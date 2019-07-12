 "Пошкоджено кілька одиниць бойової техніки і не найрозумніших "організмів"", - бійці ЗСУ поблизу Водяного знищили російську САУ 2С1 "Гвоздика". ВIДЕО безпілотника

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережі користувач Dmitriy Müller і публікує відеозапис.
"Під час скоординованої роботи було знищено 1 САУ 2С1 "Гвоздика", пошкоджено кілька одиниць бойової техніки та не найрозумніших "організмів". Результат: "Караван-300" іде на Схід, залишивши за собою купи вигорілого металобрухту", - пише автор у коментарі до запису.
Був на Sea Breeze - американці дістають з кармана складений дрон, розміром з мобільну рацію. Сподіваюсь - в нас тоже скоро так буде, що на роту буде пара-трійка дронів!
Бійцям слава, і слава Україні!
Но не нужно спекулировать на этих смертях.
И тут вдруг стало некомильфо тыкать вашему ЗЕ убитых его дибильными решениями бойцов ВСУ.
Гибнут каждый день..Гибли при Порошенко, При Овоще и при следующем будут...гибнуть
это война на 100 лет как минимум....еще Ваши дети будут там воевать.
ех...нажаль не вдалося зловити екіпажі...
і люду всякому який в нашій стороні живе, Українську землю нашу любить,
культуру і мову нашу поважає Українці це не нація, це стан душі, Великої та Незламної.
"Українці це не нація" - і за пафосом дуже кацапська теза ховається.
нажаль для полеглих там бійців він не був показушним, а могили справжні!
В якому місці радіти?