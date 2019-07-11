 "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними, загорілися ємності з паливом. У мережі з'явилися відеозаписи пожежі на ТЕЦ. За даними російських ЗМІ, пожежа виникла внаслідок вибуху в одному з приміщень ТЕЦ і перекинулася на розташований поряд гуртожиток.

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