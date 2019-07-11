 "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними, загорілися ємності з паливом. У мережі з'явилися відеозаписи пожежі на ТЕЦ. За даними російських ЗМІ, пожежа виникла внаслідок вибуху в одному з приміщень ТЕЦ і перекинулася на розташований поряд гуртожиток.
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"У нас просто наліпок не вистачить. Це капець. Нарада, мабуть", - активісти проекту "Зупини лося" спробували очистити територію біля ГПУ від неправильно припаркованих автомобілів. ВIДЕО
Отруйні відходи Дарницької ТЕЦ на спеці перетворюються на пил, їх вантажать відкрито в центрі Позняків, - екоактивіст Гайдуков. ФОТО
"Sexton горить. П#зда йому", - на заході Москви згорів клуб шанувальника Путіна і "русского мира" байкера Хірурга. ВIДЕО
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Гори-гори ясно!: фани "Шахтаря" спалили прапор РФ на матчі проти "Чорноморця". ВIДЕО
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Гори гори ясно!
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Каждому украинцу должен нравиться запах пожарищ со стороны Московии
она сама скоро сгорит к чертовой матери
Наполеон в горящей Москве.
Гуашь, ватманХолст, масло. 1841 год. Фрагмент
https://www.youtube.com/watch?v=3WcJ3m9xFyY
Москва спаленная пожаром.
Китайцам была отдана?
Первая мысль конечно -- ЦРУ.
страдают простые люди / не Путин /
радость часто бывает не долгой
вони хутіна обрали і у всьому підтримують.
https://youtu.be/cYjTYQK5BlI
Думаешь, пока приедем, все сгорит?"
- Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с птичьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ветра, будто озаряя багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая жаром словно летнее солнце в разгар знойного душного июльского лета, испуская лёгкую дымку подобно поднимающемуся туману от раскинувшейся глади озера на рассвете, распугивая лесных обитателей - работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, догорает дом-музей Пришвина. Нет, высылать машину теперь уже не нужно.
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Фурсин, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели,
Горели ******* так!
Горить Москва! Якби ще встав Наполеон
Москва палає! Щастя іншого нема
О, як люблю тебя я, спалена Москва!
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Ленингра-Москва
Рішення яке і сьогодні не втратило актуальність