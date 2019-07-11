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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
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Все про:обстріл (5309) Донбас (12454) мінські угоди (1575) артилерія (126)

 "Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками. ВIДЕО

Бійці ЗСУ не розуміють про що можна домовлятися в Росією, коли по українських позиціях на Донбасі постійно веде вогонь ворожа артилерія, заборонена мінськими домовленостями.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Насамперед необхідно скасувати указ Порошенка про блокаду Донбасу, - Путін про виконання Мінських угод

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137077
 
   
 Топ коментарі
 
Отрапортует об устойчивом прекращение огня ..со стороны ВСУ конечно.
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1. нє стрєлять
2. ми на путі к устойчіваму прєкрасчєнію аґня.
3. збирається в одностороньому порядку будувати міст в Станиці Луганській, звідки наших вже відвів.
4. готує відведення ЗСУ по всій лінії зіткнення - бо орки не відійдуть
5. готовий до знищення / демонтажу укріплень на нашій стороні.

Ще скорочує військових медиків і "оптимізовує" (скорочуватиме ?!) ЗСУ + знайшов залишкове майно.

Здається, поки все.
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Петя знищив чотири стратегічні арсенали ЗСУ під твої захоплені оплески його таланту полководця.. Про Іловайськ та Дебальцеве теж нагадати екзальтованій шанувальниці генералісімуса петі?
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твій Зе нищить країну.
Думай.Те. Якщо є чим.
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Про арсенали та Іловайськ - аргументів немає, зате є гасла-заготовки з методички.. Не репетуй ти так натужно.. Дії новообраного Президента України можна буде оцінити десь всередині грудня - після формування Ради та Уряду.. Зараз на ваш нікчемний лемент напередодні виборів - населення України не звертає жодної уваги - звикли вже до брехні як найсолодшого, так і його брехливих прихвостнів..
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А що про арсенали є в тебе ?
Їх Петя особисто підірвав ?
Іловайськ влаштував ? Досить багато фактів про ганебну поведінку Хомчака.
Думка поціновувачів дешевої ковбаси, яку вони цінують більше за свободу, мене мало обходить.
Ти хоч слухав думку патріотичного кола, військових, волонтерів ?
Вони Зелю не підтримують, за деякими вийнятками, але і ті, що його підтримували, вже критикують певні рішення.
Ти поцікався.
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почти 2 месяца как НЕ понимает, а соглашается с той стороной...
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Или лучше заменить первую линию обороны, на 73% ватнорогих, которые за ЭТО голосовали. Пусть покажут на деле, как надо с кацапыми мириться
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Ты еще здесь ***** леня днепр старый козел, который топит за залю? Сходи сученок в госпиталь и принеси бойцам еды, воды и поговори, а не ***** здесь на продажном цензоре!
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Надо подождать выборов в парламент, потом дать освоится, потом назначить новое правительство, потом провести работу с местной властью... Понимать бойцы должны! Ишь, ВСУшники порохнявые !
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кацапы не договороспособны, им верить нельзя, неужели кому-то это еще не понятно..
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Кацапи договороспособньі только с теми, кто бьєт их в рьіло.
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бо зеЛеная сопля 'хочет договорится любой ценой'
этот упырь зелЯ служить кацапским мразям!
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Закатать Кучму, Мертвечука, Бойка и Новинского в бочки и выставить на поле перед окопами. Пускай бы пару суток посидели и посмотрели о чем и с кем они все время хотят договориться.
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Жодного пострілу не буде, кацапи навіть пер*нути не наважаться в той бік.
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А что такое Минские срглашения. Я что то таких не знаю, тем более, чтобы они что то запрещали......
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в свету последних новостей даже не знаешь что написать....Киборг погиб,а Зе поговорил, вот только как и о чем. Порошенко шоу устраивал, а ботоксу явно в ноги поклонился.Так что держитесь. Толи еще будет и помните-Приказа умирать не было. А не отвечать, то такого закона нет и в уставе тоже
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ВБТ - Корчинский и Снегирев про разведение войск. Станица Луганская, Зеленский и АТО

https://youtu.be/hTh-TrSGk2U

Опубликовано: 11 июл. 2019 г.

"Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 2309
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Корчинский агент ФСБ !
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Провокатор.
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На майдане порося катал на тракторе . Потом росию сдрыснул на время.
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и мля достать как 3 я сила не получается- из жилой застройки ведут огонь бубезяны "Почему по нам работает ствольная артиллерия, запрещенная, о чем договариваться?", - бойцы ВСУ возмущены новыми российскими атаками - Цензор.НЕТ 8439
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И что что из жилой застройки бьют? Если бьют из жилой застройки то ето уже не жилая застройка а боевыеукрепления и бойницы по которым нужно открывать ответный огонь. И ето уже не наши проблемы что там местные типо жители сидят. Пару раз влупить туда ответку и местные или сами выгонят рашистов с артиллерией от своих домов или выедут оттуда. Если будем их жалеть то скоро наши дома окажутся под вражеским огнем. А рашисты как знаем не жалеют никого ни своих ни чужих. По Грозном, Беслане, Норд-Осте и еще десятках массовых убийств своими же известно.
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запрет работаем только на расстоянии если огневая в радиусе 500м до жилой застройки то привет летит а если нет то только с добра нач сектора и только спец бк с поддержкой БЛА иначе мы будем как кацапы "Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками - Цензор.НЕТ 6284
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а если они танки скотчем обвяжут младенцами, то до Киева за сколько доедут в полной безопасности ?
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Порося с ордло в одной команде . Эта тварь должна сидеть долго .
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Ви 5 років поспіль уперто працювали над тим, щоб зелена сопля прийшла до влади. Сумління не мучить?
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А украинофоб ....резидент ЗЕбил будет всем маниакально втирать про мир - капитуляцию,. И что может уже после капитуляции Украины на милость кровавой фашистской ********* паРаши Только тогда кремлёвские оккупанты и террористы - коллаборационисты перестанут или будут меньше стрелять и убивать .. а может и больше ну как там у них бандитов - оккупантов карта ляжет и как там им кровавый фашист ннакажет.
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Судя из видео, нашим нельзя/нечем адекватным(!!!) отвечать........😡😡😡
преЗедент, не тупи!!!
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Почему во время Илловайского котла , порося проводило парад ? Потому шо ***** потребовало убрать добровольцев с фронта ..Думайте !
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звиздун зебільний! Добробатів на параді не було! Були солдати-строковики і контрактники, які в навчальних центрах проходили узгодження.
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Группа американских парламентариев желает пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса. С таким предложением обратились сопредседатели украинского кокуса в Конгрессе к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси, сообщает Укринформ.

"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
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Вони дізнались, що зе гарно на роялі грає, ось і запросили його)) пограти, мурку...
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***
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...

увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
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Смешно звучит ДОГОВОРИТЬСЯ С РОССИЕЙ! Московия такой наглости не терпит чтобы какая то ,а ещё и бывшая колония набралась наглости и договаривалась. Украинцы у Вас/Нас есть своё независимое государство давайте его отстаивать,а кто не снами путь валит в одну из колоний Москови, .земли там хвата на 30 территорий как Украина вместе с Крымом.
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Схоже війна надовго, до останнього патріота, а де ще платять гроші, а там вбили чи не вбили, як повезе. Мир буде, як тільки кацапня цього схоче, а до того не бачити миру Україні.
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так КРАИНУ не боронять , так ПЕРЕМОГЫ не будэ !!!!
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.....прочитай КОНСТИТУЦИЮ Украины , там все ПРОПЫСАННО !!!
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.....да и СЛОВА государственного гимна Украины перечитай (((((
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как по анекдоту в конце: мини за щё?!
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Наверное нужно договарится, что бы такого небыло.
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Зе дзвонив моржовому, порох теж дзвонив регулярно, а українських солдатів і далі розстрілюють.
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зеля предложит отвести дальше, на 100 километров
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Бійцям не треба домовлятись ні з ким. Для цього є дипломати.
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зеля говорил что война потому что выгодна олигархам, шахтеры стрелять не хотят, и можно легко договориться, почему обстрелы продолжаются
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Раз війна вигідна олігархам і вона все ще триває, то це означає, що олігархи рулять. Це ж елементарно! Я не правий Зебенятка?
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ты сначала подлечи голову чтобы включилась логика, после моего поста назвать меня зебенятком
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А главнокомандующему на это - плевать! Главное - "мир" любой ценой.
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А це все тому що:
Аудит ще одного заводу "Укроборонпрому" за 2014-2019 виявив торгівлю з РФ, мільйонні втрати, нічим не обмежені виплати премій керівництву, неефективне управління, здача в оренду приміщень стратегічного заводу, тотальне баригування і т.д.
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это для гражданской авиации приборы "Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками - Цензор.НЕТ 8819
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Петекантропам слово санкции не знакомо. Так чего же Украина требует этого от ЕС, ПАСЕ?
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зебилы не понимают, что два месяца 2014 года президентом был Якуневич ?
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Как почему？
Потомушо диабет замутил мирный минск.
Это первое, второе, это провокации конкретные и если наши начнут гатить в ответ конкретно, то ***** полезет полномасштабно, чего песики и хотят.
Гадят стране соевые "патриоты", суки
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так если не было бы минска были бы бои и по твоей логике куйло полез бы полномасштабно
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Сопля пришел на пост президента для мягкой капитуляции перед оккупантом. Его и люди такие выбирали - "уставшие от войны".. Воюют правда одни, а "устают" почему-то совсем другие.
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Як сказав Арестович про «уставших от войны» за тисячу кілометрів від фронту - «они народились уставшими»!
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- Почему по нам работает ствольная артиллерия?
- Петя терпел. И нам велел.
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С другой стороны то-же самое говорят
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А они что? Хотели договариваться с оккупантамт?
Ну ясно дедо, зачем воевать если щел зарабатывать
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А что не понятно все вопросы теперь решает кум Мертвыйчукча ему же нужно быть в ВР с своей бандой вот и убивают мокши украинцев чтоб пот играть на смертях...
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Надо срочно усиленно укреплять границу с ОРДЛО, взрывать идущие туда дороги, мосты. Минировать поля. Никакого отведения войск ... Так как мы слабее ПаРаши, то для Европы в любой ситуации всегда будем виноваты мы. Поэтому пора вести себя наглее, подлее, жёстче и непредсказуемее. И нас будут хоть немного больше уважать, остерегаться и слушать...
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.....за 5 лет войны, росия УБИЛА САМЫХ ОТЧАЯННЫХ ПАТРИОТОВ Украины , пройдет еще 5 лет и останется одна ШАЛУПОНЬ которая САМА СТАНЕТ на КОЛЕНИ перед ПУЙЛОМ !!!! вот и вся НЕДОЛГА история страны (((((
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Іронія в тому що показують сюжет новин з г+г каломойші, з шерепою котра хотіла щоб американські кунги закопали в землю.
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Треба закінчувати з цим одностороннім перемир'ям. Не буде перемир'я. Треба не тільки відповідати, а бити на упередження. Крапка.
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73% рішили шо вайна єто бізнес парашенка, ані усталі, нада пєрєстать стрєлять,мірітса с данбасам. їм тарифи печуть, щей свати нові в ефірі.тому ідіть лісом з вашімі абстрєламі- в них відпустки на носі. і да - ані вас туда нє пасилалі!
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Ээ, а пацаны то и не знают, что "мы движемся к устойчивому прекращению огня"...
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А при Пете никто не стрелял?.Это обычный выброс от парашеновских "европейцев".Параша есть и будет нашем врагом.Война будет с парашей пока она не исчезнет.
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Цензор.НЕТВідеоПодії"Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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