'я вписане за його рішучу спробу розрубати щупальця московського монстра.
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ЗЕ просто обычное чмо!)
И Наполеон тут не при чем!!!
Рост Бонапарда был 1м74см. Он был выше среднего роста!!!)))
Легенду о малом росте ему склепали англичане...
+его постоянно сопровождали гренадеры рост которых был за 1м80см. И на их фоне он выглядел помельче...
Учите историю. И не несите х.ю.. как ЗЕбоба)))
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Уточнение - 170 см и для того времени, действительно не был низкорослым.
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Какие 174?! Сантиметров на 20 меньше. В те времена 174 см - это нормальный рост.
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Нет. Это люди высокого роста слишком высокого мнения о своих сантиметрах. И завидуют невысоким когда те добиваются успехов. Это какая то школьная психология еще....где среди пацанов чем выше и физически сильнее тем круче. В мире взрослых все иначе и на сантиметры всем начхать, Чингисхан и Махно вообще были 150+. А Зеля просто необразованый ватник и хамло. Рост тут не причем. Скорее причина в том что выступать с юности шутом кривляясь перед пьяными бизнесменами это неслабый такой удар по психике и самооценке, теперь он дорвался до власти и подсознание тянет его Мстить и самоутверждаться. Но так как Своих олигархов приведших его ко власти он трогать не может и боится то вся злоба его концентрируется в данный момент на Порохе и его команде.
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"По мнению некоторых исследователей, люди с комплексом Наполеона крайне амбициозны, стремятся иметь большой офис, большую квартиру, большую машину и даже жить на этаже повыше, также такие люди более склонны к агрессии и тирании."
https://pikabu.ru/story/mif_o_roste_napoleona_5530518
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Какой, какой команде? Впрочем, какой поп, такой и приход. Что "командир", что "команда ПЕС", что подтявкиватели - примитивное, тупое сообщество.
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Я смотрю это видео и понимаю что на не совсем умных оно произведет впечатление. Они даже поверят. Но разница в том что опять не "алё" -слова и действия. Есть простой показатель - если я иду по улице и полиция остановила быдло которое курит идёт и влупила штраф евро тысячи две. - я понимаю что реально что то меняется. Когда полиция та же подъехала к авто стоимостью несколько лимонов которе стоит на тротуаре и сразу забирает эвакуатором а не пускает сопли когда их граждане за шиворот притащили . И когда выскочило заворованное быдло и начало хамить - двое полицейских молча вытащили дубиналы и *********** так что бы срал болтами..( обычная практика самых развитых стран) - я понимаю что в этой стране что то меняется.. Когда из страны бегут коломойманы ,хернеСЦЫ . поросятины, мамэды и их ************* и подельники и их ловят на границе и раздевают до трусов финансово, через следствие и суды конечно - я понимаю что Зеленский - президент. И тогда он немедленно станет моим президентом. и если от меня нужна будет помощь - и помогать буду сколько нужно будет - год - два- пять..Пока страна не станет страной. Потому что не для себя...для детей.. Пока я вижу только болтовню, вижу как рыги в жопе подминают под себя власть создавая ситуацию третьего Майдана, ( или кто то думает что сотни тысяч непримиримых не начнут их ******* рано или поздно?) Я вижу как в кормушку лезут все приближённые зе ,какие то камерные петухи, уголовники, мошенники , просто какие то тупые и недоделанные . И поэтому "бла бла бла .." ( проверьте ) останется тем что есть сейчас.. Через 100 дней и через 1825 дней. Разница в том что было и будет - окрудающее Зе быдло обогатится за 5 лет за наш счет , при этом есть опасность потери всех ценностей Майдана и этой войны которую нас заставили вести и за ценности уже стОящие нам непомерно просто.. Объясняю одним примером:
Пиночет ПОДНЯЛ ситуацию в Чили до контролируемой - ЗА 2 НЕДЕЛИ. Ещё через 1,5 года страна стала в разы успешнее. Пошли иностранцы с деньгами. Внимание : не чисто выворачивал ворам и их выводкам руки и карманы..а возврашал в бюджет ворованное через пулемёты на Сантьяго Де Чили .В БЮДЖЕТ ! Не себе! Ушёл Пиночет - пришла Параша и власть взяли правдами и неправдами снова те же ******** что до того. Ничего не напоминает?? Где снова Чили ? - В жопе!.
То есть - тот кто заявляет об изменениях - либо делает их сразу - либо не делает никогда. А играется в национальную украинскую игру " я вас ***** языком и новыми пиар-придумками в стиле " только ******* и красть"" А потому - не клоун Зе здесь способен навести порядок (вы смеетесь что ли..??) а мятежный генерал , помешанный на честолюбии с целью что бы его именем назвали улицу или площадь и будущие поколения никогда не рушили его памятник. И из благолдарности а не из страха перед диктаторской машиной. И за ним должна быть армия. способная дать ***** личной армии вонючего хача ( криминальной насквозь) и личным армиям воров. Иначе не будет ничего. А теперь проверяйте это временем..Если у вас его много..
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пищать порохоботи, ім більш до вподоби толерантність питра--до своїх любих друзів. крадіть, а я прикрию.
чиновників треба драти жорстко. а бо працюй--або в рошен.
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Надо делать как Пеця делал- на устах только слова "Зрада"," 5 колона кремля"- одной рукой с ними воюю, другой с ними торгую, а по ночам конфетки леплю, нравятся ведь они в масковии..
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Є одна різниця в ним суттєва. Одне діло коли батько (шановна людина) на тебе кричить а інша коли .... (не знаю як назвати) на тебе тявкає.
Я не хочу ні чиї почуття образити, але робіть висновки, один слуга до вас звертається "шановний" а інший слуга "слиш чувирло, ти хто такий".
Відразу відповім на деякі повідомлення, що вони заслужили вони крадії. Бабуся у під'їзду сказала що ви наркоман.
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Зеленський говори літературною державною українською мовою! А не суржиком аля азіров. Інакше ти не президент України. І ще одне, то коли там Квартал запустить пародії на тебе? Казали що вже відібрали людину на цю роль. Бо вже пора! Матеріалу ти вже видав придостатьньо. Давай посміємося....
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"Щоб усі боялись, щоб не насміхались". (м/ф Капитошка).. Капиташка)
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Ничего нового!При советах начальники всех рангов только и занимались распеканием и кошмариванием подчинённых...ведь легче было найти "виновного"-чем помочь в решении проблемы!!!!!
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"Амаль як Лукашэнка" он будет когда лет 20 бессменно отпрезиденствует(что в Украине не возможно в отличие от бульбастана и рашки), а пока бульбашам-эмигрантам из радио недосвобода лучше помалкивать.
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Оскорбление соседей - это признак МОСКАЛЯ или хохла из малороссии, но не украинца... Когда АГЛ выбирали, то такие же ВУМНЫЕ тоже считали, это не надолго... Вас обдурили и вы выбрали даже не диктатора Лукашенко, а НИЧТОЖЕСТВО, пустую конфетную бумажку... Гордитесь... Толи ещё будет...
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Ти *********** прихвостень зайшов на український сайт ганьбить наш народ і нашого президента? Тобі у тайгу до ***** там у красной звезде можеш розказувати як ви продажні потвори лижете дупу ***** і 30років поспіль обираєте головою свого стада свинопаса. за погрєбрик потвора.
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Не обращайте внимания на Виктор Ли e7bd7ce9, это, скорее всего, лугандонец, который имитирует патриота.
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Подумай (як що є чим) хто ти,якщо він клован. Його обрали 73%народу України а за тебе жодна дворняга не проголосувала б.Тож ти навіть не клован, а бруд під нігтем.
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73 його не обирали, там максимум 30 які за нього голосували. Інші були проти пороха за зе як за менше зло. Так що смокчи струк лушпайка.
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За тебе чомусь і проти пороха ніхто не проголосував,бо ти навіть не ніхто.
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Быдломасе нравиться когда хозяин строит "хорошого управленца" и разговаривает на фене. Тогда они чувствуют себя лучше так как кумир такой как они
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Мочилово в сортире не начнёт. бо кишка тонка.а побздеть перед выборами с удовольствием. в уши зебилоидам!
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Молодец Зеленский, люди схвалюють, такой и должен быть президент, как Лукашенко.
Пора уже почистить этот евросвинарник, а то бандит на бандите сидит, бандитом погоняет и так почти 30 лет.
А евроценности уже люди поняли что собой представляют, это неприкосновенность, беспредел и бескарность.
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Даёшь диктатуру! В Северную Корею перебраться не желаете?
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Розступися, бидло - "слуга народу" їде!

У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять.
Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов.
В.Дмитрук
видео - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=40472
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Вже с Лукой параллели проводят.Бомбят Зелю не подецки.Всерьёз за него взялись "Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками - Цензор.НЕТ 1043
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Молодец, Зеленский. Посмотрим, что будет дальше.
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Тому що це спектакль для дурного електорату. На жаль, у нас теж чимало дурнів, які серйозно це сприймають. Недарма серед українців саме Лукашенко найбільш популярний зарубіжний політик. Ідіоти, яким подобаються популісти - це діагноз
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Ох и раскудахтались порохососы! И где ж ви никчемы увидели диктатуру? Или популизм? Президент попросил на выход с вещами ворьё и бандюков, которые задолбали не его лично а весь народ. Или вы не согласны, кликуши? Это всё были славные, честные, трудолюбивые ребята?
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Но зробило набагато щасливішими та богатими людей. Це факт. Навіть наш грошовий люд їде у Білорусь на лікування. адже там медицина уже давно вийшла на рівень європейських стандартів. включно по проведенню найскладніших хірургічних операцій. А для білорусів--- усе безоплатно. Це тоже факт.
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"Киса, побольше цинизма, людям єто нравится" (с) Остап Бендер
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Представьте, нравится! Это во сто крат лучше, чем милостивое поглаживание по головке ворья, регулярно пополняющего наличкой карманы "хозяина".
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Была бы справедливость и порядок. Как в Беларуси. Там люди живут в достатке, уверенности в завтрашнем дне и под защитой государства. Они довольны своим президентом. Нам бы такого.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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