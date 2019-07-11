 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, голова нинішнього парламенту Андрій Парубій подякував нардепам за роботу і відзначив історичні рішення парламенту за останні 5 років.
"Це були реально круті роки. Історія це оцінить. Це були неймовірні речі. Пригадую, як ми ухвалювали декомунізацію, церковні закони, закон про мову і наші реформи. До них можна по-різному ставитися ... Ми сперечалися .. так буває і має бути в будь-якому парламенті, але я знаю, що кожен з нас переживав за Україну і за її перемогу на передовій ...", - сказав Парубій.
сумніваюсь, що наступна рада буде кращою.
А що вони змінили під себе Конституцію, як овощ? Чи може голосували за антинародні Закони, як наприклад 16 січня?
Ваша троляки ціль дескредитувати всю українську владу, щоб була зневіра. Пройдуть вибори і ви всі разом візьметеся за Зеленського. Якщо брати інші европейські країни, то вони використовують бюджетні кошти на благо своїх людей і тільки параша викидає гроші в пропаганду на кібервійська, щоб гадити сусідам і дурити їх і звичайно своїх. Хто вам ще тільки може вірити?
Якщо і є сумніви - то лише в тому, чи примусить вона вчергове Майдан повстати.
в тебе гени зіпсовані.
А по поводу кучи цифр: попробуй зайти сюда с Гугл и - о чудо!увидишь точно такой же "прицеп"!Не меряй всех по себе, болезное!
которые ради копеечной зарплаты в АП подбросали свой многомиллионный бизнес ...............
а также депутанам ВР этого созыва..........................................
эти данные можно увидеть в их е-декларациях
в то время как простой народ стал наоборот существенно беднее.
Но сначала пусть оценят украинцы на выборах. И, надеюсь, следователи, прокуроры и суд.
Зараз люди Зелі при владі вже стоять... І чогось гривня не міцніє.... і Крим з Донбасом й досі окуповані... Давайте починайте гавкати на Зеленського і його людей... А цю ВР вже не чіпайте. https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=2s
Из тех, кто не пробил днище, могу отметить БЮТ, Самопомич, таких депутатов, как Егор Соболев, Лещенко, Чумак, Парасюк, Залищук и местами Наем. Остальные- продажные, ненажерлывые свиньи у госкорыта.
Аривидерчи, твари!
Пять лет шлялись черти де, явились, не запылились... Я кроме Ирки И Палубия никого там не знаю!))) КТО ЭТИ люди там? Хоть бы руки к сердцу не прикладывали, твари(((((((((((((
П.С. В президиуме, кстати, кроме Ирки Неподстилки и Палубия, есть еще и Сыроид.
ТОГДА НАПИШИ
ИЛИ ТЫ БРЕХЛИВЫЙ .....
Дякуємо депутати, Ви зробили багато для України. Наш шлях Европа і НАТО.
Хто би що не говорив, але це була найкраща рада за всі роки."
Хто би що не говорив, але біля сраки нога товща!