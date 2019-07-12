 "Амаль як Лукашэнка", - білоруські журналісти про перші публічні розмови Зеленського з українськими чиновниками. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, схожість стилю спілкування відзначили журналісти "Радыё Свабода" й опублікували відеозапис з уривками зустрічей Зеленського та Лукашенка із чиновниками.
12563 159
Подивимося хоча б на перші кроки, - Путін про перемогу Зеленського
"З великим бізнесом не спілкуються, як із колгоспом", - Коломойський про ідею Зеленського зустрітися з представниками бізнесу. ВIДЕО
СБУ проводить обшуки у Бережної у справі про сприяння спецслужбам РФ: "Одна з фігурантів справи систематично відвідує Росію, де зустрічається з колишніми українськими чиновниками"
Перші укази Зеленського з кадрових питань можуть з'явитися сьогодні ввечері, - Богдан
Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров
+32
Зеленофобию затеваете?
Зайшов, а там вже дзюрять двоє наших колег (а чуваки у нас в темі).
Я артистично звертаюся до змивного бачка: "О! Олька Скабєєва... Привіт. А ти що тут робиш?"
...Пару секунд тиші - і кінський іржач
То був справжній GOD OF WAR, а не якийсь мікропеніс.
Я про об'єктивну сторону: порівнювати Зе (або Моржову Хмизду) з Наполеоном - це як, наприклад, якогось банального бандитського авторитета порівняти з Чингіз-Ханом, Аттілою або конунгом Еріком Торвальдсоном - лише на тій підставі, що усі вони вбивали, грабували
корованита ґвалтували гусей.
Або гротескно перекачаного стероїдного бодібілдера порівняти з Аполлоном.
Якщо не в курсі, теж був неоднозначний персонаж.
Мазепа был гетманом в течение почти 21 года, и все эти годы его политика, собственно, ничем не отличалась от традиционной политики левобережных гетманов. С еще большей последовательностью, чем его предшественники, он укреплял положение старшины, раздав ей более тысячи земельных наделов. В еще большей степени, чем у предшественников, у нового гетмана был развит «хватательный рефлекс». Благодаря щедрым дарам царей и неустанной заботе о собственном благе Мазепа стал обладателем около 20 тыс. поместий, т. е. одним из богатейших людей в Европе. При этом, как и большинство таких людей, он был интеллектуал и меценат, жертвовавший весомую часть своих богатств на нужды культуры и церкви.
Ревностный поборник православия, Мазепа по всей Гетманщине построил множество храмов, выдержанных в том витиеватом стиле, который иногда называют казацким, или мазепинским, барокко. На его же средства были возведены новые корпуса Киевской академии, а количество ее студентов достигло при нем 2 тыс. Кроме того, он основал много новых школ и типографий, «дабы украинское юношество в полную меру своих возможностей пользовалось благами просвещения». Недаром киевские «спудеї» (студенты) и духовенство слагали в его честь восторженные панегирики.Что же до простых крестьян и казацкой черни, то они вряд ли смогли бы делать что-либо подобное - даже если бы знали латынь.
Але пам'ятаємо ми його не за це. В історію його ім'я вписане за його рішучу спробу розрубати щупальця московського монстра.
И Наполеон тут не при чем!!!
Рост Бонапарда был 1м74см. Он был выше среднего роста!!!)))
Легенду о малом росте ему склепали англичане...
+его постоянно сопровождали гренадеры рост которых был за 1м80см. И на их фоне он выглядел помельче...
Учите историю. И не несите х.ю.. как ЗЕбоба)))
https://pikabu.ru/story/mif_o_roste_napoleona_5530518
Пиночет ПОДНЯЛ ситуацию в Чили до контролируемой - ЗА 2 НЕДЕЛИ. Ещё через 1,5 года страна стала в разы успешнее. Пошли иностранцы с деньгами. Внимание : не чисто выворачивал ворам и их выводкам руки и карманы..а возврашал в бюджет ворованное через пулемёты на Сантьяго Де Чили .В БЮДЖЕТ ! Не себе! Ушёл Пиночет - пришла Параша и власть взяли правдами и неправдами снова те же ******** что до того. Ничего не напоминает?? Где снова Чили ? - В жопе!.
То есть - тот кто заявляет об изменениях - либо делает их сразу - либо не делает никогда. А играется в национальную украинскую игру " я вас ***** языком и новыми пиар-придумками в стиле " только ******* и красть"" А потому - не клоун Зе здесь способен навести порядок (вы смеетесь что ли..??) а мятежный генерал , помешанный на честолюбии с целью что бы его именем назвали улицу или площадь и будущие поколения никогда не рушили его памятник. И из благолдарности а не из страха перед диктаторской машиной. И за ним должна быть армия. способная дать ***** личной армии вонючего хача ( криминальной насквозь) и личным армиям воров. Иначе не будет ничего. А теперь проверяйте это временем..Если у вас его много..
чиновників треба драти жорстко. а бо працюй--або в рошен.
Я не хочу ні чиї почуття образити, але робіть висновки, один слуга до вас звертається "шановний" а інший слуга "слиш чувирло, ти хто такий".
Відразу відповім на деякі повідомлення, що вони заслужили вони крадії. Бабуся у під'їзду сказала що ви наркоман.
Пора уже почистить этот евросвинарник, а то бандит на бандите сидит, бандитом погоняет и так почти 30 лет.
А евроценности уже люди поняли что собой представляют, это неприкосновенность, беспредел и бескарность.
У Києві, на Позняках, для кортежу Зеленського заблокували дорогу.
Обурені водії сигналять.
Янукович 2.0. Скоро буде тікати в Ростов.
В.Дмитрук
видео - https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=40472