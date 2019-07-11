 "Чому по нас працює ствольна артилерія, заборонена, про що домовлятися?" - бійці ЗСУ обурені новими російськими атаками. ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті ТСН, інформує Цензор.НЕТ.
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+29
Отрапортует об устойчивом прекращение огня ..со стороны ВСУ конечно.
+22
1. нє стрєлять
2. ми на путі к устойчіваму прєкрасчєнію аґня.
3. збирається в одностороньому порядку будувати міст в Станиці Луганській, звідки наших вже відвів.
4. готує відведення ЗСУ по всій лінії зіткнення - бо орки не відійдуть
5. готовий до знищення / демонтажу укріплень на нашій стороні.
Ще скорочує військових медиків і "оптимізовує" (скорочуватиме ?!) ЗСУ + знайшов залишкове майно.
Здається, поки все.
2. ми на путі к устойчіваму прєкрасчєнію аґня.
3. збирається в одностороньому порядку будувати міст в Станиці Луганській, звідки наших вже відвів.
4. готує відведення ЗСУ по всій лінії зіткнення - бо орки не відійдуть
5. готовий до знищення / демонтажу укріплень на нашій стороні.
Ще скорочує військових медиків і "оптимізовує" (скорочуватиме ?!) ЗСУ + знайшов залишкове майно.
Здається, поки все.
Думай.Те. Якщо є чим.
Їх Петя особисто підірвав ?
Іловайськ влаштував ? Досить багато фактів про ганебну поведінку Хомчака.
Думка поціновувачів дешевої ковбаси, яку вони цінують більше за свободу, мене мало обходить.
Ти хоч слухав думку патріотичного кола, військових, волонтерів ?
Вони Зелю не підтримують, за деякими вийнятками, але і ті, що його підтримували, вже критикують певні рішення.
Ти поцікався.
этот упырь зелЯ служить кацапским мразям!
https://youtu.be/hTh-TrSGk2U
Опубликовано: 11 июл. 2019 г.
преЗедент, не тупи!!!
"Как сопредседатели двухпартийного украинского кокуса в Конгрессе, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.
не заключай с кацапом договор!
проверь оружие - взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры те… не стоит уповать...
увидишь скрепного - спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап - война, террор...
не заключайте с ними договор!
Аудит ще одного заводу "Укроборонпрому" за 2014-2019 виявив торгівлю з РФ, мільйонні втрати, нічим не обмежені виплати премій керівництву, неефективне управління, здача в оренду приміщень стратегічного заводу, тотальне баригування і т.д.
Потомушо диабет замутил мирный минск.
Это первое, второе, это провокации конкретные и если наши начнут гатить в ответ конкретно, то ***** полезет полномасштабно, чего песики и хотят.
Гадят стране соевые "патриоты", суки
- Петя терпел. И нам велел.
Ну ясно дедо, зачем воевать если щел зарабатывать