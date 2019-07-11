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 Політика України, Суспільство
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Все про:вибори (4159) парламент (308) Парубій (1138)

 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради. ВIДЕО

Народні депутати 8-го скликання влаштували спільну прощальну фотосесію і заспівали гімн України під стінами Верховної Ради.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, голова нинішнього парламенту Андрій Парубій подякував нардепам за роботу і відзначив історичні рішення парламенту за останні 5 років.

"Це були реально круті роки. Історія це оцінить. Це були неймовірні речі. Пригадую, як ми ухвалювали декомунізацію, церковні закони, закон про мову і наші реформи. До них можна по-різному ставитися ... Ми сперечалися .. так буває і має бути в будь-якому парламенті, але я знаю, що кожен з нас переживав за Україну і за її перемогу на передовій ...", - сказав Парубій.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3137007
 
   
 Топ коментарі
 
Сделали Украину самой бедной страной и спели гимн.
Гимнюки.
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Маладцы пацриоты атлично паработали. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепы 8-го созыва спели гимн и устроили прощальную фотосессию возле стен Верховной Рады - Цензор.НЕТ 5106


Набили карманы благодаря крышеванию Порошенко опустили Украину на последнее место в Европе по уровню жизни........................................




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"Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить"

Лучше бы прокуратура..
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ВР 8 скликання - це сама ганебніша ВР з усіх років. Щоб ви усі здохли суки!!!!!!
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Ну для кацапла так точно, пригорал пердачек? А сейчас рыгушки идут свои родные, да?
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Наверх вы товарищи,все по местам,последний парад наступает...))))ps наконец-то страна от вас отдохнёт.
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Хто би що не говорив, але це була найкраща рада за всі роки.
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все пізнається в порівнянні.
сумніваюсь, що наступна рада буде кращою.
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Так издеваться над Законами И Конституцией еще никому не удавалось. Один Генпрокугог без образования чего стоит. Ну , про дебильные реформы я уж молчу......
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це ваші особисті враження. які є емоційно- суб'єктивними.
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Чого Ви прицепилися до Генпрокурора без освіти? Як це він без освіти. Він має вищу освіту і працював міністром внутрішніх справ до цього. А це більше ніж теорія. А якже з освіьлю пан Пшонка, Кузьмін????
А що вони змінили під себе Конституцію, як овощ? Чи може голосували за антинародні Закони, як наприклад 16 січня?
Ваша троляки ціль дескредитувати всю українську владу, щоб була зневіра. Пройдуть вибори і ви всі разом візьметеся за Зеленського. Якщо брати інші европейські країни, то вони використовують бюджетні кошти на благо своїх людей і тільки параша викидає гроші в пропаганду на кібервійська, щоб гадити сусідам і дурити їх і звичайно своїх. Хто вам ще тільки може вірити?
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не сумнівайся.

Якщо і є сумніви - то лише в тому, чи примусить вона вчергове Майдан повстати.
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она за брехню деньги получает деньги уворованные Порошенко и его шоблой из госбюджета.
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Найшовся свідок, який бачив як відкрили бюджет і звідти винесли гроші. Тепер можна подати заяву до Рюкзакова і він порушить справу. Він же чесний?
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а чого я маю вірити особині з прізвищем брехуненко ?
в тебе гени зіпсовані.
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Ну коверкай, лаптеногий, в гугле б уже перевел.
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так пані так, ваша правда, так цинічно ще не глумилися над людьми...
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особенно она луДшая біла по четвергам и пятницам
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Згідно з европейськими нормами, щоб не порушувались права людини нар уже давно немає. Нарщик ти хара.
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Скокаж тут зейолопов понасобиралося "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 1570
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Для полного счастья не хватает праздничного,тортилового салюта.
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Гниды, шоб вы повыздыхали... (за редкими исключениями)
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Лучше бы их "деятельность" оценили следователи и прокуроры!
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номерной, это какой уже по счету однотипный вскукарек здесь? гляду уволят тебя скота тупого - а на рабсцейке кризис. Старайся падло - а то с голодухи подохнешь!
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Дятел минстецевский, с каких это пор Чернигов стал кацапией,идиот?! У тебя только с географией и историей беда, или вообще с башкой?!Какие вы тупые - это ж мрак!))
А по поводу кучи цифр: попробуй зайти сюда с Гугл и - о чудо!увидишь точно такой же "прицеп"!Не меряй всех по себе, болезное!
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Ну Главой парламента дурак со справкой это действительно круто. Больше не надо таких крутых........
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Так, дурак со справкой, їли дітей, розпинали хлопчиків.... Іди кацап додому, тут не наливають.
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Погоди выборов еще не было, фальшстарт чувачек
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Це була хєрова рада, але найкраща з усіх, що були і як мінімум першої з наступних.
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спасибо вам за лучшие пять лет нашей жизни !
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Побачимо які "патріоти" зайдуть у ВР з жопоблоку і зебілів малоросійських!
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в течении которых Украина оказалась самой нищей страной в Европе по уровню жизни, люди вынуждены уезжать из страны на заработки оставляя семьи.
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то це через них? Чи через кацапів, які на нас напали?
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кацапы почему то не помешали Порошенко увеличить свой капитал в 82 раза, и существенно увеличить капитал его бизнес партнерам

которые ради копеечной зарплаты в АП подбросали свой многомиллионный бизнес ...............

а также депутанам ВР этого созыва..........................................

эти данные можно увидеть в их е-декларациях

в то время как простой народ стал наоборот существенно беднее.
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5 лет назад, Лаур, тебя выпустили из дурки??
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скажите ,Валера, вы дятел ... или прикидываетесь ?
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Люструвати і каструвати, довічно, і дупою протягнути по українських дорогах. Скоти, злодії, українське болото.
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История оценит. И кнопкодавство, и по 50 человек в зале каждую среду и пятницу пленарной недели, и голосования с 10 попытки, и шкурные законы, принятые для "себя любимых" и "спонсоров". И, справедливости ради, некоторые действительно важные для Украины законы и решения.

Но сначала пусть оценят украинцы на выборах. И, надеюсь, следователи, прокуроры и суд.
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А які шкурні Закони? Можна хоть парочку! Чи Ви маєте на увазі безвіз, чи про мову, чи які? А може, що кацапи окупанти?
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пенсионная реформа например! как вам минимальный необходимый стаж 35 лет! где такое в мире еще есть! ЕЩЕ РАЗ УКАЖУ 35 ЛЕТ ЭТО МИНИМАЛЬНЫЙ СТАЖ ЗА КОТОРЫЙ БУШЬ ПОЛУЧАТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ!!
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Мені навіть підвищили пенсію і я отримую більше 10 тисяч грн. Треба працювати і платити налоги і в першу чергу в пенсійний фонд. Зі своєї зарплати я зараз плачу в пенсійний фонд більше, чим мені платять пенсію. Не треба плакатись. Ви хочете нічого не платити державі, наповнювати бюджети, але є бажання отримувати побільше.
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Каждый ответит и каждый получит по делам своим.
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Звертаюся до недоумків, котрі "женуть" на цю Верховну Раду"...
Зараз люди Зелі при владі вже стоять... І чогось гривня не міцніє.... і Крим з Донбасом й досі окуповані... Давайте починайте гавкати на Зеленського і його людей... А цю ВР вже не чіпайте. https://www.youtube.com/watch?v=UJldfSUxgPs&t=2s
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А как со здравым смыслом? дружба есть или неприязнь?
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сейчас Парубий снимет орендованный главный монитор.
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Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. У населенния Украины за 5 лет скопился долг за ЖКХ 70 лярдив!!!
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ну так реформа мать ее туды!! все спецы говорят что такие долги не отдаются их токо списывать!!
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до свидания мой сказочный мишка, возвращайся в свой сказочный лес)))
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Ну всё, попиарились- а теперь в топку. Надеюсь, 2/3 этих тварей (минимум) мы в парламенте больше никогда не увидим.
Из тех, кто не пробил днище, могу отметить БЮТ, Самопомич, таких депутатов, как Егор Соболев, Лещенко, Чумак, Парасюк, Залищук и местами Наем. Остальные- продажные, ненажерлывые свиньи у госкорыта.

Аривидерчи, твари! "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7921
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Цитирую. "в новую Раду собралось 307 (!!!) нынешних «сидельцев», - это для Вас повторю то, что выше сказала).

Пять лет шлялись черти де, явились, не запылились... Я кроме Ирки И Палубия никого там не знаю!))) КТО ЭТИ люди там? Хоть бы руки к сердцу не прикладывали, твари(((((((((((((
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Ну, то, что Вы, кроме Ирки и Палубия (тех, кто сидит в президиуме и регулярно пиарится и торгует харями), никого больше не знаете, говорит только о том, что Вы не интересуетесь политикой и в глаза не видели ни одного заседания Рады. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8580 Есть там приличные люди (перечислил их выше), которые на протяжении 5 лет отстаивали проукраинские позиции, пытались бороться с коррупцией и действовали в русле того, за что стоял Майдан. Но, к сожалению, они мало что могли сделать, ибо были в меншистве... А свянохряковая влада, в руках которых почти все СМИ, активно уничтожала их, коверкала сказанное ними и извращала сделанное..... Так что "мрази" там далеко не все.
П.С. В президиуме, кстати, кроме Ирки Неподстилки и Палубия, есть еще и Сыроид. "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8580
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я и не возражаю) Я образно сказала. Берёза, Мустафа и еще нескольких человек я знаю, Гончаренко, например))) И да, Вы правы. Заседания РаД я действительно не смотрела всилу отсуствия времени. А после выборов Президента (как, впрочем, и все предыдущие разы)) - так... впитывала понемногу, а потом плюнула на все эти странные телодвижения и на все эти лица людей, которые хотят опять попасть в Раду, да и и отказалась интересоваться политикой. Да и голосовать по большому счету не за кого особо 21 числа. Если лидер и его "планы на будущее" нравятся, то в команде обязательно найдется хоть один дыбил, на которого и смотреть противно, не то, что слушать))). Очень жаль, что эти самые лидеры не особо интересуются теми, кого берут к себе "под крылышко". Сейчас они ходят, лапшу людям вешают на всё, на что можно навешать, а потом...
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А чому максимку ти не добавив сбди вілкула, новінського, шуфрича, звягільського,кідалова,...Чи це свої?
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Нет. Они "свои" для твоего барыги-мародера Потроха- того самого, кто провел их во власть, в том числе и в ВР. Для Ирки Неподстилки, фоткающейся с Мертвечуком и обнимающейся с Новинским. Для меня они- враги. Враги Украины, её независимости. И поставить их в один ряд с указанными мною депутатами, может только идиот или враг Украины. Ты кем будешь?
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Баринга, мапродер, мальдіви, лоліта - це погремухи із ФСБ. Я Вас зрозумів!
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да, начиналось все хорошо, одни еще боялись, а другие еще верили...., но перед теми, кто в этом парламенте не скурвились - снимаю шляпу..., было прикольно...
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Уходите уже в историю на..уй! Лживые,вороватые твари !
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Адміністрацію Порошенко закидали ігрушками свинками. А що там трапилось? А лде справа? Що народ надурили? А де такі акції нацсук біля офісу рюкзакова і не закидали його рюкзачками. То все таки була реальна справа. А чому не закидали Беню бумажними доларами, який почупив 5,5 млрд.доларів з банка???? То також реально.
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"Где справа?" Спроси у соевого картавого кум-плокулола.
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Максімка. Ти хоч відкрий КПК. Прокурор, тьим більше генеральний не має права вмішуватися в кримінальну справу. Вирішує слідчий. А ще крім прокуратури є НАБУ, СБУ, Поліція рюкзаковська, яка чесна, як і сам Рюкзаков. Та що соєвий максімка - не бреши!
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здравствуй, новая ВР с новыми воровскими лицами! Голодными, жадными, злобными!
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и сравнительно бедными))) Еще - наглыми, беспринципными, хладнокровными. И что самое гадкое - среди них есть люди, которые тупы до безобразия!!! ТРИ класса образования, купленые дипломы университетов и докторские диссертации... А сколько человек - с судимостями! Но... это большой секрет)))
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ПОРОХОБОТ, ТЕБЕ УЖЕ ИЗВЕСТЕН СОСТАВ НОВОЙ РАДЫ?

ТОГДА НАПИШИ

ИЛИ ТЫ БРЕХЛИВЫЙ .....
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ПОРОХОБОТ, ТЕБЕ УЖЕ ИЗВЕСТЕН СОСТАВ НОВОЙ РАДЫ?/ конечно, пузебот.Состав новой Рады будет хуже предыдущего.Бытие определяет сознание.Бытие стало хуже-никогда бытие украинцев во время войны не становилось лучше-и, соответственно, сознание стало хуже.
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Та ще і ненависними до своєї країни.Ненависними до своєї мови, армії, бо ніхто з нової влади там не був, а відкосячив.
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вот и отлично. неприкосновенность снята. пора сажать
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Придурки самозакохані... Історія вже оцінила... На стіні рушниця і третій акт закінчується...
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Надеемся на скорое привлечение этих уродов к криминальной ответственности.
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Майже жодного позитивного коменту,але тоді хто ж обирав у Раду тих гівнюків?..Проклинаєте себе що обрали,наприклад,тупого козака Гаврилюка лишень за те що він всьому світові показав свою пуцьку,але в той же час збираєтесь проголосувати за Вакарчука...Який пуцьку,правда,ще не показує,але вже показав себе недалеким,нерозвинутим напівідіотом...Чи за Смешка,з надутим Гордоном рейтингом,який напхав в список отих самих що фоткаються з Парубієм...І,мабуть,не безкоштовно...І,головне,перспективи нема...Розумні від"їзджають,старі і тупі лишаються...Природній відбір...не на нашу користь...
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----------------- ЬЬЬ...... ВЫНОСИ КОЗЛОВ.....ЪЪЪ------------- "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4458
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Сама цинічна Верховна рада, цим вона і ввійшла в історію
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Диви щоб наступна до кінця каденції досидїла разом з гівнокомандуючим... "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9841
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Верховна Повія на утриманні у злодія, гарантуючого закон ))
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"Хвали мене губонька, бо розірву до щоки"..)) Что же вы так поработали, что Украина на уровне стран Африки находится по уровню ВВП? В Израиле тоже война...
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Вилізли всі українофоби. Як їх вивертало, коли приймалися українські закони для держави Україна. Погавкайте і в будку. Ніхто вас не боїться. Будете робити більше, як гавкати, то бистренько поставимо на місце. А так можна із Донецька, чи Луганська гавкати. Ще можна гавкати з параші, бо іншого не влається. Тільки шантаж і брехня. Це на що ви здібні.
Дякуємо депутати, Ви зробили багато для України. Наш шлях Европа і НАТО.
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Срани уроди, колы ця вса мразота зныкне. Тошно от ных.
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Вас должен суд расценивать, история своё слово сказала.
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История вас уже оценила, причём не с лучшей стороны...
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"Ksenia VB

Хто би що не говорив, але це була найкраща рада за всі роки."
Хто би що не говорив, але біля сраки нога товща!
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правильно самая крутая рада кнопкодавов, так еще никто не кнопкодавил как эта рада!! а я уже не говорю про тайную коалицию которую никто так никогда и не узнал поименно!! а что делать с законами которые прокнопокодавили!! первый же более менее справедливый суд их должен отменить нафиг!!
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В "країну у смартфоні" завантажується "первый более менее справедливый суд":


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Та шо б ви всі по Дніпрі плили в гробах. Хороші депутати в хороших,а погані,в поганих. Але ВСІ !
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Так добре попрацювали що аж просрали країну. Дебіли.
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Конечно, история оценит. Уже оценила, вышвырнув найух с Банковой! Вышвырнет 21-го и с Грешевского...)))
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Цензор.НЕТВідеоПолітика України"Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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