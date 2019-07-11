 "Це завершення нашої каденції. Це були круті роки. Історія нас оцінить", - нардепи 8-го скликання заспівали гімн і влаштували прощальну фотосесію біля стін Верховної Ради. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, голова нинішнього парламенту Андрій Парубій подякував нардепам за роботу і відзначив історичні рішення парламенту за останні 5 років.

"Це були реально круті роки. Історія це оцінить. Це були неймовірні речі. Пригадую, як ми ухвалювали декомунізацію, церковні закони, закон про мову і наші реформи. До них можна по-різному ставитися ... Ми сперечалися .. так буває і має бути в будь-якому парламенті, але я знаю, що кожен з нас переживав за Україну і за її перемогу на передовій ...", - сказав Парубій.

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