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 Політика України, Суспільство
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 "Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших "організмів"", - бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО безпілотника

Українські бійці здійснили успішну атаку, знищивши артилерійську групу російських окупантів поблизу селища Водяне.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережі користувач Dmitriy Müller і публікує відеозапис.

"Під час скоординованої роботи було знищено 1 САУ 2С1 "Гвоздика", пошкоджено кілька одиниць бойової техніки та не найрозумніших "організмів". Результат: "Караван-300" іде на Схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту", - пише автор у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 54-ї механізованої бригади знищили позицію окупантів і ліквідували російського терориста. ВІДЕО безпілотника

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137129
 
   
 Топ коментарі
 
В пекло відправили свинособак
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где визг о том что президент запретил стрелять?
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Були б ракети із самонаведенням результат був би кращим. Сподіваюсь згодом будуть. А так із захопленням дивлюсь на професійну роботу наших військових. Краще за будь - який серіал. Слава ВСУ ! Слава нашим артилеристам !
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где визг о том что президент запретил стрелять?
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я не зрадствую от всего что можно притянуть за уши =)
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Якби були на озброєнні ударні БПЛА, вся техніка ворога була б знищена миттєво ще на марші до вогневих позицій! Нам потрібні війська БПЛА які будуть постійно тримати в повітрі сотні розвідувальних та ударних дронів, якими можна знищувати терористів в будь який час і в будь якому місці.
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Угу, а ПЗРК типа Иглы или более мощных Стрел, Тор у сепаров типа нет? Как показал опыт с Ираном даже глобал хоуку опасно летать в зоне действия стареньких С-200.
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ПЗРК не може збити БПЛА, бо в БПЛА немає теплового випромінювання на яке наводиться головка самонаведення ракети ПЗРК! ПЗРК це примітивна ракета, яка наводиться на тепловий слід двигунів літака, а якщо немає потужних реактивних двигунів, то ПЗРК не бачить ціль в повітрі! Немає чим збивати невеликі ударні та розвідувальні БПЛА, навіть якщо їх побачать на радарах ППО ворога!
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Ну то хай стріляють ракетами по декілька десятків тисяч доларів по дронам вартістю пару-трійку тисяч. Російський бюджет буде у захваті!
Був на Sea Breeze - американці дістають з кармана складений дрон, розміром з мобільну рацію. Сподіваюсь - в нас тоже скоро так буде, що на роту буде пара-трійка дронів!
Бійцям слава, і слава Україні!
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Да не в ударе он а в говне,свинособака
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Расскажи это родственникам двух парней из "Азова"...
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На войне гибнут люди. И наши защитники, к сожалению, тоже.
Но не нужно спекулировать на этих смертях.
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При пети он об этом и не говорил. Паразитирует на страданиях несчастных.
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язык петекантропов конечно убогий.
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Так ты при пете не стеснялся паразитировать, а теперь почему язык в жопу засунул? Думаешь цены на отопление или свет упадут?
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Странно, что зебилы, включая тебя, 5 лет только тем и занимались, что спекулировали погибшими и перепевали кацапские вбросы.

И тут вдруг стало некомильфо тыкать вашему ЗЕ убитых его дибильными решениями бойцов ВСУ.
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Ты на столько тупое и упоротое и на столько не воспринимаешь информацию, а тупо шпаришь по методичке, что мне даже лень пояснять тебе в очередной раз что-либо и развенчивать в очередной раз твою брехню - все равно не дойдет.
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что рассказать?
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Вообще не понимаю к чему это сказано.
Гибнут каждый день..Гибли при Порошенко, При Овоще и при следующем будут...гибнуть
это война на 100 лет как минимум....еще Ваши дети будут там воевать.
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Собственно, из за визга и закрыли этот вопрос с последующими оправданиями.
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У зебилов устойчивое перемирие... когда зешмаркля закроет границу с кацапами? Сваты уже разрешили смотреть? Смерть кацапским оккупантам!
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Я сразу же смотрю кто этому непотребу плюсует, одно кацапьё, спам свинособака
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Були б ракети із самонаведенням результат був би кращим. Сподіваюсь згодом будуть. А так із захопленням дивлюсь на професійну роботу наших військових. Краще за будь - який серіал. Слава ВСУ ! Слава нашим артилеристам !
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Беспилотники-камикадзе ето те же ракеты с самонавидением и даже лучше, ракеты управляемые. И на порядок дешевле. Только их почему то не применяют.
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стоимость производства ОДНОЙ такой ракеты - от 200 тыс зелени.
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И что? А стоимость САУ больше 5 лямов зелени. Война вообще не дешовая штука. Думаешь десятки снарядов выпущенные в молоко дешевле будут стоить?
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Те снаряды - совковое наследие с протухшим сроком. Все равно утилизировать. Поэтому так - попутно с сепарней - дешевле может быть.
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Дешевле, но есть такое как ресурс стволов той же артилерии. И еще эти снаряды порой взрываются в казенниках орудий.
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стоимость этой древней сау глобально меньше, немного дороже цены металла на вес
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Ложь, Квитнык так не стоит, так даже Ольха не будет стоить
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Беспилотники и арта рулят. Только вот где наши беспилотники-камикадзе которые очень бы пригодились в даный момент? Можно было ими уничтожить всю группу. Или их сделали 2 штуки для показухи списали деньги и закрыли программу.
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Ты уже зрадофил за*бал своими тупыми постами. Никто уже за твоего обосраного Парашенка голосовать не будет так что усбагойся.
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Кстати за Парашенка в 2014 точно те же тупые и придурковатые украинцы по твоей логике и проголосовали. Или откуда Парашенко взял 54%?
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Смерть москалським окупантам та їх прихвостням:Мєртвєчуку,Бойко,Рабіновічу СМЕРТЬ.
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Дякуєм, хлопці за гарну роботу та захист від ворогів!
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шось непонятно - бачу вибухи поруч з технікою - ніяких уражень. Чи не могли б автори кіна якось прокомєнтіровать і пояснити відеоряд?
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Фугас осколками силен. В конце видео подрыв БК.
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яке діло САУ до осколків?...
ех...нажаль не вдалося зловити екіпажі...
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А это уже от калибра зависит. Даже в нынешней войне на Донбассе описывали случай, когда танкисты за неимением бронебойного фугасным подожгли кацапский танк. На видео же работают навесным, в таких случаях шанс поразить выше, чем настильным. Фугас отлично обездвиживает по ходовой, дальше уже проще работать по неподвижной мишени.
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она картонная, осколки неплохо заходят
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А где-то в Российских Зажопинсках и ************ обрадовались мамашки и жены, дадут компенсации за убиенных )))))
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ніхєрашечкі! ***** скаже: родіна їх туди не посилала
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Героям Захисникам України Слава! Ось, що треба кожного дня показувати по телевізору, а не "давайпагаварім"
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Слава Україні,Слава славному Війську Українському, Козацтву істиному не запроданому,
і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважає Українці це не нація, це стан душі, Великої та Незламної.
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Забагато пафосу.

"Українці це не нація" - і за пафосом дуже кацапська теза ховається.
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При Порошенко намного лучше воевали...а это показуха для зебилов...
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Нет это про чечню, вы же там пабидили? Да свинособака
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да все таки я угадал с основные боевыми заслугами пороха, раз тут evro7 так развонялся, сейчас подтянутся evro5 и evro6
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це ти мабуть про показушний ДАП?
нажаль для полеглих там бійців він не був показушним, а могили справжні!
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Единственный совместный российско-украинский вид бизнеса считаю должен быть успешным.это переработка в Украине российского сырья и возвращение им экспортом их продукцию тушёнкой -"Грузом-200".
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Какая-то колбасная нарезка с безпилотника Обстреляли посадку А технику хер повредили Хватит выдавать желаемое за действительное
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Кацап,поплачь ещё за своими ихтамнетами
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Це кіно для кого?
В якому місці радіти?
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Це кiно для *****, оно радуется, во всех местах
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та ***** це кіно до сраки, так як і їхні 200-ті...там дурнів вистачає таке кіно знімати століттями
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших "організмів"", - бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО безпілотника
 
 
 
 
 
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