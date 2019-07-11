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Все про:перейменування (278) Росія (18653) російська мова (90)

 Росію на картах можемо називати Московією, допоможемо повернутися їм до витоків, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО

Радник президента України Володимира Зеленського і кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" Микита Потураєв пропонує називати Російську Федерацію Московією, а "русский язык – российским".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Ukrlife.TV, опублікованому на YouTube.

"Можемо взагалі на своїх картах почати називати їх Московія. Що нам заважає? Це символічні дії, які змінюють дискурс. Ми можемо вічно жити в чужих дискурсах. А маємо створювати свої. Ця країна тривалий час називалася інакше: Московія, Татарія. Вони хочуть повернутися до витоків - допоможімо їм", - зазначив Потураєв.

Він також висловив думку, що фактично Росія є "тимчасово непідконтрольними Китайській Республіці територіями".

Потураєв також запропонував перейменувати "русский язык в российский".

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""Українська російська" мова зовсім інша. Ми маємо її перейменувати. І сказати, що в нас "русский язык", а там (у Росії. - Ред.) - "российский"", - заявив він.

У РФ уже відповіли на пропозицію Потураєва. Член Ради Федерації Франц Клінцевич на своїй сторінці у Facebook заявив, що "співчуває" Зеленському, який має таких помічників, і назвав ініціативу перейменувати Росію на Московію нісенітницею.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3136933
 
   
 Топ коментарі
 
До 1725 годв во все всех международных договорах и исторических документах значилось Московское государство. Не было России.
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Вот интересно - по какой удивительной случайности среди зе-команды оказался сей умный человек?
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. Первая церковь на территории современной Москвы появилась в 1272 году.Построена по указанию хана Менгу-Тимура и назвали её церковь Спаса на Бору.
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правільно, нада свій діскурс создавать
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аааа....в ФБ під постом утирка кліневічя,московити завуальовано тушать підгорівші пукани)))
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московія і московський йєзик, а не російський
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Вже давно треба було це робити.Москали це роблять и не чураються.Останнiй приклад,брошура ЮНЕСКО,да Херсонес Таврический наследие москалей Росію на картах можемо називати Московією, допоможемо повернутися їм до витоків, - радник Зеленського Потураєв - Цензор.НЕТ 4637
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Если их назвать официально московией, то тогда и россияне становятся не россиянами, а москалями.
И чтоб даже духу их не было возле слова "Русь" и "русские".
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И язык их должен называться москальским
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Честно говоря - не ожидал от "блазенят" ТАКОГО... Приятно осознавать, что там есть мыслящие люди... Значит, не всё потеряно... Только вот, язык не "русским" именовать нужно, а "руським"... Так вернее... Потому что мы люди "руськие", и укаринцы, и беларусы, в отличие от "мокш-московитов... Читал, как-то, "донесение" Великому князю Литовскому, от "резидента" в Смоленске, после оккупации его, "московитами": "А стоят во граде пешцы, числом 60... Да рейтар пять ... Руськой мовы не разумеют...".
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В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші» - де русскіі?...я так думаю, що все це затіяли з однією метою - сказати, що москалі вкрали нашу руську мову (те, що зараз називають русскій язик)...і таким чином вже остаточно донищити українців разом з їхньою мовою. Чим закінчується любов до слова русь ми бачимо на прикладі білоРУСІВ.
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Цензор.НЕТВідеоПолітика УкраїниРосію на картах можемо називати Московією, допоможемо повернутися їм до витоків, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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