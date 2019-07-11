EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  22053  195
Все про:Москва (579) пожежа (1688)

 "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ. ВIДЕО

На Північній ТЕЦ у підмосковних Митищах вирує сильна пожежа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за попередніми даними, загорілися ємності з паливом. У мережі з'явилися відеозаписи пожежі на ТЕЦ. За даними російських ЗМІ, пожежа виникла внаслідок вибуху в одному з приміщень ТЕЦ і перекинулася на розташований поряд гуртожиток.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти намагалися провести акцію на захист кримських татар на Красній площі в Москві, їх затримали. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136936
 
   
 Топ коментарі
 
Каждому украинцу должен нравиться запах пожарищ со стороны Московии
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
жаль что не зима, столько тепла зря пропадает))
 показати весь коментар
 
 
цікавить кількість "піджареного" москальського бидла.
 показати весь коментар
 
 
Главный инженер уже прошёл паспортный контроль в Шереметьево и направляется в первую попавшуюся страну.
 показати весь коментар
 
 
а хотели Москву сжечь ))))))))))))))
она сама скоро сгорит к чертовой матери
 показати весь коментар
 
 
Адам Альбрехт.
Наполеон в горящей Москве.
Гуашь, ватман Холст, масло. 1841 год. Фрагмент


 показати весь коментар
 
 
Так то ж не Наполеон! То кацапи самі, шоб врагу нє досталось! То в них вроджене все знищити і спалити.
 показати весь коментар
 
 
Він не палив москву. Ординці самі це зробили. Наполеон вішав підпалювачів.
 показати весь коментар
 
 
Вот еще прямой эфир
https://www.youtube.com/watch?v=3WcJ3m9xFyY
 показати весь коментар
 
Как ТЭЦ то называется ,не Лошарик случайно ??? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7442
 показати весь коментар
 
 
Скажи ка дядя ведь не даром,
Москва спаленная пожаром.
Китайцам была отдана? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7433
 показати весь коментар
 
 
Надо выразить сочувствие кацапам - принести к их посольству севшую батарейку из брелка сигнализации.
 показати весь коментар
 
 
Ну прям горят люди на работе. Можно сказать даже жгут не по-детски.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас в РФ сибирские леса горят, там огонь распространился на сотни км, туда РФ направили всё что есть даже армию и пока ничего не могут сделать с этим пожаром.
 показати весь коментар
 
 
Китайцы должны подать в суд за нанесение ущерба будушим китайским территориям.
 показати весь коментар
 
 
Кого кацапы обвинят: украинцев или грузин? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 7526
Первая мысль конечно -- ЦРУ.
 показати весь коментар
 
 
Может, разыграют в лотерею - кому выпадет быть виноватым, а кто просто "нагнетает русофобию".
 показати весь коментар
 
 
А може і візитка Яроша. Бо вона така. Вона москаля де завгодно дістане, навіть в космосі. Чи ви думаєте, що дірка в косм. станції сама просверлилась? "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 8054
 показати весь коментар
 
 
НАТА вводи вайска иначе раисе писда моржовая
 показати весь коментар
 
 
Ахахах яке лишенько, жаль не вся москва
 показати весь коментар
 
 
Господь, там уже ничего не исправить - жги! А. Уже?
 показати весь коментар
 
 
тож не підводний Лошари", мабуть все таки згорить "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 303
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
никогда не радуйся чужой беде
страдают простые люди / не Путин /
радость часто бывает не долгой
 показати весь коментар
 
та пішли лісом всі ті кацапи.
вони хутіна обрали і у всьому підтримують.
 показати весь коментар
 
 
нету там людей, родимый, одни москалі…
 показати весь коментар
 
 
Там гордость за намкрыш зашкаливает и 87% рейтингуют фюрера с его "заблудились", "ихтамнет", "вежливо стали за мирными", "адиннарот" и тд. Пусть немного отвлекутся от Украины!
 показати весь коментар
 
 
Згадується радянське газетне кліше "чувство глубокого удовлетворєнія"! Цікаво, чому б це?
 показати весь коментар
 
 
То не прості люди, то "кримнашисти" **.ні. Чим більше їх згорить, потоне чи просто здохне, тим менше їх буде на Донбасі. Слава Нації!
 показати весь коментар
 
 
На *** кацапов и жалость к ним. Просто на ***.
 показати весь коментар
 
 
да и пес с вами ,татаромордва позорная оккупантская,кровью отхаркаете подлую развязанную войну против Украины ,подонки запредельные ...
 показати весь коментар
 
 
Это просто какой-то праздник. А на кремль не перешел?
 показати весь коментар
 
 
Сейчас начнут у Сименс просить продать турбины)
 показати весь коментар
 
 
Я боюсь ошибиться, но вероятно пожар произошёл из-за того, что температура возгорания топлива оказалась ниже интенсивного процесса окисления, сопровождающегося излучением в видимом диапазоне и выделением тепловой энергии, который в свою очередь оказался в критической близости от топлива?
 показати весь коментар
 
 
Ми тут свято відзначаємо, а приперся з розбіркою "польотів".
 показати весь коментар
 
 
Це рімейк покійного міши задорного(пам"ятаєте, як кацапня ржала над жартом, що боїнг впав, бо був важчим за повітря?)
 показати весь коментар
 
 
Тоді в Україні прийшлося б зробити державне свято, бо ніхто б не зміг працювати "Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ - Цензор.НЕТ 9190
 показати весь коментар
 
 
Дуалізм відчуттів...пожежа у людей то дуже погано, але ж то не люди, а кацапи. Значить, що пожежа у кацапів то добре. Все, ніяких дуалізмів, все просто та ясно.
 показати весь коментар
 
"И что, сильно горит?
Думаешь, пока приедем, все сгорит?"
 показати весь коментар
 
 
Буквально пару дней назад на анру надыбал

- Алло, здравствуйте! Тут неподалёку, вперемешку с птичьим клёкотом и ненавязчивым шёпотом ветра, будто озаряя багрянцем зеленеющие волны берёзовой рощи, обдавая жаром словно летнее солнце в разгар знойного душного июльского лета, испуская лёгкую дымку подобно поднимающемуся туману от раскинувшейся глади озера на рассвете, распугивая лесных обитателей - работящих бобров, мудрых ежей и беззаботных свиристелей, догорает дом-музей Пришвина. Нет, высылать машину теперь уже не нужно.
 показати весь коментар
 
 
как и на лошарике, взрыв и потом пожар. в распредщите опять коротнуло.
 показати весь коментар
 
 
Все предсказуемо, когда строится три храма в день, когда 95% родителей хотят отдать своих чад в чиновники или силовики, когда все разворовывается, когда крымнаш, когда ихтамнетят везде.... Это КАРМА!!!
 показати весь коментар
 
 
И да постигнет перст Божий преисполнением сего неуважающих предков и учителей своих как и тех, кто обижает слабых и немощных.
 показати весь коментар
 
Вчера приснился сон прекрасный:
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Фурсин, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели,
Горели ******* так!
 показати весь коментар
 
 
Шо інтересно, дуже популярна пісенька на московії!
 показати весь коментар
 
 
Горить Москва! Який чудовий, дивний дзвон
Горить Москва! Якби ще встав Наполеон
Москва палає! Щастя іншого нема
О, як люблю тебя я, спалена Москва!
 показати весь коментар
 
 
То через повернення кацапії їй історичну назву бомбонуло у когось
 показати весь коментар
 
 
В российской Сибири объявили чрезвычайное положение из-за масштабного лесного пожара, который охватил 600 тысяч гектаров.
 показати весь коментар
 
 
А кацапы всё ждут, когда Йеллоустон взорвется.
 показати весь коментар
 
 
То в Сибири выселяют територии для последующей продажи китайским мыжебратьям
 показати весь коментар
 
 
Взагаліто то в китайському сибіру, то тимчасово окуповані землі!
 показати весь коментар
 
 
Та пора вже, пора, зачекались коли масковія палати буде!!!!))
 показати весь коментар
 
 
Ну шо? Как там ? Как птички с червячнами??? Все нормально???
 показати весь коментар
 
 
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.

Ленингра-Москва
 показати весь коментар
 
 
***** вообще представляет сколько птиц и червяков погибло от этой его ТЕЦ???
 показати весь коментар
 
 
"В главке МЧС уточнили, что ЧП произошло в деревне Челобитьево. Пожару присвоен третий уровень сложности. По предварительным данным, пострадавших нет."
 показати весь коментар
 
 
Чєлабітьєво,Карл! челабітьєво...тху,пля...
 показати весь коментар
 
"Спалим Москву спасем Россию", Кутузов 1812,
Рішення яке і сьогодні не втратило актуальність
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПодії"Це пекло! Там таке полум'я! Просто взагалі капець!" - під Москвою горить Північна ТЕЦ. ВIДЕО
 
 
 
 
 
 вгору