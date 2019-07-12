 "Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших "організмів"", - бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережі користувач Dmitriy Müller і публікує відеозапис.

"Під час скоординованої роботи було знищено 1 САУ 2С1 "Гвоздика", пошкоджено кілька одиниць бойової техніки та не найрозумніших "організмів". Результат: "Караван-300" іде на Схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту", - пише автор у коментарі до запису.

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