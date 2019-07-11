EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  6544  162
Все про:люстрація (150) Стефанчук Руслан (44)

 Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО

Представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук прокоментував, як буде діяти новий закон про люстрацію, якщо його ухвалить парламент.

Про це він розповів, відповідаючи на запитання Ірини Геращенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

"У нас немає питань, пов'язаних із тим, чи це команда президента, чи це не команда президента. У разі підтримки Верховною Радою цього закону він поширюватиметься на всіх осіб, незалежно від того, в якій команді вони перебувають. А це вже питання до Верховної Ради, чи буде підтримана ця законодавча ініціатива", - сказав він, виступаючи в Раді.

Слід зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус (обоє раніше очолювали Міністерство економіки), а також глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв (є чинним народним депутатом від фракції "Батьківщина").

Раніше Стефанчук повідомляв, що Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації.

Нагадаємо, 4 липня під будівлею Конституційного суду України відбувалися пікети різних політичних сил і громадських організацій, які виступають проти можливого ухвалення КС рішення про невідповідність Конституції закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Оце вже пощастило Ігорю Валерійовичу", - Бутусов про відсутність голів ОДА серед запропонованих Зеленським під люстрацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137024
 
   
 Топ коментарі
 
Тогда в ЗЕманде вобще останутся только акробаты и клоуны. Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2937
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Гандон - це не завжди лайка, так вирішив суд

Одного разу мешканець Тетієва під час публічної суперечки назвав міського голову Руслана Майструка гандоном. Голова образився і подав до суду. Тетїівський райсуд поґуґлив і дізнався, що «гандон» - це презерватив або погана, неприємна, підла людина, мудак. Тому суддя визнав чоловіка винним і оштрафував на 51 гривню. Той не погодився з таким висновком і подав на апеляцію. Він свою провину категорично не визнавав і наполягав, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона.

Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік справді порівняв мера з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном, оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити міського голову, а не просто згадав прізвище фантаста. Штраф скасовано, справу закрито, постанова оскарженню не підлягає.
 показати весь коментар
 
 
Мы уже знаем как Богдан попал под люстрацию)))
 показати весь коментар
 
 
Распространяться на ЗЕкоманду будет, но касаться не будет... Знаем мы эти финты ушами. Друзьям все, врагам - беззаконие...
 показати весь коментар
 
 
по рошении и януковощу судите? даже шанса не дадите вот так сразу ?
 показати весь коментар
 
да просто никто не собирался держать ни Данилюка ни Обрамавичуса - оба просто попутчики и позеные идиоты
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Поорроохооссооссамм не понять очевидные вещи,,когда то нужно устанавливать правила для всех без исключения
 показати весь коментар
 
классная шутка нашем ЗЕгоре - не моя -
Понятно уже, что Рейган не получился.
Все больше хочу, чтоб получился Кеннеди.
 показати весь коментар
 
 
надо придумать. такие правила, которые касаются только политических врагов.
 показати весь коментар
 
 
Тот или этот , для очень понятлевых вопрос , а что для Богдана законы другие , для своих законы не писаны , так сказал гарант? Оскорблять не буду , много чести.
 показати весь коментар
 
Еще можно небесную сотню задним числом осудить за организацию массовых беспорядков.

Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5461
 показати весь коментар
 
 
А чем сегодня высер ЗЕ отличается от законов 16 января !?
 показати весь коментар
 
 
На допомогу коментуючим. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3240 Щоб легше підбирати слова.

Дурень.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Дурень (значення).
Дурень, дурник, дурко, дурбецело - дурна, нерозумна, недалека, інтелектуально обмежена людина.[1]
В українській розмовній річі також використовують словосполучення: набитий дурень (безнадійний, заплішений), дурна голова, вісімнадцятий туман, мідний лоб (нерозумна і вперта людина), голова з вухами (людина, позбавлена кмітливості)[2].

Можна ще сюди: http://sum.in.ua/s/durenj



 показати весь коментар
 
 
Боюсь предстоит "ночь длинных ножей"! Беня не успокоится! Полетит вся эта мишпуха: Зеленские, Гройсманы, Коломойские, Рабиновичи, Бойки, Пинчуки!!!!
Боюсь вариантов нет! Вопрос только во времени! Готовьтесь!!!!
 показати весь коментар
 
 
Расслабьтесь и получайте удовольствие. Пока ничего страшного не произошло. Самое интересное, что весной региональные выборы, где очень-очень много денег и там начнется настоящая бойня.
 показати весь коментар
 
я так не думаю! Я понимаю зачем это! Они хотят убрать майданную власть и патриотов, чтобы договориться с Ху№лостаном!!!! Этого не будет! Янык тоже хотел нае,,,, еле успел сбежать!!!! Эти могут не успеть! За ними же не суды будут бегать!
 показати весь коментар
 
 
Да, хотят. И что? Украина очень сложная страна.
 показати весь коментар
 
 
Вспомните , это показывали по ТВ . Когда на майдане горели шины , эти уроды в ,,Октябрьском " снимали очередной ,, квартал" . Да им пох майдан , Украина , все кто погиб защищая Родину . Для того что-бы ,допустим, я это поддержал , для начала вова обязан как гарант выполнить предыдущую люстрацию, что он зубами за богдана держится , или он столько должен бене , что по конституции стучит как по роялю?
 показати весь коментар
 
 
Результаты закрытого социологического опроса ударили Вову по голове...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

По партийным спискам, с учетом зачислением квот партий не прошедших 5% барьер партия Зеленского получает 96-102 депутата.
Вероятность прохождения кандидатов от "Слуги народа" по мажоритарным округам колеблется в пределах 18-22 депутатов.
Возможность присоединения к фракции "Слуги народа" среди потенциальных лидеров выборов по мажоритарным округам 40-70 человек.
Итого количество членов фракции 154-194 депутата.
Результат - реализовать монопартийное большинство в Верховной Раде не удается.
Даже при максимальном давлении на мажоритарщиков потребуется как минимум голоса "Батькивщины"
 показати весь коментар
 
 
Да не будет у них большинства. Это сказочка какая-то. В Украине так не бывает. Наша Рада будет тем еще вертепом, а не Думой как в России. И там будет Юля, которая начнет пиариться на Зеленском. Будет Петя у которого будет трибуна с которой он будет магнитизировать своим голосом всех, будет За Життя, которое будет отсыпать бабосики Слугам Народа и перекупать их. Такая вот проза жизни.
 показати весь коментар
 
 
Люстрація - це покарання з визнанням політичної вини за політичні злочини, скоєні проти суспільства. Якщо зебіли вважають, що команда Порошенка (а в її складі - політичні сили, які очолюють Ю.Луценко, Віт.Кличко, Гройсман, та партія "Солідарність" Порошенка) допустили політичні злочини - то назовіть, які саме. Буде дуже цікаво почути, що, наприклад "розвязали громадянську війну"...
 показати весь коментар
 
 
Так же как сейчас на Богдана?!
Зе-банда уже показала, что им "закон не писан".
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2622

 показати весь коментар
 
 
ЗЕ-тыпилы!
А почему такая "харошая люстрация" не трогает Глав Гос Администраций и Судей?!

 показати весь коментар
 
 
Хоча б праймеріз проведіть щодо команди слуг народу, первірте їх роботу,зберіть інформацію, а не люструвати зразу. Якесь божевілля!
 показати весь коментар
 
Только давайте с 2009.всех.рыговскую и кацапскую мразь в первую очередь
 показати весь коментар
 
 
жозефина бонапард‏ @gozefinagold

Зеленский поймет, что побороть то, во что превратилась Украина за последние 28 лет, человечностью нельзя. На дороге монстра должен встать «железный человек». Без чувств, без периферийного зрения и без сердца. В его матрицу должны быть вбиты только принципы и конечная цель.
 показати весь коментар
 
Глядя на последние события, кажется этот человек начинает формироваться
 показати весь коментар
 
Очередной пустобрех-обещалкин начинает формироваться.
 показати весь коментар
 
 
Они такие смешные с этим Зеленским, который изменит страну. Очень мне напоминают Губарева, народного губернатора Донецка. Там такие же бесноватые фаны были. И где тот Губарев?
 показати весь коментар
 
 
Похоже у рошеносрани сегодня боевая тревога, в общем хорошая достойная новость, но щоколад летит тоннами, до выборов 10 дней....последний рывок со свалки истории)))
 показати весь коментар
 
 
Похоже что кто-то льет мельницу на российскую пропаганду, вот и всё.
 показати весь коментар
 
я тоби поверю, як побачу коломойского за гратами с вироком. а так, не рассказывай.
 показати весь коментар
 
 
Так будут посадки. Вот как сейчас команда Зеленского накрадет, то к ним быстро прибижит НАБУ и начнет сажать друзей Зеленского. У нас ведь демократия?
 показати весь коментар
 
Кому нужен ВАШ парад?!

Умные люди говорят, что в правильно поставленном вопросе уже заключается половина ответа. Так вот, вопрос «Нужен ли парад?» неправильный. Потому что в нем нет подсказок.

А если сформулировать «Кому нужен ваш парад?» или «Кому нужен наш парад?» ответы очевидны. Противоположные, правда. Ну так вся суть в вопросе.

Если это наша армия, наша защита, наша надежда, наш дозор на стене между миром людей и одичалыми - этот парад нужен нам.

А если это непонятные люди, от войны все устали, давайте разговаривать, завтраки на границе, война нужна политикам, а не людям и все в таком роде - то парад не ваш.

И вам он естественно, не нужен. Даже раздражает и немного пугает. Потому что у вас нет врагов. Есть странные братья-славяне.

Вот и все - и не о чем спорить. Достаточно выбрать сторону.

Я видел одичалых близко. Очень близко. Я из Донецка. Поэтому ответ для меня очевиден. Мне нужен наш парад наших защитников. Мне, моей семье, моим родным и близким, моим друзьям и даже незнакомым единомышленникам - нужен парад НАШЕЙ армии.

Это ключевая картинка праздника украинской армии, созданной по-настоящему практически с нуля в 2014 году. Созданной добровольцами, которые уходили воевать часто в гражданской одежде и еще чаще в гражданской обуви. Создана волонтерами, которые обували, кормили и снабжали армию. И экипировали тоже.

Парад ВСУ - это воплощение силы и мощи, гордости и надежности.

Не для агрессии, в стиле «можем повторить бойню», как в Мордоре.

А для защиты, для гарантии мира и спокойствия. Чтобы в том же Киеве кто-то мог без всякого комендантского часа попивать коньячок после десяти вечера в кафе и рассуждать, как он устал от войны и почему ему не нужен парад.

Мне нужен. Им - нет. И президенту Зеленскому, как выяснилось - не нужен. Не знаю, почему.

Вызывает неприятные ассоциации? Напоминает про Порошенко? Так не надо напрягаться, эти добровольцы гоняли сепаров мокрыми тряпками со скоростью один город в неделю еще до инаугурации Петра Алексеевича.

Может, какие-то другие причины? Я не знаю. Но в объяснения про то, что 300 млн. гривен вместо парада лучше отправить на премии, я всерьез не принимаю.

Сэкономить можно на чем-то другом. На размерах кортежа или переезде в новый офис. На количестве чиновников. На уменьшении потоков контрабанды, которые сжирают до 400 миллиардов в год. А парад провести.

Ну, если главнокомандующему парад не нужен - без комментариев.

На самом деле ветераны, волонтеры и просто все те, кто хотели громко и публично на центральной улице столицы в День Независимости сказать «Спасибо» тем, кто эту независимость защищает, уже начали готовиться. Пусть просто пройдут ветераны.

Пусть выйдут волонтеры. А гражданские выйдут их встретить. Ну, без техники. Без новых украинских бронеавтомобилей, без танков и новейших украинских ракет. Пусть так.

Но «соломоново решение» нашел премьер-министр. Он пообещал выделить необходимые 300 миллионов на премии, но при этом найти еще 300 миллионов на проведение парада.

Не за счет соцвыплат, естественно. И он найдет. И парад - будет. И мы обязательно придем. Посмотреть на тех, кто нас защищает. И показать им, что мы это знаем и не забываем.

Мне интересно только, а главнокомандующий принимать парад украинской армии в этом случае придет?

А армия, что армия? Армия будет защищать всех. Даже тех, кто устал от войны за коньячком в 700 километрах от линии фронта…
КИРИЛЛ САЗОНОВ
 показати весь коментар
 
 
А допрашивать портнов надеюсь будет?)
 показати весь коментар
 
откуда кацап портнов это знает? прально кацап зеля с рашистом бакановым сливают инфу
 показати весь коментар
 
Почему мне этот Стефанчук напоминает русского попа в рясе с кадмлом?
 показати весь коментар
 
 
Кстати, там не хватает люстрации для ЦИК....но это пока, исключительно чтоб не ссориться.
 показати весь коментар
 
какой смысл слушать зекомандЁров? - их слова и фразы из слов - бесполезное сотрясание воздуха, тупо трансформируемое в лапшу на уши зебилов и кэш для гидранта и членов его фанклуба
 показати весь коментар
 
Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил люстрировать всех, кто руководил страной последние 5 лет. Тех, кто противостоял Путину и Гиркину. Кто боролся за санкции против РФ. Пока Зеленский играл **** на рояле.
 показати весь коментар
 
 
Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины. С этим уже ничего не поделаешь - народ под гипнозом. Нас ждут нелегкие времена. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4408
 показати весь коментар
 
 
Галина Темирова


Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины.
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5829

 показати весь коментар
 
 
Зеля это говорящая голова.
Такое впечатление шо он вообще хер понимает о чём говорит.
Какие то, то же не совсем умные ллюди, счиняют всякую куйню,
дают её зачитать гаранту. Все начинают пытаться найти в этом глубокий смысл.
А сбродная команда зе уже к этому потеряла интерес и сочиняет новую очередную куйню.
И такое чуть ли не каждый день.
 показати весь коментар
 
 
Коли народ підніметься,він сам вирішить кого в сміттєвий ящик.
 показати весь коментар
 
Политтехнологические штучки , цель которых прирости еще % избирателей. Голимый пиар
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниЗакон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору