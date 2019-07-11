 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Ірини Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас немає питань, пов'язаних із тим, чи це команда президента, чи це не команда президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він поширюватиметься на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони перебувають. А це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав він, виступаючи в Раді.

Слід зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обоє раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина").

Раніше Стефанчук повідомляв, що Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

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