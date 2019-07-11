 Росію на картах можемо називати Московією, допоможемо повернутися їм до витоків, - радник Зеленського Потураєв. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю Ukrlife.TV, опублікованому на YouTube.

"Можемо взагалі на своїх картах почати називати їх Московія. Що нам заважає? Це символічні дії, які змінюють дискурс. Ми можемо вічно жити в чужих дискурсах. А маємо створювати свої. Ця країна тривалий час називалася інакше: Московія, Татарія. Вони хочуть повернутися до витоків - допоможімо їм", - зазначив Потураєв.

Він також висловив думку, що фактично Росія є "тимчасово непідконтрольними Китайській Республіці територіями".

Потураєв також запропонував перейменувати "русский язык в российский".

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""Українська російська" мова зовсім інша. Ми маємо її перейменувати. І сказати, що в нас "русский язык", а там (у Росії. - Ред.) - "российский"", - заявив він.

У РФ уже відповіли на пропозицію Потураєва. Член Ради Федерації Франц Клінцевич на своїй сторінці у Facebook заявив, що "співчуває" Зеленському, який має таких помічників, і назвав ініціативу перейменувати Росію на Московію нісенітницею.